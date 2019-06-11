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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 3131313231333134> Чи потрібен розпуск Верховної Ради та дострокові вибори до неї? Політичні дискусії 2.5 5 175 Так, це необхідно для збільшення підтримки в Раді нового Президента 25% 43 Так, необхідно оновити парламент і сформувати нову коаліцію 33% 58 Ні, це спроба нового президента тиснути на Верховну Раду 9% 15 Ні, немає сенсу квапити події, чергові вибори в Раду і так вже скоро 31% 54 Інший варіант 3% 5 Всього голосів : 175 Додано: Вів 11 чер, 2019 23:07 Sommer написав: rjkz написав: Sommer написав: Т.е. нападать на Польшу (затем Финляндию и Прибалтику) были готовы, а нападать на Германию нет? Странно как-то. Т.е. нападать на Польшу (затем Финляндию и Прибалтику) были готовы, а нападать на Германию нет? Странно как-то.



Не успели. Германия первой напала. Не успели. Германия первой напала.



В 41-м. А если бы СССР решил напасть в 39-м... но перехитрили сами себя, ожидая пока "капиталисты обессилят друг друга". В 41-м. А если бы СССР решил напасть в 39-м... но перехитрили сами себя, ожидая пока "капиталисты обессилят друг друга".



Не совсем так, была выполнена очень важная часть будущего несостоявшегося наступления 41-го - вход в Польшу. Что вплотную свела будущие воюющие стороны.

Без этого не было-бы "вероломного и без объявления войны", но эту-же возможность вторжение в Польшу дало и СССР. Сталин переиграл Гитлера и тому ничего не оставалось, как ударить первому в самый неподходящий для СССР момент. Но и этого оказалось недостаточно. Хотя весь Западный фронт фактически был разгромлен, но хватило ЧАСТИ войск из Забайкалья в момент битвы за Москву, чтобы радикально изменить ход войны.

Можете себе представить - что было-бы если-бы части Западного фронта, который и качественно и количественно намного превосходил Дальневосточный, вторглись в Европу 6 июля 1941?

Могу предположить - на территории ВСЕЙ Европы сейчас был-бы коммунистический режим образца позднего ГДР, СССР и сейчас был-бы и очень неплохо себя чувствовал в составе 25-30 союзных республик. А возможно это-бы окончательно снесло крышу кремлевским людоедам и они решились-бы на глобальную ядерную войну. И тогда по всей планете гуляла-бы радиоактивная пыль. Не совсем так, была выполнена очень важная часть будущего несостоявшегося наступления 41-го - вход в Польшу. Что вплотную свела будущие воюющие стороны.Без этого не было-бы "вероломного и без объявления войны", но эту-же возможность вторжение в Польшу дало и СССР. Сталин переиграл Гитлера и тому ничего не оставалось, как ударить первому в самый неподходящий для СССР момент. Но и этого оказалось недостаточно. Хотя весь Западный фронт фактически был разгромлен, но хватило ЧАСТИ войск из Забайкалья в момент битвы за Москву, чтобы радикально изменить ход войны.Можете себе представить - что было-бы если-бы части Западного фронта, который и качественно и количественно намного превосходил Дальневосточный, вторглись в Европу 6 июля 1941?Могу предположить - на территории ВСЕЙ Европы сейчас был-бы коммунистический режим образца позднего ГДР, СССР и сейчас был-бы и очень неплохо себя чувствовал в составе 25-30 союзных республик. А возможно это-бы окончательно снесло крышу кремлевским людоедам и они решились-бы на глобальную ядерную войну. И тогда по всей планете гуляла-бы радиоактивная пыль. rjkz

Повідомлень: 9416 З нами з: 31.01.12 Подякував: 4214 раз. Подякували: 2206 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Вів 11 чер, 2019 23:08 Sommer написав: detroytred написав: Sommer написав: Еще один иронию не понял. Хорошо, в дальнейшем буду разжевывать. Еще один иронию не понял. Хорошо, в дальнейшем буду разжевывать.

Лучше сразу вот эту разъясните. Лучше сразу вот эту разъясните.



Для любящих зрадофилию с "1+1" была дана ссылка на "1+1". Судя по всему случился когнитивный диссонанс с разрывом шаблона и зрада с зубожинням перешли в нытье "нуууу, там наверное не те комплектуууующие". Для любящих зрадофилию с "1+1" была дана ссылка на "1+1". Судя по всему случился когнитивный диссонанс с разрывом шаблона и зрада с зубожинням перешли в нытье "нуууу, там наверное не те комплектуууующие".

Если я не ошибаюсь, то сначала Вы сами указали-приписали источник оппоненту - *Г+Г*. Сиронизировав о его правдивости.



А потом сами сослались на тсн ...



