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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 31293130313131323133> Чи потрібен розпуск Верховної Ради та дострокові вибори до неї? Політичні дискусії 2.5 5 175 Так, це необхідно для збільшення підтримки в Раді нового Президента 25% 43 Так, необхідно оновити парламент і сформувати нову коаліцію 33% 58 Ні, це спроба нового президента тиснути на Верховну Раду 9% 15 Ні, немає сенсу квапити події, чергові вибори в Раду і так вже скоро 31% 54 Інший варіант 3% 5 Всього голосів : 175 Додано: Вів 11 чер, 2019 22:05 Ой+ написав: zРадио написав: Зачем вам лезть туда, где вы не понимаете даже элементарных вещей? Разницу между общим количеством КРС и коровами в отдельности на 95% составляют телята, не производящие молока, а выращиваемые на мясо. Зачем вам лезть туда, где вы не понимаете даже элементарных вещей? Разницу между общим количеством КРС и коровами в отдельности на 95% составляют телята, не производящие молока, а выращиваемые на мясо.



Ой, пардон, я не знав, що товарищ крутий спец по радянським коровам, тобто на кожну радянську корову припадало майже по три (!) телятка. Не дивно, що молочки було не багато - вони все випивали, та на певно і м'яском балувались. Ой, пардон, я не знав, що товарищ крутий спец по радянським коровам, тобто на кожну радянську корову припадало майже по три (!) телятка. Не дивно, що молочки було не багато - вони все випивали, та на певно і м'яском балувались.



Ээээ, я вот не помню, откровенно говоря, каких-то проблем с молочкой до самого конца 80-х.

Да, за молоком в гастроном ближайший надо было выйти ДО 10.00, потому что привозили наразлив бидоны свежего молока и желающих отхватить свежатинку хватало. К 12 гарантированно молока наразлив не было. Зато было в бутылках и пакетах. А еще кефир, ряженка, аэрин. И это в молочном отделе ближайшего гастронома. Впрочем, если ВДРУГ чего-то не было, то это "чего-то" ВСЕГДА и гарантированно было в молочном на Белорусской, но надо было минут 15 пройтись туда и столько-же обратно.

В детских садах, школах и пионерлагерях молочное чуть-ли не насильно заставляли употреблять. Я терпеть не мог сливочное масло, которое давали "кубиками", зато молока мог выпить за день до 3-х литров, а остальные - наоборот. Поэтому основы натурального обмена я изучил в глубоком детстве на примере бартера молочной продукции.

И это не только в Киеве. Судьба занесла на несколько лет, после взрыва Чернобыля, в отдаленные таежные просторы. И шо вы думаете? С молоком там таки проблем тоже не было. Только с нюансами - часто в бидонах молоко было со льдом, а пакеты и бутылки заменяли сгущенным и концентрированным молоком (это такое похожее на сгущенку, но не такое густое и совсем не сладкое молоко. При разведении водой и хорошей доле фантазии, оно должно было напоминать цельное молоко. Но я предпочитал его пить прямо из жестянки - дырка ножом с одной стороны, дырка с другой - и вперед. Чем-то напоминают нежирные (%%10) сливки длительного хранения).

Так что с молочкой я проблем не помню, а на память никогда особо не жаловался. Ээээ, я вот не помню, откровенно говоря, каких-то проблем с молочкой до самого конца 80-х.Да, за молоком в гастроном ближайший надо было выйти ДО 10.00, потому что привозили наразлив бидоны свежего молока и желающих отхватить свежатинку хватало. К 12 гарантированно молока наразлив не было. Зато было в бутылках и пакетах. А еще кефир, ряженка, аэрин. И это в молочном отделе ближайшего гастронома. Впрочем, если ВДРУГ чего-то не было, то это "чего-то" ВСЕГДА и гарантированно было в молочном на Белорусской, но надо было минут 15 пройтись туда и столько-же обратно.В детских садах, школах и пионерлагерях молочное чуть-ли не насильно заставляли употреблять. Я терпеть не мог сливочное масло, которое давали "кубиками", зато молока мог выпить за день до 3-х литров, а остальные - наоборот. Поэтому основы натурального обмена я изучил в глубоком детстве на примере бартера молочной продукции.И это не только в Киеве. Судьба занесла на несколько лет, после взрыва Чернобыля, в отдаленные таежные просторы. И шо вы думаете? С молоком там таки проблем тоже не было. Только с нюансами - часто в бидонах молоко было со льдом, а пакеты и бутылки заменяли сгущенным и концентрированным молоком (это такое похожее на сгущенку, но не такое густое и совсем не сладкое молоко. При разведении водой и хорошей доле фантазии, оно должно было напоминать цельное молоко. Но я предпочитал его пить прямо из жестянки - дырка ножом с одной стороны, дырка с другой - и вперед. Чем-то напоминают нежирные (%%10) сливки длительного хранения).Так что с молочкой я проблем не помню, а на память никогда особо не жаловался. rjkz

