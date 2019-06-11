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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 3132313331343135 Чи потрібен розпуск Верховної Ради та дострокові вибори до неї? Політичні дискусії 2.5 5 175 Так, це необхідно для збільшення підтримки в Раді нового Президента 25% 43 Так, необхідно оновити парламент і сформувати нову коаліцію 33% 58 Ні, це спроба нового президента тиснути на Верховну Раду 9% 15 Ні, немає сенсу квапити події, чергові вибори в Раду і так вже скоро 31% 54 Інший варіант 3% 5 Всього голосів : 175 Додано: Сер 12 чер, 2019 08:15 Sommer написав: zРадио написав: Да, и кстати, руководство УССР было украинским! Все годы существования!

Да, и кстати, руководство УССР было украинским! Все годы существования!



Да-да. Из Москвы не назначалось, имело право самостоятельной политики...



Ну прям как Индия какая-нибудь под английским владением. Ачотакого, правители ведь там из индусов? Да-да. Из Москвы не назначалось, имело право самостоятельной политики...Ну прям как Индия какая-нибудь под английским владением. Ачотакого, правители ведь там из индусов?

раньше согласовывали с Москвой, а теперь с посольством США - что принципиально изменилось?... раньше согласовывали с Москвой, а теперь с посольством США - что принципиально изменилось?... Vagabondo Повідомлень: 58 З нами з: 26.05.19 Подякував: 0 раз. Подякували: 10 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 12 чер, 2019 08:17 Оранжевый-хит сезона написав: через 10 дней будет репрезентативная социология, пока БПП на грани прохождения через 10 дней будет репрезентативная социология, пока БПП на грани прохождения

если мы хотим получить шанс иметь будущее, то нужно предать политической анафиме всех, кто довёл страну до нынешнего состояния... если мы хотим получить шанс иметь будущее, то нужно предать политической анафиме всех, кто довёл страну до нынешнего состояния... Vagabondo Повідомлень: 58 З нами з: 26.05.19 Подякував: 0 раз. Подякували: 10 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 12 чер, 2019 08:18 airmax78 написав: Ethereum написав: Головний розвідник Зеленського: медаль ФСБ

https://www.pravda.com.ua/news/2019/06/11/7217845/ Головний розвідник Зеленського: медаль ФСБ

Ну, медаль ФСБ - это такое. Грехи молодости. Меня гораздо больше беспокоят эти дорогостоящие подарки, несовместимые с доходами. Налицо же семочко №2. При чем ирония судьбы - на ту же позицию. Ну, медаль ФСБ - это такое. Грехи молодости. Меня гораздо больше беспокоят эти дорогостоящие подарки, несовместимые с доходами. Налицо же семочко №2. При чем ирония судьбы - на ту же позицию.

там пороблено, мабуть, старе закляття з часів клятого совка там пороблено, мабуть, старе закляття з часів клятого совка В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA

п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe. flyman

Повідомлень: 15533 З нами з: 09.03.14 Подякував: 929 раз. Подякували: 921 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 12 чер, 2019 08:31 Vagabondo написав: Sommer написав: zРадио написав: Да, и кстати, руководство УССР было украинским! Все годы существования!

Да, и кстати, руководство УССР было украинским! Все годы существования!



Да-да. Из Москвы не назначалось, имело право самостоятельной политики...



Ну прям как Индия какая-нибудь под английским владением. Ачотакого, правители ведь там из индусов? Да-да. Из Москвы не назначалось, имело право самостоятельной политики...Ну прям как Индия какая-нибудь под английским владением. Ачотакого, правители ведь там из индусов?

раньше согласовывали с Москвой, а теперь с посольством США - что принципиально изменилось?... раньше согласовывали с Москвой, а теперь с посольством США - что принципиально изменилось?...

В Москве сидят, в основном, дe6илы-клептократы, а в посольстве США - умные люди. Лучше с умным потерять. В Москве сидят, в основном, дe6илы-клептократы, а в посольстве США - умные люди. Лучше с умным потерять. airmax78 Повідомлень: 30489 З нами з: 25.10.12 Подякував: 807 раз. Подякували: 3625 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 12 чер, 2019 08:32 rjkz написав: Не совсем так, была выполнена очень важная часть будущего несостоявшегося наступления 41-го - вход в Польшу. Что вплотную свела будущие воюющие стороны.

Без этого не было-бы "вероломного и без объявления войны", но эту-же возможность вторжение в Польшу дало и СССР. Сталин переиграл Гитлера и тому ничего не оставалось, как ударить первому в самый неподходящий для СССР момент. Но и этого оказалось недостаточно. Хотя весь Западный фронт фактически был разгромлен, но хватило ЧАСТИ войск из Забайкалья в момент битвы за Москву, чтобы радикально изменить ход войны.

Можете себе представить - что было-бы если-бы части Западного фронта, который и качественно и количественно намного превосходил Дальневосточный, вторглись в Европу 6 июля 1941?

