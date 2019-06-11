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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 31293130313131323133>

Чи потрібен розпуск Верховної Ради та дострокові вибори до неї?

Політичні дискусії 2.5 5 175
Так, це необхідно для збільшення підтримки в Раді нового Президента
25%
43
Так, необхідно оновити парламент і сформувати нову коаліцію
33%
58
Ні, це спроба нового президента тиснути на Верховну Раду
9%
15
Ні, немає сенсу квапити події, чергові вибори в Раду і так вже скоро
31%
54
Інший варіант
3%
5
Всього голосів : 175
Повідомлення Додано: Вів 11 чер, 2019 22:05

  Ой+ написав:
  zРадио написав:Зачем вам лезть туда, где вы не понимаете даже элементарных вещей? Разницу между общим количеством КРС и коровами в отдельности на 95% составляют телята, не производящие молока, а выращиваемые на мясо.


Ой, пардон, я не знав, що товарищ крутий спец по радянським коровам, тобто на кожну радянську корову припадало майже по три (!) телятка. Не дивно, що молочки було не багато - вони все випивали, та на певно і м'яском балувались.


Ээээ, я вот не помню, откровенно говоря, каких-то проблем с молочкой до самого конца 80-х.
Да, за молоком в гастроном ближайший надо было выйти ДО 10.00, потому что привозили наразлив бидоны свежего молока и желающих отхватить свежатинку хватало. К 12 гарантированно молока наразлив не было. Зато было в бутылках и пакетах. А еще кефир, ряженка, аэрин. И это в молочном отделе ближайшего гастронома. Впрочем, если ВДРУГ чего-то не было, то это "чего-то" ВСЕГДА и гарантированно было в молочном на Белорусской, но надо было минут 15 пройтись туда и столько-же обратно.
В детских садах, школах и пионерлагерях молочное чуть-ли не насильно заставляли употреблять. Я терпеть не мог сливочное масло, которое давали "кубиками", зато молока мог выпить за день до 3-х литров, а остальные - наоборот. Поэтому основы натурального обмена я изучил в глубоком детстве на примере бартера молочной продукции. :lol:
И это не только в Киеве. Судьба занесла на несколько лет, после взрыва Чернобыля, в отдаленные таежные просторы. И шо вы думаете? С молоком там таки проблем тоже не было. Только с нюансами - часто в бидонах молоко было со льдом, а пакеты и бутылки заменяли сгущенным и концентрированным молоком (это такое похожее на сгущенку, но не такое густое и совсем не сладкое молоко. При разведении водой и хорошей доле фантазии, оно должно было напоминать цельное молоко. Но я предпочитал его пить прямо из жестянки - дырка ножом с одной стороны, дырка с другой - и вперед. Чем-то напоминают нежирные (%%10) сливки длительного хранения).
Так что с молочкой я проблем не помню, а на память никогда особо не жаловался.
rjkz
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Повідомлення Додано: Вів 11 чер, 2019 22:08

  Sommer написав:
О, опять пошли шпарить волгарские методички.

Как сотрудничали США и др.страны с нацистской Германией после сентября 1939-го? Ах да, в методичках ответа на этот вопрос нету...


Прекращение сотрудничества американской Standard Oil с Гитлером после 1939-го - это как раз то, что понять можно. Даже уважать. А вот непрекращение работы Липецкой фабрики Рошен в 2014-м - извини, пониманию ну никак не поддается :mrgreen:
zРадио
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Повідомлення Додано: Вів 11 чер, 2019 22:11

  pesikot написав:
  freeze написав:Дурдом, как вятровичи мозги прочистили, люди на полном серьезе уверены, что в СССР питались березовым соком и обгладывали кости по три раза.

В любой студенческой столовой были котлеты по 12 коп и натуральный шницель по 20 коп, ешь сколько хочешь, и запивай натуральной сметаной.

У вас уже паранойя. Вы свихнулись на Вятровиче.
Ещё не в состоянии разговор проследить. Началось с того, что в СССР мяса было много.
Но в магазинах мяса не было. Вы у нас старый дедушка, должны помнить.
По поводу студенческих столовых, их иначе как "рыгаловками" и не называли. Язву заработать можно было легко.
Но пошли сказки от вас. Разрушаете свою легенду :) Интернет-воин

Не знаю, у нас в универе была вполне приличная столовка. Хотя хлеба в котлетах было, конечно, явно больше, чем в домашних. :)
Ну а на дипломе мы с товарищем ходили обедать по ресторанам - комплексный обед стоил 60, 80 коп и 1 руб. Стипендия была 40 руб. Это 1972 год.

