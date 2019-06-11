раньше согласовывали с Москвой, а теперь с посольством США - что принципиально изменилось?...
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Сер 12 чер, 2019 08:15
раньше согласовывали с Москвой, а теперь с посольством США - что принципиально изменилось?...
Додано: Сер 12 чер, 2019 08:17
Додано: Сер 12 чер, 2019 08:18
там пороблено, мабуть, старе закляття з часів клятого совка
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
Додано: Сер 12 чер, 2019 08:31
В Москве сидят, в основном, дe6илы-клептократы, а в посольстве США - умные люди. Лучше с умным потерять.
Додано: Сер 12 чер, 2019 08:32
навіяно віскарьом?
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
Додано: Сер 12 чер, 2019 08:36
ще був кубаньський (ми ж знаєм, що Кубань це частина неньки згідно карти часів громадянської війни) отаман Міша Мєчений
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
Додано: Сер 12 чер, 2019 08:42
Масква не в модном трендє
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
Додано: Сер 12 чер, 2019 09:00
Re: Політичні дискусії
Тут взагалі-то українці взагалі є ?
Дехто говорить , що не любить націоналістів ... Я теж не люблю . Але в наших умовах це переважно означає - що той , хто таке пише ( в контексті конкретному ) - просто росіянин . Зі всіма подальшими ... І розмови про те , що він не любить курівництво РФ і тих , хто визнав анексію Криму ( а це скільки % - ? ) - просто порожні балачки . Громадянин України етнічний росіянин ( чи людина ще іншого походження - - у нас країна багатонаціональна все-таки ) повинен якось себе дистанціювати від РФ в такому випадку . Як спитаєте ? Найпростіший варіант ( хоч і "зовнішній" чисто ) - перехід на українську . Не хочете чи не можете - чим тоді відрізняєтеся від "ісконних" ?
Додано: Сер 12 чер, 2019 09:09
Кумовства не буде?! Новий жарт квартальців
Вопреки обещанию не назначать "по знакомству" и родственным или дружеским связям, президент Зеленский продолжает окружать себя близкими людьми, а не отобранными на конкурсе профессионалами.
Бухарев - давний поклонник Квартала 95. Привозил кварталовцев на свой депутатский округ в Сумской области. Кроме того, по данным СМИ, супруга Бухарева работает сценаристом Квартала, а в Крыму и в Киеве Бухаревы и Зеленские живут по-соседству. Еще известно, что Бухарев подарил дочери два подарка в неденежной форме на более чем 15 млн грн. Откуда у кадрового служащего (работал в налоговой, СБУ и депутатом) такие возможности - декларация не объясняет.
Кроме того, сомнительной с юридической точки зрения выглядит практика отмены "персональных" указов предыдущих президентов. Глава правления фундации DEJURE Михаил Жернаков считает это "юридической дикостью", поскольку нельзя отменять акты индивидуального действия, как с Исаковым и Василенко. "Похоже, что президент Зеленский пытается установить контроль над судебной системой так же, как и его предшественник Порошенко. Причем с помощью тех же людей", - сказал Жернаков.
У экспертов также вопросы к отборочной комисии членов ВСП. Зеленский пустил в состав минимум двух сомнительных людей:
- во-первых, Александр Пасенюк - в 2011 году по инициативе Партии регионов был назначен судьей КСУ;
- во-вторых, Юрий Волошин - готовил вывод, что можно назначать одних и тех же людей в ВСП "во второй раз". Это, по словам Жернакова, запрещает Конституция.
Руководитель отдела "Мир" издания "Левый берег" Игорь Соловей сообщил, что артист "Квартала 95" Евгений Кошевой является кумом Владислава Бухарева.
Додано: Сер 12 чер, 2019 09:16
Принципиальная разница, вероятно, в том, что в Верховном Совете СССР представители Украины были, и немало, а в Сенате и Конгрессе США - ни одного
А вообще, конечно, американцы сделали гениальную вещь, создав на заре своей экспансионной политики несколько действительно успешных государств - ФРГ, Южная Корея, Израиль, Сингапур. И сегодня в каждой стране мира находится наивняк, жаждущий сдать свой суверенитет в посольство США, глядя на пример этих "визитных карточек". Причем этот наивняк еще и считает себя интеллектуальной элитой.
Яркий тому пример - уже высказавшийся Макс.
Однако же при детальном рассмотрении становится очевидной умозрительность подобных взглядов. Если взять последние 30 лет, то в 90% случаев американское вмешательство доводило страны до гражданских войн, хаоса, нищеты и даже геноцида.
Из удачных примеров - Польша, Чехия, Катар. Из неудачных - Ирак, Югославия, Афганистан, Тунис, Египет, Йемен, Алжир, Ливия, Сирия, Бахрейн, Судан, иордания, Марокко, Джибути, Мавритания, Пуэрто-Рико и, разумеется, Украина.
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