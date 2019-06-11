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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 3130313131323133> Чи потрібен розпуск Верховної Ради та дострокові вибори до неї? Політичні дискусії 2.5 5 175 Так, це необхідно для збільшення підтримки в Раді нового Президента 25% 43 Так, необхідно оновити парламент і сформувати нову коаліцію 33% 58 Ні, це спроба нового президента тиснути на Верховну Раду 9% 15 Ні, немає сенсу квапити події, чергові вибори в Раду і так вже скоро 31% 54 Інший варіант 3% 5 Всього голосів : 175 Додано: Вів 11 чер, 2019 22:36 detroytred написав: Sommer написав: Еще один иронию не понял. Хорошо, в дальнейшем буду разжевывать. Еще один иронию не понял. Хорошо, в дальнейшем буду разжевывать.

Лучше сразу вот эту разъясните. Лучше сразу вот эту разъясните.



Для любящих зрадофилию с "1+1" была дана ссылка на "1+1". Судя по всему случился когнитивный диссонанс с разрывом шаблона и зрада с зубожинням перешли в нытье "нуууу, там наверное не те комплектуууующие". Для любящих зрадофилию с "1+1" была дана ссылка на "1+1". Судя по всему случился когнитивный диссонанс с разрывом шаблона и зрада с зубожинням перешли в нытье "нуууу, там наверное не те комплектуууующие". Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...

Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе. Sommer Повідомлень: 4126 З нами з: 07.04.17 Подякував: 414 раз. Подякували: 529 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 11 чер, 2019 22:39 Sommer написав: ЛАД написав: Утром 17 сентября в ноте советского правительства, вручённой в Москве послу Польши в СССР, было заявлено, что «поскольку Польское государство и его правительство перестали существовать, Советский Союз обязан взять под свою защиту жизнь и имущество населения Западной Украины и Западной Белоруссии».





О, пошли волгарские тезисы со ссылками на совковую брехню.



ЛАД написав:

Поэтому было самым передовым с конца. Ракетно-космическое - да. Просто потому, что кроме СССР этим серьезно занимались только США.Поэтому было самым передовым с конца.

Ну да, ну да! Только почему-то американцы до сих пор летают га орбитальную станцию на советских ракетах. И платят за это России приличные деньги.

Ну да, ну да! Только почему-то американцы до сих пор летают га орбитальную станцию на советских ракетах. И платят за это России приличные деньги.

Под дурачка работаете?

Ну-ну. Продолжайте.

Только, знаете, бывает маска приклеивается к лицу, не отдерёшь.



Потому что в свое время США решили помочь рашке и влили в поддержание ее космических штанов сотни миллионов долларов.

В том числе практически убив свою пилотируемую программу.



Но сейчас РФ стремится на задворки космонавтики стремительными темпами, так что недолго осталось надувать щеки. О, пошли волгарские тезисы со ссылками на совковую брехню.Под дурачка работаете?Ну-ну. Продолжайте.Только, знаете, бывает маска приклеивается к лицу, не отдерёшь.Потому что в свое время США решили помочь рашке и влили в поддержание ее космических штанов сотни миллионов долларов.В том числе практически убив свою пилотируемую программу.Но сейчас РФ стремится на задворки космонавтики стремительными темпами, так что недолго осталось надувать щеки.

Yuri_T, Вася - бан. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"омYuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 13360 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4218 раз. Подякували: 3869 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Вів 11 чер, 2019 22:41 ЛАД написав: pesikot написав: То есть, факт сотрудничество СССР с нацистами вы признали. Уже хорошо

Секретную часть пакта Молотов-Риббентроп недавно опубликовали. То есть, факт сотрудничество СССР с нацистами вы признали. Уже хорошоСекретную часть пакта Молотов-Риббентроп недавно опубликовали.

Вообще-то, я признаю факт подписания договора с Германией. Сотрудничеством я бы это не назвал.

Сотрудничество было гораздо раньше и к этому времени давно закончилось. В чём оно заключалось, Вы, похоже, даже не слышали.

Вообще-то, я признаю факт подписания договора с Германией. Сотрудничеством я бы это не назвал.было гораздо раньше и к этому времени давно закончилось. В чём оно заключалось, Вы, похоже, даже не слышали.



Т.е. вместе раздерибанить Польшу и отметить это парадом - не сотрудничество.

Предоставить военную базу для подлодок - не сотрудничество.

