Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Puente написав:Тут взагалі-то українці взагалі є ? Дехто говорить , що не любить націоналістів ... Я теж не люблю . Але в наших умовах це переважно означає - що той , хто таке пише ( в контексті конкретному ) - просто росіянин . Зі всіма подальшими ... І розмови про те , що він не любить курівництво РФ і тих , хто визнав анексію Криму ( а це скільки % - ? ) - просто порожні балачки . Громадянин України етнічний росіянин ( чи людина ще іншого походження - - у нас країна багатонаціональна все-таки ) повинен якось себе дистанціювати від РФ в такому випадку . Як спитаєте ? Найпростіший варіант ( хоч і "зовнішній" чисто ) - перехід на українську . Не хочете чи не можете - чим тоді відрізняєтеся від "ісконних" ?
Націоналізм це пережиток XIХ століття, коли зароджувалося буржуа в епоху виникнення та розвитку капіталізму, який привів до краху багатьох монархій і в кінці кінців привів до 2ї світової війни. Вна Україні (особливо в Галіції) залишався сілький общинний уклад аж до XХ ст. Який зміст вертатися в пізнє середньовіччя?
Востаннє редагувалось flyman в Сер 12 чер, 2019 09:41, всього редагувалось 1 раз.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
V2 написав:Вопреки обещанию не назначать "по знакомству" и родственным или дружеским связям, президент Зеленский продолжает окружать себя близкими людьми, а не отобранными на конкурсе профессионалами.
Бухарев - давний поклонник Квартала 95. Привозил кварталовцев на свой депутатский округ в Сумской области. Кроме того, по данным СМИ, супруга Бухарева работает сценаристом Квартала, а в Крыму и в Киеве Бухаревы и Зеленские живут по-соседству. Еще известно, что Бухарев подарил дочери два подарка в неденежной форме на более чем 15 млн грн. Откуда у кадрового служащего (работал в налоговой, СБУ и депутатом) такие возможности - декларация не объясняет.
Кроме того, сомнительной с юридической точки зрения выглядит практика отмены "персональных" указов предыдущих президентов. Глава правления фундации DEJURE Михаил Жернаков считает это "юридической дикостью", поскольку нельзя отменять акты индивидуального действия, как с Исаковым и Василенко. "Похоже, что президент Зеленский пытается установить контроль над судебной системой так же, как и его предшественник Порошенко. Причем с помощью тех же людей", - сказал Жернаков.
У экспертов также вопросы к отборочной комисии членов ВСП. Зеленский пустил в состав минимум двух сомнительных людей:
- во-первых, Александр Пасенюк - в 2011 году по инициативе Партии регионов был назначен судьей КСУ; - во-вторых, Юрий Волошин - готовил вывод, что можно назначать одних и тех же людей в ВСП "во второй раз". Это, по словам Жернакова, запрещает Конституция. https://www.liga.net/politics/articles/ ... -nado-znat
Руководитель отдела "Мир" издания "Левый берег" Игорь Соловей сообщил, что артист "Квартала 95" Евгений Кошевой является кумом Владислава Бухарева.
V2 написав:Вопреки обещанию не назначать "по знакомству" и родственным или дружеским связям, президент Зеленский продолжает окружать себя близкими людьми, а не отобранными на конкурсе профессионалами.
Бухарев - давний поклонник Квартала 95. Привозил кварталовцев на свой депутатский округ в Сумской области. Кроме того, по данным СМИ, супруга Бухарева работает сценаристом Квартала, а в Крыму и в Киеве Бухаревы и Зеленские живут по-соседству. Еще известно, что Бухарев подарил дочери два подарка в неденежной форме на более чем 15 млн грн. Откуда у кадрового служащего (работал в налоговой, СБУ и депутатом) такие возможности - декларация не объясняет.
