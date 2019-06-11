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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 31243125312631273128 ... 3130> Чи потрібен розпуск Верховної Ради та дострокові вибори до неї? Політичні дискусії 2.5 5 175 Так, це необхідно для збільшення підтримки в Раді нового Президента 25% 43 Так, необхідно оновити парламент і сформувати нову коаліцію 33% 58 Ні, це спроба нового президента тиснути на Верховну Раду 9% 15 Ні, немає сенсу квапити події, чергові вибори в Раду і так вже скоро 31% 54 Інший варіант 3% 5 Всього голосів : 175 Додано: Вів 11 чер, 2019 20:28 zРадио написав: Я все понял - нынешние 3.5 млн голов КРС по суммарному весу и удоям больше, чем УССР-овские 25 млн. Здравствуй, зазеркалье Я все понял - нынешние 3.5 млн голов КРС по суммарному весу и удоям больше, чем УССР-овские 25 млн. Здравствуй, зазеркалье

freeze написав: Изобилия гипермаркетов и близко не было, но и мясо-молочных продуктов ели, думаю, в среднем по больнице столько же столько и сегодня. Изобилия гипермаркетов и близко не было, но и мясо-молочных продуктов ели, думаю, в среднем по больнице столько же столько и сегодня.

Панове комуністи, якось договоріться між собою.

"Крупного рогатого скота" було в 7 разів більше, а споживали м"яса приблизно так як зараз. Причому населення зменшилось.

Як так? Панове комуністи, якось договоріться між собою."Крупного рогатого скота" було в 7 разів більше, а споживали м"яса приблизно так як зараз. Причому населення зменшилось.Як так? andrijk777

Повідомлень: 1501 З нами з: 11.11.14 Подякував: 155 раз. Подякували: 219 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 11 чер, 2019 20:30 andrijk777 написав: zРадио написав: Я все понял - нынешние 3.5 млн голов КРС по суммарному весу и удоям больше, чем УССР-овские 25 млн. Здравствуй, зазеркалье Я все понял - нынешние 3.5 млн голов КРС по суммарному весу и удоям больше, чем УССР-овские 25 млн. Здравствуй, зазеркалье

freeze написав: Изобилия гипермаркетов и близко не было, но и мясо-молочных продуктов ели, думаю, в среднем по больнице столько же столько и сегодня. Изобилия гипермаркетов и близко не было, но и мясо-молочных продуктов ели, думаю, в среднем по больнице столько же столько и сегодня.

Панове комуністи, якось договоріться між собою.

"Крупного рогатого скота" було в 7 разів більше, а споживали м"яса приблизно так як зараз. Причому населення зменшилось.

Як так? Панове комуністи, якось договоріться між собою."Крупного рогатого скота" було в 7 разів більше, а споживали м"яса приблизно так як зараз. Причому населення зменшилось.Як так?



Пан капиталист, когда дочитаете до таких экономических категорий, как экспорт и импорт, возвращайтесь с ответом Пан капиталист, когда дочитаете до таких экономических категорий, как экспорт и импорт, возвращайтесь с ответом Востаннє редагувалось zРадио в Вів 11 чер, 2019 20:31, всього редагувалось 1 раз. zРадио

Повідомлень: 2420 З нами з: 02.05.18 Подякував: 722 раз. Подякували: 1662 раз. Профіль 2 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Вів 11 чер, 2019 20:31 andrijk777 написав: zРадио написав: Я все понял - нынешние 3.5 млн голов КРС по суммарному весу и удоям больше, чем УССР-овские 25 млн. Здравствуй, зазеркалье Я все понял - нынешние 3.5 млн голов КРС по суммарному весу и удоям больше, чем УССР-овские 25 млн. Здравствуй, зазеркалье

freeze написав: Изобилия гипермаркетов и близко не было, но и мясо-молочных продуктов ели, думаю, в среднем по больнице столько же столько и сегодня. Изобилия гипермаркетов и близко не было, но и мясо-молочных продуктов ели, думаю, в среднем по больнице столько же столько и сегодня.

