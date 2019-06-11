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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 3137313831393140> Чи потрібен розпуск Верховної Ради та дострокові вибори до неї? Політичні дискусії 2.5 5 175 Так, це необхідно для збільшення підтримки в Раді нового Президента 25% 43 Так, необхідно оновити парламент і сформувати нову коаліцію 33% 58 Ні, це спроба нового президента тиснути на Верховну Раду 9% 15 Ні, немає сенсу квапити події, чергові вибори в Раду і так вже скоро 31% 54 Інший варіант 3% 5 Всього голосів : 175 Додано: Сер 12 чер, 2019 13:47 flyman написав: .......

Націоналізм це пережиток XIХ століття, коли зароджувалося буржуа в епоху виникнення та розвитку капіталізму, який привів до краху багатьох монархій і в кінці кінців привів до 2ї світової війни.

Вна Україні (особливо в Галіції) залишався сілький общинний уклад аж до XХ ст.

Який зміст вертатися в пізнє середньовіччя? .......Націоналізм це пережиток XIХ століття, коли зароджувалося буржуа в епоху виникнення та розвитку капіталізму, який привів до краху багатьох монархій і в кінці кінців привів до 2ї світової війни.Який зміст вертатися в пізнє середньовіччя?

+

Кстати, этим же и объясняется большее влияние национализма на западе Украины. Кстати, этим же и объясняется большее влияние национализма на западе Украины.

Yuri_T, Вася - бан. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"омYuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 13372 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4218 раз. Подякували: 3869 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Сер 12 чер, 2019 13:49 25-летняя киевская тусовщица Ирина Панченко, у которой было 73-е место в списке "Слуги народа", исключена из списка политсилы.

Место в списке ей якобы купил экс-нардеп, экс-глава Крымской и Львовской таможни Виктор Тимошенко за $2 млн. Сам Тимошенко эту информацию опроверг. Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 8565 З нами з: 18.04.15 Подякував: 6086 раз. Подякували: 2370 раз. Профіль 3 1 3 ВідповістиЦитата Додано: Сер 12 чер, 2019 13:53 airmax78 написав: Кроме безвиза, которого без Пороха и его давления на ВРУ по принятию пакета законов, бывших условием предоставления безвиза, безвиза нам бы никогда не дали - хоть бы кто там и сколько не работал над ним, начиная с Кравчука и заканчивая Януковичем - Кроме безвиза, которого без Пороха и его давления на ВРУ по принятию пакета законов, бывших условием предоставления безвиза, безвиза нам бы никогда не дали - хоть бы кто там и сколько не работал над ним, начиная с Кравчука и заканчивая Януковичем -



Никакой Кравчук этим не заморачивался, тем более что при нем как и при Кучме до 2003г можно было ездить в страны бывшего Ост-блока и так без виз.

Безвизом начал заниматься Ющенко, причем не для выезжающих граждан Украины, а для въезжающих из ЕС



airmax78 написав: Порох вытащил страну, стоявшую на грани дефолта и развала из глубочайшей ж*** - остановил распад страны и падение экономики. Порох вытащил страну, стоявшую на грани дефолта и развала из глубочайшей ж*** - остановил распад страны и падение экономики.



Страна никуда не распадалась, а отходила под Россию. И от такой Новороссии от Донецка до Одессы спас ее вовсе не Порошенко, а Беня.

Та руструктуризация которую провела Яресько назначенная Порошенко ничуть не лучше дефолта, только отсроченного. И внешние долги никуда не делись,и внутренние растут дальше и достались Зеленскому.

Экономика, оказывается,не падает. А что с ней происходит,остановилась или расцвела, и почему это никто кроме порохоботов не заметил?









airmax78 написав: И то, что мы так легко, пока, переносим президентство Зеленского - это исключительно благодаря определенному запасу прочности, созданному при Порошенко. Но запас прочности очень ограниченный. Поэтому булки расслаблять не стоит. И то, что мы так легко, пока, переносим президентство Зеленского - это исключительно благодаря определенному запасу прочности, созданному при Порошенко. Но запас прочности очень ограниченный. Поэтому булки расслаблять не стоит.

Какой еще запас, какой прочности?

С выплатами по прошлым долгам рассчитываться занимая новые? Никакой Кравчук этим не заморачивался, тем более что при нем как и при Кучме до 2003г можно было ездить в страны бывшего Ост-блока и так без виз.Безвизом начал заниматься Ющенко, причем не для выезжающих граждан Украины, а для въезжающих из ЕССтрана никуда не распадалась, а отходила под Россию. И от такой Новороссии от Донецка до Одессы спас ее вовсе не Порошенко, а Беня.Та руструктуризация которую провела Яресько назначенная Порошенко ничуть не лучше дефолта, только отсроченного. И внешние долги никуда не делись,и внутренние растут дальше и достались Зеленскому.Экономика, оказывается,не падает. А что с ней происходит,остановилась или расцвела, и почему это никто кроме порохоботов не заметил?Какой еще запас, какой прочности?С выплатами по прошлым долгам рассчитываться занимая новые? Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 1384 З нами з: 29.05.18 Подякував: 72 раз. Подякували: 479 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 12 чер, 2019 13:57 mephala написав: ну так много развитых стран вынесло много своего производства в китай и другие бедные страны. и тем не менее они не стали от того менее развитыми. видать дело далеко не только в наличии заводов. есть даже термин - постиндустриальное общество. так зачем нам смотреть как было вчера? может все же смотреть вперед? ну так много развитых стран вынесло много своего производства в китай и другие бедные страны. и тем не менее они не стали от того менее развитыми. видать дело далеко не только в наличии заводов. есть даже термин - постиндустриальное общество. так зачем нам смотреть как было вчера? может все же смотреть вперед?



