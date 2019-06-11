Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
innamax2008 написав:Ну страна была не очень, но Киев намного чище был и мороженое из молока делали. Сейчас, к сожалению, в мороженном молока нет.
Да Ви потенційний МІЛЛІонер..... Є така приказка Знав би чого не має в Америці - був би мільйонером.... Ви знаєте чого не має в Україні...прапор в руки , технології 50-річної давності вам відомі Поїздити по селах, зібрати 100% молоко з якого виготовити 100% морозиво і...Ви банкрот. Бо за ту ціну-воно нікому не буде потрібним... та ще й зберігатись буде до тижня.
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
airmax78 написав:Я хочу послушать адептов. Они же и в Раду теперь хотят ЗЕлюдей завести. Нам обещали новые лица, что "семочка" не пройдет. А тут с ходу, просто ляп... и снова "семочка". Я че-то не понимаю - что случилось?
Зато в списке слуга народа под номером четыре один из организаторов акции Порошенкодякую, где вы шумно благодарили Порошенко. Вам должно быть приятно, что Зеленский набил свою сотку истинными порохоботами. Номер пятнадцатый Слуги народа, всю предвыборную компанию топившую за Порошенко, даже извинялась в фейсбуке перед подписчиками, что она станет депутатом от Слуги народа.
Мне интересно, сделали сотку Зеленского действительно новыми лицами, но накидали туда ужей и ежей, людей с диаметрально противоположными взглядами. Как будет управляться эта огромная фракция людей антагонистов, мне вот это больше интересует. Похоже опять - да здравствует бардак будет.
Серьезно? Но это все дела партийные - не царское это дело. Меня больше волнуют прямые президентские назначения. Я не понимаю что происходит. Неужели опять кумовство? Как это может быть?
airmax78 написав:Чем дальше от нас славная советская молодость - тем большими легендами она будет обрастать. И продуктов было завались, и товаров и всего чего хочешь. Такую страну проипали - аж плакать хочется.
Ну страна была не очень, но Киев намного чище был и мороженое из молока делали. Сейчас, к сожалению, в мороженном молока нет.
100% молоко. Я как сейчас помню: ешь его, а на зубах кристаллы молока хрустят. К счастью, фабрика в Одессе где это г0вн0 делали в конце концов таки скопытилась.
rjkz написав: США не самоустранились от проблемы, просто решают ее самым безопасным для себя способом, а Вы как думали все будет? Прибежит Чак Норрис и будет голой пяткой лупить обезьяну с ядерной дубиной?
Конечно, нет. Я о чем и говорю - СССР, вписываясь за Польшу, объявлять войну Германии, не будучи к ней готовым по состоянию на сентябрь 1939-го. было так же глупо, как сегодня США, вписываясь за Украину, объявлять войну ядерной России
Сложно сказать точно, что было на уме у Сталина в тот или иной момент времени, но в том, что в планах Джугашвили было нападение на Германию задолго до раздела Польши - уверен на 10005000%. И этот "раздел" был на руку Сталину ибо убирал "лишнюю" преграду для внезапного нападения. Гитлер чем руководствовался - сложно сказать, но не думаю, что мыслью о нападении на СССР. Так как мог-бы захватить Польшу и самостоятельно. И до этого захватывал европейские страны, не спрашивая позволения и не приглашая никого " столу". Вполне допускаю, что и США, выступая на стороне Украины, преследует свои определенные цели. Это большая политика, а в ней - это норма. Но приходится-ли Украине выбирать с кем "дружить против"?
zРадио написав:Я меня нет русофобии, но есть четкое отвращение к руководству РФ и всем гражданам РФ, поддерживающим аннексию Крыма и сепаратистов на Донбассе
Тобто до 86% громадян РФ?
на запитання: «Що ви думаєте з приводу політичного майбутнього «південно-східної України», 29% респондентів відповіли: «Щоб південний схід України став незалежною державою»; 27% - «Щоб південний схід України став частиною Російської Федерації». 17% опитаних обрали відповідь: «Щоб південний схід України залишався частиною України, але отримав велику незалежність від Києва». Лише 14% респондентів відповіли: «Щоб південний схід України залишався частиною України на тих самих умовах, як це було до кризи». Не змогли відповісти — 13%. https://wz.lviv.ua/news/392129-ahresory ... pytuvannia
Vagabondo написав:о том что мяса не было при СССР - это мягко говоря не смовсем так... был дефицит мяса в маназинах по 1,90 руб./кг, но при этом мясо свободно можно было купить по более высокой цене в магазинах потребкооперации 3-4,50 руб./кг и на базарах недостатка мяса не наблюдалось, но по цене 3,50-5,50 руб./кг...