Повідомлень: 9415 З нами з: 31.01.12 Подякував: 4214 раз. Подякували: 2206 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Вів 11 чер, 2019 22:08 Sommer написав:

О, опять пошли шпарить волгарские методички.



Как сотрудничали США и др.страны с нацистской Германией после сентября 1939-го? Ах да, в методичках ответа на этот вопрос нету... О, опять пошли шпарить волгарские методички.Как сотрудничали США и др.страны с нацистской Германией после сентября 1939-го? Ах да, в методичках ответа на этот вопрос нету...



Прекращение сотрудничества американской Standard Oil с Гитлером после 1939-го - это как раз то, что понять можно. Даже уважать. А вот непрекращение работы Липецкой фабрики Рошен в 2014-м - извини, пониманию ну никак не поддается Прекращение сотрудничества американской Standard Oil с Гитлером после 1939-го - это как раз то, что понять можно. Даже уважать. А вот непрекращение работы Липецкой фабрики Рошен в 2014-м - извини, пониманию ну никак не поддается zРадио

Повідомлень: 2423 З нами з: 02.05.18 Подякував: 722 раз. Подякували: 1662 раз. Профіль 2 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Вів 11 чер, 2019 22:11 pesikot написав: freeze написав: Дурдом, как вятровичи мозги прочистили, люди на полном серьезе уверены, что в СССР питались березовым соком и обгладывали кости по три раза.



В любой студенческой столовой были котлеты по 12 коп и натуральный шницель по 20 коп, ешь сколько хочешь, и запивай натуральной сметаной. Дурдом, как вятровичи мозги прочистили, люди на полном серьезе уверены, что в СССР питались березовым соком и обгладывали кости по три раза.В любой студенческой столовой были котлеты по 12 коп и натуральный шницель по 20 коп, ешь сколько хочешь, и запивай натуральной сметаной.

У вас уже паранойя. Вы свихнулись на Вятровиче.

Ещё не в состоянии разговор проследить. Началось с того, что в СССР мяса было много.

Но в магазинах мяса не было. Вы у нас старый дедушка, должны помнить.

По поводу студенческих столовых, их иначе как "рыгаловками" и не называли. Язву заработать можно было легко.

Но пошли сказки от вас. Разрушаете свою легенду Интернет-воин У вас уже паранойя. Вы свихнулись на Вятровиче.Ещё не в состоянии разговор проследить. Началось с того, что в СССР мяса было много.Но в магазинах мяса не было. Вы у нас старый дедушка, должны помнить.По поводу студенческих столовых, их иначе как "рыгаловками" и не называли. Язву заработать можно было легко.Но пошли сказки от вас. Разрушаете свою легендуИнтернет-воин

Не знаю, у нас в универе была вполне приличная столовка. Хотя хлеба в котлетах было, конечно, явно больше, чем в домашних.

Ну а на дипломе мы с товарищем ходили обедать по ресторанам - комплексный обед стоил 60, 80 коп и 1 руб. Стипендия была 40 руб. Это 1972 год.



В магазинах мясо было, но обязательно с костями. На базаре было хорошее, но, естественно, существенно дороже (раза в 2).