Кроме того, сомнительной с юридической точки зрения выглядит практика отмены "персональных" указов предыдущих президентов. Глава правления фундации DEJURE Михаил Жернаков считает это "юридической дикостью", поскольку нельзя отменять акты индивидуального действия, как с Исаковым и Василенко. "Похоже, что президент Зеленский пытается установить контроль над судебной системой так же, как и его предшественник Порошенко. Причем с помощью тех же людей", - сказал Жернаков.
У экспертов также вопросы к отборочной комисии членов ВСП. Зеленский пустил в состав минимум двух сомнительных людей:
- во-первых, Александр Пасенюк - в 2011 году по инициативе Партии регионов был назначен судьей КСУ; - во-вторых, Юрий Волошин - готовил вывод, что можно назначать одних и тех же людей в ВСП "во второй раз". Это, по словам Жернакова, запрещает Конституция. https://www.liga.net/politics/articles/ ... -nado-znat
Руководитель отдела "Мир" издания "Левый берег" Игорь Соловей сообщил, что артист "Квартала 95" Евгений Кошевой является кумом Владислава Бухарева.
Кто бы мог подумать, что так будет? Ай-яй-яй - какая неожиданность!
Ваш кумир работал министром экономики в правительстве Азарова в котором освящались все коррупционные схемы, так что после этого Зеленский может взять любого взяточника и любую тусовщицу и все равно не дотянет до евроинтегратора
Sommer написав: В 41-м. А если бы СССР решил напасть в 39-м... но перехитрили сами себя, ожидая пока "капиталисты обессилят друг друга".
Не совсем так, была выполнена очень важная часть будущего несостоявшегося наступления 41-го - вход в Польшу. Что вплотную свела будущие воюющие стороны. Без этого не было-бы "вероломного и без объявления войны", но эту-же возможность вторжение в Польшу дало и СССР. Сталин переиграл Гитлера и тому ничего не оставалось, как ударить первому в самый неподходящий для СССР момент. Но и этого оказалось недостаточно. Хотя весь Западный фронт фактически был разгромлен, но хватило ЧАСТИ войск из Забайкалья в момент битвы за Москву, чтобы радикально изменить ход войны. Можете себе представить - что было-бы если-бы части Западного фронта, который и качественно и количественно намного превосходил Дальневосточный, вторглись в Европу 6 июля 1941? Могу предположить - на территории ВСЕЙ Европы сейчас был-бы коммунистический режим образца позднего ГДР, СССР и сейчас был-бы и очень неплохо себя чувствовал в составе 25-30 союзных республик. А возможно это-бы окончательно снесло крышу кремлевским людоедам и они решились-бы на глобальную ядерную войну. И тогда по всей планете гуляла-бы радиоактивная пыль.
По-моему, с оценкой Второй мировой Вы сильно увлекаетесь. 1. В СССР не велись работы по созданию ЯО до тех пор, пока не увидели, что такие работы ведутся в США. 2. При Ваших предположениях о захвате всей Европы СССР не было бы никакого смысла "решаться на глобальную ядерную войну". Против кого? В этом случае США и Япония потеряли бы мировое значение. США тихо сидели бы себе на своём континенте и радовались, что они далеко от Европы, а Япония искала бы дружбы с СССР. Но вообще вся эта "альтернативная история" смешна и глупа. Можно придумать много вариантов, но смысла в этом никакого. Точно так же можно придумать вариант с победой Германии над Великобританией и СССР. Но всё это не имеет никакого отношения к реальности и напоминает достаточно модные в РФ фэнтези с попаданием современной российской атомной подлодки в 1941 и изменением мировой истории. Точно так же представляются чистой спекуляцией рассуждения Суворова о том, что Сталин планировал напасть на Германию 6 июля. Всё это в принципе возможно, но "в принципе" возможно много чего. Думаю, не так долго осталось ждать рассекречивания архивов. Лет через 10-20 узнаем точно. А пока можно анализировать то, что произошло, а не фантазировать о том, что могло бы быть. А ещё лучше оставить эти вопросы историкам, а думать о том, что делать сейчас.
