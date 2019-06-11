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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3130313131323133>

Чи потрібен розпуск Верховної Ради та дострокові вибори до неї?

Політичні дискусії 2.5 5 175
Так, це необхідно для збільшення підтримки в Раді нового Президента
25%
43
Так, необхідно оновити парламент і сформувати нову коаліцію
33%
58
Ні, це спроба нового президента тиснути на Верховну Раду
9%
15
Ні, немає сенсу квапити події, чергові вибори в Раду і так вже скоро
31%
54
Інший варіант
3%
5
Всього голосів : 175
Повідомлення Додано: Вів 11 чер, 2019 22:36

  detroytred написав:
  Sommer написав:Еще один иронию не понял. Хорошо, в дальнейшем буду разжевывать.

Лучше сразу вот эту разъясните.


Для любящих зрадофилию с "1+1" была дана ссылка на "1+1". Судя по всему случился когнитивный диссонанс с разрывом шаблона и зрада с зубожинням перешли в нытье "нуууу, там наверное не те комплектуууующие".
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
Sommer
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 чер, 2019 22:39

  Sommer написав:
  ЛАД написав:
Утром 17 сентября в ноте советского правительства, вручённой в Москве послу Польши в СССР, было заявлено, что «поскольку Польское государство и его правительство перестали существовать, Советский Союз обязан взять под свою защиту жизнь и имущество населения Западной Украины и Западной Белоруссии».


О, пошли волгарские тезисы со ссылками на совковую брехню. :mrgreen:

  ЛАД написав:
Ракетно-космическое - да. Просто потому, что кроме СССР этим серьезно занимались только США.
Поэтому было самым передовым с конца. :mrgreen:

Ну да, ну да! Только почему-то американцы до сих пор летают га орбитальную станцию на советских ракетах. И платят за это России приличные деньги.

Под дурачка работаете?
Ну-ну. Продолжайте.
Только, знаете, бывает маска приклеивается к лицу, не отдерёшь.

Потому что в свое время США решили помочь рашке и влили в поддержание ее космических штанов сотни миллионов долларов.
В том числе практически убив свою пилотируемую программу.

Но сейчас РФ стремится на задворки космонавтики стремительными темпами, так что недолго осталось надувать щеки.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:
Yuri_T, Вася - бан.
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Повідомлення Додано: Вів 11 чер, 2019 22:41

  ЛАД написав:
  pesikot написав:То есть, факт сотрудничество СССР с нацистами вы признали. Уже хорошо
Секретную часть пакта Молотов-Риббентроп недавно опубликовали.

Вообще-то, я признаю факт подписания договора с Германией. Сотрудничеством я бы это не назвал.
Сотрудничество было гораздо раньше и к этому времени давно закончилось. В чём оно заключалось, Вы, похоже, даже не слышали. :)


Т.е. вместе раздерибанить Польшу и отметить это парадом - не сотрудничество.
Предоставить военную базу для подлодок - не сотрудничество.
Провести рейдер через СМП - не сотрудничество.
Поставлять ресурсы (в том числе контрабанду для обхода блокады из Англии) - не сотрудничество.

Оруэлл нервно плачет от таких историков.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
Sommer
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 чер, 2019 22:44

  zРадио написав:
  Sommer написав:Ой, обиделся. Странно, и почему это украинца должна волновать кричащая русофобия? :mrgreen:


Потому что среди граждан Украины как минимум четверть русских. Русский - не принадлежность государству РФ. Не забывай, что исторически Киев - мать городов русских!

Я меня нет русофобии, но есть четкое отвращение к руководству РФ и всем гражданам РФ, поддерживающим аннексию Крыма и сепаратистов на Донбассе

+ терпеть не могу любой национализм.
Сегодня русофобия и у некоторых антисемитизм, завтра правители найдут нового козла отпущения, будет ещё какой-нибудь анти-...
Кстати, по соцопросам ксенофобия в Украине достаточно сильна.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:
Yuri_T, Вася - бан.
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Повідомлення Додано: Вів 11 чер, 2019 22:45

  Sommer написав:
  zРадио написав:
  rjkz написав:
США не самоустранились от проблемы, просто решают ее самым безопасным для себя способом, а Вы как думали все будет? Прибежит Чак Норрис и будет голой пяткой лупить обезьяну с ядерной дубиной?


Конечно, нет. Я о чем и говорю - СССР, вписываясь за Польшу, объявлять войну Германии, не будучи к ней готовым по состоянию на сентябрь 1939-го. было так же глупо, как сегодня США, вписываясь за Украину, объявлять войну ядерной России


Т.е. нападать на Польшу (затем Финляндию и Прибалтику) были готовы, а нападать на Германию нет? Странно как-то.


Не успели. Германия первой напала.
rjkz
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Повідомлення Додано: Вів 11 чер, 2019 22:47

  rjkz написав:
  Sommer написав:Т.е. нападать на Польшу (затем Финляндию и Прибалтику) были готовы, а нападать на Германию нет? Странно как-то.


Не успели. Германия первой напала.


В 41-м. А если бы СССР решил напасть в 39-м... но перехитрили сами себя, ожидая пока "капиталисты обессилят друг друга".
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
Sommer
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 чер, 2019 22:49

  freeze написав:
  airmax78 написав:Чем дальше от нас славная советская молодость - тем большими легендами она будет обрастать. И продуктов было завались, и товаров и всего чего хочешь. Такую страну проипали - аж плакать хочется.


Я смотрю у всех рожденных в 1977-1978 году психологическая травма от недоедания.

Не-е, это не психологическая травма.
Говорят, недоедание в детстве плохо отражается на развитии мозга.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:
Yuri_T, Вася - бан.
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Повідомлення Додано: Вів 11 чер, 2019 22:52

  Sommer написав:Т.е. вместе раздерибанить Польшу


Это было освобождение исконно украинских территорий. Именно благодаря этому Украина сегодня такая как есть вместе с братьями из западной Украины. А так бы жили они в Поляндии, и гимн украинский только ночью тихонько пели, заперев дверь на ключ. У поляков сами знаете - один государственный язык, стремление всех упаковать в мононацию.
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Повідомлення Додано: Вів 11 чер, 2019 22:56

  freeze написав:
  Sommer написав:Т.е. вместе раздерибанить Польшу


Это было освобождение исконно украинских территорий.


Ага, а за 20 лет до этого освободили от украинской власти Киев.

Жги еще! :mrgreen:

  freeze написав: У поляков сами знаете - один государственный язык, стремление всех упаковать в мононацию.


О да, никакой ведь руссификации, никакой охоты на националистов не было. :mrgreen:
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
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Повідомлення Додано: Вів 11 чер, 2019 23:04

  Sommer написав:
  freeze написав:
  Sommer написав:Т.е. вместе раздерибанить Польшу


Это было освобождение исконно украинских территорий.


Ага, а за 20 лет до этого освободили от украинской власти Киев.

Жги еще! :mrgreen:

  freeze написав: У поляков сами знаете - один государственный язык, стремление всех упаковать в мононацию.


О да, никакой ведь руссификации, никакой охоты на националистов не было. :mrgreen:


Мне нравятся оптимистичные кадры, которые свято веруют, что если бы тогда не воссоединилась Украина в 1939 году, то бандеровцы разметали и наказали бы всех поляков, немцев, коммунистов и образовали бы Украину в нынешних границах.

Жги еще ))))
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