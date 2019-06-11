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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 3135313631373138 Чи потрібен розпуск Верховної Ради та дострокові вибори до неї? Політичні дискусії 2.5 5 175 Так, це необхідно для збільшення підтримки в Раді нового Президента 25% 43 Так, необхідно оновити парламент і сформувати нову коаліцію 33% 58 Ні, це спроба нового президента тиснути на Верховну Раду 9% 15 Ні, немає сенсу квапити події, чергові вибори в Раду і так вже скоро 31% 54 Інший варіант 3% 5 Всього голосів : 175 Додано: Сер 12 чер, 2019 11:44 shapo написав: airmax78 написав: Мой "кумир" работал и результатами его работы мы все сейчас пользуемся. Мой "кумир" работал и результатами его работы мы все сейчас пользуемся.



Кроме безвиза которым начал заниматься еще Ющенко отменивший визы для стран ЕС, США, Канады и т.д. чего он еще наработал?

Увеличившиеся внутренние и внешние долги, больший отток населения, деградировавшую медицину, образование,ЖКХ?

Только не пишите про украинскую армию и успехи на международном поприще - нет ни того, ни другого









airmax78 написав: О Зеленском я, пока, такого сказать не могу. И да, не может Зеленский брать любого взяточника и тусовщицу. Это с трудом мог себе позволить Порох, который все-таки более-менее держал все под контролем. При профессионале Зеленском такая команда разнесет страну по кускам в течение года. О Зеленском я, пока, такого сказать не могу. И да, не может Зеленский брать любого взяточника и тусовщицу. Это с трудом мог себе позволить Порох, который все-таки более-менее держал все под контролем. При профессионале Зеленском такая команда разнесет страну по кускам в течение года.

Это как, Львовская область отделится от Украины? Кроме безвиза которым начал заниматься еще Ющенко отменивший визы для стран ЕС, США, Канады и т.д. чего он еще наработал?Увеличившиеся внутренние и внешние долги, больший отток населения, деградировавшую медицину, образование,ЖКХ?Только не пишите про украинскую армию и успехи на международном поприще - нет ни того, ни другогоЭто как, Львовская область отделится от Украины?

Кроме безвиза, которого без Пороха и его давления на ВРУ по принятию пакета законов, бывших условием предоставления безвиза, безвиза нам бы никогда не дали - хоть бы кто там и сколько не работал над ним, начиная с Кравчука и заканчивая Януковичем - Порох вытащил страну, стоявшую на грани дефолта и развала из глубочайшей ж*** - остановил распад страны и падение экономики. И то, что мы так легко, пока, переносим президентство Зеленского - это исключительно благодаря определенному запасу прочности, созданному при Порошенко. Но запас прочности очень ограниченный. Поэтому булки расслаблять не стоит. Кроме безвиза, которого без Пороха и его давления на ВРУ по принятию пакета законов, бывших условием предоставления безвиза, безвиза нам бы никогда не дали - хоть бы кто там и сколько не работал над ним, начиная с Кравчука и заканчивая Януковичем - Порох вытащил страну, стоявшую на грани дефолта и развала из глубочайшей ж*** - остановил распад страны и падение экономики. И то, что мы так легко, пока, переносим президентство Зеленского - это исключительно благодаря определенному запасу прочности, созданному при Порошенко. Но запас прочности очень ограниченный. Поэтому булки расслаблять не стоит. airmax78 Повідомлень: 30495 З нами з: 25.10.12 Подякував: 807 раз. Подякували: 3625 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 12 чер, 2019 11:51 zРадио написав: ......

Из удачных примеров - Польша, Чехия, Катар. Из неудачных - Ирак, Югославия, Афганистан, Тунис, Египет, Йемен, Алжир, Ливия, Сирия, Бахрейн, Судан, иордания, Марокко, Джибути, Мавритания, Пуэрто-Рико и, разумеется, Украина. ......Из удачных примеров - Польша, Чехия, Катар. Из неудачных - Ирак, Югославия, Афганистан, Тунис, Египет, Йемен, Алжир, Ливия, Сирия, Бахрейн, Судан, иордания, Марокко, Джибути, Мавритания, Пуэрто-Рико и, разумеется, Украина.