Но, будьте уверены. если бы сейчас в магазине продавали мясо гривень хотя бы по 40-50, то оно было бы с костями и очереди были бы такие же как на фото в посте Ой+ viewtopic.php?p=4684402#p4684402 .



ЛАД писал(а):

У Франции и Великобритании был договор с Польшей и они, вроде как, чего-то гарантировали. Правда потом это назвали "странной войной".

А у СССР был хоть какой-нибудь договор с Польшей или Англией-Францией?

Мда, клинический случай у вас. писал(а):У Франции и Великобритании был договор с Польшей и они, вроде как, чего-то гарантировали. Правда потом это назвали "странной войной".А у СССР был хоть какой-нибудь договор с Польшей или Англией-Францией?

То есть, факт сотрудничество СССР с нацистами вы признали. Уже хорошо

Секретную часть пакта Молотов-Риббентроп недавно опубликовали. То есть, факт сотрудничество СССР с нацистами вы признали. Уже хорошоСекретную часть пакта Молотов-Риббентроп недавно опубликовали.

Вообще-то, я признаю факт подписания договора с Германией. Сотрудничеством я бы это не назвал.

Сотрудничество было гораздо раньше и к этому времени давно закончилось. В чём оно заключалось, Вы, похоже, даже не слышали.

Все документы по пакту Молотова-Риббентропа опубликованы уже давно, в т.ч. и секретная часть. Нелавно опубликованы оригиналы. Но ничего нового в них нет. Не знаю, у нас в универе была вполне приличная столовка. Хотя хлеба в котлетах было, конечно, явно больше, чем в домашних.Ну а на дипломе мы с товарищем ходили обедать по ресторанам - комплексный обед стоил 60, 80 коп и 1 руб. Стипендия была 40 руб. Это 1972 год.В магазинах мясо было, но обязательно с костями. На базаре было хорошее, но, естественно, существенно дороже (раза в 2).Но, будьте уверены. если бы сейчас в магазине продавали мясо гривень хотя бы по 40-50, то оно было бы с костями и очереди были бы такие же как на фото в постеВообще-то, я признаю факт подписания договора с Германией. Сотрудничеством я бы это не назвал.было гораздо раньше и к этому времени давно закончилось. В чём оно заключалось, Вы, похоже, даже не слышали.документы по пакту Молотова-Риббентропа опубликованы уже давно, в т.ч. и секретная часть.опубликованы оригиналы. Но ничего нового в них нет. Востаннє редагувалось ЛАД в Вів 11 чер, 2019 22:31, всього редагувалось 2 разів.

Yuri_T, Вася - бан. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"омYuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 13360 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4218 раз. Подякували: 3869 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Вів 11 чер, 2019 22:13 detroytred написав: https://ru.tsn.ua/groshi/kievlyane-vypuskayut-samolety-kotorye-raskupayut-po-vsemu-miru-1218000.html ? "Корсар" для тебя достаточно высокотехнологичное изделие? Завод для космического агенства Firefly достаточно высокотехнологический? Более тысячи сверхлегких самолетов -

Это мегазашквар

Иронизировать с 1+1 и самому же дать ссылку на ТСН о новой технике (самолетах). Это мегазашкварИронизировать с 1+1 и самому же дать ссылку на ТСН о новой технике (самолетах).



Еще один иронию не понял. Хорошо, в дальнейшем буду разжевывать. Еще один иронию не понял. Хорошо, в дальнейшем буду разжевывать. Востаннє редагувалось Sommer в Вів 11 чер, 2019 22:22, всього редагувалось 1 раз. Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...

Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе. Sommer Повідомлень: 4126 З нами з: 07.04.17 Подякував: 414 раз. Подякували: 529 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 11 чер, 2019 22:16 andrijk777 написав: zРадио написав: andrijk777 написав: Панове комуністи, якось договоріться між собою.

"Крупного рогатого скота" було в 7 разів більше, а споживали м"яса приблизно так як зараз. Причому населення зменшилось.

Як так? Панове комуністи, якось договоріться між собою."Крупного рогатого скота" було в 7 разів більше, а споживали м"яса приблизно так як зараз. Причому населення зменшилось.Як так?



