Додано: Вів 11 чер, 2019 21:06

ЛАД написав: Вы всё же не поняли, о чём писали мы с Vitl"ом.

О рыночной экономике. Представьте себе, мы понимаем это не хуже Вас. И про "эпоху зубожіння" тоже.

Вопрос в другом. Деиндустриализация страны продолжается уже почти 30 лет.

И вина (беда???) Порошенко, что он ничего не сделал для того, чтобы изменить ситуацию. А этот вопрос (так же, как и окончание войны) на порядок важнее томоса и безвиза вместе взятых. По за эти 2 вопроса даже и не брался.

Пока мы не изменим ситуацию в экономике, мы не сможем ни повысить благосостояние народа, ни избавиться от регулярной девальвации и инфляции.

И если Зе не удастся переломить ситуацию в экономике, то через 2-3 года его рейтинг будет ниже плинтуса, как и у По. Вы всё же не поняли, о чём писали мы с"ом.О рыночной экономике. Представьте себе, мы понимаем это не хуже Вас. И про "эпоху зубожіння" тоже.Вопрос в другом. Деиндустриализация страны продолжается уже почти 30 лет.И вина (беда???) Порошенко, что он ничего не сделал для того, чтобы изменить ситуацию. А этот вопрос (так же, как и окончание войны) на порядок важнее томоса и безвиза вместе взятых. По за эти 2 вопроса даже и не брался.Пока мы не изменим ситуацию в экономике, мы не сможем ни повысить благосостояние народа, ни избавиться от регулярной девальвации и инфляции.И если Зе не удастся переломить ситуацию в экономике, то через 2-3 года его рейтинг будет ниже плинтуса, как и у По.

как бы помягче. пишет он совсем не о том что вы написали.у него красной нитью через все посты во всем виноваты националисты и зеленая тоска по плановой регулируемой экономике.Деиндустриализация страны сама по себе не так и страшна. Я не считаю что мы должны стать вторым Китаем и от заводов что бы смог стоял такой что не вздохнуть.Я понимаю что у каждой страны свои особенности но Швейцария например живет нормально и без тотальной застройки своей терры заводами. В нашей ситуации деиндустриализация страшна тем что не ищут новый путь каким мы пойдем а заняты только дерибаном созданного ранее. Нужно искать свой путь как наиболее рационально использовать имеющиеся ресурсы а не застроить все заводами.А по поводу томоса - если вы считаете этот вопрос мелочным - когда большинство церковных попов зависит от главы церкви на 100% подчиненного спецслужбам страны с которой мы воюем - и его нужно решать по остаточному принципу то что я могу сказать. Это ваше субъективное мнение.