Польша и Чехия скорее заслуга не США, а ЕС вообще и Германии, в частности. Польша и Чехия скорее заслуга не США, а ЕС вообще и Германии, в частности.

Yuri_T, Вася - бан. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"омYuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 13367 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4218 раз. Подякували: 3869 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Сер 12 чер, 2019 12:10 zРадио написав: Vagabondo написав: Sommer написав: Да-да. Из Москвы не назначалось, имело право самостоятельной политики...



Ну прям как Индия какая-нибудь под английским владением. Ачотакого, правители ведь там из индусов? Да-да. Из Москвы не назначалось, имело право самостоятельной политики...Ну прям как Индия какая-нибудь под английским владением. Ачотакого, правители ведь там из индусов?

раньше согласовывали с Москвой, а теперь с посольством США - что принципиально изменилось?... раньше согласовывали с Москвой, а теперь с посольством США - что принципиально изменилось?...



Принципиальная разница, вероятно, в том, что в Верховном Совете СССР представители Украины были, и немало, а в Сенате и Конгрессе США - ни одного



А вообще, конечно, американцы сделали гениальную вещь, создав на заре своей экспансионной политики несколько действительно успешных государств - ФРГ, Южная Корея, Израиль, Сингапур. И сегодня в каждой стране мира находится наивняк, жаждущий сдать свой суверенитет в посольство США, глядя на пример этих "визитных карточек". Причем этот наивняк еще и считает себя интеллектуальной элитой.



Яркий тому пример - уже высказавшийся Макс.



Однако же при детальном рассмотрении становится очевидной умозрительность подобных взглядов. Если взять последние 30 лет, то в 90% случаев американское вмешательство доводило страны до гражданских войн, хаоса, нищеты и даже геноцида.



Из удачных примеров - Польша, Чехия, Катар. Из неудачных - Ирак, Югославия, Афганистан, Тунис, Египет, Йемен, Алжир, Ливия, Сирия, Бахрейн, Судан, иордания, Марокко, Джибути, Мавритания, Пуэрто-Рико и, разумеется, Украина. Принципиальная разница, вероятно, в том, что в Верховном Совете СССР представители Украины были, и немало, а в Сенате и Конгрессе США - ни одногоА вообще, конечно, американцы сделали гениальную вещь, создав на заре своей экспансионной политики несколько действительно успешных государств - ФРГ, Южная Корея, Израиль, Сингапур. И сегодня в каждой стране мира находится наивняк, жаждущий сдать свой суверенитет в посольство США, глядя на пример этих "визитных карточек". Причем этот наивняк еще и считает себя интеллектуальной элитой.Яркий тому пример - уже высказавшийся Макс.Однако же при детальном рассмотрении становится очевидной умозрительность подобных взглядов. Если взять последние 30 лет, то в 90% случаев американское вмешательство доводило страны до гражданских войн, хаоса, нищеты и даже геноцида.Из удачных примеров - Польша, Чехия, Катар. Из неудачных - Ирак, Югославия, Афганистан, Тунис, Египет, Йемен, Алжир, Ливия, Сирия, Бахрейн, Судан, иордания, Марокко, Джибути, Мавритания, Пуэрто-Рико и, разумеется, Украина.