Провести рейдер через СМП - не сотрудничество.

Поставлять ресурсы (в том числе контрабанду для обхода блокады из Англии) - не сотрудничество.



Оруэлл нервно плачет от таких историков. Т.е. вместе раздерибанить Польшу и отметить это парадом - не сотрудничество.Предоставить военную базу для подлодок - не сотрудничество.Провести рейдер через СМП - не сотрудничество.Поставлять ресурсы (в том числе контрабанду для обхода блокады из Англии) - не сотрудничество.Оруэлл нервно плачет от таких историков. Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...

Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе. Sommer Повідомлень: 4126 З нами з: 07.04.17 Подякував: 414 раз. Подякували: 529 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 11 чер, 2019 22:44 zРадио написав: Sommer написав: Ой, обиделся. Странно, и почему это украинца должна волновать кричащая русофобия? Ой, обиделся. Странно, и почему это украинца должна волновать кричащая русофобия?



Потому что среди граждан Украины как минимум четверть русских. Русский - не принадлежность государству РФ. Не забывай, что исторически Киев - мать городов русских!



Я меня нет русофобии, но есть четкое отвращение к руководству РФ и всем гражданам РФ, поддерживающим аннексию Крыма и сепаратистов на Донбассе Потому что среди граждан Украины как минимум четверть русских. Русский - не принадлежность государству РФ. Не забывай, что исторически Киев - мать городов русских!Я меня нет русофобии, но есть четкое отвращение к руководству РФ и всем гражданам РФ, поддерживающим аннексию Крыма и сепаратистов на Донбассе

+ терпеть не могу любой национализм.

Сегодня русофобия и у некоторых антисемитизм, завтра правители найдут нового козла отпущения, будет ещё какой-нибудь анти-...

Кстати, по соцопросам ксенофобия в Украине достаточно сильна. + терпеть не могунационализм.Сегодня русофобия и у некоторых антисемитизм, завтра правители найдут нового козла отпущения, будет ещё какой-нибудь анти-...Кстати, по соцопросам ксенофобия в Украине достаточно сильна.

Yuri_T, Вася - бан. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"омYuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 13360 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4218 раз. Подякували: 3869 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Вів 11 чер, 2019 22:45 Sommer написав: zРадио написав: rjkz написав:

США не самоустранились от проблемы, просто решают ее самым безопасным для себя способом, а Вы как думали все будет? Прибежит Чак Норрис и будет голой пяткой лупить обезьяну с ядерной дубиной? США не самоустранились от проблемы, просто решают ее самым безопасным для себя способом, а Вы как думали все будет? Прибежит Чак Норрис и будет голой пяткой лупить обезьяну с ядерной дубиной?



Конечно, нет. Я о чем и говорю - СССР, вписываясь за Польшу, объявлять войну Германии, не будучи к ней готовым по состоянию на сентябрь 1939-го. было так же глупо, как сегодня США, вписываясь за Украину, объявлять войну ядерной России Конечно, нет. Я о чем и говорю - СССР, вписываясь за Польшу, объявлять войну Германии, не будучи к ней готовым по состоянию на сентябрь 1939-го. было так же глупо, как сегодня США, вписываясь за Украину, объявлять войну ядерной России



Т.е. нападать на Польшу (затем Финляндию и Прибалтику) были готовы, а нападать на Германию нет? Странно как-то. Т.е. нападать на Польшу (затем Финляндию и Прибалтику) были готовы, а нападать на Германию нет? Странно как-то.



Не успели. Германия первой напала. Не успели. Германия первой напала. rjkz

Повідомлень: 9415 З нами з: 31.01.12 Подякував: 4214 раз. Подякували: 2206 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Вів 11 чер, 2019 22:47 rjkz написав: Sommer написав: Т.е. нападать на Польшу (затем Финляндию и Прибалтику) были готовы, а нападать на Германию нет? Странно как-то. Т.е. нападать на Польшу (затем Финляндию и Прибалтику) были готовы, а нападать на Германию нет? Странно как-то.



Не успели. Германия первой напала. Не успели. Германия первой напала.



В 41-м. А если бы СССР решил напасть в 39-м... но перехитрили сами себя, ожидая пока "капиталисты обессилят друг друга". В 41-м. А если бы СССР решил напасть в 39-м... но перехитрили сами себя, ожидая пока "капиталисты обессилят друг друга". Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...

Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе. Sommer Повідомлень: 4126 З нами з: 07.04.17 Подякував: 414 раз. Подякували: 529 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 11 чер, 2019 22:49 freeze написав: airmax78 написав: Чем дальше от нас славная советская молодость - тем большими легендами она будет обрастать. И продуктов было завались, и товаров и всего чего хочешь. Такую страну проипали - аж плакать хочется. Чем дальше от нас славная советская молодость - тем большими легендами она будет обрастать. И продуктов было завались, и товаров и всего чего хочешь. Такую страну проипали - аж плакать хочется.



Я смотрю у всех рожденных в 1977-1978 году психологическая травма от недоедания. Я смотрю у всех рожденных в 1977-1978 году психологическая травма от недоедания.

Не-е, это не психологическая травма.

Говорят, недоедание в детстве плохо отражается на развитии мозга. Не-е, это не психологическая травма.Говорят, недоедание в детстве плохо отражается на развитии мозга.

Yuri_T, Вася - бан. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"омYuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 13360 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4218 раз. Подякували: 3869 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Вів 11 чер, 2019 22:52 Sommer написав: Т.е. вместе раздерибанить Польшу Т.е. вместе раздерибанить Польшу



Это было освобождение исконно украинских территорий. Именно благодаря этому Украина сегодня такая как есть вместе с братьями из западной Украины. А так бы жили они в Поляндии, и гимн украинский только ночью тихонько пели, заперев дверь на ключ. У поляков сами знаете - один государственный язык, стремление всех упаковать в мононацию. Это было освобождение исконно украинских территорий. Именно благодаря этому Украина сегодня такая как есть вместе с братьями из западной Украины. А так бы жили они в Поляндии, и гимн украинский только ночью тихонько пели, заперев дверь на ключ. У поляков сами знаете - один государственный язык, стремление всех упаковать в мононацию. freeze 4 Повідомлень: 11794 З нами з: 02.07.14 Подякував: 3575 раз. Подякували: 5212 раз. Профіль 19 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Вів 11 чер, 2019 22:56 freeze написав: Sommer написав: Т.е. вместе раздерибанить Польшу Т.е. вместе раздерибанить Польшу



Это было освобождение исконно украинских территорий. Это было освобождение исконно украинских территорий.



Ага, а за 20 лет до этого освободили от украинской власти Киев.



Жги еще!



freeze написав: У поляков сами знаете - один государственный язык, стремление всех упаковать в мононацию. У поляков сами знаете - один государственный язык, стремление всех упаковать в мононацию.



О да, никакой ведь руссификации, никакой охоты на националистов не было. Ага, а за 20 лет до этого освободили от украинской власти Киев.Жги еще!О да, никакой ведь руссификации, никакой охоты на националистов не было. Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...

Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе. Sommer Повідомлень: 4126 З нами з: 07.04.17 Подякував: 414 раз. Подякували: 529 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 11 чер, 2019 23:04 Sommer написав: freeze написав: Sommer написав: Т.е. вместе раздерибанить Польшу Т.е. вместе раздерибанить Польшу



Это было освобождение исконно украинских территорий. Это было освобождение исконно украинских территорий.



Ага, а за 20 лет до этого освободили от украинской власти Киев.



Жги еще!



freeze написав: У поляков сами знаете - один государственный язык, стремление всех упаковать в мононацию. У поляков сами знаете - один государственный язык, стремление всех упаковать в мононацию.



О да, никакой ведь руссификации, никакой охоты на националистов не было. Ага, а за 20 лет до этого освободили от украинской власти Киев.Жги еще!О да, никакой ведь руссификации, никакой охоты на националистов не было.



Мне нравятся оптимистичные кадры, которые свято веруют, что если бы тогда не воссоединилась Украина в 1939 году, то бандеровцы разметали и наказали бы всех поляков, немцев, коммунистов и образовали бы Украину в нынешних границах.



Жги еще )))) Мне нравятся оптимистичные кадры, которые свято веруют, что если бы тогда не воссоединилась Украина в 1939 году, то бандеровцы разметали и наказали бы всех поляков, немцев, коммунистов и образовали бы Украину в нынешних границах.Жги еще )))) freeze 4 Повідомлень: 11794 З нами з: 02.07.14 Подякував: 3575 раз. Подякували: 5212 раз. Профіль 19 2 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 3130313131323133> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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