Панове комуністи, якось договоріться між собою.

"Крупного рогатого скота" було в 7 разів більше, а споживали м"яса приблизно так як зараз. Причому населення зменшилось.

Як так? Панове комуністи, якось договоріться між собою."Крупного рогатого скота" було в 7 разів більше, а споживали м"яса приблизно так як зараз. Причому населення зменшилось.Як так?

Чем дальше от нас славная советская молодость - тем большими легендами она будет обрастать. И продуктов было завались, и товаров и всего чего хочешь. Такую страну проипали - аж плакать хочется. Чем дальше от нас славная советская молодость - тем большими легендами она будет обрастать. И продуктов было завались, и товаров и всего чего хочешь. Такую страну проипали - аж плакать хочется. airmax78 Повідомлень: 30487 З нами з: 25.10.12 Подякував: 807 раз. Подякували: 3625 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 11 чер, 2019 20:35 zРадио написав: ЛАД написав: У Франции и Великобритании был договор с Польшей и они, вроде как, чего-то гарантировали. Правда потом это назвали "странной войной".

А у СССР был хоть какой-нибудь договор с Польшей или Англией-Францией?

Мда, клинический случай у вас. У Франции и Великобритании был договор с Польшей и они, вроде как, чего-то гарантировали. Правда потом это назвали "странной войной".А у СССР был хоть какой-нибудь договор с Польшей или Англией-Францией?



Этот персонаж обвиняет СССР в не-объявлении войны Германии после нападения той на Польшу, но при этом я что-то не слышу обвинений в адрес США о не-объявлении войны РФ после нападения той на Украину.



И это несмотря на то, что СССР не был гарантом безопасности Польши (как вы правильно отметили), а США являются не просто гарантом безопасности Украины, но и ключевым интересантом и спонсором нашего ядерного разоружения и предшествовавшего ему подписания Будапештского меморандума! Этот персонаж обвиняет СССР в не-объявлении войны Германии после нападения той на Польшу, но при этом я что-то не слышу обвинений в адрес США о не-объявлении войны РФ после нападения той на Украину.И это несмотря на то, что СССР не был гарантом безопасности Польши (как вы правильно отметили), а США являются не просто гарантом безопасности Украины, но и ключевым интересантом и спонсором нашего ядерного разоружения и предшествовавшего ему подписания Будапештского меморандума!



США не самоустранились от проблемы, просто решают ее самым безопасным для себя способом, а Вы как думали все будет? Прибежит Чак Норрис и будет голой пяткой лупить обезьяну с ядерной дубиной? США не самоустранились от проблемы, просто решают ее самым безопасным для себя способом, а Вы как думали все будет? Прибежит Чак Норрис и будет голой пяткой лупить обезьяну с ядерной дубиной? rjkz

Повідомлень: 9409 З нами з: 31.01.12 Подякував: 4214 раз. Подякували: 2206 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Вів 11 чер, 2019 20:36 zРадио написав: andrijk777 написав: Панове комуністи, якось договоріться між собою.

"Крупного рогатого скота" було в 7 разів більше, а споживали м"яса приблизно так як зараз. Причому населення зменшилось.

Як так? Панове комуністи, якось договоріться між собою."Крупного рогатого скота" було в 7 разів більше, а споживали м"яса приблизно так як зараз. Причому населення зменшилось.Як так? Пан капиталист, когда дочитаете до таких экономических категорий, как экспорт и импорт, возвращайтесь с ответом Пан капиталист, когда дочитаете до таких экономических категорий, как экспорт и импорт, возвращайтесь с ответом Тобто ви стверджуєте що при союзі мясо експортували?

Бо тільки при варіанті експорт-можна мати в 7 разів більше голів худоби - а споживати так само як зараз...

Мене дуже цікавлять цифри експорту..

Про експорт енергоносіїв з совка-я знаю

Про експорт жигулів в Фінляндію і на Кубу з Африкою - я чув..

