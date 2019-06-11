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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 312531263127312831293130> Чи потрібен розпуск Верховної Ради та дострокові вибори до неї? Політичні дискусії 2.5 5 175 Так, це необхідно для збільшення підтримки в Раді нового Президента 25% 43 Так, необхідно оновити парламент і сформувати нову коаліцію 33% 58 Ні, це спроба нового президента тиснути на Верховну Раду 9% 15 Ні, немає сенсу квапити події, чергові вибори в Раду і так вже скоро 31% 54 Інший варіант 3% 5 Всього голосів : 175 Додано: Вів 11 чер, 2019 20:43 zРадио написав: ЛАД написав: У Франции и Великобритании был договор с Польшей и они, вроде как, чего-то гарантировали. Правда потом это назвали "странной войной".

А у СССР был хоть какой-нибудь договор с Польшей или Англией-Францией?

Мда, клинический случай у вас. У Франции и Великобритании был договор с Польшей и они, вроде как, чего-то гарантировали. Правда потом это назвали "странной войной".А у СССР был хоть какой-нибудь договор с Польшей или Англией-Францией?



Этот персонаж обвиняет СССР в не-объявлении войны Германии после нападения той на Польшу, но при этом я что-то не слышу обвинений в адрес США о не-объявлении войны РФ после нападения той на Украину.



И это несмотря на то, что СССР не был гарантом безопасности Польши (как вы правильно отметили), а США являются не просто гарантом безопасности Украины, но и ключевым интересантом и спонсором нашего ядерного разоружения и предшествовавшего ему подписания Будапештского меморандума! Этот персонаж обвиняет СССР в не-объявлении войны Германии после нападения той на Польшу, но при этом я что-то не слышу обвинений в адрес США о не-объявлении войны РФ после нападения той на Украину.И это несмотря на то, что СССР не был гарантом безопасности Польши (как вы правильно отметили), а США являются не просто гарантом безопасности Украины, но и ключевым интересантом и спонсором нашего ядерного разоружения и предшествовавшего ему подписания Будапештского меморандума!



Поменяйте оператора аккаунта, пожалуйста.



Этот даже не знает о чем был Будапештский меморандум. Поменяйте оператора аккаунта, пожалуйста.Этот даже не знает о чем был Будапештский меморандум. Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...

Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе. Sommer Повідомлень: 4119 З нами з: 07.04.17 Подякував: 414 раз. Подякували: 529 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 11 чер, 2019 20:44 Подолянин написав: shapo написав: Особенно по качеству кондитерских, молочных и пр. изделий. Такое дерьмо как Рошен при совке бы даром не брали Особенно по качеству кондитерских, молочных и пр. изделий. Такое дерьмо как Рошен при совке бы даром не брали Так палятся те кто не из Украины пишет. Рошен конешно не идеал но за эти деньги принципиально лучшего у нас нет. Примите за поребриком к сведению. Так палятся те кто не из Украины пишет. Рошен конешно не идеал но за эти деньги принципиально лучшего у нас нет. Примите за поребриком к сведению.

Бла-бла.

Я живу в 15 минут ходьбы от ф-ки им. К. Маркса и помню совковые времена когда по всему СССР разводили в качестве презента эти торты. А сейчас он дерьмо и никому не нужен Бла-бла.Я живу в 15 минут ходьбы от ф-ки им. К. Маркса и помню совковые времена когда по всему СССР разводили в качестве презента эти торты. А сейчас он дерьмо и никому не нужен Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 1376 З нами з: 29.05.18 Подякував: 72 раз. Подякували: 479 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 11 чер, 2019 20:44 rjkz написав:

США не самоустранились от проблемы, просто решают ее самым безопасным для себя способом, а Вы как думали все будет? Прибежит Чак Норрис и будет голой пяткой лупить обезьяну с ядерной дубиной? США не самоустранились от проблемы, просто решают ее самым безопасным для себя способом, а Вы как думали все будет? Прибежит Чак Норрис и будет голой пяткой лупить обезьяну с ядерной дубиной?