Югославия - удачный пример. Все страны, образовавшиеся на обломках Югославии, живут лучше, свободнее и богаче чем жили в Югославии. А в остальных странах: ну что же делать, если большая часть населения там слабоумные и неспособные к самоорганизации на принципах демократии и верховенства права? Неспособны - значит эти государства не должны существовать. Включая Украину. Если не сможем организоваться - то туда нам и дорога. Хватит мир смешить и быть пародией на государство. Югославия - удачный пример. Все страны, образовавшиеся на обломках Югославии, живут лучше, свободнее и богаче чем жили в Югославии. А в остальных странах: ну что же делать, если большая часть населения там слабоумные и неспособные к самоорганизации на принципах демократии и верховенства права? Неспособны - значит эти государства не должны существовать. Включая Украину. Если не сможем организоваться - то туда нам и дорога. Хватит мир смешить и быть пародией на государство. airmax78 Повідомлень: 30495 З нами з: 25.10.12 Подякував: 807 раз. Подякували: 3625 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 12 чер, 2019 12:15 airmax78 написав: Неспособны - значит эти государства не должны существовать. Включая Украину. Если не сможем организоваться - то туда нам и дорога. Хватит мир смешить и быть пародией на государство. Неспособны - значит эти государства не должны существовать. Включая Украину. Если не сможем организоваться - то туда нам и дорога. Хватит мир смешить и быть пародией на государство.

Как раз наоборот:

- Что(кто) мешает физической ликвидации экономического криминала в Украине?

- Кому это выгодно?

- И почему население имеет статус Раба(без Прав) с ....1861 года?



- Каким образом все "политические проекты" - коммерческие?

- Каким образом население в своей стране не имеет Прав?

- Почему нельзя ликвидировать убийцу, вымогателя, ...- если с этим не могут справиться институты Государственной власти?

- Кому это выгодно?

- Почему, в наших условиях, нет альтернативы "Савченко"?

- И почему единственным демократичным образованием в Новейшей истории было Гуляйполе? Как раз наоборот:- Что(кто) мешает физической ликвидации экономического криминала в Украине?- Кому это выгодно?- И почему население имеет статус Раба(без Прав) с ....1861 года?- Каким образом все "политические проекты" - коммерческие?- Каким образом население в своей стране не имеет Прав?- Почему нельзя ликвидировать убийцу, вымогателя, ...- если с этим не могут справиться институты Государственной власти?- Кому это выгодно?- Почему, в наших условиях, нет альтернативы "Савченко"?- И почему единственным демократичным образованием в Новейшей истории было Гуляйполе? Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Сер 12 чер, 2019 12:21, всього редагувалось 1 раз. Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть. Kudrjavuy

Повідомлень: 6876 З нами з: 20.09.12 Подякував: 648 раз. Подякували: 837 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 12 чер, 2019 12:21 Кармелюк написав: ЛАД написав:

+ терпеть не могу любой национализм.

Сегодня русофобия и у некоторых антисемитизм, завтра правители найдут нового козла отпущения, будет ещё какой-нибудь анти-...

Кстати, по соцопросам ксенофобия в Украине достаточно сильна. + терпеть не могунационализм.Сегодня русофобия и у некоторых антисемитизм, завтра правители найдут нового козла отпущения, будет ещё какой-нибудь анти-...Кстати, по соцопросам ксенофобия в Украине достаточно сильна.



О це цікаво!

А можна детальніше про ці соцопитування де нібито в Україні достатньо сильна ксенофобія, особливо в порівнянні з іншими країнами. Будь ласка! О це цікаво!А можна детальніше про ці соцопитування де нібито в Україні достатньо сильна ксенофобія, особливо в порівнянні з іншими країнами. Будь ласка!

Простите, когда-то читал результаты соцобследования, но не сохранил.

Сходу нашлось - https://www.rbc.ua/rus/news/sotsiologi-izmerili-uroven-ksenofobii-ukraintsev-1538668679.html , https://www.rbc.ua/rus/news/ukraintsy-nazvali-samye-nezhelatelnye-natsii-1538664705.html , https://focus.ua/ukraine/400715/ .

На РБК ссылаются на исследования КМИС, но не искал.

Хочу предупредить, что "ксенофобия в Украине достаточно сильна" не означает, что "мы впереди планеты всей", но и, к сожалению, не пасём задних.



