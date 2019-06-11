Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Puente написав:Тут взагалі-то українці взагалі є ? Дехто говорить , що не любить націоналістів ... Я теж не люблю . Але в наших умовах це переважно означає - що той , хто таке пише ( в контексті конкретному ) - просто росіянин . Зі всіма подальшими ... І розмови про те , що він не любить курівництво РФ і тих , хто визнав анексію Криму ( а це скільки % - ? ) - просто порожні балачки . Громадянин України етнічний росіянин ( чи людина ще іншого походження - - у нас країна багатонаціональна все-таки ) повинен якось себе дистанціювати від РФ в такому випадку . Як спитаєте ? Найпростіший варіант ( хоч і "зовнішній" чисто ) - перехід на українську . Не хочете чи не можете - чим тоді відрізняєтеся від "ісконних" ?
Націоналізм це пережиток XIХ століття, коли зароджувалося буржуа в епоху виникнення та розвитку капіталізму, який привів до краху багатьох монархій і в кінці кінців привів до 2ї світової війни. Вна Україні (особливо в Галіції) залишався сілький общинний уклад аж до XХ ст. Який зміст вертатися в пізнє середньовіччя?
Востаннє редагувалось flyman в Сер 12 чер, 2019 09:41, всього редагувалось 1 раз.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
V2 написав:Вопреки обещанию не назначать "по знакомству" и родственным или дружеским связям, президент Зеленский продолжает окружать себя близкими людьми, а не отобранными на конкурсе профессионалами.
Бухарев - давний поклонник Квартала 95. Привозил кварталовцев на свой депутатский округ в Сумской области. Кроме того, по данным СМИ, супруга Бухарева работает сценаристом Квартала, а в Крыму и в Киеве Бухаревы и Зеленские живут по-соседству. Еще известно, что Бухарев подарил дочери два подарка в неденежной форме на более чем 15 млн грн. Откуда у кадрового служащего (работал в налоговой, СБУ и депутатом) такие возможности - декларация не объясняет.
Кроме того, сомнительной с юридической точки зрения выглядит практика отмены "персональных" указов предыдущих президентов. Глава правления фундации DEJURE Михаил Жернаков считает это "юридической дикостью", поскольку нельзя отменять акты индивидуального действия, как с Исаковым и Василенко. "Похоже, что президент Зеленский пытается установить контроль над судебной системой так же, как и его предшественник Порошенко. Причем с помощью тех же людей", - сказал Жернаков.
У экспертов также вопросы к отборочной комисии членов ВСП. Зеленский пустил в состав минимум двух сомнительных людей:
- во-первых, Александр Пасенюк - в 2011 году по инициативе Партии регионов был назначен судьей КСУ; - во-вторых, Юрий Волошин - готовил вывод, что можно назначать одних и тех же людей в ВСП "во второй раз". Это, по словам Жернакова, запрещает Конституция. https://www.liga.net/politics/articles/ ... -nado-znat
Руководитель отдела "Мир" издания "Левый берег" Игорь Соловей сообщил, что артист "Квартала 95" Евгений Кошевой является кумом Владислава Бухарева.