Конечно, нет. Я о чем и говорю - СССР, вписываясь за Польшу, объявлять войну Германии, не будучи к ней готовым по состоянию на сентябрь 1939-го. было так же глупо, как сегодня США, вписываясь за Украину, объявлять войну ядерной России Конечно, нет. Я о чем и говорю - СССР, вписываясь за Польшу, объявлять войну Германии, не будучи к ней готовым по состоянию на сентябрь 1939-го. было так же глупо, как сегодня США, вписываясь за Украину, объявлять войну ядерной России zРадио

Повідомлень: 2420 З нами з: 02.05.18 Подякував: 722 раз. Подякували: 1662 раз. Профіль 2 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Вів 11 чер, 2019 20:45 pesikot написав: zРадио написав:



https://www.zerno-ua.com/journals/2016/ ... vinu-polon

Картинки можно постить любые. Цифры показывать можно тоже любые.

Но это не отменяет факта, что при СССР мяса в магазинах практически не было, а сейчас мясо есть и в магазинах, и на рынке. Картинки можно постить любые. Цифры показывать можно тоже любые.Но это не отменяет факта, что при СССР мяса в магазинах практически не было, а сейчас мясо есть и в магазинах, и на рынке.

о том что мяса не было при СССР - это мягко говоря не смовсем так... был дефицит мяса в маназинах по 1,90 руб./кг, но при этом мясо свободно можно было купить по более высокой цене в магазинах потребкооперации 3-4,50 руб./кг и на базарах недостатка мяса не наблюдалось, но по цене 3,50-5,50 руб./кг... о том что мяса не было при СССР - это мягко говоря не смовсем так... был дефицит мяса в маназинах по 1,90 руб./кг, но при этом мясо свободно можно было купить по более высокой цене в магазинах потребкооперации 3-4,50 руб./кг и на базарах недостатка мяса не наблюдалось, но по цене 3,50-5,50 руб./кг... Vagabondo Повідомлень: 55 З нами з: 26.05.19 Подякував: 0 раз. Подякували: 10 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 11 чер, 2019 20:46 airmax78 написав: andrijk777 написав: zРадио написав: Я все понял - нынешние 3.5 млн голов КРС по суммарному весу и удоям больше, чем УССР-овские 25 млн. Здравствуй, зазеркалье Я все понял - нынешние 3.5 млн голов КРС по суммарному весу и удоям больше, чем УССР-овские 25 млн. Здравствуй, зазеркалье

freeze написав: Изобилия гипермаркетов и близко не было, но и мясо-молочных продуктов ели, думаю, в среднем по больнице столько же столько и сегодня. Изобилия гипермаркетов и близко не было, но и мясо-молочных продуктов ели, думаю, в среднем по больнице столько же столько и сегодня.



Чем дальше от нас славная советская молодость - тем большими легендами она будет обрастать. И продуктов было завались, и товаров и всего чего хочешь. Такую страну проипали - аж плакать хочется. Чем дальше от нас славная советская молодость - тем большими легендами она будет обрастать. И продуктов было завались, и товаров и всего чего хочешь. Такую страну проипали - аж плакать хочется.

Ну страна была не очень, но Киев намного чище был и мороженое из молока делали. Сейчас, к сожалению, в мороженном молока нет. Ну страна была не очень, но Киев намного чище был и мороженое из молока делали. Сейчас, к сожалению, в мороженном молока нет. innamax2008

Повідомлень: 293 З нами з: 11.04.18 Подякував: 5 раз. Подякували: 97 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 11 чер, 2019 20:52 airmax78 написав: Я хочу послушать адептов. Они же и в Раду теперь хотят ЗЕлюдей завести. Нам обещали новые лица, что "семочка" не пройдет. А тут с ходу, просто ляп... и снова "семочка". Я че-то не понимаю - что случилось? Я хочу послушать адептов. Они же и в Раду теперь хотят ЗЕлюдей завести. Нам обещали новые лица, что "семочка" не пройдет. А тут с ходу, просто ляп... и снова "семочка". Я че-то не понимаю - что случилось?



Зато в списке слуга народа под номером четыре один из организаторов акции Порошенкодякую, где вы шумно благодарили Порошенко. Вам должно быть приятно, что Зеленский набил свою сотку истинными порохоботами.

