Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Puente написав:Тут взагалі-то українці взагалі є ? Дехто говорить , що не любить націоналістів ... Я теж не люблю . Але в наших умовах це переважно означає - що той , хто таке пише ( в контексті конкретному ) - просто росіянин . Зі всіма подальшими ... І розмови про те , що він не любить курівництво РФ і тих , хто визнав анексію Криму ( а це скільки % - ? ) - просто порожні балачки . Громадянин України етнічний росіянин ( чи людина ще іншого походження - - у нас країна багатонаціональна все-таки ) повинен якось себе дистанціювати від РФ в такому випадку . Як спитаєте ? Найпростіший варіант ( хоч і "зовнішній" чисто ) - перехід на українську . Не хочете чи не можете - чим тоді відрізняєтеся від "ісконних" ?
А если я глобалист по убеждениям - переходить на инглиш?
V2 написав:Вопреки обещанию не назначать "по знакомству" и родственным или дружеским связям, президент Зеленский продолжает окружать себя близкими людьми, а не отобранными на конкурсе профессионалами.
Бухарев - давний поклонник Квартала 95. Привозил кварталовцев на свой депутатский округ в Сумской области. Кроме того, по данным СМИ, супруга Бухарева работает сценаристом Квартала, а в Крыму и в Киеве Бухаревы и Зеленские живут по-соседству. Еще известно, что Бухарев подарил дочери два подарка в неденежной форме на более чем 15 млн грн. Откуда у кадрового служащего (работал в налоговой, СБУ и депутатом) такие возможности - декларация не объясняет.
Кроме того, сомнительной с юридической точки зрения выглядит практика отмены "персональных" указов предыдущих президентов. Глава правления фундации DEJURE Михаил Жернаков считает это "юридической дикостью", поскольку нельзя отменять акты индивидуального действия, как с Исаковым и Василенко. "Похоже, что президент Зеленский пытается установить контроль над судебной системой так же, как и его предшественник Порошенко. Причем с помощью тех же людей", - сказал Жернаков.
У экспертов также вопросы к отборочной комисии членов ВСП. Зеленский пустил в состав минимум двух сомнительных людей:
- во-первых, Александр Пасенюк - в 2011 году по инициативе Партии регионов был назначен судьей КСУ; - во-вторых, Юрий Волошин - готовил вывод, что можно назначать одних и тех же людей в ВСП "во второй раз". Это, по словам Жернакова, запрещает Конституция. https://www.liga.net/politics/articles/ ... -nado-znat
Руководитель отдела "Мир" издания "Левый берег" Игорь Соловей сообщил, что артист "Квартала 95" Евгений Кошевой является кумом Владислава Бухарева.
Кто бы мог подумать, что так будет? Ай-яй-яй - какая неожиданность!
Ваш кумир работал министром экономики в правительстве Азарова в котором освящались все коррупционные схемы, так что после этого Зеленский может взять любого взяточника и любую тусовщицу и все равно не дотянет до евроинтегратора
Понятно, что унылый папередник уже никогда не всплывет на вершины украинской политики. Но половина назначений Зеленского лично у меня вызывает недоумение. Безсистемно и хаотично. С одной стороны шуметь на дебатах про посадки, с другой стороны набивать себе в команду перекрасившихся порохоботов одновременно с их антагонистами.
freeze написав:Понятно, что унылый папередник уже никогда не всплывет на вершины украинской политики. Но половина назначений Зеленского лично у меня вызывает недоумение. Безсистемно и хаотично. С одной стороны шуметь на дебатах про посадки, с другой стороны набивать себе в команду перекрасившихся порохоботов одновременно с их антагонистами.
С посадками пока объективно тяжело, из-за генпрокурора.
А с назначениями бывают и промахи. С другой стороны, важна реакция на промахи. Будет ли это замалчивание, как с Семочками и Свинарчуками, или будет мгновенная отставка-увольнение.
Плюс это показывает, что "команда открыта для всех", и у любого есть шанс. Соответственно опытные комсомольцы пытаются в который раз перекраситься и пролезть, и иногда у них даже получается (к сожалению)
Я надеюсь, что это были ошибки, а не сознательные попытки кого-то протащить. И вызваны они просто огромным потоком работы по такой себе "люстрации"
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
V2 написав:Вопреки обещанию не назначать "по знакомству" и родственным или дружеским связям, президент Зеленский продолжает окружать себя близкими людьми, а не отобранными на конкурсе профессионалами.