Пан капиталист, когда дочитаете до таких экономических категорий, как экспорт и импорт, возвращайтесь с ответом Пан капиталист, когда дочитаете до таких экономических категорий, как экспорт и импорт, возвращайтесь с ответом

Пане комуніст, бачу ви вичитали такі цікаві поняття, але як завжди нічого не зрозуміли.

Виявляється УССР ЕКСПОРТУВАЛА м"ясо в РСФСР(і інші)!!!

Загалом почитайте ще, для загального розвитку, що кордони СРСР були закриті. І, як наслідок, українська(УССР) продукція не відчувала конкуренції з боку іншого світу. Саме по цій причині після розвалу СРСР вмерли більшість галузей УССР(зокрема машинобудування), а не тому що були погані правителі.

І не ми винуваті що РФ закрила для нас ввіз м"яса. Тому що РФ фіолетово чиє м"ясо їй імпортувати - з України чи з Білорусії. Але з політичних причин вибирається Білорусь.

Тому логічно, що виробництво м"яса скоротилось(звичайно не в 7 разів). Пане комуніст, бачу ви вичитали такі цікаві поняття, але як завжди нічого не зрозуміли.Виявляється УССР ЕКСПОРТУВАЛА м"ясо в РСФСР(і інші)!!!Загалом почитайте ще, для загального розвитку, що кордони СРСР були закриті. І, як наслідок, українська(УССР) продукція не відчувала конкуренції з боку іншого світу. Саме по цій причині після розвалу СРСР вмерли більшість галузей УССР(зокрема машинобудування), а не тому що були погані правителі.І не ми винуваті що РФ закрила для нас ввіз м"яса. Тому що РФ фіолетово чиє м"ясо їй імпортувати - з України чи з Білорусії. Але з політичних причин вибирається Білорусь.Тому логічно, що виробництво м"яса скоротилось(звичайно не в 7 разів).



Мало того, что УССР "кормила" пол-Союза, так еще из этого общего котла продовольствие поставлялось "за идею" коммунистическим режимам ряда африканских государств, Ближнего Востока, Юго-Западной Азии, Кубе и странам Латинской Америки.

Не будь такого "экспорта" - может и Союз не развалился-бы. Мало того, что УССР "кормила" пол-Союза, так еще из этого общего котла продовольствие поставлялось "за идею" коммунистическим режимам ряда африканских государств, Ближнего Востока, Юго-Западной Азии, Кубе и странам Латинской Америки.Не будь такого "экспорта" - может и Союз не развалился-бы. rjkz

Повідомлень: 9415 З нами з: 31.01.12 Подякував: 4214 раз. Подякували: 2206 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Вів 11 чер, 2019 22:17 Re: Політичні дискусії ЛАД написав: Но, будьте уверены. если бы сейчас в магазине продавали мясо гривень хотя бы по 40-50, то оно было бы с костями и очереди были бы такие же как на фото в посте Ой+ Но, будьте уверены. если бы сейчас в магазине продавали мясо гривень хотя бы по 40-50, то оно было бы с костями и очереди были бы такие же как на фото в посте Ой+

СРСР

Мінімальна____ - 60 руб=30кг мяса на кістці(30% кісток) черга.дефіцит

Хороша(середня)- 120 руб=60 кг мяса на кістці(30% кісток)

Україна сьогодні

Мінімальна____ - 4176 грн=42 кг чистого мяса валом на кожному кроці

Хороша(середня)-10000 грн=100 кг чистого мяса



То коли було легше наїстись мяса СРСРМінімальна____ - 60 руб=30кг мяса на кістці(30% кісток) черга.дефіцитХороша(середня)- 120 руб=60 кг мяса на кістці(30% кісток)Україна сьогодніМінімальна____ - 4176 грн=42 кг чистого мяса валом на кожному кроціХороша(середня)-10000 грн=100 кг чистого мясаТо коли було легше наїстись мяса в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 20978 З нами з: 15.01.09 Подякував: 143 раз. Подякували: 2101 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 11 чер, 2019 22:27 Sommer написав: detroytred написав: https://ru.tsn.ua/groshi/kievlyane-vypuskayut-samolety-kotorye-raskupayut-po-vsemu-miru-1218000.html ? "Корсар" для тебя достаточно высокотехнологичное изделие? Завод для космического агенства Firefly достаточно высокотехнологический? Более тысячи сверхлегких самолетов -

