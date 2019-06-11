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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3130313131323133

Чи потрібен розпуск Верховної Ради та дострокові вибори до неї?

Політичні дискусії 2.5 5 175
Так, це необхідно для збільшення підтримки в Раді нового Президента
25%
43
Так, необхідно оновити парламент і сформувати нову коаліцію
33%
58
Ні, це спроба нового президента тиснути на Верховну Раду
9%
15
Ні, немає сенсу квапити події, чергові вибори в Раду і так вже скоро
31%
54
Інший варіант
3%
5
Всього голосів : 175
Повідомлення Додано: Вів 11 чер, 2019 23:07

  Sommer написав:
  rjkz написав:
  Sommer написав:Т.е. нападать на Польшу (затем Финляндию и Прибалтику) были готовы, а нападать на Германию нет? Странно как-то.


Не успели. Германия первой напала.


В 41-м. А если бы СССР решил напасть в 39-м... но перехитрили сами себя, ожидая пока "капиталисты обессилят друг друга".


Не совсем так, была выполнена очень важная часть будущего несостоявшегося наступления 41-го - вход в Польшу. Что вплотную свела будущие воюющие стороны.
Без этого не было-бы "вероломного и без объявления войны", но эту-же возможность вторжение в Польшу дало и СССР. Сталин переиграл Гитлера и тому ничего не оставалось, как ударить первому в самый неподходящий для СССР момент. Но и этого оказалось недостаточно. Хотя весь Западный фронт фактически был разгромлен, но хватило ЧАСТИ войск из Забайкалья в момент битвы за Москву, чтобы радикально изменить ход войны.
Можете себе представить - что было-бы если-бы части Западного фронта, который и качественно и количественно намного превосходил Дальневосточный, вторглись в Европу 6 июля 1941?
Могу предположить - на территории ВСЕЙ Европы сейчас был-бы коммунистический режим образца позднего ГДР, СССР и сейчас был-бы и очень неплохо себя чувствовал в составе 25-30 союзных республик. А возможно это-бы окончательно снесло крышу кремлевским людоедам и они решились-бы на глобальную ядерную войну. И тогда по всей планете гуляла-бы радиоактивная пыль.
rjkz
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Повідомлення Додано: Вів 11 чер, 2019 23:08

  Sommer написав:
  detroytred написав:
  Sommer написав:Еще один иронию не понял. Хорошо, в дальнейшем буду разжевывать.

Лучше сразу вот эту разъясните.


Для любящих зрадофилию с "1+1" была дана ссылка на "1+1". Судя по всему случился когнитивный диссонанс с разрывом шаблона и зрада с зубожинням перешли в нытье "нуууу, там наверное не те комплектуууующие".

Если я не ошибаюсь, то сначала Вы сами указали-приписали источник оппоненту - *Г+Г*. Сиронизировав о его правдивости.

А потом сами сослались на тсн ...

Нытья о *комплектующих* вроде не было.

Что-то Вы намудрили))
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Повідомлення Додано: Вів 11 чер, 2019 23:15

  Sommer написав:
  freeze написав:Это было освобождение исконно украинских территорий.


Ага, а за 20 лет до этого освободили от украинской власти Киев.


Зачем манипулируешь? Взял короткий турбулентный период 1917-1919 гг и заявляешь о независимой украинской власти тех лет? А ты не забыл, что до этого 2 века государственности не было в принципе?!

Именно конструкция СССР позволила Украине стать для начала союзной республикой (1920-1991), а затем и суверенной (с 1991-го)!

Да, и кстати, руководство УССР было украинским! Все годы существования! Так что от украинской власти Киев освободили только временно, пока столицей был Харьков :mrgreen:

А вот кто действительно освободил (по счастью ненадолго) Украину от украинской власти, так это нацисты в 1941-1943 гг
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Повідомлення Додано: Вів 11 чер, 2019 23:20

  rjkz написав:Могу предположить - на территории ВСЕЙ Европы сейчас был-бы коммунистический режим образца позднего ГДР, СССР и сейчас был-бы и очень неплохо себя чувствовал в составе 25-30 союзных республик. А возможно это-бы окончательно снесло крышу кремлевским людоедам и они решились-бы на глобальную ядерную войну. И тогда по всей планете гуляла-бы радиоактивная пыль.


Если КНР смогла трансформироваться, то нет оснований полагать, что этот путь не смог бы пройти СССР. Тем более, что он существенно эволюционировал даже внутри своей 70-летней истории.

Возможно ли сравнить СССР 1930-х и 1980-х в части гуманизма, идеологии и хозяйственных отношений? Разумеется, нет!
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Повідомлення Додано: Вів 11 чер, 2019 23:21

  zРадио написав:Да, и кстати, руководство УССР было украинским! Все годы существования!


Да-да. Из Москвы не назначалось, имело право самостоятельной политики...

Ну прям как Индия какая-нибудь под английским владением. Ачотакого, правители ведь там из индусов?
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
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Повідомлення Додано: Вів 11 чер, 2019 23:29

  zРадио написав:
  rjkz написав:Могу предположить - на территории ВСЕЙ Европы сейчас был-бы коммунистический режим образца позднего ГДР, СССР и сейчас был-бы и очень неплохо себя чувствовал в составе 25-30 союзных республик. А возможно это-бы окончательно снесло крышу кремлевским людоедам и они решились-бы на глобальную ядерную войну. И тогда по всей планете гуляла-бы радиоактивная пыль.


Если КНР смогла трансформироваться, то нет оснований полагать, что этот путь не смог бы пройти СССР. Тем более, что он существенно эволюционировал даже внутри своей 70-летней истории.

Возможно ли сравнить СССР 1930-х и 1980-х в части гуманизма, идеологии и хозяйственных отношений? Разумеется, нет!


Это тоже возможно, но стоит отметить, что мой вариант реальности - это последствия НЕНАПАДЕНИЯ Германии 22 июня 41-го. Китай-же начал свое бурное развитие в эпоху двухполюсного уже Мира и чрезвычайно мощных военных блоков. У него не было шанса стать сверхдержавой быстро и военным путем. У СССР эта возможность была.
rjkz
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Повідомлення Додано: Вів 11 чер, 2019 23:31

Re: Політичні дискусії

через 10 дней будет репрезентативная социология, пока БПП на грани прохождения
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Вів 11 чер, 2019 23:33

  ЛАД написав:
+ терпеть не могу любой национализм.
Сегодня русофобия и у некоторых антисемитизм, завтра правители найдут нового козла отпущения, будет ещё какой-нибудь анти-...
Кстати, по соцопросам ксенофобия в Украине достаточно сильна.


О це цікаво!
А можна детальніше про ці соцопитування де нібито в Україні достатньо сильна ксенофобія, особливо в порівнянні з іншими країнами. Будь ласка!
Кармелюк
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