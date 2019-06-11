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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3135313631373138>

Чи потрібен розпуск Верховної Ради та дострокові вибори до неї?

Політичні дискусії 2.5 5 175
Так, це необхідно для збільшення підтримки в Раді нового Президента
25%
43
Так, необхідно оновити парламент і сформувати нову коаліцію
33%
58
Ні, це спроба нового президента тиснути на Верховну Раду
9%
15
Ні, немає сенсу квапити події, чергові вибори в Раду і так вже скоро
31%
54
Інший варіант
3%
5
Всього голосів : 175
Повідомлення Додано: Сер 12 чер, 2019 10:40

  Puente написав:Тут взагалі-то українці взагалі є ?
Дехто говорить , що не любить націоналістів ... Я теж не люблю . Але в наших умовах це переважно означає - що той , хто таке пише ( в контексті конкретному ) - просто росіянин . Зі всіма подальшими ... І розмови про те , що він не любить курівництво РФ і тих , хто визнав анексію Криму ( а це скільки % - ? ) - просто порожні балачки . Громадянин України етнічний росіянин ( чи людина ще іншого походження - - у нас країна багатонаціональна все-таки ) повинен якось себе дистанціювати від РФ в такому випадку . Як спитаєте ? Найпростіший варіант ( хоч і "зовнішній" чисто ) - перехід на українську . Не хочете чи не можете - чим тоді відрізняєтеся від "ісконних" ?


А если я глобалист по убеждениям - переходить на инглиш?
rjkz
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Повідомлення Додано: Сер 12 чер, 2019 10:44

Re: Політичні дискусії

shapo написав:
  airmax78 написав:
  V2 написав:Вопреки обещанию не назначать "по знакомству" и родственным или дружеским связям, президент Зеленский продолжает окружать себя близкими людьми, а не отобранными на конкурсе профессионалами.

Бухарев - давний поклонник Квартала 95. Привозил кварталовцев на свой депутатский округ в Сумской области. Кроме того, по данным СМИ, супруга Бухарева работает сценаристом Квартала, а в Крыму и в Киеве Бухаревы и Зеленские живут по-соседству. Еще известно, что Бухарев подарил дочери два подарка в неденежной форме на более чем 15 млн грн. Откуда у кадрового служащего (работал в налоговой, СБУ и депутатом) такие возможности - декларация не объясняет.

Кроме того, сомнительной с юридической точки зрения выглядит практика отмены "персональных" указов предыдущих президентов. Глава правления фундации DEJURE Михаил Жернаков считает это "юридической дикостью", поскольку нельзя отменять акты индивидуального действия, как с Исаковым и Василенко. "Похоже, что президент Зеленский пытается установить контроль над судебной системой так же, как и его предшественник Порошенко. Причем с помощью тех же людей", - сказал Жернаков.

У экспертов также вопросы к отборочной комисии членов ВСП. Зеленский пустил в состав минимум двух сомнительных людей:

- во-первых, Александр Пасенюк - в 2011 году по инициативе Партии регионов был назначен судьей КСУ;
- во-вторых, Юрий Волошин - готовил вывод, что можно назначать одних и тех же людей в ВСП "во второй раз". Это, по словам Жернакова, запрещает Конституция.
https://www.liga.net/politics/articles/ ... -nado-znat

Руководитель отдела "Мир" издания "Левый берег" Игорь Соловей сообщил, что артист "Квартала 95" Евгений Кошевой является кумом Владислава Бухарева.

https://bykvu.com/bukvy/119857-zhena-gl ... ala-95-smi

Кто бы мог подумать, что так будет? Ай-яй-яй - какая неожиданность!


Ваш кумир работал министром экономики в правительстве Азарова в котором освящались все коррупционные схемы, так что после этого Зеленский может взять любого взяточника и любую тусовщицу и все равно не дотянет до евроинтегратора


Понятно, что унылый папередник уже никогда не всплывет на вершины украинской политики.
Но половина назначений Зеленского лично у меня вызывает недоумение. Безсистемно и хаотично. С одной стороны шуметь на дебатах про посадки, с другой стороны набивать себе в команду перекрасившихся порохоботов одновременно с их антагонистами.
freeze
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Повідомлення Додано: Сер 12 чер, 2019 10:47

Re: Політичні дискусії

  freeze написав:Но половина назначений Зеленского лично у меня вызывает недоумение.


Чи не вперше погоджусь з Вами.
На жаль, це все було прогнозовано.
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Повідомлення Додано: Сер 12 чер, 2019 10:54

  freeze написав:Понятно, что унылый папередник уже никогда не всплывет на вершины украинской политики.
Но половина назначений Зеленского лично у меня вызывает недоумение. Безсистемно и хаотично. С одной стороны шуметь на дебатах про посадки, с другой стороны набивать себе в команду перекрасившихся порохоботов одновременно с их антагонистами.

С посадками пока объективно тяжело, из-за генпрокурора.

А с назначениями бывают и промахи.
С другой стороны, важна реакция на промахи. Будет ли это замалчивание, как с Семочками и Свинарчуками, или будет мгновенная отставка-увольнение.

Плюс это показывает, что "команда открыта для всех", и у любого есть шанс. Соответственно опытные комсомольцы пытаются в который раз перекраситься и пролезть, и иногда у них даже получается (к сожалению)

Я надеюсь, что это были ошибки, а не сознательные попытки кого-то протащить. И вызваны они просто огромным потоком работы по такой себе "люстрации"
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Повідомлення Додано: Сер 12 чер, 2019 10:56

  shapo написав:
  airmax78 написав:
  V2 написав:Вопреки обещанию не назначать "по знакомству" и родственным или дружеским связям, президент Зеленский продолжает окружать себя близкими людьми, а не отобранными на конкурсе профессионалами.

