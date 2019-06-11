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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3132313331343135

Чи потрібен розпуск Верховної Ради та дострокові вибори до неї?

Політичні дискусії 2.5 5 175
Так, це необхідно для збільшення підтримки в Раді нового Президента
25%
43
Так, необхідно оновити парламент і сформувати нову коаліцію
33%
58
Ні, це спроба нового президента тиснути на Верховну Раду
9%
15
Ні, немає сенсу квапити події, чергові вибори в Раду і так вже скоро
31%
54
Інший варіант
3%
5
Всього голосів : 175
Повідомлення Додано: Сер 12 чер, 2019 08:15

  Sommer написав:
  zРадио написав:Да, и кстати, руководство УССР было украинским! Все годы существования!


Да-да. Из Москвы не назначалось, имело право самостоятельной политики...

Ну прям как Индия какая-нибудь под английским владением. Ачотакого, правители ведь там из индусов?

раньше согласовывали с Москвой, а теперь с посольством США - что принципиально изменилось?... :mrgreen:
Vagabondo
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 чер, 2019 08:17

  Оранжевый-хит сезона написав:через 10 дней будет репрезентативная социология, пока БПП на грани прохождения

если мы хотим получить шанс иметь будущее, то нужно предать политической анафиме всех, кто довёл страну до нынешнего состояния...
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Повідомлення Додано: Сер 12 чер, 2019 08:18

  airmax78 написав:
  Ethereum написав:Головний розвідник Зеленського: медаль ФСБ
https://www.pravda.com.ua/news/2019/06/11/7217845/

Ну, медаль ФСБ - это такое. Грехи молодости. Меня гораздо больше беспокоят эти дорогостоящие подарки, несовместимые с доходами. Налицо же семочко №2. При чем ирония судьбы - на ту же позицию.

там пороблено, мабуть, старе закляття з часів клятого совка
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п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 12 чер, 2019 08:31

  Vagabondo написав:
  Sommer написав:
  zРадио написав:Да, и кстати, руководство УССР было украинским! Все годы существования!


Да-да. Из Москвы не назначалось, имело право самостоятельной политики...

Ну прям как Индия какая-нибудь под английским владением. Ачотакого, правители ведь там из индусов?

раньше согласовывали с Москвой, а теперь с посольством США - что принципиально изменилось?... :mrgreen:

В Москве сидят, в основном, дe6илы-клептократы, а в посольстве США - умные люди. Лучше с умным потерять.
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Повідомлення Додано: Сер 12 чер, 2019 08:32

  rjkz написав:Не совсем так, была выполнена очень важная часть будущего несостоявшегося наступления 41-го - вход в Польшу. Что вплотную свела будущие воюющие стороны.
Без этого не было-бы "вероломного и без объявления войны", но эту-же возможность вторжение в Польшу дало и СССР. Сталин переиграл Гитлера и тому ничего не оставалось, как ударить первому в самый неподходящий для СССР момент. Но и этого оказалось недостаточно. Хотя весь Западный фронт фактически был разгромлен, но хватило ЧАСТИ войск из Забайкалья в момент битвы за Москву, чтобы радикально изменить ход войны.
Можете себе представить - что было-бы если-бы части Западного фронта, который и качественно и количественно намного превосходил Дальневосточный, вторглись в Европу 6 июля 1941?
Могу предположить - на территории ВСЕЙ Европы сейчас был-бы коммунистический режим образца позднего ГДР, СССР и сейчас был-бы и очень неплохо себя чувствовал в составе 25-30 союзных республик. А возможно это-бы окончательно снесло крышу кремлевским людоедам и они решились-бы на глобальную ядерную войну. И тогда по всей планете гуляла-бы радиоактивная пыль.

навіяно віскарьом?
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п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 12 чер, 2019 08:36

  rjkz написав:
  Sommer написав:
  zРадио написав:Да, и кстати, руководство УССР было украинским! Все годы существования!


Да-да. Из Москвы не назначалось, имело право самостоятельной политики...

Ну прям как Индия какая-нибудь под английским владением. Ачотакого, правители ведь там из индусов?


Эээ, хочу напомнить, что после усатого грузина, в кремле воцарился сначала выходец из Украины Хрущев, а потом его сместил, опять таки из Украины, Брежнев. Это период с марта 1953-го по ноябрь 1982 года. Почти30 лет без нескольких месяцев. Из 72 лет коммунистической эпохи. Причем СССР существовал с 1922-го по 1991. 69 лет, из которых украинцы были во главе 30 лет. Черненко тоже, но его "правлением" можно пренебречь.
Так кто кого назначал? Москва в Киев или Киев в Москву? :mrgreen:

ще був кубаньський (ми ж знаєм, що Кубань це частина неньки згідно карти часів громадянської війни) отаман Міша Мєчений
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п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 12 чер, 2019 08:42

  Vagabondo написав:
  Sommer написав:
  zРадио написав:Да, и кстати, руководство УССР было украинским! Все годы существования!


Да-да. Из Москвы не назначалось, имело право самостоятельной политики...

Ну прям как Индия какая-нибудь под английским владением. Ачотакого, правители ведь там из индусов?

раньше согласовывали с Москвой, а теперь с посольством США - что принципиально изменилось?... :mrgreen:

Масква не в модном трендє
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п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
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