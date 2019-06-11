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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 3131313231333134 Чи потрібен розпуск Верховної Ради та дострокові вибори до неї? Політичні дискусії 2.5 5 175 Так, це необхідно для збільшення підтримки в Раді нового Президента 25% 43 Так, необхідно оновити парламент і сформувати нову коаліцію 33% 58 Ні, це спроба нового президента тиснути на Верховну Раду 9% 15 Ні, немає сенсу квапити події, чергові вибори в Раду і так вже скоро 31% 54 Інший варіант 3% 5 Всього голосів : 175 Додано: Вів 11 чер, 2019 23:59 Sommer написав: zРадио написав: Да, и кстати, руководство УССР было украинским! Все годы существования!

Да, и кстати, руководство УССР было украинским! Все годы существования!



Да-да. Из Москвы не назначалось, имело право самостоятельной политики...



Да-да. Из Москвы не назначалось, имело право самостоятельной политики...



А в Москву украинцы не попадали? Может уточнишь для начала, какая доля граждан УССР была в ЦК КПСС?



УССР не имела прав самостоятельной политики по части вопросов - это так. Зато украинцы могли определять и активно определяли политику всего СССР. А в Москву украинцы не попадали?Может уточнишь для начала, какая доля граждан УССР была в ЦК КПСС?УССР не имела прав самостоятельной политики по части вопросов - это так. Зато украинцы могли определять и активно определяли политику всего СССР. zРадио

Повідомлень: 2424 З нами з: 02.05.18 Подякував: 722 раз. Подякували: 1662 раз. Профіль 2 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Сер 12 чер, 2019 00:08 Sommer написав: detroytred написав: Sommer написав: Еще один иронию не понял. Хорошо, в дальнейшем буду разжевывать. Еще один иронию не понял. Хорошо, в дальнейшем буду разжевывать.

Лучше сразу вот эту разъясните. Лучше сразу вот эту разъясните.



Для любящих зрадофилию с "1+1" была дана ссылка на "1+1". Судя по всему случился когнитивный диссонанс с разрывом шаблона и зрада с зубожинням перешли в нытье "нуууу, там наверное не те комплектуууующие". Для любящих зрадофилию с "1+1" была дана ссылка на "1+1". Судя по всему случился когнитивный диссонанс с разрывом шаблона и зрада с зубожинням перешли в нытье "нуууу, там наверное не те комплектуууующие".

Не выдержал.

Вы примитивный и откровенный ЛЖЕЦ!

Никаких "нуууу, там наверное не те комплектуууующие" не было!

Была прямая цитата конструктора самолётов:

Действительно, украинских материалов в наших самолетах фактически нет. Единственное — это, наверное, стеклоткань, она производится в Харькове.

и указание на то, что всё это не новая техника - компания "Аэропракт" создана в 1991.

И ещё для Вас:

Ежегодно в мире продается около 2 тыс. ультралегких самолетов (доля "Аэропракт" около 5% — ред.). Мы третья компания в мире по производству таких самолетов. Первые — итальянцы, а вторые — словенцы.



В мире в нашем сегменте работают в основном любители. Я с моим партнером Олегом Литовченко пришли из серьезной авиации, из госпредприятия "Антонов", нам легче производить.



Возможно, наши самолеты не лучшие в мире. Но они и не хуже.

.....

Наш самолет не блещет характеристиками. Это не самая быстрая модель, не самая экономичная. Но наш самолет качественный и безопасный.



Если это единственное достижение Украины, то есть чем гордиться! Не выдержал.Никаких "нуууу, там наверное не те комплектуууующие" не было!Была прямая цитата конструктора самолётов:и указание на то, что всё это не новая техника - компания "Аэропракт" создана в 1991.И ещё для Вас:Если это единственное достижение Украины, то есть чем гордиться!

Yuri_T, Вася - бан. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"омYuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 13363 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4218 раз. Подякували: 3869 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Сер 12 чер, 2019 00:29 airmax78 написав: Чем дальше от нас славная советская молодость - тем большими легендами она будет обрастать. И продуктов было завались, и товаров и всего чего хочешь. Такую страну проипали - аж плакать хочется. Чем дальше от нас славная советская молодость - тем большими легендами она будет обрастать. И продуктов было завались, и товаров и всего чего хочешь. Такую страну проипали - аж плакать хочется.

Смешно читать фантазии о молочных реках с кисельными берегами в СССР.

Вон даже Волгарь вполне объективно описывает ситуацию в большинстве советских городов с карточной системой и отсутствием большинства продуктов в свободной продаже.



Зачем подняли эту тему - не понимаю.

