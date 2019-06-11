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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3133313431353136

Чи потрібен розпуск Верховної Ради та дострокові вибори до неї?

Політичні дискусії 2.5 5 175
Так, це необхідно для збільшення підтримки в Раді нового Президента
25%
43
Так, необхідно оновити парламент і сформувати нову коаліцію
33%
58
Ні, це спроба нового президента тиснути на Верховну Раду
9%
15
Ні, немає сенсу квапити події, чергові вибори в Раду і так вже скоро
31%
54
Інший варіант
3%
5
Всього голосів : 175
Повідомлення Додано: Сер 12 чер, 2019 09:19

Привіт від Зеленського-Коломойського?

Суд призупинив ліцензію першого українського лоукостера SkyUp
https://espreso.tv/news/2019/06/12/sud_ ... tera_skyup
V2
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Повідомлення Додано: Сер 12 чер, 2019 09:38

  Puente написав:Тут взагалі-то українці взагалі є ?
Дехто говорить , що не любить націоналістів ... Я теж не люблю . Але в наших умовах це переважно означає - що той , хто таке пише ( в контексті конкретному ) - просто росіянин . Зі всіма подальшими ... І розмови про те , що він не любить курівництво РФ і тих , хто визнав анексію Криму ( а це скільки % - ? ) - просто порожні балачки . Громадянин України етнічний росіянин ( чи людина ще іншого походження - - у нас країна багатонаціональна все-таки ) повинен якось себе дистанціювати від РФ в такому випадку . Як спитаєте ? Найпростіший варіант ( хоч і "зовнішній" чисто ) - перехід на українську . Не хочете чи не можете - чим тоді відрізняєтеся від "ісконних" ?

Націоналізм це пережиток XIХ століття, коли зароджувалося буржуа в епоху виникнення та розвитку капіталізму, який привів до краху багатьох монархій і в кінці кінців привів до 2ї світової війни.
Вна Україні (особливо в Галіції) залишався сілький общинний уклад аж до XХ ст.
Який зміст вертатися в пізнє середньовіччя?
Востаннє редагувалось flyman в Сер 12 чер, 2019 09:41, всього редагувалось 1 раз.
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п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 12 чер, 2019 09:41

  flyman написав:Вна Україні


:shock: Опечатка?
zРадио
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Повідомлення Додано: Сер 12 чер, 2019 09:43

  zРадио написав:
  flyman написав:Вна Україні


:shock: Опечатка?

політкоректність в дусі Zeitgeist "нового часу"
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п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 12 чер, 2019 09:48

  V2 написав:Вопреки обещанию не назначать "по знакомству" и родственным или дружеским связям, президент Зеленский продолжает окружать себя близкими людьми, а не отобранными на конкурсе профессионалами.

Бухарев - давний поклонник Квартала 95. Привозил кварталовцев на свой депутатский округ в Сумской области. Кроме того, по данным СМИ, супруга Бухарева работает сценаристом Квартала, а в Крыму и в Киеве Бухаревы и Зеленские живут по-соседству. Еще известно, что Бухарев подарил дочери два подарка в неденежной форме на более чем 15 млн грн. Откуда у кадрового служащего (работал в налоговой, СБУ и депутатом) такие возможности - декларация не объясняет.

Кроме того, сомнительной с юридической точки зрения выглядит практика отмены "персональных" указов предыдущих президентов. Глава правления фундации DEJURE Михаил Жернаков считает это "юридической дикостью", поскольку нельзя отменять акты индивидуального действия, как с Исаковым и Василенко. "Похоже, что президент Зеленский пытается установить контроль над судебной системой так же, как и его предшественник Порошенко. Причем с помощью тех же людей", - сказал Жернаков.

У экспертов также вопросы к отборочной комисии членов ВСП. Зеленский пустил в состав минимум двух сомнительных людей:

- во-первых, Александр Пасенюк - в 2011 году по инициативе Партии регионов был назначен судьей КСУ;
- во-вторых, Юрий Волошин - готовил вывод, что можно назначать одних и тех же людей в ВСП "во второй раз". Это, по словам Жернакова, запрещает Конституция.
https://www.liga.net/politics/articles/ ... -nado-znat

Руководитель отдела "Мир" издания "Левый берег" Игорь Соловей сообщил, что артист "Квартала 95" Евгений Кошевой является кумом Владислава Бухарева.

https://bykvu.com/bukvy/119857-zhena-gl ... ala-95-smi

Кто бы мог подумать, что так будет? Ай-яй-яй - какая неожиданность!
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