Это мегазашквар

Иронизировать с 1+1 и самому же дать ссылку на ТСН о новой технике (самолетах). Это мегазашкварИронизировать с 1+1 и самому же дать ссылку на ТСН о новой технике (самолетах).



Еще один иронию не понял. Хорошо, в дальнейшем буду разжевывать. Еще один иронию не понял. Хорошо, в дальнейшем буду разжевывать.

Лучше сразу вот эту разъясните. Лучше сразу вот эту разъясните. detroytred

Повідомлень: 21840 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1887 раз. Подякували: 3231 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 11 чер, 2019 22:32 mephala написав: ЛАД написав: Вы всё же не поняли, о чём писали мы с Vitl"ом.

О рыночной экономике. Представьте себе, мы понимаем это не хуже Вас. И про "эпоху зубожіння" тоже.

Вопрос в другом. Деиндустриализация страны продолжается уже почти 30 лет.

И вина (беда???) Порошенко, что он ничего не сделал для того, чтобы изменить ситуацию. А этот вопрос (так же, как и окончание войны) на порядок важнее томоса и безвиза вместе взятых. По за эти 2 вопроса даже и не брался.

Пока мы не изменим ситуацию в экономике, мы не сможем ни повысить благосостояние народа, ни избавиться от регулярной девальвации и инфляции.

И если Зе не удастся переломить ситуацию в экономике, то через 2-3 года его рейтинг будет ниже плинтуса, как и у По. Вы всё же не поняли, о чём писали мы с"ом.О рыночной экономике. Представьте себе, мы понимаем это не хуже Вас. И про "эпоху зубожіння" тоже.Вопрос в другом. Деиндустриализация страны продолжается уже почти 30 лет.И вина (беда???) Порошенко, что он ничего не сделал для того, чтобы изменить ситуацию. А этот вопрос (так же, как и окончание войны) на порядок важнее томоса и безвиза вместе взятых. По за эти 2 вопроса даже и не брался.Пока мы не изменим ситуацию в экономике, мы не сможем ни повысить благосостояние народа, ни избавиться от регулярной девальвации и инфляции.И если Зе не удастся переломить ситуацию в экономике, то через 2-3 года его рейтинг будет ниже плинтуса, как и у По.

как бы помягче. пишет он совсем не о том что вы написали.

у него красной нитью через все посты во всем виноваты националисты и зеленая тоска по плановой регулируемой экономике.

Деиндустриализация страны сама по себе не так и страшна. Я не считаю что мы должны стать вторым Китаем и от заводов что бы смог стоял такой что не вздохнуть.

Я понимаю что у каждой страны свои особенности но Швейцария например живет нормально и без тотальной застройки своей терры заводами. В нашей ситуации деиндустриализация страшна тем что не ищут новый путь каким мы пойдем а заняты только дерибаном созданного ранее. Нужно искать свой путь как наиболее рационально использовать имеющиеся ресурсы а не застроить все заводами.

А по поводу томоса - если вы считаете этот вопрос мелочным - когда большинство церковных попов зависит от главы церкви на 100% подчиненного спецслужбам страны с которой мы воюем - и его нужно решать по остаточному принципу то что я могу сказать. Это ваше субъективное мнение. как бы помягче. пишет он совсем не о том что вы написали.у него красной нитью через все посты во всем виноваты националисты и зеленая тоска по плановой регулируемой экономике.Деиндустриализация страны сама по себе не так и страшна. Я не считаю что мы должны стать вторым Китаем и от заводов что бы смог стоял такой что не вздохнуть.Я понимаю что у каждой страны свои особенности но Швейцария например живет нормально и без тотальной застройки своей терры заводами. В нашей ситуации деиндустриализация страшна тем что не ищут новый путь каким мы пойдем а заняты только дерибаном созданного ранее. Нужно искать свой путь как наиболее рационально использовать имеющиеся ресурсы а не застроить все заводами.А по поводу томоса - если вы считаете этот вопрос мелочным - когда большинство церковных попов зависит от главы церкви на 100% подчиненного спецслужбам страны с которой мы воюем - и его нужно решать по остаточному принципу то что я могу сказать. Это ваше субъективное мнение.