Чтобы заболтать реально происходящее здесь и сейчас? Смешно читать фантазии о молочных реках с кисельными берегами в СССР.Вон даже Волгарь вполне объективно описывает ситуацию в большинстве советских городов с карточной системой и отсутствием большинства продуктов в свободной продаже.Зачем подняли эту тему - не понимаю.Чтобы заболтать реально происходящее здесь и сейчас? Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Koks, Kudrjavyj, ребе Нок, Грйс-мэн, Автор77, rkjz, innamax2008 Starikan 2 Повідомлень: 15925 З нами з: 12.10.11 Подякував: 1508 раз. Подякували: 2467 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 12 чер, 2019 00:34 Sommer написав: В 41-м. А если бы СССР решил напасть в 39-м... но перехитрили сами себя, ожидая пока "капиталисты обессилят друг друга". В 41-м. А если бы СССР решил напасть в 39-м... но перехитрили сами себя, ожидая пока "капиталисты обессилят друг друга".

История глазами порошенковцев:

Отсталая Рашка, изрядно потрепанная и потерявшая территории в 1-ую мировую и последующую гражданскую, в итоге досталась тупым оркам-большевикам. Вся элита уехала или была репрессирована. Большевики раскулачили эффективных частных собственников и построили крайне неэффективную командную модель экономики. В 32-33 годах заморили искусственным голодом миллионы хозяйственников-украинцев. Отобрав землю у рукастых кулаков, передали её неэффективным колхозам.

В 1937 году расстреляли цвет нации, интеллигенцию, лучших военначальников и управленцев.

И при всем при том уже в 1939 году СССР был настолько крутым, что мог спокойно думать о нападении на самую мощную на то время капиталистическую страну Европы. История глазами порошенковцев:Отсталая Рашка, изрядно потрепанная и потерявшая территории в 1-ую мировую и последующую гражданскую, в итоге досталась тупым оркам-большевикам. Вся элита уехала или была репрессирована. Большевики раскулачили эффективных частных собственников и построили крайне неэффективную командную модель экономики. В 32-33 годах заморили искусственным голодом миллионы хозяйственников-украинцев. Отобрав землю у рукастых кулаков, передали её неэффективным колхозам.В 1937 году расстреляли цвет нации, интеллигенцию, лучших военначальников и управленцев.И при всем при том уже в 1939 году СССР был настолько крутым, что мог спокойно думать о нападении на самую мощную на то время капиталистическую страну Европы. Tegularius Повідомлень: 870 З нами з: 11.02.14 Подякував: 153 раз. Подякували: 181 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 12 чер, 2019 01:03 rjkz написав: Sommer написав: rjkz написав: ......................

Не успели. Германия первой напала. ......................Не успели. Германия первой напала.



В 41-м. А если бы СССР решил напасть в 39-м... но перехитрили сами себя, ожидая пока "капиталисты обессилят друг друга". В 41-м. А если бы СССР решил напасть в 39-м... но перехитрили сами себя, ожидая пока "капиталисты обессилят друг друга".



Не совсем так, была выполнена очень важная часть будущего несостоявшегося наступления 41-го - вход в Польшу. Что вплотную свела будущие воюющие стороны.

Без этого не было-бы "вероломного и без объявления войны", но эту-же возможность вторжение в Польшу дало и СССР. Сталин переиграл Гитлера и тому ничего не оставалось, как ударить первому в самый неподходящий для СССР момент. Но и этого оказалось недостаточно. Хотя весь Западный фронт фактически был разгромлен, но хватило ЧАСТИ войск из Забайкалья в момент битвы за Москву, чтобы радикально изменить ход войны.

Можете себе представить - что было-бы если-бы части Западного фронта, который и качественно и количественно намного превосходил Дальневосточный, вторглись в Европу 6 июля 1941?

Могу предположить - на территории ВСЕЙ Европы сейчас был-бы коммунистический режим образца позднего ГДР, СССР и сейчас был-бы и очень неплохо себя чувствовал в составе 25-30 союзных республик. А возможно это-бы окончательно снесло крышу кремлевским людоедам и они решились-бы на глобальную ядерную войну. И тогда по всей планете гуляла-бы радиоактивная пыль. Не совсем так, была выполнена очень важная часть будущего несостоявшегося наступления 41-го - вход в Польшу. Что вплотную свела будущие воюющие стороны.Без этого не было-бы "вероломного и без объявления войны", но эту-же возможность вторжение в Польшу дало и СССР. Сталин переиграл Гитлера и тому ничего не оставалось, как ударить первому в самый неподходящий для СССР момент. Но и этого оказалось недостаточно. Хотя весь Западный фронт фактически был разгромлен, но хватило ЧАСТИ войск из Забайкалья в момент битвы за Москву, чтобы радикально изменить ход войны.Можете себе представить - что было-бы если-бы части Западного фронта, который и качественно и количественно намного превосходил Дальневосточный, вторглись в Европу 6 июля 1941?Могу предположить - на территории ВСЕЙ Европы сейчас был-бы коммунистический режим образца позднего ГДР, СССР и сейчас был-бы и очень неплохо себя чувствовал в составе 25-30 союзных республик. А возможно это-бы окончательно снесло крышу кремлевским людоедам и они решились-бы на глобальную ядерную войну. И тогда по всей планете гуляла-бы радиоактивная пыль.