Могу предположить - на территории ВСЕЙ Европы сейчас был-бы коммунистический режим образца позднего ГДР, СССР и сейчас был-бы и очень неплохо себя чувствовал в составе 25-30 союзных республик. А возможно это-бы окончательно снесло крышу кремлевским людоедам и они решились-бы на глобальную ядерную войну. И тогда по всей планете гуляла-бы радиоактивная пыль. Не совсем так, была выполнена очень важная часть будущего несостоявшегося наступления 41-го - вход в Польшу. Что вплотную свела будущие воюющие стороны.Без этого не было-бы "вероломного и без объявления войны", но эту-же возможность вторжение в Польшу дало и СССР. Сталин переиграл Гитлера и тому ничего не оставалось, как ударить первому в самый неподходящий для СССР момент. Но и этого оказалось недостаточно. Хотя весь Западный фронт фактически был разгромлен, но хватило ЧАСТИ войск из Забайкалья в момент битвы за Москву, чтобы радикально изменить ход войны.Можете себе представить - что было-бы если-бы части Западного фронта, который и качественно и количественно намного превосходил Дальневосточный, вторглись в Европу 6 июля 1941?Могу предположить - на территории ВСЕЙ Европы сейчас был-бы коммунистический режим образца позднего ГДР, СССР и сейчас был-бы и очень неплохо себя чувствовал в составе 25-30 союзных республик. А возможно это-бы окончательно снесло крышу кремлевским людоедам и они решились-бы на глобальную ядерную войну. И тогда по всей планете гуляла-бы радиоактивная пыль.

навіяно віскарьом? навіяно віскарьом? В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA

п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe. flyman

Повідомлень: 15533 З нами з: 09.03.14 Подякував: 929 раз. Подякували: 921 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 12 чер, 2019 08:36 rjkz написав: Sommer написав: zРадио написав: Да, и кстати, руководство УССР было украинским! Все годы существования!

Да, и кстати, руководство УССР было украинским! Все годы существования!



Да-да. Из Москвы не назначалось, имело право самостоятельной политики...



Ну прям как Индия какая-нибудь под английским владением. Ачотакого, правители ведь там из индусов? Да-да. Из Москвы не назначалось, имело право самостоятельной политики...Ну прям как Индия какая-нибудь под английским владением. Ачотакого, правители ведь там из индусов?



Эээ, хочу напомнить, что после усатого грузина, в кремле воцарился сначала выходец из Украины Хрущев, а потом его сместил, опять таки из Украины, Брежнев. Это период с марта 1953-го по ноябрь 1982 года. Почти30 лет без нескольких месяцев. Из 72 лет коммунистической эпохи. Причем СССР существовал с 1922-го по 1991. 69 лет, из которых украинцы были во главе 30 лет. Черненко тоже, но его "правлением" можно пренебречь.

Так кто кого назначал? Москва в Киев или Киев в Москву? Эээ, хочу напомнить, что после усатого грузина, в кремле воцарился сначала выходец из Украины Хрущев, а потом его сместил, опять таки из Украины, Брежнев. Это период с марта 1953-го по ноябрь 1982 года. Почти30 лет без нескольких месяцев. Из 72 лет коммунистической эпохи. Причем СССР существовал с 1922-го по 1991. 69 лет, из которых украинцы были во главе 30 лет. Черненко тоже, но его "правлением" можно пренебречь.Так кто кого назначал? Москва в Киев или Киев в Москву?

ще був кубаньський (ми ж знаєм, що Кубань це частина неньки згідно карти часів громадянської війни) отаман Міша Мєчений ще був кубаньський (ми ж знаєм, що Кубань це частина неньки згідно карти часів громадянської війни) отаман Міша Мєчений В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA

п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe. flyman

Повідомлень: 15533 З нами з: 09.03.14 Подякував: 929 раз. Подякували: 921 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 12 чер, 2019 08:42 Vagabondo написав: Sommer написав: zРадио написав: Да, и кстати, руководство УССР было украинским! Все годы существования!

Да, и кстати, руководство УССР было украинским! Все годы существования!



Да-да. Из Москвы не назначалось, имело право самостоятельной политики...



Ну прям как Индия какая-нибудь под английским владением. Ачотакого, правители ведь там из индусов? Да-да. Из Москвы не назначалось, имело право самостоятельной политики...Ну прям как Индия какая-нибудь под английским владением. Ачотакого, правители ведь там из индусов?

раньше согласовывали с Москвой, а теперь с посольством США - что принципиально изменилось?... раньше согласовывали с Москвой, а теперь с посольством США - что принципиально изменилось?...

Масква не в модном трендє Масква не в модном трендє В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA

п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe. flyman

Повідомлень: 15533 З нами з: 09.03.14 Подякував: 929 раз. Подякували: 921 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 3132313331343135 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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