Нытья о *комплектующих* вроде не было.



Что-то Вы намудрили)) Если я не ошибаюсь, то сначала Вы сами указали-приписали источник оппоненту - *Г+Г*. Сиронизировав о его правдивости.А потом сами сослались на тсн ...Нытья о *комплектующих* вроде не было.Что-то Вы намудрили)) detroytred

Повідомлень: 21840 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1887 раз. Подякували: 3231 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 11 чер, 2019 23:15 Sommer написав: freeze написав: Это было освобождение исконно украинских территорий. Это было освобождение исконно украинских территорий.



Ага, а за 20 лет до этого освободили от украинской власти Киев.

Ага, а за 20 лет до этого освободили от украинской власти Киев.



Зачем манипулируешь? Взял короткий турбулентный период 1917-1919 гг и заявляешь о независимой украинской власти тех лет? А ты не забыл, что до этого 2 века государственности не было в принципе?!



Именно конструкция СССР позволила Украине стать для начала союзной республикой (1920-1991), а затем и суверенной (с 1991-го)!



Да, и кстати, руководство УССР было украинским! Все годы существования! Так что от украинской власти Киев освободили только временно, пока столицей был Харьков



А вот кто действительно освободил (по счастью ненадолго) Украину от украинской власти, так это нацисты в 1941-1943 гг Зачем манипулируешь? Взял короткий турбулентный период 1917-1919 гг и заявляешь о независимой украинской власти тех лет? А ты не забыл, что до этого 2 века государственности не было в принципе?!Именно конструкция СССР позволила Украине стать для начала союзной республикой (1920-1991), а затем и суверенной (с 1991-го)!Да, и кстати, руководство УССР было украинским! Все годы существования! Так что от украинской власти Киев освободили только временно, пока столицей был ХарьковА вот кто действительно освободил (по счастью ненадолго) Украину от украинской власти, так это нацисты в 1941-1943 гг zРадио

Повідомлень: 2424 З нами з: 02.05.18 Подякував: 722 раз. Подякували: 1662 раз. Профіль 2 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Вів 11 чер, 2019 23:20 rjkz написав: Могу предположить - на территории ВСЕЙ Европы сейчас был-бы коммунистический режим образца позднего ГДР, СССР и сейчас был-бы и очень неплохо себя чувствовал в составе 25-30 союзных республик. А возможно это-бы окончательно снесло крышу кремлевским людоедам и они решились-бы на глобальную ядерную войну. И тогда по всей планете гуляла-бы радиоактивная пыль. Могу предположить - на территории ВСЕЙ Европы сейчас был-бы коммунистический режим образца позднего ГДР, СССР и сейчас был-бы и очень неплохо себя чувствовал в составе 25-30 союзных республик. А возможно это-бы окончательно снесло крышу кремлевским людоедам и они решились-бы на глобальную ядерную войну. И тогда по всей планете гуляла-бы радиоактивная пыль.



Если КНР смогла трансформироваться, то нет оснований полагать, что этот путь не смог бы пройти СССР. Тем более, что он существенно эволюционировал даже внутри своей 70-летней истории.



Возможно ли сравнить СССР 1930-х и 1980-х в части гуманизма, идеологии и хозяйственных отношений? Разумеется, нет! Если КНР смогла трансформироваться, то нет оснований полагать, что этот путь не смог бы пройти СССР. Тем более, что он существенно эволюционировал даже внутри своей 70-летней истории.Возможно ли сравнить СССР 1930-х и 1980-х в части гуманизма, идеологии и хозяйственных отношений? Разумеется, нет! zРадио

Повідомлень: 2424 З нами з: 02.05.18 Подякував: 722 раз. Подякували: 1662 раз. Профіль 2 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Вів 11 чер, 2019 23:21 zРадио написав: Да, и кстати, руководство УССР было украинским! Все годы существования!

Да, и кстати, руководство УССР было украинским! Все годы существования!



Да-да. Из Москвы не назначалось, имело право самостоятельной политики...



Ну прям как Индия какая-нибудь под английским владением. Ачотакого, правители ведь там из индусов? Да-да. Из Москвы не назначалось, имело право самостоятельной политики...Ну прям как Индия какая-нибудь под английским владением. Ачотакого, правители ведь там из индусов? Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...

Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе. Sommer Повідомлень: 4126 З нами з: 07.04.17 Подякував: 414 раз. Подякували: 529 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 11 чер, 2019 23:27 Sommer написав: zРадио написав: rjkz написав:

США не самоустранились от проблемы, просто решают ее самым безопасным для себя способом, а Вы как думали все будет? Прибежит Чак Норрис и будет голой пяткой лупить обезьяну с ядерной дубиной? США не самоустранились от проблемы, просто решают ее самым безопасным для себя способом, а Вы как думали все будет? Прибежит Чак Норрис и будет голой пяткой лупить обезьяну с ядерной дубиной?