По поводу Швейцарии имеет место быть некоторое стереотипное представление - альпийские высокогорные луга, где пасутся коровки, дающие экологически чистое молоко. В общем рекламный ролик МИЛКИ. На самом деле там и вправду все очень чисто и красиво.

Но...но мы вот работали с рядом немецких заводов, которые использовали химические компоненты, производство которых запрещено в ЕС по экологическим причинам. Швейцария-же, как известно, в ЕС не входит и имеет свои собственные экологические нормы. И эти нормы даже не пикнули на производство этих компонентов. Вот и попадают произведенные в Швейцарии компоненты в европейскую продукцию (не еда).

Так что не только за счет банков, шоколада, сыра и ножиков (а так-же иного высокотехнологического вооружения ) сильна экономика Швейцарии, но и за счет химического производства, экологические нормы которого, не приемлемы в ЕС. По поводу Швейцарии имеет место быть некоторое стереотипное представление - альпийские высокогорные луга, где пасутся коровки, дающие экологически чистое молоко. В общем рекламный ролик МИЛКИ. На самом деле там и вправду все очень чисто и красиво.Но...но мы вот работали с рядом немецких заводов, которые использовали химические компоненты, производство которых запрещено в ЕС по экологическим причинам. Швейцария-же, как известно, в ЕС не входит и имеет свои собственные экологические нормы. И эти нормы даже не пикнули на производство этих компонентов. Вот и попадают произведенные в Швейцарии компоненты в европейскую продукцию (не еда).Так что не только за счет банков, шоколада, сыра и ножиков (а так-же иного высокотехнологического вооружения) сильна экономика Швейцарии, но и за счет химического производства, экологические нормы которого, не приемлемы в ЕС. rjkz

Повідомлень: 9415 З нами з: 31.01.12 Подякував: 4214 раз. Подякували: 2206 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Вів 11 чер, 2019 22:34 zРадио написав: Sommer написав:

О, опять пошли шпарить волгарские методички.



Как сотрудничали США и др.страны с нацистской Германией после сентября 1939-го? Ах да, в методичках ответа на этот вопрос нету... О, опять пошли шпарить волгарские методички.Как сотрудничали США и др.страны с нацистской Германией после сентября 1939-го? Ах да, в методичках ответа на этот вопрос нету...



Прекращение сотрудничества американской Standard Oil с Гитлером после 1939-го - это как раз то, что понять можно. Даже уважать. А вот непрекращение работы Липецкой фабрики Рошен в 2014-м - извини, пониманию ну никак не поддается Прекращение сотрудничества американской Standard Oil с Гитлером после 1939-го - это как раз то, что понять можно. Даже уважать. А вот непрекращение работы Липецкой фабрики Рошен в 2014-м - извини, пониманию ну никак не поддается



То ли дело фирма "Грин филмс", да? То ли дело фирма "Грин филмс", да? Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...

Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе. Sommer Повідомлень: 4126 З нами з: 07.04.17 Подякував: 414 раз. Подякували: 529 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 11 чер, 2019 22:34



Таинственная блондинка #73. Как среди кандидатов от "Слуги народа" оказалась известная тусовщица Ирина Панченко



https://strana.ua/articles/analysis/205 ... enko-.html Что за хрень.Таинственная блондинка #73. Как среди кандидатов от "Слуги народа" оказалась известная тусовщица Ирина Панченко freeze 4 Повідомлень: 11794 З нами з: 02.07.14 Подякував: 3575 раз. Подякували: 5212 раз. Профіль 19 2 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 31293130313131323133> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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