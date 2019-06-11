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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Вів 11 чер, 2019 20:43
zРадио написав: ЛАД написав:
У Франции и Великобритании был договор с Польшей и они, вроде как, чего-то гарантировали. Правда потом это назвали "странной войной".
А у СССР был хоть какой-нибудь договор с Польшей или Англией-Францией?Мда, клинический случай у вас.
Этот персонаж обвиняет СССР в не-объявлении войны Германии после нападения той на Польшу, но при этом я что-то не слышу обвинений в адрес США о не-объявлении войны РФ после нападения той на Украину.
И это несмотря на то, что СССР не был гарантом безопасности Польши (как вы правильно отметили), а США являются не просто гарантом безопасности Украины, но и ключевым интересантом и спонсором нашего ядерного разоружения и предшествовавшего ему подписания Будапештского меморандума!
Поменяйте оператора аккаунта, пожалуйста.
Этот даже не знает о чем был Будапештский меморандум.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
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Додано: Вів 11 чер, 2019 20:44
Подолянин написав: shapo написав:
Особенно по качеству кондитерских, молочных и пр. изделий. Такое дерьмо как Рошен при совке бы даром не брали
Так палятся те кто не из Украины пишет. Рошен конешно не идеал но за эти деньги принципиально лучшего у нас нет. Примите за поребриком к сведению.
Бла-бла.
Я живу в 15 минут ходьбы от ф-ки им. К. Маркса и помню совковые времена когда по всему СССР разводили в качестве презента эти торты. А сейчас он дерьмо и никому не нужен
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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Додано: Вів 11 чер, 2019 20:44
rjkz написав:
США не самоустранились от проблемы, просто решают ее самым безопасным для себя способом, а Вы как думали все будет? Прибежит Чак Норрис и будет голой пяткой лупить обезьяну с ядерной дубиной?
Конечно, нет. Я о чем и говорю - СССР, вписываясь за Польшу, объявлять войну Германии, не будучи к ней готовым по состоянию на сентябрь 1939-го. было так же глупо, как сегодня США, вписываясь за Украину, объявлять войну ядерной России
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Додано: Вів 11 чер, 2019 20:45
pesikot написав:
Картинки можно постить любые. Цифры показывать можно тоже любые.
Но это не отменяет факта, что при СССР мяса в магазинах практически не было, а сейчас мясо есть и в магазинах, и на рынке.
о том что мяса не было при СССР - это мягко говоря не смовсем так... был дефицит мяса в маназинах по 1,90 руб./кг, но при этом мясо свободно можно было купить по более высокой цене в магазинах потребкооперации 3-4,50 руб./кг и на базарах недостатка мяса не наблюдалось, но по цене 3,50-5,50 руб./кг...
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Додано: Вів 11 чер, 2019 20:46
Ну страна была не очень, но Киев намного чище был и мороженое из молока делали. Сейчас, к сожалению, в мороженном молока нет.
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Додано: Вів 11 чер, 2019 20:52
airmax78 написав:
Я хочу послушать адептов. Они же и в Раду теперь хотят ЗЕлюдей завести. Нам обещали новые лица, что "семочка" не пройдет. А тут с ходу, просто ляп... и снова "семочка". Я че-то не понимаю - что случилось?
Зато в списке слуга народа под номером четыре один из организаторов акции Порошенкодякую, где вы шумно благодарили Порошенко. Вам должно быть приятно, что Зеленский набил свою сотку истинными порохоботами.
Номер пятнадцатый Слуги народа, всю предвыборную компанию топившую за Порошенко, даже извинялась в фейсбуке перед подписчиками, что она станет депутатом от Слуги народа.
Мне интересно, сделали сотку Зеленского действительно новыми лицами, но накидали туда ужей и ежей, людей с диаметрально противоположными взглядами.
Как будет управляться эта огромная фракция людей антагонистов, мне вот это больше интересует. Похоже опять - да здравствует бардак будет.
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Додано: Вів 11 чер, 2019 20:52
pesikot написав: ЛАД написав:
У Франции и Великобритании был договор с Польшей и они, вроде как, чего-то гарантировали. Правда потом это назвали "странной войной".
А у СССР был хоть какой-нибудь договор с Польшей или Англией-Францией?Мда, клинический случай у вас.
То есть, факт сотрудничество СССР с нацистами вы признали. Уже хорошо
Секретную часть пакта Молотов-Риббентроп недавно опубликовали.
а зачем отрицать очевидные факты, но стоит тогда также вспомнить и о сотрудничестве США и др. стран с нациской Германией...
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Додано: Вів 11 чер, 2019 20:53
zРадио написав:
Зачем вам лезть туда, где вы не понимаете даже элементарных вещей? Разницу между общим количеством КРС и коровами в отдельности на 95% составляют телята, не производящие молока, а выращиваемые на мясо.
Ой, пардон, я не знав, що товарищ крутий спец по радянським коровам, тобто на кожну радянську корову припадало майже по три (!) телятка. Не дивно, що молочки було не багато - вони все випивали, та на певно і м'яском балувались.
Не так добре з грошима, як погано без них.
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Додано: Вів 11 чер, 2019 20:53
zРадио написав: andrijk777 написав: zРадио написав:
Я все понял - нынешние 3.5 млн голов КРС по суммарному весу и удоям больше, чем УССР-овские 25 млн. Здравствуй, зазеркалье
freeze написав:
Изобилия гипермаркетов и близко не было, но и мясо-молочных продуктов ели, думаю, в среднем по больнице столько же столько и сегодня.
Панове комуністи, якось договоріться між собою.
"Крупного рогатого скота" було в 7 разів більше, а споживали м"яса приблизно так як зараз. Причому населення зменшилось.
Як так?
Пан капиталист, когда дочитаете до таких экономических категорий, как экспорт и импорт, возвращайтесь с ответом
Пане комуніст, бачу ви вичитали такі цікаві поняття, але як завжди нічого не зрозуміли.
Виявляється УССР ЕКСПОРТУВАЛА м"ясо в РСФСР(і інші)!!!
Загалом почитайте ще, для загального розвитку, що кордони СРСР були закриті. І, як наслідок, українська(УССР) продукція не відчувала конкуренції з боку іншого світу. Саме по цій причині після розвалу СРСР вмерли більшість галузей УССР(зокрема машинобудування), а не тому що були погані правителі.
І не ми винуваті що РФ закрила для нас ввіз м"яса. Тому що РФ фіолетово чиє м"ясо їй імпортувати - з України чи з Білорусії. Але з політичних причин вибирається Білорусь.
Тому логічно, що виробництво м"яса скоротилось(звичайно не в 7 разів).
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Додано: Вів 11 чер, 2019 20:54
Vagabondo написав:
о том что мяса не было при СССР - это мягко говоря не смовсем так... был дефицит мяса в маназинах по 1,90 руб./кг, но при этом мясо свободно можно было купить по более высокой цене в магазинах потребкооперации 3-4,50 руб./кг и на базарах недостатка мяса не наблюдалось, но по цене 3,50-5,50 руб./кг...
В 3х городах - Киеве, Москве, Ленинграде, многих закрытых городах и населённых пунктах никогда не было дефицита продуктов по гос ценам. По другим городам были системы заказов для разных соц категорий. Остальные покупали на базаре или сером рынке (по блату)
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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shapo
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