Номер пятнадцатый Слуги народа, всю предвыборную компанию топившую за Порошенко, даже извинялась в фейсбуке перед подписчиками, что она станет депутатом от Слуги народа.



Мне интересно, сделали сотку Зеленского действительно новыми лицами, но накидали туда ужей и ежей, людей с диаметрально противоположными взглядами.

Как будет управляться эта огромная фракция людей антагонистов, мне вот это больше интересует. Похоже опять - да здравствует бардак будет. Зато в списке слуга народа под номером четыре один из организаторов акции Порошенкодякую, где вы шумно благодарили Порошенко. Вам должно быть приятно, что Зеленский набил свою сотку истинными порохоботами.Номер пятнадцатый Слуги народа, всю предвыборную компанию топившую за Порошенко, даже извинялась в фейсбуке перед подписчиками, что она станет депутатом от Слуги народа.Мне интересно, сделали сотку Зеленского действительно новыми лицами, но накидали туда ужей и ежей, людей с диаметрально противоположными взглядами.Как будет управляться эта огромная фракция людей антагонистов, мне вот это больше интересует. Похоже опять - да здравствует бардак будет. freeze 4 Повідомлень: 11791 З нами з: 02.07.14 Подякував: 3575 раз. Подякували: 5212 раз. Профіль 19 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Вів 11 чер, 2019 20:52 pesikot написав: ЛАД написав: У Франции и Великобритании был договор с Польшей и они, вроде как, чего-то гарантировали. Правда потом это назвали "странной войной".

А у СССР был хоть какой-нибудь договор с Польшей или Англией-Францией?

Мда, клинический случай у вас. У Франции и Великобритании был договор с Польшей и они, вроде как, чего-то гарантировали. Правда потом это назвали "странной войной".А у СССР был хоть какой-нибудь договор с Польшей или Англией-Францией?

То есть, факт сотрудничество СССР с нацистами вы признали. Уже хорошо

Секретную часть пакта Молотов-Риббентроп недавно опубликовали. То есть, факт сотрудничество СССР с нацистами вы признали. Уже хорошоСекретную часть пакта Молотов-Риббентроп недавно опубликовали.

а зачем отрицать очевидные факты, но стоит тогда также вспомнить и о сотрудничестве США и др. стран с нациской Германией... а зачем отрицать очевидные факты, но стоит тогда также вспомнить и о сотрудничестве США и др. стран с нациской Германией... Vagabondo Повідомлень: 55 З нами з: 26.05.19 Подякував: 0 раз. Подякували: 10 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 11 чер, 2019 20:53 Re: Політичні дискусії zРадио написав: Зачем вам лезть туда, где вы не понимаете даже элементарных вещей? Разницу между общим количеством КРС и коровами в отдельности на 95% составляют телята, не производящие молока, а выращиваемые на мясо. Зачем вам лезть туда, где вы не понимаете даже элементарных вещей? Разницу между общим количеством КРС и коровами в отдельности на 95% составляют телята, не производящие молока, а выращиваемые на мясо.



Ой, пардон, я не знав, що товарищ крутий спец по радянським коровам, тобто на кожну радянську корову припадало майже по три (!) телятка. Не дивно, що молочки було не багато - вони все випивали, та на певно і м'яском балувались. Ой, пардон, я не знав, що товарищ крутий спец по радянським коровам, тобто на кожну радянську корову припадало майже по три (!) телятка. Не дивно, що молочки було не багато - вони все випивали, та на певно і м'яском балувались. Не так добре з грошима, як погано без них. Ой+

Повідомлень: 2601 З нами з: 19.04.12 Подякував: 33 раз. Подякували: 332 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 11 чер, 2019 20:53 zРадио написав: andrijk777 написав: zРадио написав: Я все понял - нынешние 3.5 млн голов КРС по суммарному весу и удоям больше, чем УССР-овские 25 млн. Здравствуй, зазеркалье Я все понял - нынешние 3.5 млн голов КРС по суммарному весу и удоям больше, чем УССР-овские 25 млн. Здравствуй, зазеркалье

freeze написав: Изобилия гипермаркетов и близко не было, но и мясо-молочных продуктов ели, думаю, в среднем по больнице столько же столько и сегодня. Изобилия гипермаркетов и близко не было, но и мясо-молочных продуктов ели, думаю, в среднем по больнице столько же столько и сегодня.

