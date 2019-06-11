Додано: Вів 11 чер, 2019 21:39

innamax2008 написав: airmax78 написав: andrijk777 написав:



Чем дальше от нас славная советская молодость - тем большими легендами она будет обрастать. И продуктов было завались, и товаров и всего чего хочешь. Такую страну проипали - аж плакать хочется. Чем дальше от нас славная советская молодость - тем большими легендами она будет обрастать. И продуктов было завались, и товаров и всего чего хочешь. Такую страну проипали - аж плакать хочется.

Ну страна была не очень, но Киев намного чище был и мороженое из молока делали. Сейчас, к сожалению, в мороженном молока нет. Ну страна была не очень, но Киев намного чище был и мороженое из молока делали. Сейчас, к сожалению, в мороженном молока нет.

Страна была нормальная. Государство - не очень. Чисто умозрительно можно допустить, что при отсутствии 70 лет идеологической основы, СССР на данный момент напоминал-бы или Китай или, если совсем-бы не было коммунистической теории в основе, а чисто рыночная экономика, США или Канаду (что более вероятно). Но без идеологического базиса, не было-бы переворота 25 октября 1917 года, стало-быть не было-бы Ленина-Сталина-Хрущева-Брежнева-Андропова-Черненко-Горбачева. И очень может быть - не было-бы Второй Мировой. По крайней мере в таких масштабах. Потому что к разжиганию ее Сталин приложил руку едва-ли меньше чем Гитлер. Может и Больше. Как результат, на территории б. СССР вполне могло быть экономически развитое государство с населением порядка 500+ млн человек (при потере во 2-й Мировой порядка 40 млн и около 20 млн репрессированных, к середине 80-х население СССР составляло порядка 160 (или 180 - не помню точно) млн, если внести поправку в 20-40-х, то вполне может и получилась-бы цифра 500+ с эффектом от "сытой" жизни). Это все, конечно, допущения. Альтернативная история, так сказать. Но такое могло быть.А что касается природы и ее богатств, то и сейчас у мутанта СССР в виде РФ, она такая, что полмира просто могут завидовать. Кто-то что-то имеет против природы?