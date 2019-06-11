Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
zРадио написав:Зачем вам лезть туда, где вы не понимаете даже элементарных вещей? Разницу между общим количеством КРС и коровами в отдельности на 95% составляют телята, не производящие молока, а выращиваемые на мясо.
Ой, пардон, я не знав, що товарищ крутий спец по радянським коровам, тобто на кожну радянську корову припадало майже по три (!) телятка. Не дивно, що молочки було не багато - вони все випивали, та на певно і м'яском балувались.
Ээээ, я вот не помню, откровенно говоря, каких-то проблем с молочкой до самого конца 80-х. Да, за молоком в гастроном ближайший надо было выйти ДО 10.00, потому что привозили наразлив бидоны свежего молока и желающих отхватить свежатинку хватало. К 12 гарантированно молока наразлив не было. Зато было в бутылках и пакетах. А еще кефир, ряженка, аэрин. И это в молочном отделе ближайшего гастронома. Впрочем, если ВДРУГ чего-то не было, то это "чего-то" ВСЕГДА и гарантированно было в молочном на Белорусской, но надо было минут 15 пройтись туда и столько-же обратно. В детских садах, школах и пионерлагерях молочное чуть-ли не насильно заставляли употреблять. Я терпеть не мог сливочное масло, которое давали "кубиками", зато молока мог выпить за день до 3-х литров, а остальные - наоборот. Поэтому основы натурального обмена я изучил в глубоком детстве на примере бартера молочной продукции. И это не только в Киеве. Судьба занесла на несколько лет, после взрыва Чернобыля, в отдаленные таежные просторы. И шо вы думаете? С молоком там таки проблем тоже не было. Только с нюансами - часто в бидонах молоко было со льдом, а пакеты и бутылки заменяли сгущенным и концентрированным молоком (это такое похожее на сгущенку, но не такое густое и совсем не сладкое молоко. При разведении водой и хорошей доле фантазии, оно должно было напоминать цельное молоко. Но я предпочитал его пить прямо из жестянки - дырка ножом с одной стороны, дырка с другой - и вперед. Чем-то напоминают нежирные (%%10) сливки длительного хранения). Так что с молочкой я проблем не помню, а на память никогда особо не жаловался.
Sommer написав: О, опять пошли шпарить волгарские методички.
Как сотрудничали США и др.страны с нацистской Германией после сентября 1939-го? Ах да, в методичках ответа на этот вопрос нету...
Прекращение сотрудничества американской Standard Oil с Гитлером после 1939-го - это как раз то, что понять можно. Даже уважать. А вот непрекращение работы Липецкой фабрики Рошен в 2014-м - извини, пониманию ну никак не поддается
freeze написав:Дурдом, как вятровичи мозги прочистили, люди на полном серьезе уверены, что в СССР питались березовым соком и обгладывали кости по три раза.
В любой студенческой столовой были котлеты по 12 коп и натуральный шницель по 20 коп, ешь сколько хочешь, и запивай натуральной сметаной.
У вас уже паранойя. Вы свихнулись на Вятровиче. Ещё не в состоянии разговор проследить. Началось с того, что в СССР мяса было много. Но в магазинах мяса не было. Вы у нас старый дедушка, должны помнить. По поводу студенческих столовых, их иначе как "рыгаловками" и не называли. Язву заработать можно было легко. Но пошли сказки от вас. Разрушаете свою легенду Интернет-воин
Не знаю, у нас в универе была вполне приличная столовка. Хотя хлеба в котлетах было, конечно, явно больше, чем в домашних. Ну а на дипломе мы с товарищем ходили обедать по ресторанам - комплексный обед стоил 60, 80 коп и 1 руб. Стипендия была 40 руб. Это 1972 год.
В магазинах мясо было, но обязательно с костями. На базаре было хорошее, но, естественно, существенно дороже (раза в 2). Но, будьте уверены. если бы сейчас в магазине продавали мясо гривень хотя бы по 40-50, то оно было бы с костями и очереди были бы такие же как на фото в посте Ой+viewtopic.php?p=4684402#p4684402.
ЛАД писал(а): У Франции и Великобритании был договор с Польшей и они, вроде как, чего-то гарантировали. Правда потом это назвали "странной войной". А у СССР был хоть какой-нибудь договор с Польшей или Англией-Францией? Мда, клинический случай у вас.
То есть, факт сотрудничество СССР с нацистами вы признали. Уже хорошо Секретную часть пакта Молотов-Риббентроп недавно опубликовали.
Вообще-то, я признаю факт подписания договора с Германией. Сотрудничеством я бы это не назвал. Сотрудничество было гораздо раньше и к этому времени давно закончилось. В чём оно заключалось, Вы, похоже, даже не слышали. Все документы по пакту Молотова-Риббентропа опубликованы уже давно, в т.ч. и секретная часть. Нелавно опубликованы оригиналы. Но ничего нового в них нет.
Востаннє редагувалось ЛАД в Вів 11 чер, 2019 22:31, всього редагувалось 2 разів.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом Yuri_T, Вася - бан.
andrijk777 написав:Панове комуністи, якось договоріться між собою. "Крупного рогатого скота" було в 7 разів більше, а споживали м"яса приблизно так як зараз. Причому населення зменшилось. Як так?