По-моему, с оценкой Второй мировой Вы сильно увлекаетесь.

1. В СССР не велись работы по созданию ЯО до тех пор, пока не увидели, что такие работы ведутся в США.

2. При Ваших предположениях о захвате всей Европы СССР не было бы никакого смысла "решаться на глобальную ядерную войну". Против кого?

В этом случае США и Япония потеряли бы мировое значение. США тихо сидели бы себе на своём континенте и радовались, что они далеко от Европы, а Япония искала бы дружбы с СССР.

Но вообще вся эта "альтернативная история" смешна и глупа.

Можно придумать много вариантов, но смысла в этом никакого. Точно так же можно придумать вариант с победой Германии над Великобританией и СССР.

Но всё это не имеет никакого отношения к реальности и напоминает достаточно модные в РФ фэнтези с попаданием современной российской атомной подлодки в 1941 и изменением мировой истории.

Точно так же представляются чистой спекуляцией рассуждения Суворова о том, что Сталин планировал напасть на Германию 6 июля. Всё это в принципе возможно, но "в принципе" возможно много чего. Думаю, не так долго осталось ждать рассекречивания архивов. Лет через 10-20 узнаем точно. А пока можно анализировать то, что произошло, а не фантазировать о том, что могло бы быть.

А ещё лучше оставить эти вопросы историкам, а думать о том, что делать сейчас. По-моему, с оценкой Второй мировой Вы сильно увлекаетесь.1. В СССР не велись работы по созданию ЯО до тех пор, пока не увидели, что такие работы ведутся в США.2. При Ваших предположениях о захвате всей Европы СССР не было бы никакого смысла "решаться на глобальную ядерную войну". Против кого?В этом случае США и Япония потеряли бы мировое значение. США тихо сидели бы себе на своём континенте и радовались, что они далеко от Европы, а Япония искала бы дружбы с СССР.Но вообще вся эта "альтернативная история" смешна и глупа.Можно придумать много вариантов, но смысла в этом никакого. Точно так же можно придумать вариант с победой Германии над Великобританией и СССР.Но всё это не имеет никакого отношения к реальности и напоминает достаточно модные в РФ фэнтези с попаданием современной российской атомной подлодки в 1941 и изменением мировой истории.Точно так же представляются чистой спекуляцией рассуждения Суворова о том, что Сталин планировал напасть на Германию 6 июля. Всё это в принципе возможно, но "в принципе" возможно много чего. Думаю, не так долго осталось ждать рассекречивания архивов. Лет через 10-20 узнаем точно. А пока можно анализировать то, что произошло, а не фантазировать о том, что могло бы быть.А ещё лучше оставить эти вопросы историкам, а думать о том, что делать сейчас.

Yuri_T, Вася - бан. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"омYuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 13363 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4218 раз. Подякували: 3869 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Сер 12 чер, 2019 01:07 Starikan написав: airmax78 написав: Чем дальше от нас славная советская молодость - тем большими легендами она будет обрастать. И продуктов было завались, и товаров и всего чего хочешь. Такую страну проипали - аж плакать хочется. Чем дальше от нас славная советская молодость - тем большими легендами она будет обрастать. И продуктов было завались, и товаров и всего чего хочешь. Такую страну проипали - аж плакать хочется.

Смешно читать фантазии о молочных реках с кисельными берегами в СССР.

Вон даже Волгарь вполне объективно описывает ситуацию в большинстве советских городов с карточной системой и отсутствием большинства продуктов в свободной продаже.



Зачем подняли эту тему - не понимаю.

Чтобы заболтать реально происходящее здесь и сейчас? Смешно читать фантазии о молочных реках с кисельными берегами в СССР.Вон даже Волгарь вполне объективно описывает ситуацию в большинстве советских городов с карточной системой и отсутствием большинства продуктов в свободной продаже.Зачем подняли эту тему - не понимаю.Чтобы заболтать реально происходящее здесь и сейчас?

Карточную систему отменили в 1947г и вводили уже перед самым распад ом СССР.

Почему-то при таком дефиците не помню столько нищих и роящихся в помойка как при нынешнем "изобилии".

И голодных не было т. к. цены на многие вещи - от продуктов до коммуналки-были символическими Карточную систему отменили в 1947г и вводили уже перед самым распад ом СССР.Почему-то при таком дефиците не помню столько нищих и роящихся в помойка как при нынешнем "изобилии".И голодных не было т. к. цены на многие вещи - от продуктов до коммуналки-были символическими Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 1377 З нами з: 29.05.18 Подякував: 72 раз. Подякували: 479 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 3131313231333134 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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