Бухарев - давний поклонник Квартала 95. Привозил кварталовцев на свой депутатский округ в Сумской области. Кроме того, по данным СМИ, супруга Бухарева работает сценаристом Квартала, а в Крыму и в Киеве Бухаревы и Зеленские живут по-соседству. Еще известно, что Бухарев подарил дочери два подарка в неденежной форме на более чем 15 млн грн. Откуда у кадрового служащего (работал в налоговой, СБУ и депутатом) такие возможности - декларация не объясняет.
Кроме того, сомнительной с юридической точки зрения выглядит практика отмены "персональных" указов предыдущих президентов. Глава правления фундации DEJURE Михаил Жернаков считает это "юридической дикостью", поскольку нельзя отменять акты индивидуального действия, как с Исаковым и Василенко. "Похоже, что президент Зеленский пытается установить контроль над судебной системой так же, как и его предшественник Порошенко. Причем с помощью тех же людей", - сказал Жернаков.
У экспертов также вопросы к отборочной комисии членов ВСП. Зеленский пустил в состав минимум двух сомнительных людей:
- во-первых, Александр Пасенюк - в 2011 году по инициативе Партии регионов был назначен судьей КСУ; - во-вторых, Юрий Волошин - готовил вывод, что можно назначать одних и тех же людей в ВСП "во второй раз". Это, по словам Жернакова, запрещает Конституция. https://www.liga.net/politics/articles/ ... -nado-znat
Руководитель отдела "Мир" издания "Левый берег" Игорь Соловей сообщил, что артист "Квартала 95" Евгений Кошевой является кумом Владислава Бухарева.
Кто бы мог подумать, что так будет? Ай-яй-яй - какая неожиданность!
Ваш кумир работал министром экономики в правительстве Азарова в котором освящались все коррупционные схемы, так что после этого Зеленский может взять любого взяточника и любую тусовщицу и все равно не дотянет до евроинтегратора
Мой "кумир" работал и результатами его работы мы все сейчас пользуемся. О Зеленском я, пока, такого сказать не могу. И да, не может Зеленский брать любого взяточника и тусовщицу. Это с трудом мог себе позволить Порох, который все-таки более-менее держал все под контролем. При профессионале Зеленском такая команда разнесет страну по кускам в течение года.
freeze написав:Понятно, что унылый папередник уже никогда не всплывет на вершины украинской политики. Но половина назначений Зеленского лично у меня вызывает недоумение. Безсистемно и хаотично. С одной стороны шуметь на дебатах про посадки, с другой стороны набивать себе в команду перекрасившихся порохоботов одновременно с их антагонистами.
С посадками пока объективно тяжело, из-за генпрокурора.
А с назначениями бывают и промахи. С другой стороны, важна реакция на промахи. Будет ли это замалчивание, как с Семочками и Свинарчуками, или будет мгновенная отставка-увольнение.
Плюс это показывает, что "команда открыта для всех", и у любого есть шанс. Соответственно опытные комсомольцы пытаются в который раз перекраситься и пролезть, и иногда у них даже получается (к сожалению)
Я надеюсь, что это были ошибки, а не сознательные попытки кого-то протащить. И вызваны они просто огромным потоком работы по такой себе "люстрации"
Вы уже губы надули чтобы обидеться, если это все-таки были не ошибки. Кстати, а продажа мест в партии - это ошибка или сойдет за такой "креативный" крауд-фандинг для нужд молодой партии?
airmax78 написав:Мой "кумир" работал и результатами его работы мы все сейчас пользуемся.
Кроме безвиза которым начал заниматься еще Ющенко отменивший визы для стран ЕС, США, Канады и т.д. чего он еще наработал? Увеличившиеся внутренние и внешние долги, больший отток населения, деградировавшую медицину, образование,ЖКХ? Только не пишите про украинскую армию и успехи на международном поприще - нет ни того, ни другого
airmax78 написав:О Зеленском я, пока, такого сказать не могу. И да, не может Зеленский брать любого взяточника и тусовщицу. Это с трудом мог себе позволить Порох, который все-таки более-менее держал все под контролем. При профессионале Зеленском такая команда разнесет страну по кускам в течение года.