В магазинах мясо было, но обязательно с костями. На базаре было хорошее, но, естественно, существенно дороже (раза в 2).
Но, будьте уверены. если бы сейчас в магазине продавали мясо гривень хотя бы по 40-50, то оно было бы с костями и очереди были бы такие же как на фото в посте Ой+ viewtopic.php?p=4684402#p4684402.

ЛАД писал(а):
У Франции и Великобритании был договор с Польшей и они, вроде как, чего-то гарантировали. Правда потом это назвали "странной войной". :)
А у СССР был хоть какой-нибудь договор с Польшей или Англией-Францией?
Мда, клинический случай у вас.

То есть, факт сотрудничество СССР с нацистами вы признали. Уже хорошо
Секретную часть пакта Молотов-Риббентроп недавно опубликовали.

Вообще-то, я признаю факт подписания договора с Германией. Сотрудничеством я бы это не назвал.
Сотрудничество было гораздо раньше и к этому времени давно закончилось. В чём оно заключалось, Вы, похоже, даже не слышали. :)
Все документы по пакту Молотова-Риббентропа опубликованы уже давно, в т.ч. и секретная часть. Нелавно опубликованы оригиналы. Но ничего нового в них нет.
Востаннє редагувалось ЛАД в Вів 11 чер, 2019 22:31, всього редагувалось 2 разів.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 11 чер, 2019 22:13

  detroytred написав:
"Корсар" для тебя достаточно высокотехнологичное изделие? Завод для космического агенства Firefly достаточно высокотехнологический? Более тысячи сверхлегких самолетов - https://ru.tsn.ua/groshi/kievlyane-vypuskayut-samolety-kotorye-raskupayut-po-vsemu-miru-1218000.html?

Это мегазашквар :lol: :lol: :lol:
Иронизировать с 1+1 и самому же дать ссылку на ТСН о новой технике (самолетах).


Еще один иронию не понял. Хорошо, в дальнейшем буду разжевывать.
Востаннє редагувалось Sommer в Вів 11 чер, 2019 22:22, всього редагувалось 1 раз.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
Sommer
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 чер, 2019 22:16

  andrijk777 написав:
  zРадио написав:
  andrijk777 написав:Панове комуністи, якось договоріться між собою.
"Крупного рогатого скота" було в 7 разів більше, а споживали м"яса приблизно так як зараз. Причому населення зменшилось.
Як так?


Пан капиталист, когда дочитаете до таких экономических категорий, как экспорт и импорт, возвращайтесь с ответом :mrgreen:

Пане комуніст, бачу ви вичитали такі цікаві поняття, але як завжди нічого не зрозуміли.
Виявляється УССР ЕКСПОРТУВАЛА м"ясо в РСФСР(і інші)!!!
Загалом почитайте ще, для загального розвитку, що кордони СРСР були закриті. І, як наслідок, українська(УССР) продукція не відчувала конкуренції з боку іншого світу. Саме по цій причині після розвалу СРСР вмерли більшість галузей УССР(зокрема машинобудування), а не тому що були погані правителі.
І не ми винуваті що РФ закрила для нас ввіз м"яса. Тому що РФ фіолетово чиє м"ясо їй імпортувати - з України чи з Білорусії. Але з політичних причин вибирається Білорусь.
Тому логічно, що виробництво м"яса скоротилось(звичайно не в 7 разів).


Мало того, что УССР "кормила" пол-Союза, так еще из этого общего котла продовольствие поставлялось "за идею" коммунистическим режимам ряда африканских государств, Ближнего Востока, Юго-Западной Азии, Кубе и странам Латинской Америки.
Не будь такого "экспорта" - может и Союз не развалился-бы.
rjkz
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Повідомлення Додано: Вів 11 чер, 2019 22:17

Re: Політичні дискусії

  ЛАД написав:Но, будьте уверены. если бы сейчас в магазине продавали мясо гривень хотя бы по 40-50, то оно было бы с костями и очереди были бы такие же как на фото в посте Ой+

СРСР
Мінімальна____ - 60 руб=30кг мяса на кістці(30% кісток) черга.дефіцит
Хороша(середня)- 120 руб=60 кг мяса на кістці(30% кісток)
Україна сьогодні
Мінімальна____ - 4176 грн=42 кг чистого мяса валом на кожному кроці
Хороша(середня)-10000 грн=100 кг чистого мяса

То коли було легше наїстись мяса
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Вів 11 чер, 2019 22:27

  Sommer написав:
  detroytred написав:
"Корсар" для тебя достаточно высокотехнологичное изделие? Завод для космического агенства Firefly достаточно высокотехнологический? Более тысячи сверхлегких самолетов - https://ru.tsn.ua/groshi/kievlyane-vypuskayut-samolety-kotorye-raskupayut-po-vsemu-miru-1218000.html?

