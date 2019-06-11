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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Вів 11 чер, 2019 23:41
Sommer написав: zРадио написав:
Да, и кстати, руководство УССР было украинским! Все годы существования!
Да-да. Из Москвы не назначалось, имело право самостоятельной политики...
Ну прям как Индия какая-нибудь под английским владением. Ачотакого, правители ведь там из индусов?
Эээ, хочу напомнить, что после усатого грузина, в кремле воцарился сначала выходец из Украины Хрущев, а потом его сместил, опять таки из Украины, Брежнев. Это период с марта 1953-го по ноябрь 1982 года. Почти30 лет без нескольких месяцев. Из 72 лет коммунистической эпохи. Причем СССР существовал с 1922-го по 1991. 69 лет, из которых украинцы были во главе 30 лет. Черненко тоже, но его "правлением" можно пренебречь.
Так кто кого назначал? Москва в Киев или Киев в Москву?
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Додано: Вів 11 чер, 2019 23:59
Sommer написав: zРадио написав:
Да, и кстати, руководство УССР было украинским! Все годы существования!
Да-да. Из Москвы не назначалось, имело право самостоятельной политики...
А в Москву украинцы не попадали?
Может уточнишь для начала, какая доля граждан УССР была в ЦК КПСС?
УССР не имела прав самостоятельной политики по части вопросов - это так. Зато украинцы могли определять и активно определяли политику всего СССР.
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Додано: Сер 12 чер, 2019 00:08
Sommer написав: detroytred написав: Sommer написав:
Еще один иронию не понял. Хорошо, в дальнейшем буду разжевывать.
Лучше сразу вот эту разъясните.
Для любящих зрадофилию с "1+1" была дана ссылка на "1+1". Судя по всему случился когнитивный диссонанс с разрывом шаблона и зрада с зубожинням перешли в нытье "нуууу, там наверное не те комплектуууующие".
Не выдержал.Вы примитивный и откровенный ЛЖЕЦ!
Никаких "нуууу, там наверное не те комплектуууующие" не было!
Была прямая цитата конструктора самолётов:
Действительно, украинских материалов в наших самолетах фактически нет. Единственное — это, наверное, стеклоткань, она производится в Харькове.
и указание на то, что всё это не новая техника - компания "Аэропракт" создана в 1991.
И ещё для Вас:
Ежегодно в мире продается около 2 тыс. ультралегких самолетов (доля "Аэропракт" около 5% — ред.). Мы третья компания в мире по производству таких самолетов. Первые — итальянцы, а вторые — словенцы.
В мире в нашем сегменте работают в основном любители. Я с моим партнером Олегом Литовченко пришли из серьезной авиации, из госпредприятия "Антонов", нам легче производить.
Возможно, наши самолеты не лучшие в мире. Но они и не хуже.
.....
Наш самолет не блещет характеристиками. Это не самая быстрая модель, не самая экономичная. Но наш самолет качественный и безопасный.
Если это единственное достижение Украины, то есть чем гордиться!
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Додано: Сер 12 чер, 2019 00:29
airmax78 написав:
Чем дальше от нас славная советская молодость - тем большими легендами она будет обрастать. И продуктов было завались, и товаров и всего чего хочешь. Такую страну проипали - аж плакать хочется.
Смешно читать фантазии о молочных реках с кисельными берегами в СССР.
Вон даже Волгарь вполне объективно описывает ситуацию в большинстве советских городов с карточной системой и отсутствием большинства продуктов в свободной продаже.
Зачем подняли эту тему - не понимаю.
Чтобы заболтать реально происходящее здесь и сейчас?
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Додано: Сер 12 чер, 2019 00:34
Sommer написав:
В 41-м. А если бы СССР решил напасть в 39-м... но перехитрили сами себя, ожидая пока "капиталисты обессилят друг друга".
История глазами порошенковцев:
Отсталая Рашка, изрядно потрепанная и потерявшая территории в 1-ую мировую и последующую гражданскую, в итоге досталась тупым оркам-большевикам. Вся элита уехала или была репрессирована. Большевики раскулачили эффективных частных собственников и построили крайне неэффективную командную модель экономики. В 32-33 годах заморили искусственным голодом миллионы хозяйственников-украинцев. Отобрав землю у рукастых кулаков, передали её неэффективным колхозам.
В 1937 году расстреляли цвет нации, интеллигенцию, лучших военначальников и управленцев.
И при всем при том уже в 1939 году СССР был настолько крутым, что мог спокойно думать о нападении на самую мощную на то время капиталистическую страну Европы.
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Додано: Сер 12 чер, 2019 01:03
rjkz написав: Sommer написав: rjkz написав:
......................
Не успели. Германия первой напала.
В 41-м. А если бы СССР решил напасть в 39-м... но перехитрили сами себя, ожидая пока "капиталисты обессилят друг друга".
Не совсем так, была выполнена очень важная часть будущего несостоявшегося наступления 41-го - вход в Польшу. Что вплотную свела будущие воюющие стороны.
Без этого не было-бы "вероломного и без объявления войны", но эту-же возможность вторжение в Польшу дало и СССР. Сталин переиграл Гитлера и тому ничего не оставалось, как ударить первому в самый неподходящий для СССР момент. Но и этого оказалось недостаточно. Хотя весь Западный фронт фактически был разгромлен, но хватило ЧАСТИ войск из Забайкалья в момент битвы за Москву, чтобы радикально изменить ход войны.