Конечно, нет. Я о чем и говорю - СССР, вписываясь за Польшу, объявлять войну Германии, не будучи к ней готовым по состоянию на сентябрь 1939-го. было так же глупо, как сегодня США, вписываясь за Украину, объявлять войну ядерной России Конечно, нет. Я о чем и говорю - СССР, вписываясь за Польшу, объявлять войну Германии, не будучи к ней готовым по состоянию на сентябрь 1939-го. было так же глупо, как сегодня США, вписываясь за Украину, объявлять войну ядерной России



Т.е. нападать на Польшу (затем Финляндию и Прибалтику) были готовы, а нападать на Германию нет? Странно как-то. Т.е. нападать на Польшу (затем Финляндию и Прибалтику) были готовы, а нападать на Германию нет? Странно как-то.

Сравнивать военную мощь вермахта и армий центральноевропейских лимитотрофов? Ну я не знаю даже.. Сравнивать военную мощь вермахта и армий центральноевропейских лимитотрофов? Ну я не знаю даже.. escobar Повідомлень: 8 З нами з: 30.05.19 Подякував: 0 раз. Подякували: 2 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 11 чер, 2019 23:29 zРадио написав: rjkz написав: Могу предположить - на территории ВСЕЙ Европы сейчас был-бы коммунистический режим образца позднего ГДР, СССР и сейчас был-бы и очень неплохо себя чувствовал в составе 25-30 союзных республик. А возможно это-бы окончательно снесло крышу кремлевским людоедам и они решились-бы на глобальную ядерную войну. И тогда по всей планете гуляла-бы радиоактивная пыль. Могу предположить - на территории ВСЕЙ Европы сейчас был-бы коммунистический режим образца позднего ГДР, СССР и сейчас был-бы и очень неплохо себя чувствовал в составе 25-30 союзных республик. А возможно это-бы окончательно снесло крышу кремлевским людоедам и они решились-бы на глобальную ядерную войну. И тогда по всей планете гуляла-бы радиоактивная пыль.



Если КНР смогла трансформироваться, то нет оснований полагать, что этот путь не смог бы пройти СССР. Тем более, что он существенно эволюционировал даже внутри своей 70-летней истории.



Возможно ли сравнить СССР 1930-х и 1980-х в части гуманизма, идеологии и хозяйственных отношений? Разумеется, нет! Если КНР смогла трансформироваться, то нет оснований полагать, что этот путь не смог бы пройти СССР. Тем более, что он существенно эволюционировал даже внутри своей 70-летней истории.Возможно ли сравнить СССР 1930-х и 1980-х в части гуманизма, идеологии и хозяйственных отношений? Разумеется, нет!



Это тоже возможно, но стоит отметить, что мой вариант реальности - это последствия НЕНАПАДЕНИЯ Германии 22 июня 41-го. Китай-же начал свое бурное развитие в эпоху двухполюсного уже Мира и чрезвычайно мощных военных блоков. У него не было шанса стать сверхдержавой быстро и военным путем. У СССР эта возможность была. Это тоже возможно, но стоит отметить, что мой вариант реальности - это последствия НЕНАПАДЕНИЯ Германии 22 июня 41-го. Китай-же начал свое бурное развитие в эпоху двухполюсного уже Мира и чрезвычайно мощных военных блоков. У него не было шанса стать сверхдержавой быстро и военным путем. У СССР эта возможность была. rjkz

Повідомлень: 9416 З нами з: 31.01.12 Подякував: 4214 раз. Подякували: 2206 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Вів 11 чер, 2019 23:31 Re: Політичні дискусії через 10 дней будет репрезентативная социология, пока БПП на грани прохождения Оранжевый-хит сезона

Повідомлень: 19829 З нами з: 20.04.08 Подякував: 362 раз. Подякували: 501 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 11 чер, 2019 23:33 ЛАД написав:

+ терпеть не могу любой национализм.

Сегодня русофобия и у некоторых антисемитизм, завтра правители найдут нового козла отпущения, будет ещё какой-нибудь анти-...

Кстати, по соцопросам ксенофобия в Украине достаточно сильна. + терпеть не могунационализм.Сегодня русофобия и у некоторых антисемитизм, завтра правители найдут нового козла отпущения, будет ещё какой-нибудь анти-...Кстати, по соцопросам ксенофобия в Украине достаточно сильна.



О це цікаво!

А можна детальніше про ці соцопитування де нібито в Україні достатньо сильна ксенофобія, особливо в порівнянні з іншими країнами. Будь ласка! О це цікаво!А можна детальніше про ці соцопитування де нібито в Україні достатньо сильна ксенофобія, особливо в порівнянні з іншими країнами. Будь ласка! Кармелюк 1

Повідомлень: 531 З нами з: 26.08.12 Подякував: 207 раз. Подякували: 289 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 11 чер, 2019 23:40 mephala написав: ............