Это мегазашквар :lol: :lol: :lol:
Иронизировать с 1+1 и самому же дать ссылку на ТСН о новой технике (самолетах).


Еще один иронию не понял. Хорошо, в дальнейшем буду разжевывать.

Лучше сразу вот эту разъясните.
detroytred
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Повідомлення Додано: Вів 11 чер, 2019 22:32

  mephala написав:
  ЛАД написав:Вы всё же не поняли, о чём писали мы с Vitl"ом.
О рыночной экономике. Представьте себе, мы понимаем это не хуже Вас. И про "эпоху зубожіння" тоже.
Вопрос в другом. Деиндустриализация страны продолжается уже почти 30 лет.
И вина (беда???) Порошенко, что он ничего не сделал для того, чтобы изменить ситуацию. А этот вопрос (так же, как и окончание войны) на порядок важнее томоса и безвиза вместе взятых. По за эти 2 вопроса даже и не брался.
Пока мы не изменим ситуацию в экономике, мы не сможем ни повысить благосостояние народа, ни избавиться от регулярной девальвации и инфляции.
И если Зе не удастся переломить ситуацию в экономике, то через 2-3 года его рейтинг будет ниже плинтуса, как и у По.

как бы помягче. пишет он совсем не о том что вы написали.
у него красной нитью через все посты во всем виноваты националисты и зеленая тоска по плановой регулируемой экономике.
Деиндустриализация страны сама по себе не так и страшна. Я не считаю что мы должны стать вторым Китаем и от заводов что бы смог стоял такой что не вздохнуть.
Я понимаю что у каждой страны свои особенности но Швейцария например живет нормально и без тотальной застройки своей терры заводами. В нашей ситуации деиндустриализация страшна тем что не ищут новый путь каким мы пойдем а заняты только дерибаном созданного ранее. Нужно искать свой путь как наиболее рационально использовать имеющиеся ресурсы а не застроить все заводами.
А по поводу томоса - если вы считаете этот вопрос мелочным - когда большинство церковных попов зависит от главы церкви на 100% подчиненного спецслужбам страны с которой мы воюем - и его нужно решать по остаточному принципу то что я могу сказать. Это ваше субъективное мнение.


По поводу Швейцарии имеет место быть некоторое стереотипное представление - альпийские высокогорные луга, где пасутся коровки, дающие экологически чистое молоко. В общем рекламный ролик МИЛКИ. На самом деле там и вправду все очень чисто и красиво.
Но...но мы вот работали с рядом немецких заводов, которые использовали химические компоненты, производство которых запрещено в ЕС по экологическим причинам. Швейцария-же, как известно, в ЕС не входит и имеет свои собственные экологические нормы. И эти нормы даже не пикнули на производство этих компонентов. Вот и попадают произведенные в Швейцарии компоненты в европейскую продукцию (не еда).
Так что не только за счет банков, шоколада, сыра и ножиков (а так-же иного высокотехнологического вооружения 8) ) сильна экономика Швейцарии, но и за счет химического производства, экологические нормы которого, не приемлемы в ЕС.
rjkz
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Повідомлення Додано: Вів 11 чер, 2019 22:34

  zРадио написав:
  Sommer написав:
О, опять пошли шпарить волгарские методички.

Как сотрудничали США и др.страны с нацистской Германией после сентября 1939-го? Ах да, в методичках ответа на этот вопрос нету...


Прекращение сотрудничества американской Standard Oil с Гитлером после 1939-го - это как раз то, что понять можно. Даже уважать. А вот непрекращение работы Липецкой фабрики Рошен в 2014-м - извини, пониманию ну никак не поддается :mrgreen:


То ли дело фирма "Грин филмс", да? :mrgreen:
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
Sommer
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 чер, 2019 22:34

Что за хрень.

Таинственная блондинка #73. Как среди кандидатов от "Слуги народа" оказалась известная тусовщица Ирина Панченко

https://strana.ua/articles/analysis/205 ... enko-.html
freeze
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