P.s. Вот ссылка на исследование КМИС - https://www.kiis.com.ua/?lang=ukr&cat=reports&id=793&page=10 . Но сравнения с др. странами там нет. Простите, когда-то читал результаты соцобследования, но не сохранил.Сходу нашлось -На РБК ссылаются на исследования КМИС, но не искал.Хочу предупредить, что "ксенофобия в Украине достаточно сильна" не означает, что "мы впереди планеты всей", но и, к сожалению, не пасём задних.P.s. Вот ссылка на исследование КМИС -. Но сравнения с др. странами там нет. Востаннє редагувалось ЛАД в Сер 12 чер, 2019 13:12, всього редагувалось 1 раз.

Yuri_T, Вася - бан. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"омYuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 13367 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4218 раз. Подякували: 3869 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Сер 12 чер, 2019 12:42 ЛАД написав: Кармелюк написав: ЛАД написав:

+ терпеть не могу любой национализм.

Сегодня русофобия и у некоторых антисемитизм, завтра правители найдут нового козла отпущения, будет ещё какой-нибудь анти-...

Кстати, по соцопросам ксенофобия в Украине достаточно сильна. + терпеть не могунационализм.Сегодня русофобия и у некоторых антисемитизм, завтра правители найдут нового козла отпущения, будет ещё какой-нибудь анти-...Кстати, по соцопросам ксенофобия в Украине достаточно сильна.



О це цікаво!

А можна детальніше про ці соцопитування де нібито в Україні достатньо сильна ксенофобія, особливо в порівнянні з іншими країнами. Будь ласка! О це цікаво!А можна детальніше про ці соцопитування де нібито в Україні достатньо сильна ксенофобія, особливо в порівнянні з іншими країнами. Будь ласка!

Простите, когда-то читал результаты соцобследования, но не сохранил.

Сходу нашлось - https://www.rbc.ua/rus/news/sotsiologi-izmerili-uroven-ksenofobii-ukraintsev-1538668679.html , https://www.rbc.ua/rus/news/ukraintsy-nazvali-samye-nezhelatelnye-natsii-1538664705.html , https://focus.ua/ukraine/400715/ .

На РБК ссылаются на исследования КМИС, но не искал.

Хочу предупредить, что "ксенофобия в Украине достаточно сильна" не означает, что "мы впереди планеты всей", но и, к сожалению, не пасём задних. Простите, когда-то читал результаты соцобследования, но не сохранил.Сходу нашлось -На РБК ссылаются на исследования КМИС, но не искал.Хочу предупредить, что "ксенофобия в Украине достаточно сильна" не означает, что "мы впереди планеты всей", но и, к сожалению, не пасём задних.

Вы вправе считать это официальным ответом на Ваш пост:

Саакашвили, экс-президент Грузии и бывший украинский чиновник назвал суммы, которые надо заплатить, чтобы войти в списочный состав любой партии, которая имеет шанс войти в ВР. Это от $0,5 до $3 млн.

Саакашвили

https://socportal.info/2019/06/12/saaka ... 3_mln.html

По словам экс-главы Одесской облгосадминистрации Михаила Саакашвили, места в списке продают "инвесторам" все украинские партии. Он подчеркнул, что в партии "Слуга народа" был другой отбор.



Это значит, что первоначальная "виртуальная партия" вообще не имела ни идеологии, ни местных организаций, ни структуры; и потому вынуждена принимать всех подряд, кто изъявил желание войти в ее ряды. СаакашвилиПо словам экс-главы Одесской облгосадминистрации Михаила Саакашвили, места в списке продают "инвесторам" все украинские партии. Он подчеркнул, что в партии "Слуга народа" был другой отбор.Это значит, что первоначальная "виртуальная партия" вообще не имела ни идеологии, ни местных организаций, ни структуры; и потому вынуждена принимать всех подряд, кто изъявил желание войти в ее ряды.

Результат можете сами спрогнозировать?

