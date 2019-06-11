|
|
|
Політичні дискусії
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Сер 12 чер, 2019 08:15
Sommer написав: zРадио написав:
Да, и кстати, руководство УССР было украинским! Все годы существования!
Да-да. Из Москвы не назначалось, имело право самостоятельной политики...
Ну прям как Индия какая-нибудь под английским владением. Ачотакого, правители ведь там из индусов?
раньше согласовывали с Москвой, а теперь с посольством США - что принципиально изменилось?...
-
Vagabondo
-
-
- Повідомлень: 58
- З нами з: 26.05.19
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 10 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 12 чер, 2019 08:17
Оранжевый-хит сезона написав:
через 10 дней будет репрезентативная социология, пока БПП на грани прохождения
если мы хотим получить шанс иметь будущее, то нужно предать политической анафиме всех, кто довёл страну до нынешнего состояния...
-
Vagabondo
-
-
- Повідомлень: 58
- З нами з: 26.05.19
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 10 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 12 чер, 2019 08:18
airmax78 написав:
Ну, медаль ФСБ - это такое. Грехи молодости. Меня гораздо больше беспокоят эти дорогостоящие подарки, несовместимые с доходами. Налицо же семочко №2. При чем ирония судьбы - на ту же позицию.
там пороблено, мабуть, старе закляття з часів клятого совка
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 15533
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 929 раз.
- Подякували: 921 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Сер 12 чер, 2019 08:31
Vagabondo написав: Sommer написав: zРадио написав:
Да, и кстати, руководство УССР было украинским! Все годы существования!
Да-да. Из Москвы не назначалось, имело право самостоятельной политики...
Ну прям как Индия какая-нибудь под английским владением. Ачотакого, правители ведь там из индусов?
раньше согласовывали с Москвой, а теперь с посольством США - что принципиально изменилось?...
В Москве сидят, в основном, дe6илы-клептократы, а в посольстве США - умные люди. Лучше с умным потерять.
-
airmax78
-
-
- Повідомлень: 30489
- З нами з: 25.10.12
- Подякував: 807 раз.
- Подякували: 3625 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Сер 12 чер, 2019 08:32
rjkz написав:
Не совсем так, была выполнена очень важная часть будущего несостоявшегося наступления 41-го - вход в Польшу. Что вплотную свела будущие воюющие стороны.
Без этого не было-бы "вероломного и без объявления войны", но эту-же возможность вторжение в Польшу дало и СССР. Сталин переиграл Гитлера и тому ничего не оставалось, как ударить первому в самый неподходящий для СССР момент. Но и этого оказалось недостаточно. Хотя весь Западный фронт фактически был разгромлен, но хватило ЧАСТИ войск из Забайкалья в момент битвы за Москву, чтобы радикально изменить ход войны.
Можете себе представить - что было-бы если-бы части Западного фронта, который и качественно и количественно намного превосходил Дальневосточный, вторглись в Европу 6 июля 1941?
Могу предположить - на территории ВСЕЙ Европы сейчас был-бы коммунистический режим образца позднего ГДР, СССР и сейчас был-бы и очень неплохо себя чувствовал в составе 25-30 союзных республик. А возможно это-бы окончательно снесло крышу кремлевским людоедам и они решились-бы на глобальную ядерную войну. И тогда по всей планете гуляла-бы радиоактивная пыль.
навіяно віскарьом?
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 15533
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 929 раз.
- Подякували: 921 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Сер 12 чер, 2019 08:36
rjkz написав: Sommer написав: zРадио написав:
Да, и кстати, руководство УССР было украинским! Все годы существования!
Да-да. Из Москвы не назначалось, имело право самостоятельной политики...
Ну прям как Индия какая-нибудь под английским владением. Ачотакого, правители ведь там из индусов?
Эээ, хочу напомнить, что после усатого грузина, в кремле воцарился сначала выходец из Украины Хрущев, а потом его сместил, опять таки из Украины, Брежнев. Это период с марта 1953-го по ноябрь 1982 года. Почти30 лет без нескольких месяцев. Из 72 лет коммунистической эпохи. Причем СССР существовал с 1922-го по 1991. 69 лет, из которых украинцы были во главе 30 лет. Черненко тоже, но его "правлением" можно пренебречь.
Так кто кого назначал? Москва в Киев или Киев в Москву?
ще був кубаньський (ми ж знаєм, що Кубань це частина неньки згідно карти часів громадянської війни) отаман Міша Мєчений
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 15533
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 929 раз.
- Подякували: 921 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Сер 12 чер, 2019 08:42
Vagabondo написав: Sommer написав: zРадио написав:
Да, и кстати, руководство УССР было украинским! Все годы существования!
Да-да. Из Москвы не назначалось, имело право самостоятельной политики...
Ну прям как Индия какая-нибудь под английским владением. Ачотакого, правители ведь там из индусов?
раньше согласовывали с Москвой, а теперь с посольством США - что принципиально изменилось?...
Масква не в модном трендє
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 15533
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 929 раз.
- Подякували: 921 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|