А в Москву украинцы не попадали? Может уточнишь для начала, какая доля граждан УССР была в ЦК КПСС?
УССР не имела прав самостоятельной политики по части вопросов - это так. Зато украинцы могли определять и активно определяли политику всего СССР.
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Вів 11 чер, 2019 23:59
А в Москву украинцы не попадали? Может уточнишь для начала, какая доля граждан УССР была в ЦК КПСС?
УССР не имела прав самостоятельной политики по части вопросов - это так. Зато украинцы могли определять и активно определяли политику всего СССР.
Додано: Сер 12 чер, 2019 00:08
Не выдержал.
Вы примитивный и откровенный ЛЖЕЦ!
Никаких "нуууу, там наверное не те комплектуууующие" не было!
Была прямая цитата конструктора самолётов:
и указание на то, что всё это не новая техника - компания "Аэропракт" создана в 1991.
И ещё для Вас:
Если это единственное достижение Украины, то есть чем гордиться!
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом
Yuri_T, Вася - бан.
Додано: Сер 12 чер, 2019 00:29
Смешно читать фантазии о молочных реках с кисельными берегами в СССР.
Вон даже Волгарь вполне объективно описывает ситуацию в большинстве советских городов с карточной системой и отсутствием большинства продуктов в свободной продаже.
Зачем подняли эту тему - не понимаю.
Чтобы заболтать реально происходящее здесь и сейчас?
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Koks, Kudrjavyj, ребе Нок, Грйс-мэн, Автор77, rkjz, innamax2008
Додано: Сер 12 чер, 2019 00:34
История глазами порошенковцев:
Отсталая Рашка, изрядно потрепанная и потерявшая территории в 1-ую мировую и последующую гражданскую, в итоге досталась тупым оркам-большевикам. Вся элита уехала или была репрессирована. Большевики раскулачили эффективных частных собственников и построили крайне неэффективную командную модель экономики. В 32-33 годах заморили искусственным голодом миллионы хозяйственников-украинцев. Отобрав землю у рукастых кулаков, передали её неэффективным колхозам.
В 1937 году расстреляли цвет нации, интеллигенцию, лучших военначальников и управленцев.
И при всем при том уже в 1939 году СССР был настолько крутым, что мог спокойно думать о нападении на самую мощную на то время капиталистическую страну Европы.
Додано: Сер 12 чер, 2019 01:03
По-моему, с оценкой Второй мировой Вы сильно увлекаетесь.
1. В СССР не велись работы по созданию ЯО до тех пор, пока не увидели, что такие работы ведутся в США.
2. При Ваших предположениях о захвате всей Европы СССР не было бы никакого смысла "решаться на глобальную ядерную войну". Против кого?
В этом случае США и Япония потеряли бы мировое значение. США тихо сидели бы себе на своём континенте и радовались, что они далеко от Европы, а Япония искала бы дружбы с СССР.
Но вообще вся эта "альтернативная история" смешна и глупа.
Можно придумать много вариантов, но смысла в этом никакого. Точно так же можно придумать вариант с победой Германии над Великобританией и СССР.
Но всё это не имеет никакого отношения к реальности и напоминает достаточно модные в РФ фэнтези с попаданием современной российской атомной подлодки в 1941 и изменением мировой истории.
Точно так же представляются чистой спекуляцией рассуждения Суворова о том, что Сталин планировал напасть на Германию 6 июля. Всё это в принципе возможно, но "в принципе" возможно много чего. Думаю, не так долго осталось ждать рассекречивания архивов. Лет через 10-20 узнаем точно. А пока можно анализировать то, что произошло, а не фантазировать о том, что могло бы быть.
А ещё лучше оставить эти вопросы историкам, а думать о том, что делать сейчас.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом
Yuri_T, Вася - бан.
Додано: Сер 12 чер, 2019 01:07
Карточную систему отменили в 1947г и вводили уже перед самым распад ом СССР.
Почему-то при таком дефиците не помню столько нищих и роящихся в помойка как при нынешнем "изобилии".
И голодных не было т. к. цены на многие вещи - от продуктов до коммуналки-были символическими
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
Додано: Сер 12 чер, 2019 01:22
Не было, конечно, ни молочных рек, ни кисельных берегов.
Была обычная повседневная жизнь, правда, намного спокойнее и стабильнее сегодняшней.
В результате той жизни Вы наверняка помните листовки и статьи периода получения независимости об Украине как "второй Франции" и о том, как нас грабит Союз. Точно так же о "грабеже" писали и в России.
Сегодня не приходится говорить ни о второй, ни третьей, ни какой-нибудь ещё Франции.
Вина в этом бездарного руководства страной и разворовывания/разрушения всего, что было.
Чтобы оправдаться, руками пропагандонов пытаются замазать всё былое черной краской и доказать что "жить стало лучше, жить стало веселей".
Ну и Вы правильно написали - чтобы заболтать реально происходящее здесь и сейчас.
Для того же и постоянные фантазии о войне.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом
Yuri_T, Вася - бан.
Додано: Сер 12 чер, 2019 01:50
В заключение несколько подходящих еврейских анекдотов.
- Как говорила мудрая тетя Фира, «мозги не брови: если их нет — не нарисуешь».
— Мозги, Моня, дело такое: обычно их не видно, но, когда их не хватает — заметно!
— Все, шо ни делается, — к лучшему. Просто не всегда — к вашему.
— Яша, настоящий джентльмен никогда не скажет: «Как была дура дурой, так ею и осталась». Он скажет: «Мадам, время над вами не властно!»
А вот это надо поставить вверху каждой страницы форума:
— Моня, вы знаете, шо тaкое этикет?
— Шо?
— Этикет — это когда думаешь «шоб ты сдох!», а говоришь «добрый день!».
Ну и об экономике:
— Соломон Маркович, научите, как жить по средствам?
— Жить по средствам, Шмулик, несложно. Сложно найти средства, по которым можно жить.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом
Yuri_T, Вася - бан.
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