В 3х городах - Киеве, Москве, Ленинграде, многих закрытых городах и населённых пунктах никогда не было дефицита продуктов по гос ценам. По другим городам были системы заказов для разных соц категорий. Остальные покупали на базаре или сером рынке (по блату)
На базаре тогда были рыночные цены в современном понимании, а народ хотел по акционным магазинным ценам, понятно, что не всем доставалось. Но магазины в Молдавии, например, были вполне наполнены продукцией, может только в Москве было лучше. В Прибалтике было неплохо, в Узбекистане помню несколько видов мяса всегда лежало. На Дальнем востоке было неплохо, но дороговато.
А само убого жили в таком называемом российском Нечерноземье, вот там был трэш. На Урале было убого тоже. Ну и похоже на черниговщине, если верить Песикоту, голодали.
airmax78 написав:Серьезно? Но это все дела партийные - не царское это дело. Меня больше волнуют прямые президентские назначения. Я не понимаю что происходит. Неужели опять кумовство? Как это может быть?
А мене хвилює інше Де 73% бажаючих зменшити свій вплив на тіньовий сектор економіки? Де сотні тисяч програмістів ,які закидали податкову заявами про відмову від єдиного податку в 1500 грн за все про все і перехід на загальну систему оподаткування , щоб з своїх в середньому 20000-30000 грн/місяць(не найвища оплата) сплатити 30% тобто 6000-9000 грн в місяць і таким чином наповнити бюджет на 100 000 * (9000 - 1500) * 12 місяців =9 млрд грн в рік і ці гроші запустити чи то на виконання обіцянок типу я винен тільки мамі..., чи то на діджіталізацію і переведення керування в смартфон , чи то на збільшення оплати додаткових 200 працівників АП....
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
ЛАД написав:Вы всё же не поняли, о чём писали мы с Vitl"ом. О рыночной экономике. Представьте себе, мы понимаем это не хуже Вас. И про "эпоху зубожіння" тоже. Вопрос в другом. Деиндустриализация страны продолжается уже почти 30 лет. И вина (беда???) Порошенко, что он ничего не сделал для того, чтобы изменить ситуацию. А этот вопрос (так же, как и окончание войны) на порядок важнее томоса и безвиза вместе взятых. По за эти 2 вопроса даже и не брался. Пока мы не изменим ситуацию в экономике, мы не сможем ни повысить благосостояние народа, ни избавиться от регулярной девальвации и инфляции. И если Зе не удастся переломить ситуацию в экономике, то через 2-3 года его рейтинг будет ниже плинтуса, как и у По.
как бы помягче. пишет он совсем не о том что вы написали. у него красной нитью через все посты во всем виноваты националисты и зеленая тоска по плановой регулируемой экономике. Деиндустриализация страны сама по себе не так и страшна. Я не считаю что мы должны стать вторым Китаем и от заводов что бы смог стоял такой что не вздохнуть. Я понимаю что у каждой страны свои особенности но Швейцария например живет нормально и без тотальной застройки своей терры заводами. В нашей ситуации деиндустриализация страшна тем что не ищут новый путь каким мы пойдем а заняты только дерибаном созданного ранее. Нужно искать свой путь как наиболее рационально использовать имеющиеся ресурсы а не застроить все заводами. А по поводу томоса - если вы считаете этот вопрос мелочным - когда большинство церковных попов зависит от главы церкви на 100% подчиненного спецслужбам страны с которой мы воюем - и его нужно решать по остаточному принципу то что я могу сказать. Это ваше субъективное мнение.
Полностью с вами согласен, это безобразие! Назначить главой СВР человека ("Березень 2010 — березень 2014 — пенсіонер органів СБУ."), который был утвержден в марте 2014-го Президентом Януковичем "на посаді Першого заступника Голови СБУ — начальника Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю", а потом, при Януковиче же "Липень 2014 — жовтень 2014 року — офіцер з особливих доручень Голови Служби безпеки України."
Далее, в избранной при Януковиче 26 октября 2014 г. ВР, он утверждается проянуковичской ВР как "Член Комітету Верховної Ради України з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності. Голова підкомітету з питань боротьби з організованою злочинністю Комітету Верховної Ради України з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності." https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1 ... 0%B8%D1%87