Панове комуністи, якось договоріться між собою.

"Крупного рогатого скота" було в 7 разів більше, а споживали м"яса приблизно так як зараз. Причому населення зменшилось.

Як так? Панове комуністи, якось договоріться між собою."Крупного рогатого скота" було в 7 разів більше, а споживали м"яса приблизно так як зараз. Причому населення зменшилось.Як так?



Пан капиталист, когда дочитаете до таких экономических категорий, как экспорт и импорт, возвращайтесь с ответом Пан капиталист, когда дочитаете до таких экономических категорий, как экспорт и импорт, возвращайтесь с ответом

Пане комуніст, бачу ви вичитали такі цікаві поняття, але як завжди нічого не зрозуміли.

Виявляється УССР ЕКСПОРТУВАЛА м"ясо в РСФСР(і інші)!!!

Загалом почитайте ще, для загального розвитку, що кордони СРСР були закриті. І, як наслідок, українська(УССР) продукція не відчувала конкуренції з боку іншого світу. Саме по цій причині після розвалу СРСР вмерли більшість галузей УССР(зокрема машинобудування), а не тому що були погані правителі.

І не ми винуваті що РФ закрила для нас ввіз м"яса. Тому що РФ фіолетово чиє м"ясо їй імпортувати - з України чи з Білорусії. Але з політичних причин вибирається Білорусь.

Тому логічно, що виробництво м"яса скоротилось(звичайно не в 7 разів). Пане комуніст, бачу ви вичитали такі цікаві поняття, але як завжди нічого не зрозуміли.Виявляється УССР ЕКСПОРТУВАЛА м"ясо в РСФСР(і інші)!!!Загалом почитайте ще, для загального розвитку, що кордони СРСР були закриті. І, як наслідок, українська(УССР) продукція не відчувала конкуренції з боку іншого світу. Саме по цій причині після розвалу СРСР вмерли більшість галузей УССР(зокрема машинобудування), а не тому що були погані правителі.І не ми винуваті що РФ закрила для нас ввіз м"яса. Тому що РФ фіолетово чиє м"ясо їй імпортувати - з України чи з Білорусії. Але з політичних причин вибирається Білорусь.Тому логічно, що виробництво м"яса скоротилось(звичайно не в 7 разів). andrijk777

Повідомлень: 1501 З нами з: 11.11.14 Подякував: 155 раз. Подякували: 219 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 11 чер, 2019 20:54 Vagabondo написав: о том что мяса не было при СССР - это мягко говоря не смовсем так... был дефицит мяса в маназинах по 1,90 руб./кг, но при этом мясо свободно можно было купить по более высокой цене в магазинах потребкооперации 3-4,50 руб./кг и на базарах недостатка мяса не наблюдалось, но по цене 3,50-5,50 руб./кг... о том что мяса не было при СССР - это мягко говоря не смовсем так... был дефицит мяса в маназинах по 1,90 руб./кг, но при этом мясо свободно можно было купить по более высокой цене в магазинах потребкооперации 3-4,50 руб./кг и на базарах недостатка мяса не наблюдалось, но по цене 3,50-5,50 руб./кг...

В 3х городах - Киеве, Москве, Ленинграде, многих закрытых городах и населённых пунктах никогда не было дефицита продуктов по гос ценам. По другим городам были системы заказов для разных соц категорий. Остальные покупали на базаре или сером рынке (по блату) В 3х городах - Киеве, Москве, Ленинграде, многих закрытых городах и населённых пунктах никогда не было дефицита продуктов по гос ценам. По другим городам были системы заказов для разных соц категорий. Остальные покупали на базаре или сером рынке (по блату) Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 1376 З нами з: 29.05.18 Подякував: 72 раз. Подякували: 479 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 312531263127312831293130> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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