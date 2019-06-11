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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 3127312831293130 Чи потрібен розпуск Верховної Ради та дострокові вибори до неї? Політичні дискусії 2.5 5 175 Так, це необхідно для збільшення підтримки в Раді нового Президента 25% 43 Так, необхідно оновити парламент і сформувати нову коаліцію 33% 58 Ні, це спроба нового президента тиснути на Верховну Раду 9% 15 Ні, немає сенсу квапити події, чергові вибори в Раду і так вже скоро 31% 54 Інший варіант 3% 5 Всього голосів : 175 Додано: Вів 11 чер, 2019 21:39 innamax2008 написав: airmax78 написав: andrijk777 написав:



Чем дальше от нас славная советская молодость - тем большими легендами она будет обрастать. И продуктов было завались, и товаров и всего чего хочешь. Такую страну проипали - аж плакать хочется. Чем дальше от нас славная советская молодость - тем большими легендами она будет обрастать. И продуктов было завались, и товаров и всего чего хочешь. Такую страну проипали - аж плакать хочется.

Ну страна была не очень, но Киев намного чище был и мороженое из молока делали. Сейчас, к сожалению, в мороженном молока нет. Ну страна была не очень, но Киев намного чище был и мороженое из молока делали. Сейчас, к сожалению, в мороженном молока нет.



Страна была нормальная. Государство - не очень. Чисто умозрительно можно допустить, что при отсутствии 70 лет идеологической основы, СССР на данный момент напоминал-бы или Китай или, если совсем-бы не было коммунистической теории в основе, а чисто рыночная экономика, США или Канаду (что более вероятно). Но без идеологического базиса, не было-бы переворота 25 октября 1917 года, стало-быть не было-бы Ленина-Сталина-Хрущева-Брежнева-Андропова-Черненко-Горбачева. И очень может быть - не было-бы Второй Мировой. По крайней мере в таких масштабах. Потому что к разжиганию ее Сталин приложил руку едва-ли меньше чем Гитлер. Может и Больше. Как результат, на территории б. СССР вполне могло быть экономически развитое государство с населением порядка 500+ млн человек (при потере во 2-й Мировой порядка 40 млн и около 20 млн репрессированных, к середине 80-х население СССР составляло порядка 160 (или 180 - не помню точно) млн, если внести поправку в 20-40-х, то вполне может и получилась-бы цифра 500+ с эффектом от "сытой" жизни). Это все, конечно, допущения. Альтернативная история, так сказать. Но такое могло быть.

А что касается природы и ее богатств, то и сейчас у мутанта СССР в виде РФ, она такая, что полмира просто могут завидовать. Кто-то что-то имеет против природы? Страна была нормальная. Государство - не очень. Чисто умозрительно можно допустить, что при отсутствии 70 лет идеологической основы, СССР на данный момент напоминал-бы или Китай или, если совсем-бы не было коммунистической теории в основе, а чисто рыночная экономика, США или Канаду (что более вероятно). Но без идеологического базиса, не было-бы переворота 25 октября 1917 года, стало-быть не было-бы Ленина-Сталина-Хрущева-Брежнева-Андропова-Черненко-Горбачева. И очень может быть - не было-бы Второй Мировой. По крайней мере в таких масштабах. Потому что к разжиганию ее Сталин приложил руку едва-ли меньше чем Гитлер. Может и Больше. Как результат, на территории б. СССР вполне могло быть экономически развитое государство с населением порядка 500+ млн человек (при потере во 2-й Мировой порядка 40 млн и около 20 млн репрессированных, к середине 80-х население СССР составляло порядка 160 (или 180 - не помню точно) млн, если внести поправку в 20-40-х, то вполне может и получилась-бы цифра 500+ с эффектом от "сытой" жизни). Это все, конечно, допущения. Альтернативная история, так сказать. Но такое могло быть.А что касается природы и ее богатств, то и сейчас у мутанта СССР в виде РФ, она такая, что полмира просто могут завидовать. Кто-то что-то имеет против природы? rjkz

Повідомлень: 9409 З нами з: 31.01.12 Подякував: 4214 раз. Подякували: 2206 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Вів 11 чер, 2019 21:46 Vagabondo написав: pesikot написав: ЛАД написав: У Франции и Великобритании был договор с Польшей и они, вроде как, чего-то гарантировали. Правда потом это назвали "странной войной".

А у СССР был хоть какой-нибудь договор с Польшей или Англией-Францией?

Мда, клинический случай у вас. У Франции и Великобритании был договор с Польшей и они, вроде как, чего-то гарантировали. Правда потом это назвали "странной войной".А у СССР был хоть какой-нибудь договор с Польшей или Англией-Францией?

То есть, факт сотрудничество СССР с нацистами вы признали. Уже хорошо

Секретную часть пакта Молотов-Риббентроп недавно опубликовали. То есть, факт сотрудничество СССР с нацистами вы признали. Уже хорошоСекретную часть пакта Молотов-Риббентроп недавно опубликовали.

