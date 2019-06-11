Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Чем дальше от нас славная советская молодость - тем большими легендами она будет обрастать. И продуктов было завались, и товаров и всего чего хочешь. Такую страну проипали - аж плакать хочется.
Ну страна была не очень, но Киев намного чище был и мороженое из молока делали. Сейчас, к сожалению, в мороженном молока нет.
Страна была нормальная. Государство - не очень. Чисто умозрительно можно допустить, что при отсутствии 70 лет идеологической основы, СССР на данный момент напоминал-бы или Китай или, если совсем-бы не было коммунистической теории в основе, а чисто рыночная экономика, США или Канаду (что более вероятно). Но без идеологического базиса, не было-бы переворота 25 октября 1917 года, стало-быть не было-бы Ленина-Сталина-Хрущева-Брежнева-Андропова-Черненко-Горбачева. И очень может быть - не было-бы Второй Мировой. По крайней мере в таких масштабах. Потому что к разжиганию ее Сталин приложил руку едва-ли меньше чем Гитлер. Может и Больше. Как результат, на территории б. СССР вполне могло быть экономически развитое государство с населением порядка 500+ млн человек (при потере во 2-й Мировой порядка 40 млн и около 20 млн репрессированных, к середине 80-х население СССР составляло порядка 160 (или 180 - не помню точно) млн, если внести поправку в 20-40-х, то вполне может и получилась-бы цифра 500+ с эффектом от "сытой" жизни). Это все, конечно, допущения. Альтернативная история, так сказать. Но такое могло быть. А что касается природы и ее богатств, то и сейчас у мутанта СССР в виде РФ, она такая, что полмира просто могут завидовать. Кто-то что-то имеет против природы?
ЛАД написав:У Франции и Великобритании был договор с Польшей и они, вроде как, чего-то гарантировали. Правда потом это назвали "странной войной". А у СССР был хоть какой-нибудь договор с Польшей или Англией-Францией? Мда, клинический случай у вас.
То есть, факт сотрудничество СССР с нацистами вы признали. Уже хорошо Секретную часть пакта Молотов-Риббентроп недавно опубликовали.
а зачем отрицать очевидные факты, но стоит тогда также вспомнить и о сотрудничестве США и др. стран с нациской Германией...
СССР для того, чтобы вырастить монстра в Германии сделал столько, что все остальные страны мира вместе взятые столько не сделали. Причем, в отличии от США, которые занимались "своим маленьким бизнесом", СССР поставлял в Германию сталь, чугун, лес, военные технологии исключительно с целью взрастить это чудовище в том виде, в котором оно выросло и, по правде говоря, не очень-то оно отличалось от того, что было в самом СССР в то время. Два монстра-людоеда, которые потом сожрали один другого.
zРадио написав:[quote="4684456:freeze" Как будет управляться эта огромная фракция людей антагонистов, мне вот это больше интересует. Похоже опять - да здравствует бардак будет.
Перебежчики - это люди без принципов и систем ценностей. Поэтому антагонистами кому-либо они априори быть не могут Другое дело, что когда строишь новую партию и имеешь цель менять страну, нафига такие нужны? Поэтому и есть сомнения в искренности этих мотивов...
Ну, а Пристайко вместо Климкина, те же яйца только в профиль.
Я якось не можу зрозуміти причин Вашого здивування... Все було ясно з самого початку Якщо лідер не озвучує куди і як він буде вести - в команду прибьються всі,хто не потрапив в інші команди... При цьому сумою векторів напрямку руху кожного з команди - буде нуль... Тому для важковаговиків(політичних) в принципі по барабану скільки набере слуга народу-по факту ця збірна солянка не прийме жодного рішення,бо не має чіткого розуміння куди і як йти....[/quote] Не так!
ЗЕ и Ко идут-ведут туда же, что и ПАП. Вы же, кажется, сами указывали, что тарифы не уменьшают, с МВФ будут сотрудничать, евровектор остаётся и т.д.
То есть всё по большому счету тоже самое ... только уже во главе с ЗЕ, а не с ПАПом.
