Додано: Сер 12 чер, 2019 10:32

ЛАД написав: rjkz написав: Sommer написав:

В 41-м. А если бы СССР решил напасть в 39-м... но перехитрили сами себя, ожидая пока "капиталисты обессилят друг друга". В 41-м. А если бы СССР решил напасть в 39-м... но перехитрили сами себя, ожидая пока "капиталисты обессилят друг друга".



Не совсем так, была выполнена очень важная часть будущего несостоявшегося наступления 41-го - вход в Польшу. Что вплотную свела будущие воюющие стороны.

Без этого не было-бы "вероломного и без объявления войны", но эту-же возможность вторжение в Польшу дало и СССР. Сталин переиграл Гитлера и тому ничего не оставалось, как ударить первому в самый неподходящий для СССР момент. Но и этого оказалось недостаточно. Хотя весь Западный фронт фактически был разгромлен, но хватило ЧАСТИ войск из Забайкалья в момент битвы за Москву, чтобы радикально изменить ход войны.

Можете себе представить - что было-бы если-бы части Западного фронта, который и качественно и количественно намного превосходил Дальневосточный, вторглись в Европу 6 июля 1941?

Могу предположить - на территории ВСЕЙ Европы сейчас был-бы коммунистический режим образца позднего ГДР, СССР и сейчас был-бы и очень неплохо себя чувствовал в составе 25-30 союзных республик. А возможно это-бы окончательно снесло крышу кремлевским людоедам и они решились-бы на глобальную ядерную войну. И тогда по всей планете гуляла-бы радиоактивная пыль. Не совсем так, была выполнена очень важная часть будущего несостоявшегося наступления 41-го - вход в Польшу. Что вплотную свела будущие воюющие стороны.Без этого не было-бы "вероломного и без объявления войны", но эту-же возможность вторжение в Польшу дало и СССР. Сталин переиграл Гитлера и тому ничего не оставалось, как ударить первому в самый неподходящий для СССР момент. Но и этого оказалось недостаточно. Хотя весь Западный фронт фактически был разгромлен, но хватило ЧАСТИ войск из Забайкалья в момент битвы за Москву, чтобы радикально изменить ход войны.Можете себе представить - что было-бы если-бы части Западного фронта, который и качественно и количественно намного превосходил Дальневосточный, вторглись в Европу 6 июля 1941?Могу предположить - на территории ВСЕЙ Европы сейчас был-бы коммунистический режим образца позднего ГДР, СССР и сейчас был-бы и очень неплохо себя чувствовал в составе 25-30 союзных республик. А возможно это-бы окончательно снесло крышу кремлевским людоедам и они решились-бы на глобальную ядерную войну. И тогда по всей планете гуляла-бы радиоактивная пыль.

По-моему, с оценкой Второй мировой Вы сильно увлекаетесь.

1. В СССР не велись работы по созданию ЯО до тех пор, пока не увидели, что такие работы ведутся в США.

2. При Ваших предположениях о захвате всей Европы СССР не было бы никакого смысла "решаться на глобальную ядерную войну". Против кого?

В этом случае США и Япония потеряли бы мировое значение. США тихо сидели бы себе на своём континенте и радовались, что они далеко от Европы, а Япония искала бы дружбы с СССР.

Но вообще вся эта "альтернативная история" смешна и глупа.

Можно придумать много вариантов, но смысла в этом никакого. Точно так же можно придумать вариант с победой Германии над Великобританией и СССР.

Но всё это не имеет никакого отношения к реальности и напоминает достаточно модные в РФ фэнтези с попаданием современной российской атомной подлодки в 1941 и изменением мировой истории.

Точно так же представляются чистой спекуляцией рассуждения Суворова о том, что Сталин планировал напасть на Германию 6 июля. Всё это в принципе возможно, но "в принципе" возможно много чего. Думаю, не так долго осталось ждать рассекречивания архивов. Лет через 10-20 узнаем точно. А пока можно анализировать то, что произошло, а не фантазировать о том, что могло бы быть.

А ещё лучше оставить эти вопросы историкам, а думать о том, что делать сейчас. По-моему, с оценкой Второй мировой Вы сильно увлекаетесь.1. В СССР не велись работы по созданию ЯО до тех пор, пока не увидели, что такие работы ведутся в США.2. При Ваших предположениях о захвате всей Европы СССР не было бы никакого смысла "решаться на глобальную ядерную войну". Против кого?В этом случае США и Япония потеряли бы мировое значение. США тихо сидели бы себе на своём континенте и радовались, что они далеко от Европы, а Япония искала бы дружбы с СССР.Но вообще вся эта "альтернативная история" смешна и глупа.Можно придумать много вариантов, но смысла в этом никакого. Точно так же можно придумать вариант с победой Германии над Великобританией и СССР.Но всё это не имеет никакого отношения к реальности и напоминает достаточно модные в РФ фэнтези с попаданием современной российской атомной подлодки в 1941 и изменением мировой истории.Точно так же представляются чистой спекуляцией рассуждения Суворова о том, что Сталин планировал напасть на Германию 6 июля. Всё это в принципе возможно, но "в принципе" возможно много чего. Думаю, не так долго осталось ждать рассекречивания архивов. Лет через 10-20 узнаем точно. А пока можно анализировать то, что произошло, а не фантазировать о том, что могло бы быть.А ещё лучше оставить эти вопросы историкам, а думать о том, что делать сейчас.

1. Я никогда не привязывал вопрос разработки ЯО к Второй Мировой. Человечеству, можно сказать повезло, что в то время его не было.2. Я не утверждаю, что СССР, захватив всю Европу, начал-бы ядерную войну, но СССР явно угомонился надолго, увидев результаты в Хиросиме и Нагасаки. А к тому моменту ЯО у СССР еще не было. А затем последовала гонка вооружений. Кто знает, если-бы СССР к 1942-му захватил Европу, имея в таком случае самую мощную армию на планете и, ВДРУГ, создав/захватив немецкие разработки по яо,не вздумал-бы-ли он подвергнуть недосягаемые для своей армии земли.Анализ прошлых событий позволяет выявлять причины и следствия тех или иных событий, это позволяет с бОльшей степенью вероятности предвидеть будущее, основываясь на бэкграунде прошлого. Своего рода нескончаемая партия, которую нельзя переиграть, но можно проанализировать последствия прошлых ходов и просчитать к чему мог привести иной ход, чем тот, который был сделан.Рассуждения Суворова я не считаю спекуляцией. В свое время я перечитал огромное количество книг о Войне, включая художественную литературу, мемуары, очерки и публицистику. Также пересмотрел огромное количество документальных фильмов, не только выпущенных под партийным надсмотром. И очень мне давали покоя те-же несоответствия в начале войны, которые взял на себя труд "разложить по полочкам " Суворов. Поэтому нахожу его изыскания весьма обоснованными, тем более, что он пошагово подкрепляет каждый пункт своих доказательств информацией из ОТКРЫТЫХ уже в то время СОВЕТСКИХ источников. И помимо Суворова, если иметь накопленный "багаж" информации и мозги, то совсем недолго придти к подобным выводам. А наклеить "клеймо" и отмахнуться - это дело не долгое.