как бы помягче. пишет он совсем не о том что вы написали.

у него красной нитью через все посты во всем виноваты националисты и зеленая тоска по плановой регулируемой экономике. ............как бы помягче. пишет он совсем не о том что вы написали.у него красной нитью через все посты во всем виноваты националисты и зеленая тоска по плановой регулируемой экономике.

Насчёт вины националистов - таки есть. Конечно, не во всём и не только их вина, но доля вины и на них.

Сомневаюсь насчёт "зеленой тоски" по плановой экономике. Но и "дикий" капитализм сегодня не годится. На дворе не 17 век и обнищание народа сегодня не проходит. Разговоры о том, что "украинцы много едят" (цитирую Реву) плохо кончаются. Ситуация выльется или в массовую эмиграцию, или в новую революцию. Но, боюсь, 3-й Майдан Украина не переживёт.



Деиндустриализация страны сама по себе не так и страшна. Я не считаю что мы должны стать вторым Китаем и от заводов что бы смог стоял такой что не вздохнуть.

Я понимаю что у каждой страны свои особенности но Швейцария например живет нормально и без тотальной застройки своей терры заводами. В нашей ситуации деиндустриализация страшна тем что не ищут новый путь каким мы пойдем а заняты только дерибаном созданного ранее. Нужно искать свой путь как наиболее рационально использовать имеющиеся ресурсы а не застроить все заводами.

Не могу говорить о Швейцарии, мои знания о её экономике ограничены чисто обывательским уровнем (банки и часы ), но все богатые страны Мира (Европа, Сев. Америка, Япония) богаты только благодаря промышленности. Возможно, единственное исключение Н.Зеландия, но и то нужно разобраться.

Какой "свой путь" для Украины кроме развития промышленности Вы можете предложить?

Я такого не знаю.



А по поводу томоса - если вы считаете этот вопрос мелочным - когда большинство церковных попов зависит от главы церкви на 100% подчиненного спецслужбам страны с которой мы воюем - и его нужно решать по остаточному принципу то что я могу сказать. Это ваше субъективное мнение.

Подчёркнутое - это Ваше субъективное мнение. Не убеждён, что оно соответствует действительности, не знаю, насколько сильно попы УПЦ МП зависят от Кирилла. Но тут судить не берусь.

Кроме того, религиозность украинцев и, соответственно, влияние попов на настроения народа, по-моему, сильно преувеличено.

И последнее. Реальные результаты томоса сильно преувеличены. УПЦ МП перестала существовать? потеряла влияние? потеряла прихожан? Простите, не вижу.

Чейчас Филарет закручивает что-то с УПЦ КП. В результате, мы получили просто ещё одну церковь ПЦУ с томосом. Т.е. вместо 3-х православных церквей будем иметь 4.

Большое достижение! Насчёт вины националистов - таки есть. Конечно, не во всём и не только их вина, но доля вины и на них.Сомневаюсь насчёт "зеленой тоски" по плановой экономике. Но и "дикий" капитализм сегодня не годится. На дворе не 17 век и обнищание народа сегодня не проходит. Разговоры о том, что "украинцы много едят" (цитирую Реву) плохо кончаются. Ситуация выльется или в массовую эмиграцию, или в новую революцию. Но, боюсь, 3-й Майдан Украина не переживёт.Не могу говорить о Швейцарии, мои знания о её экономике ограничены чисто обывательским уровнем (банки и часы), но все богатые страны Мира (Европа, Сев. Америка, Япония) богаты только благодаря промышленности. Возможно, единственное исключение Н.Зеландия, но и то нужно разобраться.Какой "свой путь" для Украины кроме развития промышленности Вы можете предложить?Я такого не знаю.Подчёркнутое - это Ваше субъективное мнение. Не убеждён, что оно соответствует действительности, не знаю, насколько сильно попы УПЦ МП зависят от Кирилла. Но тут судить не берусь.Кроме того, религиозность украинцев и, соответственно, влияние попов на настроения народа, по-моему, сильно преувеличено.И последнее.результаты томоса сильно преувеличены. УПЦ МП перестала существовать? потеряла влияние? потеряла прихожан? Простите, не вижу.Чейчас Филарет закручивает что-то с УПЦ КП. В результате, мы получили просто ещё одну церковь ПЦУ с томосом. Т.е. вместо 3-х православных церквей будем иметь 4.Большое достижение!

Yuri_T, Вася - бан. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"омYuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 13365 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4218 раз. Подякували: 3869 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата #<1 ... 3131313231333134> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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