А от куди експортували мясо??? Напевно в Аргентину з Монголією.... Тобто ви стверджуєте що при союзі мясо експортували?Бо тільки при варіанті експорт-можна мати в 7 разів більше голів худоби - а споживати так само як зараз...Мене дуже цікавлять цифри експорту..Про експорт енергоносіїв з совка-я знаюПро експорт жигулів в Фінляндію і на Кубу з Африкою - я чув..А от куди експортували мясо??? Напевно в Аргентину з Монголією.... в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 20977 З нами з: 15.01.09 Подякував: 143 раз. Подякували: 2101 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 11 чер, 2019 20:39 shapo написав: Sommer написав: Я в отличие от сказочников помню совковые магазины и могу сравнить их с теперешними. Я в отличие от сказочников помню совковые магазины и могу сравнить их с теперешними.

Особенно по качеству кондитерских, молочных и пр. изделий. Такое дерьмо как Рошен при совке бы даром не брали Особенно по качеству кондитерских, молочных и пр. изделий. Такое дерьмо как Рошен при совке бы даром не брали

это точно - рошен испоганил доброе имя фабрики им. К.Маркса... это точно - рошен испоганил доброе имя фабрики им. К.Маркса... Vagabondo Повідомлень: 55 З нами з: 26.05.19 Подякував: 0 раз. Подякували: 10 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 11 чер, 2019 20:40 airmax78 написав: Sommer написав: airmax78 написав: Пошли новые лица? https://nv.ua/ukr/ukraine/politics/doch ... XqDNy7odZc

Как там Семочка поживает?

Тут, вроде, и ВРУ не мешает и суды - все в руках Президента. Давайте прокомментируем как-то шоле? Пошли новые лица?Как там Семочка поживает?Тут, вроде, и ВРУ не мешает и суды - все в руках Президента. Давайте прокомментируем как-то шоле?



Просто президент занят. Ну там на гольфкарах катается, отдыхает, на пианино играет...



Вот только соберется с силами и сразу все порешает!



А если не порешает, так "я вам ничего не обещал". Просто президент занят. Ну там на гольфкарах катается, отдыхает, на пианино играет...Вот только соберется с силами и сразу все порешает!А если не порешает, так "я вам ничего не обещал".

Я хочу послушать адептов. Они же и в Раду теперь хотят ЗЕлюдей завести. Нам обещали новые лица, что "семочка" не пройдет. А тут с ходу, просто ляп... и снова "семочка". Я че-то не понимаю - что случилось? Я хочу послушать адептов. Они же и в Раду теперь хотят ЗЕлюдей завести. Нам обещали новые лица, что "семочка" не пройдет. А тут с ходу, просто ляп... и снова "семочка". Я че-то не понимаю - что случилось?



Случилось то, о чем их предупреждали. Но они же умные-разумные, им же обещали, что они страной через фейсбук рулить будут... Случилось то, о чем их предупреждали. Но они же умные-разумные, им же обещали, что они страной через фейсбук рулить будут... Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...

Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе. Sommer Повідомлень: 4119 З нами з: 07.04.17 Подякував: 414 раз. Подякували: 529 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 11 чер, 2019 20:41 airmax78 написав: Чем дальше от нас славная советская молодость - тем большими легендами она будет обрастать. И продуктов было завались, и товаров и всего чего хочешь. Такую страну проипали - аж плакать хочется. Чем дальше от нас славная советская молодость - тем большими легендами она будет обрастать. И продуктов было завались, и товаров и всего чего хочешь. Такую страну проипали - аж плакать хочется.



Я смотрю у всех рожденных в 1977-1978 году психологическая травма от недоедания. Я смотрю у всех рожденных в 1977-1978 году психологическая травма от недоедания. freeze 4 Повідомлень: 11791 З нами з: 02.07.14 Подякував: 3575 раз. Подякували: 5212 раз. Профіль 19 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Вів 11 чер, 2019 20:41 budivelnik написав: zРадио написав: andrijk777 написав: Панове комуністи, якось договоріться між собою.

