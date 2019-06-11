Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Sommer написав:...... Конечно же. Ничего нового в Украине не разрабатывалось, ничего нового в производство не шло - сплошное зубожиння и зрада. Так ведь по "Г+Г" рассказывали, а они врать не станут.
Не знаю, кто такие "Г+Г", Вам виднее, раз Вы черпаете информацию из г... Ну и какие новые производства созданы в Украине за 30 лет? Расскажите, пожалуйста, о "бурном росте промышленности" в Украине. С интересом почитаем.
Что, уже вилять начал? Я ничего про "бурный рост промышленности" не писал.
ЛАД написав:Особенно, если приведёте в пример не скрутку проводов, а высокотехнологичные изделия.
freeze написав:Как будет управляться эта огромная фракция людей антагонистов, мне вот это больше интересует. Похоже опять - да здравствует бардак будет.
Перебежчики - это люди без принципов и систем ценностей. Поэтому антагонистами кому-либо они априори быть не могут Другое дело, что когда строишь новую партию и имеешь цель менять страну, нафига такие нужны? Поэтому и есть сомнения в искренности этих мотивов...
Ну, а Пристайко вместо Климкина, те же яйца только в профиль.
Я якось не можу зрозуміти причин Вашого здивування... Все було ясно з самого початку Якщо лідер не озвучує куди і як він буде вести - в команду прибьються всі,хто не потрапив в інші команди... При цьому сумою векторів напрямку руху кожного з команди - буде нуль... Тому для важковаговиків(політичних) в принципі по барабану скільки набере слуга народу-по факту ця збірна солянка не прийме жодного рішення,бо не має чіткого розуміння куди і як йти....
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
mephala написав:Я понимаю что у каждой страны свои особенности но Швейцария например живет нормально и без тотальной застройки своей терры заводами.
C этим в корне не соглашусь. Швейцария - европейский лидер станкостроения и фармы. Ну а Нестле - так и вообще мировой лидер на рынке продуктов питания.
Просто заводы там современные и цивильные - дым в 3 трубы не валит, и промзон размером с Лихтенштейн у каждого завода нет
mephala написав:В нашей ситуации деиндустриализация страшна тем что не ищут новый путь каким мы пойдем а заняты только дерибаном созданного ранее. Нужно искать свой путь как наиболее рационально использовать имеющиеся ресурсы а не застроить все заводами.
А вот это справедливо. Мы не нашли (потому что даже не пробовали проактивно искать) свое место в современном международном разделении труда.
Западные "партнеры" видят нас в роли поставщика дешевой рабочей силы, ЖРС, стали, зерна, подсолнуха и леса. Но государство на этом не построишь. Даже на нефти не построишь - достаточно посмотреть на Дубай и Катар, ставшие региональными финансовыми, торговыми и туристическими лидерами за нефтедоллары