а зачем отрицать очевидные факты, но стоит тогда также вспомнить и о сотрудничестве США и др. стран с нациской Германией... а зачем отрицать очевидные факты, но стоит тогда также вспомнить и о сотрудничестве США и др. стран с нациской Германией...



СССР для того, чтобы вырастить монстра в Германии сделал столько, что все остальные страны мира вместе взятые столько не сделали.

Причем, в отличии от США, которые занимались "своим маленьким бизнесом", СССР поставлял в Германию сталь, чугун, лес, военные технологии исключительно с целью взрастить это чудовище в том виде, в котором оно выросло и, по правде говоря, не очень-то оно отличалось от того, что было в самом СССР в то время. Два монстра-людоеда, которые потом сожрали один другого. СССР для того, чтобы вырастить монстра в Германии сделал столько, что все остальные страны мира вместе взятые столько не сделали.Причем, в отличии от США, которые занимались "своим маленьким бизнесом", СССР поставлял в Германию сталь, чугун, лес, военные технологии исключительно с целью взрастить это чудовище в том виде, в котором оно выросло и, по правде говоря, не очень-то оно отличалось от того, что было в самом СССР в то время. Два монстра-людоеда, которые потом сожрали один другого. rjkz

Повідомлень: 9409 З нами з: 31.01.12 Подякував: 4214 раз. Подякували: 2206 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Вів 11 чер, 2019 21:46 budivelnik написав: freeze написав: zРадио написав: [quote="4684456:freeze"

Как будет управляться эта огромная фракция людей антагонистов, мне вот это больше интересует. Похоже опять - да здравствует бардак будет. Перебежчики - это люди без принципов и систем ценностей. Поэтому антагонистами кому-либо они априори быть не могут

Другое дело, что когда строишь новую партию и имеешь цель менять страну, нафига такие нужны? Поэтому и есть сомнения в искренности этих мотивов... Перебежчики - это люди без принципов и систем ценностей. Поэтому антагонистами кому-либо они априори быть не могутДругое дело, что когда строишь новую партию и имеешь цель менять страну, нафига такие нужны? Поэтому и есть сомнения в искренности этих мотивов... Ну, а Пристайко вместо Климкина, те же яйца только в профиль. Ну, а Пристайко вместо Климкина, те же яйца только в профиль. Я якось не можу зрозуміти причин Вашого здивування...

Все було ясно з самого початку

Якщо лідер не озвучує куди і як він буде вести - в команду прибьються всі,хто не потрапив в інші команди... При цьому сумою векторів напрямку руху кожного з команди - буде нуль...

Тому для важковаговиків(політичних) в принципі по барабану скільки набере слуга народу-по факту ця збірна солянка не прийме жодного рішення,бо не має чіткого розуміння куди і як йти....[/quote]

Не так!



ЗЕ и Ко идут-ведут туда же, что и ПАП.

Вы же, кажется, сами указывали, что тарифы не уменьшают, с МВФ будут сотрудничать, евровектор остаётся и т.д.



То есть всё по большому счету тоже самое ... только уже во главе с ЗЕ, а не с ПАПом. Я якось не можу зрозуміти причин Вашого здивування...Все було ясно з самого початкуЯкщо лідер не озвучує куди і як він буде вести - в команду прибьються всі,хто не потрапив в інші команди... При цьому сумою векторів напрямку руху кожного з команди - буде нуль...Тому для важковаговиків(політичних) в принципі по барабану скільки набере слуга народу-по факту ця збірна солянка не прийме жодного рішення,бо не має чіткого розуміння куди і як йти....[/quote]Не так!ЗЕ и Ко идут-ведут туда же, что и ПАП.Вы же, кажется, сами указывали, что тарифы не уменьшают, с МВФ будут сотрудничать, евровектор остаётся и т.д.То есть всё по большому счету тоже самое ... только уже во главе с ЗЕ, а не с ПАПом. detroytred

Повідомлень: 21838 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1887 раз. Подякували: 3231 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 11 чер, 2019 21:49 airmax78 написав: Ethereum написав: Головний розвідник Зеленського: медаль ФСБ

https://www.pravda.com.ua/news/2019/06/11/7217845/ Головний розвідник Зеленського: медаль ФСБ

Ну, медаль ФСБ - это такое. Грехи молодости. Меня гораздо больше беспокоят эти дорогостоящие подарки, несовместимые с доходами. Налицо же семочко №2. При чем ирония судьбы - на ту же позицию. Ну, медаль ФСБ - это такое. Грехи молодости. Меня гораздо больше беспокоят эти дорогостоящие подарки, несовместимые с доходами. Налицо же семочко №2. При чем ирония судьбы - на ту же позицию.