"Крупного рогатого скота" було в 7 разів більше, а споживали м"яса приблизно так як зараз. Причому населення зменшилось.

Як так? Панове комуністи, якось договоріться між собою."Крупного рогатого скота" було в 7 разів більше, а споживали м"яса приблизно так як зараз. Причому населення зменшилось.Як так? Пан капиталист, когда дочитаете до таких экономических категорий, как экспорт и импорт, возвращайтесь с ответом Пан капиталист, когда дочитаете до таких экономических категорий, как экспорт и импорт, возвращайтесь с ответом Тобто ви стверджуєте що при союзі мясо експортували?

Бо тільки при варіанті експорт-можна мати в 7 разів більше голів худоби - а споживати так само як зараз...

Мене дуже цікавлять цифри експорту..

Про експорт енергоносіїв з совка-я знаю

Про експорт жигулів в Фінляндію і на Кубу з Африкою - я чув..

А от куди експортували мясо??? Напевно в Аргентину з Монголією.... Бо тільки при варіанті експорт-можна мати в 7 разів більше голів худоби - а споживати так само як зараз...Мене дуже цікавлять цифри експорту..Про експорт енергоносіїв з совка-я знаюПро експорт жигулів в Фінляндію і на Кубу з Африкою - я чув..А от куди експортували мясо??? Напевно в Аргентину з Монголією....



Совсем необязательно - я ж выше приводил ссылку на данные по импорту мяса сегодня.



В 2018-м в Украину импортировано 272 тыс тонн на сумму 1.5 млрд долларов.



А насчет экспорта мяса из УССР - межреспубликанские обмены абсолютно точно существовали и учитывались в статистике Совсем необязательно - я ж выше приводил ссылку на данные по импорту мяса сегодня.В 2018-м в Украину импортировано 272 тыс тонн на сумму 1.5 млрд долларов.А насчет экспорта мяса из УССР - межреспубликанские обмены абсолютно точно существовали и учитывались в статистике zРадио

Повідомлень: 2420 З нами з: 02.05.18 Подякував: 722 раз. Подякували: 1662 раз. Профіль 2 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Вів 11 чер, 2019 20:42 airmax78 написав: andrijk777 написав: zРадио написав: Я все понял - нынешние 3.5 млн голов КРС по суммарному весу и удоям больше, чем УССР-овские 25 млн. Здравствуй, зазеркалье Я все понял - нынешние 3.5 млн голов КРС по суммарному весу и удоям больше, чем УССР-овские 25 млн. Здравствуй, зазеркалье

freeze написав: Изобилия гипермаркетов и близко не было, но и мясо-молочных продуктов ели, думаю, в среднем по больнице столько же столько и сегодня. Изобилия гипермаркетов и близко не было, но и мясо-молочных продуктов ели, думаю, в среднем по больнице столько же столько и сегодня.

Панове комуністи, якось договоріться між собою.

"Крупного рогатого скота" було в 7 разів більше, а споживали м"яса приблизно так як зараз. Причому населення зменшилось.

Як так? Панове комуністи, якось договоріться між собою."Крупного рогатого скота" було в 7 разів більше, а споживали м"яса приблизно так як зараз. Причому населення зменшилось.Як так?

Чем дальше от нас славная советская молодость - тем большими легендами она будет обрастать. И продуктов было завались, и товаров и всего чего хочешь. Такую страну проипали - аж плакать хочется. Чем дальше от нас славная советская молодость - тем большими легендами она будет обрастать. И продуктов было завались, и товаров и всего чего хочешь. Такую страну проипали - аж плакать хочется.



Лучше всего при СССР жили школьники 1990-го года рождения(c)



Блин, анекдот настолько бородат, что уже вместо школьников надо писать студенты... Лучше всего при СССР жили школьники 1990-го года рождения(c)Блин, анекдот настолько бородат, что уже вместо школьников надо писать студенты... Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...

Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе. Sommer Повідомлень: 4119 З нами з: 07.04.17 Подякував: 414 раз. Подякували: 529 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 31243125312631273128 ... 3130> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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