Ну, медаль ФСБ - это такое. Грехи молодости. Меня гораздо больше беспокоят эти дорогостоящие подарки, несовместимые с доходами. Налицо же семочко №2. При чем ирония судьбы - на ту же позицию.
Медаль 2014 року. Не зовсім грехи молодости...
Вроде же написано однозначно)))
У 2014 році, балотуючись до Ради, Бухарєв серед своїх нагород вказав почесну відзнаку Служби безпеки України медаль ФСБ Росії "За боевое содружество". Пізніше чоловік пояснював, що отримав її близько 10 років до того, за "участь у проведенні міжнародної операції по запобіганню перекидання великої партії наркотиків з країн Латинської Америки до Європи".
Если очевидные вещи перекручивать, то, что ж тогда с менее явным-то делается?
rjkz написав: США не самоустранились от проблемы, просто решают ее самым безопасным для себя способом, а Вы как думали все будет? Прибежит Чак Норрис и будет голой пяткой лупить обезьяну с ядерной дубиной?
Конечно, нет. Я о чем и говорю - СССР, вписываясь за Польшу, объявлять войну Германии, не будучи к ней готовым по состоянию на сентябрь 1939-го. было так же глупо, как сегодня США, вписываясь за Украину, объявлять войну ядерной России
Т.е. нападать на Польшу (затем Финляндию и Прибалтику) были готовы, а нападать на Германию нет? Странно как-то.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7... Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
ЛАД написав:У Франции и Великобритании был договор с Польшей и они, вроде как, чего-то гарантировали. Правда потом это назвали "странной войной". А у СССР был хоть какой-нибудь договор с Польшей или Англией-Францией? Мда, клинический случай у вас.
То есть, факт сотрудничество СССР с нацистами вы признали. Уже хорошо Секретную часть пакта Молотов-Риббентроп недавно опубликовали.
а зачем отрицать очевидные факты, но стоит тогда также вспомнить и о сотрудничестве США и др. стран с нациской Германией...
О, опять пошли шпарить волгарские методички.
Как сотрудничали США и др.страны с нацистской Германией после сентября 1939-го? Ах да, в методичках ответа на этот вопрос нету...
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7... Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
У 2014 році, балотуючись до Ради, Бухарєв серед своїх нагород вказав почесну відзнаку Служби безпеки України медаль ФСБ Росії "За боевое содружество". Пізніше чоловік пояснював, що отримав її близько 10 років до того, за "участь у проведенні міжнародної операції по запобіганню перекидання великої партії наркотиків з країн Латинської Америки до Європи".
Кто-то знает когда именно и за какую операцию он ее получил? Потому что гугл как-то помалкивает.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7... Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
Полностью с вами согласен, это безобразие! Назначить главой СВР человека ("Березень 2010 — березень 2014 — пенсіонер органів СБУ."), который был утвержден в марте 2014-го Президентом Януковичем "на посаді Першого заступника Голови СБУ — начальника Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю", а потом, при Януковиче же "Липень 2014 — жовтень 2014 року — офіцер з особливих доручень Голови Служби безпеки України."
Далее, в избранной при Януковиче 26 октября 2014 г. ВР, он утверждается проянуковичской ВР как "Член Комітету Верховної Ради України з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності. Голова підкомітету з питань боротьби з організованою злочинністю Комітету Верховної Ради України з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності." https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1 ... 0%B8%D1%87
rjkz написав: США не самоустранились от проблемы, просто решают ее самым безопасным для себя способом, а Вы как думали все будет? Прибежит Чак Норрис и будет голой пяткой лупить обезьяну с ядерной дубиной?
Конечно, нет. Я о чем и говорю - СССР, вписываясь за Польшу, объявлять войну Германии, не будучи к ней готовым по состоянию на сентябрь 1939-го. было так же глупо, как сегодня США, вписываясь за Украину, объявлять войну ядерной России
Т.е. нападать на Польшу (затем Финляндию и Прибалтику) были готовы, а нападать на Германию нет? Странно как-то.
А что странного то? США считает РФ и Китай наибольшими угрозами для себя, но нападает вместо этого на Афганистан и Ирак.
Все страны нападают на тех, кто, по их мнению, не сможет дать сдачи.