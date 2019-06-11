|
|
|
Політичні дискусії
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Вів 11 чер, 2019 23:07
Sommer написав: rjkz написав: Sommer написав:
Т.е. нападать на Польшу (затем Финляндию и Прибалтику) были готовы, а нападать на Германию нет? Странно как-то.
Не успели. Германия первой напала.
В 41-м. А если бы СССР решил напасть в 39-м... но перехитрили сами себя, ожидая пока "капиталисты обессилят друг друга".
Не совсем так, была выполнена очень важная часть будущего несостоявшегося наступления 41-го - вход в Польшу. Что вплотную свела будущие воюющие стороны.
Без этого не было-бы "вероломного и без объявления войны", но эту-же возможность вторжение в Польшу дало и СССР. Сталин переиграл Гитлера и тому ничего не оставалось, как ударить первому в самый неподходящий для СССР момент. Но и этого оказалось недостаточно. Хотя весь Западный фронт фактически был разгромлен, но хватило ЧАСТИ войск из Забайкалья в момент битвы за Москву, чтобы радикально изменить ход войны.
Можете себе представить - что было-бы если-бы части Западного фронта, который и качественно и количественно намного превосходил Дальневосточный, вторглись в Европу 6 июля 1941?
Могу предположить - на территории ВСЕЙ Европы сейчас был-бы коммунистический режим образца позднего ГДР, СССР и сейчас был-бы и очень неплохо себя чувствовал в составе 25-30 союзных республик. А возможно это-бы окончательно снесло крышу кремлевским людоедам и они решились-бы на глобальную ядерную войну. И тогда по всей планете гуляла-бы радиоактивная пыль.
-
rjkz
-
-
- Повідомлень: 9415
- З нами з: 31.01.12
- Подякував: 4214 раз.
- Подякували: 2206 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Вів 11 чер, 2019 23:08
Sommer написав: detroytred написав: Sommer написав:
Еще один иронию не понял. Хорошо, в дальнейшем буду разжевывать.
Лучше сразу вот эту разъясните.
Для любящих зрадофилию с "1+1" была дана ссылка на "1+1". Судя по всему случился когнитивный диссонанс с разрывом шаблона и зрада с зубожинням перешли в нытье "нуууу, там наверное не те комплектуууующие".
Если я не ошибаюсь, то сначала Вы сами указали-приписали источник оппоненту - *Г+Г*. Сиронизировав о его правдивости.
А потом сами сослались на тсн ...
Нытья о *комплектующих* вроде не было.
Что-то Вы намудрили))
-
detroytred
-
-
- Повідомлень: 21840
- З нами з: 23.02.09
- Подякував: 1887 раз.
- Подякували: 3231 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 11 чер, 2019 23:15
Sommer написав: freeze написав:
Это было освобождение исконно украинских территорий.
Ага, а за 20 лет до этого освободили от украинской власти Киев.
Зачем манипулируешь? Взял короткий турбулентный период 1917-1919 гг и заявляешь о независимой украинской власти тех лет? А ты не забыл, что до этого 2 века государственности не было в принципе?!
Именно конструкция СССР позволила Украине стать для начала союзной республикой (1920-1991), а затем и суверенной (с 1991-го)!
Да, и кстати, руководство УССР было украинским! Все годы существования! Так что от украинской власти Киев освободили только временно, пока столицей был Харьков
А вот кто действительно освободил (по счастью ненадолго) Украину от украинской власти, так это нацисты в 1941-1943 гг
-
zРадио
-
-
- Повідомлень: 2423
- З нами з: 02.05.18
- Подякував: 722 раз.
- Подякували: 1662 раз.
-
- Профіль
-
2
3
3
Додано: Вів 11 чер, 2019 23:20
rjkz написав:
Могу предположить - на территории ВСЕЙ Европы сейчас был-бы коммунистический режим образца позднего ГДР, СССР и сейчас был-бы и очень неплохо себя чувствовал в составе 25-30 союзных республик. А возможно это-бы окончательно снесло крышу кремлевским людоедам и они решились-бы на глобальную ядерную войну. И тогда по всей планете гуляла-бы радиоактивная пыль.
Если КНР смогла трансформироваться, то нет оснований полагать, что этот путь не смог бы пройти СССР. Тем более, что он существенно эволюционировал даже внутри своей 70-летней истории.
Возможно ли сравнить СССР 1930-х и 1980-х в части гуманизма, идеологии и хозяйственных отношений? Разумеется, нет!
-
zРадио
-
-
- Повідомлень: 2423
- З нами з: 02.05.18
- Подякував: 722 раз.
- Подякували: 1662 раз.
-
- Профіль
-
2
3
3
Додано: Вів 11 чер, 2019 23:21
zРадио написав:
Да, и кстати, руководство УССР было украинским! Все годы существования!
Да-да. Из Москвы не назначалось, имело право самостоятельной политики...
Ну прям как Индия какая-нибудь под английским владением. Ачотакого, правители ведь там из индусов?
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
-
Sommer
-
-
- Повідомлень: 4126
- З нами з: 07.04.17
- Подякував: 414 раз.
- Подякували: 529 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 11 чер, 2019 23:29
zРадио написав: rjkz написав:
Могу предположить - на территории ВСЕЙ Европы сейчас был-бы коммунистический режим образца позднего ГДР, СССР и сейчас был-бы и очень неплохо себя чувствовал в составе 25-30 союзных республик. А возможно это-бы окончательно снесло крышу кремлевским людоедам и они решились-бы на глобальную ядерную войну. И тогда по всей планете гуляла-бы радиоактивная пыль.
Если КНР смогла трансформироваться, то нет оснований полагать, что этот путь не смог бы пройти СССР. Тем более, что он существенно эволюционировал даже внутри своей 70-летней истории.
Возможно ли сравнить СССР 1930-х и 1980-х в части гуманизма, идеологии и хозяйственных отношений? Разумеется, нет!
Это тоже возможно, но стоит отметить, что мой вариант реальности - это последствия НЕНАПАДЕНИЯ Германии 22 июня 41-го. Китай-же начал свое бурное развитие в эпоху двухполюсного уже Мира и чрезвычайно мощных военных блоков. У него не было шанса стать сверхдержавой быстро и военным путем. У СССР эта возможность была.
-
rjkz
-
-
- Повідомлень: 9415
- З нами з: 31.01.12
- Подякував: 4214 раз.
- Подякували: 2206 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Вів 11 чер, 2019 23:31
через 10 дней будет репрезентативная социология, пока БПП на грани прохождения
-
Оранжевый-хит сезона
-
-
- Повідомлень: 19829
- З нами з: 20.04.08
- Подякував: 362 раз.
- Подякували: 501 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 11 чер, 2019 23:33
ЛАД написав:
+ терпеть не могу любой
национализм.
Сегодня русофобия и у некоторых антисемитизм, завтра правители найдут нового козла отпущения, будет ещё какой-нибудь анти-...
Кстати, по соцопросам ксенофобия в Украине достаточно сильна.
О це цікаво!
А можна детальніше про ці соцопитування де нібито в Україні достатньо сильна ксенофобія, особливо в порівнянні з іншими країнами. Будь ласка!
-
Кармелюк
-
1
-
- Повідомлень: 531
- З нами з: 26.08.12
- Подякував: 207 раз.
- Подякували: 289 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|