1. Я никогда не привязывал вопрос разработки ЯО к Второй Мировой. Человечеству, можно сказать повезло, что в то время его не было. 2. Я не утверждаю, что СССР, захватив всю Европу, начал-бы ядерную войну, но СССР явно угомонился надолго, увидев результаты в Хиросиме и Нагасаки. А к тому моменту ЯО у СССР еще не было. А затем последовала гонка вооружений. Кто знает, если-бы СССР к 1942-му захватил Европу, имея в таком случае самую мощную армию на планете и, ВДРУГ, создав/захватив немецкие разработки по яо,не вздумал-бы-ли он подвергнуть недосягаемые для своей армии земли. Анализ прошлых событий позволяет выявлять причины и следствия тех или иных событий, это позволяет с бОльшей степенью вероятности предвидеть будущее, основываясь на бэкграунде прошлого. Своего рода нескончаемая партия, которую нельзя переиграть, но можно проанализировать последствия прошлых ходов и просчитать к чему мог привести иной ход, чем тот, который был сделан. Рассуждения Суворова я не считаю спекуляцией. В свое время я перечитал огромное количество книг о Войне, включая художественную литературу, мемуары, очерки и публицистику. Также пересмотрел огромное количество документальных фильмов, не только выпущенных под партийным надсмотром. И очень мне давали покоя те-же несоответствия в начале войны, которые взял на себя труд "разложить по полочкам " Суворов. Поэтому нахожу его изыскания весьма обоснованными, тем более, что он пошагово подкрепляет каждый пункт своих доказательств информацией из ОТКРЫТЫХ уже в то время СОВЕТСКИХ источников. И помимо Суворова, если иметь накопленный "багаж" информации и мозги, то совсем недолго придти к подобным выводам. А наклеить "клеймо" и отмахнуться - это дело не долгое.
zРадио написав:А вообще, конечно, американцы сделали гениальную вещь, создав на заре своей экспансионной политики несколько действительно успешных государств - ФРГ, Южная Корея, Израиль, Сингапур.
США не очень старались создать Израиль (не путать с американской еврейской диаспорой), Сингапур обязан ,скорее, себе и англичанам, чем американцам.
Говоря о создании, я имею в виду не момент обретения государственности, а предпосылки создания успешной экономики. В этом смысле США приложились и к Израилю, и к Сингапуру, и к ФРГ, и даже к Японии, внедрив их в долларовую систему разделения труда и прибыли.
Но я соглашусь с вами, что роль локальных элит и исторически успешных союзников США тоже была важной
Востаннє редагувалось zРадио в Сер 12 чер, 2019 10:38, всього редагувалось 1 раз.
rjkz написав:Не совсем так, была выполнена очень важная часть будущего несостоявшегося наступления 41-го - вход в Польшу. Что вплотную свела будущие воюющие стороны. Без этого не было-бы "вероломного и без объявления войны", но эту-же возможность вторжение в Польшу дало и СССР. Сталин переиграл Гитлера и тому ничего не оставалось, как ударить первому в самый неподходящий для СССР момент. Но и этого оказалось недостаточно. Хотя весь Западный фронт фактически был разгромлен, но хватило ЧАСТИ войск из Забайкалья в момент битвы за Москву, чтобы радикально изменить ход войны. Можете себе представить - что было-бы если-бы части Западного фронта, который и качественно и количественно намного превосходил Дальневосточный, вторглись в Европу 6 июля 1941? Могу предположить - на территории ВСЕЙ Европы сейчас был-бы коммунистический режим образца позднего ГДР, СССР и сейчас был-бы и очень неплохо себя чувствовал в составе 25-30 союзных республик. А возможно это-бы окончательно снесло крышу кремлевским людоедам и они решились-бы на глобальную ядерную войну. И тогда по всей планете гуляла-бы радиоактивная пыль.