Додано: Вів 11 чер, 2019 21:26

mephala написав: Я понимаю что у каждой страны свои особенности но Швейцария например живет нормально и без тотальной застройки своей терры заводами.

Я понимаю что у каждой страны свои особенности но Швейцария например живет нормально и без тотальной застройки своей терры заводами.

mephala написав: В нашей ситуации деиндустриализация страшна тем что не ищут новый путь каким мы пойдем а заняты только дерибаном созданного ранее. Нужно искать свой путь как наиболее рационально использовать имеющиеся ресурсы а не застроить все заводами.

В нашей ситуации деиндустриализация страшна тем что не ищут новый путь каким мы пойдем а заняты только дерибаном созданного ранее. Нужно искать свой путь как наиболее рационально использовать имеющиеся ресурсы а не застроить все заводами.

C этим в корне не соглашусь. Швейцария - европейский лидер станкостроения и фармы. Ну а Нестле - так и вообще мировой лидер на рынке продуктов питания.Просто заводы там современные и цивильные - дым в 3 трубы не валит, и промзон размером с Лихтенштейн у каждого завода нетА вот это справедливо. Мы не нашли (потому что даже не пробовали проактивно искать) свое место в современном международном разделении труда.Западные "партнеры" видят нас в роли поставщика дешевой рабочей силы, ЖРС, стали, зерна, подсолнуха и леса. Но государство на этом не построишь. Даже на нефти не построишь - достаточно посмотреть на Дубай и Катар, ставшие региональными финансовыми, торговыми и туристическими лидерами за нефтедоллары