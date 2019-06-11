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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3127312831293130>

Чи потрібен розпуск Верховної Ради та дострокові вибори до неї?

Політичні дискусії 2.5 5 175
Так, це необхідно для збільшення підтримки в Раді нового Президента
25%
43
Так, необхідно оновити парламент і сформувати нову коаліцію
33%
58
Ні, це спроба нового президента тиснути на Верховну Раду
9%
15
Ні, немає сенсу квапити події, чергові вибори в Раду і так вже скоро
31%
54
Інший варіант
3%
5
Всього голосів : 175
Повідомлення Додано: Вів 11 чер, 2019 21:13

  freeze написав:Как будет управляться эта огромная фракция людей антагонистов, мне вот это больше интересует. Похоже опять - да здравствует бардак будет.


Перебежчики - это люди без принципов и систем ценностей. Поэтому антагонистами кому-либо они априори быть не могут :mrgreen:

Другое дело, что когда строишь новую партию и имеешь цель менять страну, нафига такие нужны? Поэтому и есть сомнения в искренности этих мотивов...
zРадио
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Повідомлення Додано: Вів 11 чер, 2019 21:16

Головний розвідник Зеленського: медаль ФСБ
https://www.pravda.com.ua/news/2019/06/11/7217845/
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Повідомлення Додано: Вів 11 чер, 2019 21:16

  Ой+ написав:Тобто до 86% громадян РФ?


Процентов 60%. Вы ж сами знаете, как там считают. Плюс многие люди боятся интервьюерам озвучивать свои настоящие взгляды.
zРадио
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Повідомлення Додано: Вів 11 чер, 2019 21:19

  Sommer написав:
  ЛАД написав:
  Sommer написав:......
Конечно же. Ничего нового в Украине не разрабатывалось, ничего нового в производство не шло - сплошное зубожиння и зрада.
Так ведь по "Г+Г" рассказывали, а они врать не станут.

Не знаю, кто такие "Г+Г", Вам виднее, раз Вы черпаете информацию из г...
Ну и какие новые производства созданы в Украине за 30 лет?
Расскажите, пожалуйста, о "бурном росте промышленности" в Украине. С интересом почитаем. :)


Что, уже вилять начал? Я ничего про "бурный рост промышленности" не писал.

  ЛАД написав:Особенно, если приведёте в пример не скрутку проводов, а высокотехнологичные изделия.


"Корсар" для тебя достаточно высокотехнологичное изделие? Завод для космического агенства Firefly достаточно высокотехнологический? Более тысячи сверхлегких самолетов - https://ru.tsn.ua/groshi/kievlyane-vypuskayut-samolety-kotorye-raskupayut-po-vsemu-miru-1218000.html?

Это мегазашквар :lol: :lol: :lol:
Иронизировать с 1+1 и самому же дать ссылку на ТСН о новой технике (самолетах).
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Повідомлення Додано: Вів 11 чер, 2019 21:22

Re: Політичні дискусії

zРадио написав:
  freeze написав:Как будет управляться эта огромная фракция людей антагонистов, мне вот это больше интересует. Похоже опять - да здравствует бардак будет.


Перебежчики - это люди без принципов и систем ценностей. Поэтому антагонистами кому-либо они априори быть не могут :mrgreen:

Другое дело, что когда строишь новую партию и имеешь цель менять страну, нафига такие нужны? Поэтому и есть сомнения в искренности этих мотивов...


Ну, а Пристайко вместо Климкина, те же яйца только в профиль.
freeze
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Повідомлення Додано: Вів 11 чер, 2019 21:26

  freeze написав:
zРадио написав:
  freeze написав:Как будет управляться эта огромная фракция людей антагонистов, мне вот это больше интересует. Похоже опять - да здравствует бардак будет.
Перебежчики - это люди без принципов и систем ценностей. Поэтому антагонистами кому-либо они априори быть не могут :mrgreen:
Другое дело, что когда строишь новую партию и имеешь цель менять страну, нафига такие нужны? Поэтому и есть сомнения в искренности этих мотивов...
Ну, а Пристайко вместо Климкина, те же яйца только в профиль.
Я якось не можу зрозуміти причин Вашого здивування...
Все було ясно з самого початку
Якщо лідер не озвучує куди і як він буде вести - в команду прибьються всі,хто не потрапив в інші команди... При цьому сумою векторів напрямку руху кожного з команди - буде нуль...
Тому для важковаговиків(політичних) в принципі по барабану скільки набере слуга народу-по факту ця збірна солянка не прийме жодного рішення,бо не має чіткого розуміння куди і як йти....
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Вів 11 чер, 2019 21:26

  mephala написав:Я понимаю что у каждой страны свои особенности но Швейцария например живет нормально и без тотальной застройки своей терры заводами.


C этим в корне не соглашусь. Швейцария - европейский лидер станкостроения и фармы. Ну а Нестле - так и вообще мировой лидер на рынке продуктов питания.

Просто заводы там современные и цивильные - дым в 3 трубы не валит, и промзон размером с Лихтенштейн у каждого завода нет :D

  mephala написав:В нашей ситуации деиндустриализация страшна тем что не ищут новый путь каким мы пойдем а заняты только дерибаном созданного ранее. Нужно искать свой путь как наиболее рационально использовать имеющиеся ресурсы а не застроить все заводами.


А вот это справедливо. Мы не нашли (потому что даже не пробовали проактивно искать) свое место в современном международном разделении труда.

Западные "партнеры" видят нас в роли поставщика дешевой рабочей силы, ЖРС, стали, зерна, подсолнуха и леса. Но государство на этом не построишь. Даже на нефти не построишь - достаточно посмотреть на Дубай и Катар, ставшие региональными финансовыми, торговыми и туристическими лидерами за нефтедоллары
zРадио
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Повідомлення Додано: Вів 11 чер, 2019 21:36

  Ethereum написав:Головний розвідник Зеленського: медаль ФСБ
https://www.pravda.com.ua/news/2019/06/11/7217845/


Та що там про медаль ФСБ?
Нехай зрадіо скаже
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Повідомлення Додано: Вів 11 чер, 2019 21:36

  Ethereum написав:Головний розвідник Зеленського: медаль ФСБ
https://www.pravda.com.ua/news/2019/06/11/7217845/

Ну, медаль ФСБ - это такое. Грехи молодости. Меня гораздо больше беспокоят эти дорогостоящие подарки, несовместимые с доходами. Налицо же семочко №2. При чем ирония судьбы - на ту же позицию.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 чер, 2019 21:38

  freeze написав:
Ну, а Пристайко вместо Климкина, те же яйца только в профиль.

Вы, как человек с инсайдом и прямым знанием, объясните нам, глупым порохоботам: что происходит?
airmax78
 
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