- А ведь уже продали не меньше 20% территории и не меньше 50% экономики... Вы вправе считать это официальным ответом на Ваш пост:Результат можете сами спрогнозировать?- А ведь уже продали не меньше 20% территории и не меньше 50% экономики... Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть. Kudrjavuy

Повідомлень: 6876 З нами з: 20.09.12 Подякував: 648 раз. Подякували: 837 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 12 чер, 2019 13:05 ЛАД написав: mephala написав: ............

как бы помягче. пишет он совсем не о том что вы написали.

у него красной нитью через все посты во всем виноваты националисты и зеленая тоска по плановой регулируемой экономике. ............как бы помягче. пишет он совсем не о том что вы написали.у него красной нитью через все посты во всем виноваты националисты и зеленая тоска по плановой регулируемой экономике.

Насчёт вины националистов - таки есть. Конечно, не во всём и не только их вина, но доля вины и на них.

Сомневаюсь насчёт "зеленой тоски" по плановой экономике. Но и "дикий" капитализм сегодня не годится. На дворе не 17 век и обнищание народа сегодня не проходит. Разговоры о том, что "украинцы много едят" (цитирую Реву) плохо кончаются. Ситуация выльется или в массовую эмиграцию, или в новую революцию. Но, боюсь, 3-й Майдан Украина не переживёт. Насчёт вины националистов - таки есть. Конечно, не во всём и не только их вина, но доля вины и на них.Сомневаюсь насчёт "зеленой тоски" по плановой экономике. Но и "дикий" капитализм сегодня не годится. На дворе не 17 век и обнищание народа сегодня не проходит. Разговоры о том, что "украинцы много едят" (цитирую Реву) плохо кончаются. Ситуация выльется или в массовую эмиграцию, или в новую революцию. Но, боюсь, 3-й Майдан Украина не переживёт.

ну я так же могу обвинить русскоговорящих что это из-за них напал на нас путин. если бы они за 25 лет удосужились выучить украинский язык то путин бы не рвал на себе тельняшку что имеет право защищать русскоговорящих. по национальности русских у нас не так и много. как вам такой пас?

и перечитайте посты витла - он считает что государство должно регулировать все. вплоть до цены огурцов и картохи. это уже далеко за гранью социального капитализма. ну я так же могу обвинить русскоговорящих что это из-за них напал на нас путин. если бы они за 25 лет удосужились выучить украинский язык то путин бы не рвал на себе тельняшку что имеет право защищать русскоговорящих. по национальности русских у нас не так и много. как вам такой пас?и перечитайте посты витла - он считает что государство должно регулировать все. вплоть до цены огурцов и картохи. это уже далеко за гранью социального капитализма. mephala Повідомлень: 4614 З нами з: 07.04.14 Подякував: 54 раз. Подякували: 625 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 12 чер, 2019 13:06 Re: Політичні дискусії ЛАД написав: mephala написав: Деиндустриализация страны сама по себе не так и страшна. Я не считаю что мы должны стать вторым Китаем и от заводов что бы смог стоял такой что не вздохнуть.

Я понимаю что у каждой страны свои особенности но Швейцария например живет нормально и без тотальной застройки своей терры заводами. В нашей ситуации деиндустриализация страшна тем что не ищут новый путь каким мы пойдем а заняты только дерибаном созданного ранее. Нужно искать свой путь как наиболее рационально использовать имеющиеся ресурсы а не застроить все заводами. Деиндустриализация страны сама по себе не так и страшна. Я не считаю что мы должны стать вторым Китаем и от заводов что бы смог стоял такой что не вздохнуть.Я понимаю что у каждой страны свои особенности но Швейцария например живет нормально и без тотальной застройки своей терры заводами. В нашей ситуации деиндустриализация страшна тем что не ищут новый путь каким мы пойдем а заняты только дерибаном созданного ранее. Нужно искать свой путь как наиболее рационально использовать имеющиеся ресурсы а не застроить все заводами.

Не могу говорить о Швейцарии, мои знания о её экономике ограничены чисто обывательским уровнем (банки и часы ), но все богатые страны Мира (Европа, Сев. Америка, Япония) богаты только благодаря промышленности. Возможно, единственное исключение Н.Зеландия, но и то нужно разобраться.