Медаль 2014 року. Не зовсім грехи молодости... Медаль 2014 року. Не зовсім грехи молодости... Ethereum Повідомлень: 546 З нами з: 11.02.18 Подякував: 4 раз. Подякували: 43 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 11 чер, 2019 21:55 Ethereum написав: airmax78 написав: Ethereum написав: Головний розвідник Зеленського: медаль ФСБ

https://www.pravda.com.ua/news/2019/06/11/7217845/ Головний розвідник Зеленського: медаль ФСБ

Ну, медаль ФСБ - это такое. Грехи молодости. Меня гораздо больше беспокоят эти дорогостоящие подарки, несовместимые с доходами. Налицо же семочко №2. При чем ирония судьбы - на ту же позицию. Ну, медаль ФСБ - это такое. Грехи молодости. Меня гораздо больше беспокоят эти дорогостоящие подарки, несовместимые с доходами. Налицо же семочко №2. При чем ирония судьбы - на ту же позицию.



Медаль 2014 року. Не зовсім грехи молодости... Медаль 2014 року. Не зовсім грехи молодости...

Вроде же написано однозначно)))



У 2014 році, балотуючись до Ради, Бухарєв серед своїх нагород вказав почесну відзнаку Служби безпеки України медаль ФСБ Росії "За боевое содружество". Пізніше чоловік пояснював, що отримав її близько 10 років до того, за "участь у проведенні міжнародної операції по запобіганню перекидання великої партії наркотиків з країн Латинської Америки до Європи".



Если очевидные вещи перекручивать, то, что ж тогда с менее явным-то делается? Вроде же написано однозначно)))Если очевидные вещи перекручивать, то, что ж тогда с менее явным-то делается? detroytred

Повідомлень: 21838 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1887 раз. Подякували: 3231 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 11 чер, 2019 21:55 zРадио написав: rjkz написав:

США не самоустранились от проблемы, просто решают ее самым безопасным для себя способом, а Вы как думали все будет? Прибежит Чак Норрис и будет голой пяткой лупить обезьяну с ядерной дубиной? США не самоустранились от проблемы, просто решают ее самым безопасным для себя способом, а Вы как думали все будет? Прибежит Чак Норрис и будет голой пяткой лупить обезьяну с ядерной дубиной?



Конечно, нет. Я о чем и говорю - СССР, вписываясь за Польшу, объявлять войну Германии, не будучи к ней готовым по состоянию на сентябрь 1939-го. было так же глупо, как сегодня США, вписываясь за Украину, объявлять войну ядерной России Конечно, нет. Я о чем и говорю - СССР, вписываясь за Польшу, объявлять войну Германии, не будучи к ней готовым по состоянию на сентябрь 1939-го. было так же глупо, как сегодня США, вписываясь за Украину, объявлять войну ядерной России



Т.е. нападать на Польшу (затем Финляндию и Прибалтику) были готовы, а нападать на Германию нет? Странно как-то. Т.е. нападать на Польшу (затем Финляндию и Прибалтику) были готовы, а нападать на Германию нет? Странно как-то. Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...

Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе. Sommer Повідомлень: 4116 З нами з: 07.04.17 Подякував: 414 раз. Подякували: 529 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 11 чер, 2019 21:57 Vagabondo написав: pesikot написав: ЛАД написав: У Франции и Великобритании был договор с Польшей и они, вроде как, чего-то гарантировали. Правда потом это назвали "странной войной".

А у СССР был хоть какой-нибудь договор с Польшей или Англией-Францией?

Мда, клинический случай у вас. У Франции и Великобритании был договор с Польшей и они, вроде как, чего-то гарантировали. Правда потом это назвали "странной войной".А у СССР был хоть какой-нибудь договор с Польшей или Англией-Францией?

То есть, факт сотрудничество СССР с нацистами вы признали. Уже хорошо

Секретную часть пакта Молотов-Риббентроп недавно опубликовали. То есть, факт сотрудничество СССР с нацистами вы признали. Уже хорошоСекретную часть пакта Молотов-Риббентроп недавно опубликовали.

а зачем отрицать очевидные факты, но стоит тогда также вспомнить и о сотрудничестве США и др. стран с нациской Германией... а зачем отрицать очевидные факты, но стоит тогда также вспомнить и о сотрудничестве США и др. стран с нациской Германией...



О, опять пошли шпарить волгарские методички.



Как сотрудничали США и др.страны с нацистской Германией после сентября 1939-го? Ах да, в методичках ответа на этот вопрос нету... О, опять пошли шпарить волгарские методички.Как сотрудничали США и др.страны с нацистской Германией после сентября 1939-го? Ах да, в методичках ответа на этот вопрос нету... Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...

Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе. Sommer Повідомлень: 4116 З нами з: 07.04.17 Подякував: 414 раз. Подякували: 529 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 3127312831293130 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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