Бухарев - давний поклонник Квартала 95. Привозил кварталовцев на свой депутатский округ в Сумской области. Кроме того, по данным СМИ, супруга Бухарева работает сценаристом Квартала, а в Крыму и в Киеве Бухаревы и Зеленские живут по-соседству. Еще известно, что Бухарев подарил дочери два подарка в неденежной форме на более чем 15 млн грн. Откуда у кадрового служащего (работал в налоговой, СБУ и депутатом) такие возможности - декларация не объясняет.

Кроме того, сомнительной с юридической точки зрения выглядит практика отмены "персональных" указов предыдущих президентов. Глава правления фундации DEJURE Михаил Жернаков считает это "юридической дикостью", поскольку нельзя отменять акты индивидуального действия, как с Исаковым и Василенко. "Похоже, что президент Зеленский пытается установить контроль над судебной системой так же, как и его предшественник Порошенко. Причем с помощью тех же людей", - сказал Жернаков.

У экспертов также вопросы к отборочной комисии членов ВСП. Зеленский пустил в состав минимум двух сомнительных людей:

- во-первых, Александр Пасенюк - в 2011 году по инициативе Партии регионов был назначен судьей КСУ;
- во-вторых, Юрий Волошин - готовил вывод, что можно назначать одних и тех же людей в ВСП "во второй раз". Это, по словам Жернакова, запрещает Конституция.
https://www.liga.net/politics/articles/ ... -nado-znat

Руководитель отдела "Мир" издания "Левый берег" Игорь Соловей сообщил, что артист "Квартала 95" Евгений Кошевой является кумом Владислава Бухарева.

https://bykvu.com/bukvy/119857-zhena-gl ... ala-95-smi

Кто бы мог подумать, что так будет? Ай-яй-яй - какая неожиданность!


Ваш кумир работал министром экономики в правительстве Азарова в котором освящались все коррупционные схемы, так что после этого Зеленский может взять любого взяточника и любую тусовщицу и все равно не дотянет до евроинтегратора

Мой "кумир" работал и результатами его работы мы все сейчас пользуемся. О Зеленском я, пока, такого сказать не могу. И да, не может Зеленский брать любого взяточника и тусовщицу. Это с трудом мог себе позволить Порох, который все-таки более-менее держал все под контролем. При профессионале Зеленском такая команда разнесет страну по кускам в течение года.
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Повідомлення Додано: Сер 12 чер, 2019 10:58

  Вкладчик1234 написав:
  freeze написав:Понятно, что унылый папередник уже никогда не всплывет на вершины украинской политики.
Но половина назначений Зеленского лично у меня вызывает недоумение. Безсистемно и хаотично. С одной стороны шуметь на дебатах про посадки, с другой стороны набивать себе в команду перекрасившихся порохоботов одновременно с их антагонистами.

С посадками пока объективно тяжело, из-за генпрокурора.

А с назначениями бывают и промахи.
С другой стороны, важна реакция на промахи. Будет ли это замалчивание, как с Семочками и Свинарчуками, или будет мгновенная отставка-увольнение.

Плюс это показывает, что "команда открыта для всех", и у любого есть шанс. Соответственно опытные комсомольцы пытаются в который раз перекраситься и пролезть, и иногда у них даже получается (к сожалению)

Я надеюсь, что это были ошибки, а не сознательные попытки кого-то протащить. И вызваны они просто огромным потоком работы по такой себе "люстрации"

Вы уже губы надули чтобы обидеться, если это все-таки были не ошибки. Кстати, а продажа мест в партии - это ошибка или сойдет за такой "креативный" крауд-фандинг для нужд молодой партии?
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Повідомлення Додано: Сер 12 чер, 2019 11:03

В какой партии(ях) продают места? Может и прайсы есть? Огласите весь список
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Повідомлення Додано: Сер 12 чер, 2019 11:06

  Вкладчик1234 написав:В какой партии(ях) продают места? Может и прайсы есть? Огласите весь список

За право послужить народу. Вступительный взнос, как я понял, стартует с 300куе - все-таки партийное строительство и выборы в Украине дело недешевое.
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Повідомлення Додано: Сер 12 чер, 2019 11:24

  airmax78 написав:Мой "кумир" работал и результатами его работы мы все сейчас пользуемся.


Кроме безвиза которым начал заниматься еще Ющенко отменивший визы для стран ЕС, США, Канады и т.д. чего он еще наработал?
Увеличившиеся внутренние и внешние долги, больший отток населения, деградировавшую медицину, образование,ЖКХ?
Только не пишите про украинскую армию и успехи на международном поприще - нет ни того, ни другого




  airmax78 написав:О Зеленском я, пока, такого сказать не могу. И да, не может Зеленский брать любого взяточника и тусовщицу. Это с трудом мог себе позволить Порох, который все-таки более-менее держал все под контролем. При профессионале Зеленском такая команда разнесет страну по кускам в течение года.

Это как, Львовская область отделится от Украины?
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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Повідомлення Додано: Сер 12 чер, 2019 11:34

Re: Політичні дискусії

"Зеленский шутил о тарифах, что они высокие. Зеленский шутил о "Роттердам+", что это несправедливо, что это коррупционная формула. Но прямых обещаний он не давал. Конечно, люди где-то в полунамеках хотят видеть то, что они хотят видеть", - резюмировал Герус.
Знову невдобно вийшло
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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