Пан капиталист, когда дочитаете до таких экономических категорий, как экспорт и импорт, возвращайтесь с ответом
Пане комуніст, бачу ви вичитали такі цікаві поняття, але як завжди нічого не зрозуміли. Виявляється УССР ЕКСПОРТУВАЛА м"ясо в РСФСР(і інші)!!! Загалом почитайте ще, для загального розвитку, що кордони СРСР були закриті. І, як наслідок, українська(УССР) продукція не відчувала конкуренції з боку іншого світу. Саме по цій причині після розвалу СРСР вмерли більшість галузей УССР(зокрема машинобудування), а не тому що були погані правителі. І не ми винуваті що РФ закрила для нас ввіз м"яса. Тому що РФ фіолетово чиє м"ясо їй імпортувати - з України чи з Білорусії. Але з політичних причин вибирається Білорусь. Тому логічно, що виробництво м"яса скоротилось(звичайно не в 7 разів).
Мало того, что УССР "кормила" пол-Союза, так еще из этого общего котла продовольствие поставлялось "за идею" коммунистическим режимам ряда африканских государств, Ближнего Востока, Юго-Западной Азии, Кубе и странам Латинской Америки. Не будь такого "экспорта" - может и Союз не развалился-бы.
ЛАД написав:Но, будьте уверены. если бы сейчас в магазине продавали мясо гривень хотя бы по 40-50, то оно было бы с костями и очереди были бы такие же как на фото в посте Ой+
СРСР Мінімальна____ - 60 руб=30кг мяса на кістці(30% кісток) черга.дефіцит Хороша(середня)- 120 руб=60 кг мяса на кістці(30% кісток) Україна сьогодні Мінімальна____ - 4176 грн=42 кг чистого мяса валом на кожному кроці Хороша(середня)-10000 грн=100 кг чистого мяса
То коли було легше наїстись мяса
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
ЛАД написав:Вы всё же не поняли, о чём писали мы с Vitl"ом. О рыночной экономике. Представьте себе, мы понимаем это не хуже Вас. И про "эпоху зубожіння" тоже. Вопрос в другом. Деиндустриализация страны продолжается уже почти 30 лет. И вина (беда???) Порошенко, что он ничего не сделал для того, чтобы изменить ситуацию. А этот вопрос (так же, как и окончание войны) на порядок важнее томоса и безвиза вместе взятых. По за эти 2 вопроса даже и не брался. Пока мы не изменим ситуацию в экономике, мы не сможем ни повысить благосостояние народа, ни избавиться от регулярной девальвации и инфляции. И если Зе не удастся переломить ситуацию в экономике, то через 2-3 года его рейтинг будет ниже плинтуса, как и у По.
как бы помягче. пишет он совсем не о том что вы написали. у него красной нитью через все посты во всем виноваты националисты и зеленая тоска по плановой регулируемой экономике. Деиндустриализация страны сама по себе не так и страшна. Я не считаю что мы должны стать вторым Китаем и от заводов что бы смог стоял такой что не вздохнуть. Я понимаю что у каждой страны свои особенности но Швейцария например живет нормально и без тотальной застройки своей терры заводами. В нашей ситуации деиндустриализация страшна тем что не ищут новый путь каким мы пойдем а заняты только дерибаном созданного ранее. Нужно искать свой путь как наиболее рационально использовать имеющиеся ресурсы а не застроить все заводами. А по поводу томоса - если вы считаете этот вопрос мелочным - когда большинство церковных попов зависит от главы церкви на 100% подчиненного спецслужбам страны с которой мы воюем - и его нужно решать по остаточному принципу то что я могу сказать. Это ваше субъективное мнение.
По поводу Швейцарии имеет место быть некоторое стереотипное представление - альпийские высокогорные луга, где пасутся коровки, дающие экологически чистое молоко. В общем рекламный ролик МИЛКИ. На самом деле там и вправду все очень чисто и красиво. Но...но мы вот работали с рядом немецких заводов, которые использовали химические компоненты, производство которых запрещено в ЕС по экологическим причинам. Швейцария-же, как известно, в ЕС не входит и имеет свои собственные экологические нормы. И эти нормы даже не пикнули на производство этих компонентов. Вот и попадают произведенные в Швейцарии компоненты в европейскую продукцию (не еда). Так что не только за счет банков, шоколада, сыра и ножиков (а так-же иного высокотехнологического вооружения ) сильна экономика Швейцарии, но и за счет химического производства, экологические нормы которого, не приемлемы в ЕС.
Sommer написав: О, опять пошли шпарить волгарские методички.
Как сотрудничали США и др.страны с нацистской Германией после сентября 1939-го? Ах да, в методичках ответа на этот вопрос нету...
Прекращение сотрудничества американской Standard Oil с Гитлером после 1939-го - это как раз то, что понять можно. Даже уважать. А вот непрекращение работы Липецкой фабрики Рошен в 2014-м - извини, пониманию ну никак не поддается
То ли дело фирма "Грин филмс", да?
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7... Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.