Можете себе представить - что было-бы если-бы части Западного фронта, который и качественно и количественно намного превосходил Дальневосточный, вторглись в Европу 6 июля 1941?
Могу предположить - на территории ВСЕЙ Европы сейчас был-бы коммунистический режим образца позднего ГДР, СССР и сейчас был-бы и очень неплохо себя чувствовал в составе 25-30 союзных республик. А возможно это-бы окончательно снесло крышу кремлевским людоедам и они решились-бы на глобальную ядерную войну. И тогда по всей планете гуляла-бы радиоактивная пыль.
По-моему, с оценкой Второй мировой Вы сильно увлекаетесь.
1. В СССР не велись работы по созданию ЯО до тех пор, пока не увидели, что такие работы ведутся в США.
2. При Ваших предположениях о захвате всей Европы СССР не было бы никакого смысла "решаться на глобальную ядерную войну". Против кого?
В этом случае США и Япония потеряли бы мировое значение. США тихо сидели бы себе на своём континенте и радовались, что они далеко от Европы, а Япония искала бы дружбы с СССР.
Но вообще вся эта "альтернативная история" смешна и глупа.
Можно придумать много вариантов, но смысла в этом никакого. Точно так же можно придумать вариант с победой Германии над Великобританией и СССР.
Но всё это не имеет никакого отношения к реальности и напоминает достаточно модные в РФ фэнтези с попаданием современной российской атомной подлодки в 1941 и изменением мировой истории.
Точно так же представляются чистой спекуляцией рассуждения Суворова о том, что Сталин планировал напасть на Германию 6 июля. Всё это в принципе возможно, но "в принципе" возможно много чего. Думаю, не так долго осталось ждать рассекречивания архивов. Лет через 10-20 узнаем точно. А пока можно анализировать то, что произошло, а не фантазировать о том, что могло бы быть.
А ещё лучше оставить эти вопросы историкам, а думать о том, что делать сейчас.
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Додано: Сер 12 чер, 2019 01:07
Starikan написав: airmax78 написав:
Чем дальше от нас славная советская молодость - тем большими легендами она будет обрастать. И продуктов было завались, и товаров и всего чего хочешь. Такую страну проипали - аж плакать хочется.
Смешно читать фантазии о молочных реках с кисельными берегами в СССР.
Вон даже Волгарь вполне объективно описывает ситуацию в большинстве советских городов с карточной системой и отсутствием большинства продуктов в свободной продаже.
Зачем подняли эту тему - не понимаю.
Чтобы заболтать реально происходящее здесь и сейчас?
Карточную систему отменили в 1947г и вводили уже перед самым распад ом СССР.
Почему-то при таком дефиците не помню столько нищих и роящихся в помойка как при нынешнем "изобилии".
И голодных не было т. к. цены на многие вещи - от продуктов до коммуналки-были символическими
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Додано: Сер 12 чер, 2019 01:22
Starikan написав: airmax78 написав:
Чем дальше от нас славная советская молодость - тем большими легендами она будет обрастать. И продуктов было завались, и товаров и всего чего хочешь. Такую страну проипали - аж плакать хочется.
Смешно читать фантазии о молочных реках с кисельными берегами в СССР.
Вон даже Волгарь вполне объективно описывает ситуацию в большинстве советских городов с карточной системой и отсутствием большинства продуктов в свободной продаже.
Зачем подняли эту тему - не понимаю.
Чтобы заболтать реально происходящее здесь и сейчас?
Не было, конечно, ни молочных рек, ни кисельных берегов.
Была обычная повседневная жизнь, правда, намного спокойнее и стабильнее сегодняшней.
В результате той жизни Вы наверняка помните листовки и статьи периода получения независимости об Украине как "второй Франции" и о том, как нас грабит Союз. Точно так же о "грабеже" писали и в России.
Сегодня не приходится говорить ни о второй, ни третьей, ни какой-нибудь ещё Франции.
Вина в этом бездарного руководства страной и разворовывания/разрушения всего, что было.
Чтобы оправдаться, руками пропагандонов пытаются замазать всё былое черной краской и доказать что "жить стало лучше, жить стало веселей".
Ну и Вы правильно написали - чтобы заболтать реально происходящее здесь и сейчас.
Для того же и постоянные фантазии о войне.
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Додано: Сер 12 чер, 2019 01:50
В заключение несколько подходящих еврейских анекдотов.
- Как говорила мудрая тетя Фира, «мозги не брови: если их нет — не нарисуешь».
— Мозги, Моня, дело такое: обычно их не видно, но, когда их не хватает — заметно!
— Все, шо ни делается, — к лучшему. Просто не всегда — к вашему.
— Яша, настоящий джентльмен никогда не скажет: «Как была дура дурой, так ею и осталась». Он скажет: «Мадам, время над вами не властно!»
А вот это надо поставить вверху каждой страницы форума:
— Моня, вы знаете, шо тaкое этикет?
— Шо?
— Этикет — это когда думаешь «шоб ты сдох!», а говоришь «добрый день!».
Ну и об экономике:
— Соломон Маркович, научите, как жить по средствам?
— Жить по средствам, Шмулик, несложно. Сложно найти средства, по которым можно жить.
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