Какой "свой путь" для Украины кроме развития промышленности Вы можете предложить?

Я такого не знаю. Не могу говорить о Швейцарии, мои знания о её экономике ограничены чисто обывательским уровнем (банки и часы), но все богатые страны Мира (Европа, Сев. Америка, Япония) богаты только благодаря промышленности. Возможно, единственное исключение Н.Зеландия, но и то нужно разобраться.Какой "свой путь" для Украины кроме развития промышленности Вы можете предложить?Я такого не знаю.

ну так много развитых стран вынесло много своего производства в китай и другие бедные страны. и тем не менее они не стали от того менее развитыми. видать дело далеко не только в наличии заводов. есть даже термин - постиндустриальное общество. так зачем нам смотреть как было вчера? может все же смотреть вперед? ну так много развитых стран вынесло много своего производства в китай и другие бедные страны. и тем не менее они не стали от того менее развитыми. видать дело далеко не только в наличии заводов. есть даже термин - постиндустриальное общество. так зачем нам смотреть как было вчера? может все же смотреть вперед? mephala Повідомлень: 4614 З нами з: 07.04.14 Подякував: 54 раз. Подякували: 625 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 12 чер, 2019 13:07 Re: Політичні дискусії ЛАД написав: mephala написав: А по поводу томоса - если вы считаете этот вопрос мелочным - когда большинство церковных попов зависит от главы церкви на 100% подчиненного спецслужбам страны с которой мы воюем - и его нужно решать по остаточному принципу то что я могу сказать. Это ваше субъективное мнение. А по поводу томоса - если вы считаете этот вопрос мелочным - когда- и его нужно решать по остаточному принципу то что я могу сказать. Это ваше субъективное мнение.

Подчёркнутое - это Ваше субъективное мнение. Не убеждён, что оно соответствует действительности, не знаю, насколько сильно попы УПЦ МП зависят от Кирилла. Но тут судить не берусь.

Кроме того, религиозность украинцев и, соответственно, влияние попов на настроения народа, по-моему, сильно преувеличено.

И последнее. Реальные результаты томоса сильно преувеличены. УПЦ МП перестала существовать? потеряла влияние? потеряла прихожан? Простите, не вижу.

Чейчас Филарет закручивает что-то с УПЦ КП. В результате, мы получили просто ещё одну церковь ПЦУ с томосом. Т.е. вместо 3-х православных церквей будем иметь 4.

Большое достижение! Подчёркнутое - это Ваше субъективное мнение. Не убеждён, что оно соответствует действительности, не знаю, насколько сильно попы УПЦ МП зависят от Кирилла. Но тут судить не берусь.Кроме того, религиозность украинцев и, соответственно, влияние попов на настроения народа, по-моему, сильно преувеличено.И последнее.результаты томоса сильно преувеличены. УПЦ МП перестала существовать? потеряла влияние? потеряла прихожан? Простите, не вижу.Чейчас Филарет закручивает что-то с УПЦ КП. В результате, мы получили просто ещё одну церковь ПЦУ с томосом. Т.е. вместо 3-х православных церквей будем иметь 4.Большое достижение!

а вы хотели что бы пальцами счелк и уже все готово? почитайте как получали независимость последние церкви. ну или хотя бы сколько высиживала яйца та же москва. так что это только начало пути но осилит только идущий. и то что попы не влияют на народ это вам как атеисту кажется. а я знаю людей у которых батюшка - истина последней инстанции. а вы хотели что бы пальцами счелк и уже все готово? почитайте как получали независимость последние церкви. ну или хотя бы сколько высиживала яйца та же москва. так что это только начало пути но осилит только идущий. и то что попы не влияют на народ это вам как атеисту кажется. а я знаю людей у которых батюшка - истина последней инстанции. mephala Повідомлень: 4614 З нами з: 07.04.14 Подякував: 54 раз. Подякували: 625 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 3135313631373138 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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