Эти сказки о постиндустриальном информационном обществе уже закончились там где когда-то начинались - в США.

Поэтому там и выбран Трамп возвращающий производство в СШа, поэтому и идут торговые войны с Китаем и ЕС Эти сказки о постиндустриальном информационном обществе уже закончились там где когда-то начинались - в США.Поэтому там и выбран Трамп возвращающий производство в СШа, поэтому и идут торговые войны с Китаем и ЕС Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 1384 З нами з: 29.05.18 Подякував: 72 раз. Подякували: 479 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 12 чер, 2019 13:59 ЛАД написав: ..

Польша и Чехия скорее заслуга не США, а ЕС вообще и Германии, в частности. ..Польша и Чехия скорее заслуга не США, а ЕС вообще и Германии, в частности.

да. Получать субсидиями ЕС по 20 миллиардов евро в год, это нечто. Я только вернулся из Польши, мне местные объяснили механизм. Оказывается, субсидии ЕС идут на пополнение местных бюджетов, а центральный бюждет живет своей жизнью и проблемами - например, жесткие кассовые разрывы в солидарном пенсионном фонде и т.д.. Местные власти разрабатывают кучу программ для бизнеса, вплоть до того, что тебе на руки выдают сумму до 80 тыс. евро (частный предприниматель), которые не надо отдавать + 2 летние налоговые каникулы. Если у тебя планы больше, чем построить чебуречную, то могут откашлять тоже больше.

И все равно народ из Польши активно тикает. Раньше в Англию, теперь в Норвегию/Швецию.. да. Получать субсидиями ЕС по 20 миллиардов евро в год, это нечто. Я только вернулся из Польши, мне местные объяснили механизм. Оказывается, субсидии ЕС идут на пополнение местных бюджетов, а центральный бюждет живет своей жизнью и проблемами - например, жесткие кассовые разрывы в солидарном пенсионном фонде и т.д.. Местные власти разрабатывают кучу программ для бизнеса, вплоть до того, что тебе на руки выдают сумму до 80 тыс. евро (частный предприниматель), которые не надо отдавать + 2 летние налоговые каникулы. Если у тебя планы больше, чем построить чебуречную, то могут откашлять тоже больше.И все равно народ из Польши активно тикает. Раньше в Англию, теперь в Норвегию/Швецию.. sequence Повідомлень: 2342 З нами з: 29.12.15 Подякував: 279 раз. Подякували: 661 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 12 чер, 2019 14:00 Kudrjavuy

Простите, у Вас, как обычно на городi бузина, а в Києвi дядька.

Какая связь между моим постом о ксенофобии и Вашей цитатой о продаже мест в партсписках? Простите, у Вас, как обычно на городi бузина, а в Києвi дядька.Какая связь между моим постом о ксенофобии и Вашей цитатой о продаже мест в партсписках?

Yuri_T, Вася - бан. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"омYuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 13372 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4218 раз. Подякували: 3869 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Сер 12 чер, 2019 14:17



https://petrimazepa.com/est_neskolko_uc ... iya_rossii Як в Україні "не розвиваються" нові технології: Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців Frant

Повідомлень: 19989 З нами з: 12.09.11 Подякував: 1144 раз. Подякували: 2121 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 12 чер, 2019 14:47 mephala написав: .....

ну я так же могу обвинить русскоговорящих что это из-за них напал на нас путин. если бы они за 25 лет удосужились выучить украинский язык то путин бы не рвал на себе тельняшку что имеет право защищать русскоговорящих. по национальности русских у нас не так и много. как вам такой пас? .....ну я так же могу обвинить русскоговорящих что это из-за них напал на нас путин. если бы они за 25 лет удосужились выучить украинский язык то путин бы не рвал на себе тельняшку что имеет право защищать русскоговорящих. по национальности русских у нас не так и много. как вам такой пас?

Не так же. Основная масса русскоговорящих не призывала Путина. И русских по национальности у нас не так мало.

Данные всяких опросов ничего не доказывают - у нас привыкли менять национальность в зависимости от "линии партии". Пример евреи, многие из кот. записывались русскими/украинцами, а потом быстро вспомнили, что это не так. То же самое сейчас с русскими, кот. быстро превратились в украинцев. Тем более, сегодня это легко - записи в паспорте нет.

А не было бы "русскоговорящих", Путин нашёл бы другой повод. Надеюсь, Вы в этом не сомневаетесь.

А националисты способствовали (и продолжают способствовать) разделению страны и заставляют "русскоговорящих" и вообще не согласных почувствовать себя чужими.



и перечитайте посты витла - он считает что государство должно регулировать все. вплоть до цены огурцов и картохи. это уже далеко за гранью социального капитализма.

Vitl не расписывает подробно и высказывается достаточно резко. Но, думаю, что он имеет ввиду, что государство должно думать. как сделать так, чтобы цены на огурцы и картоху и ЖКХ соответствовали всё же не "мировым ценам", а зарплатам и доходам украинцев. Или наоборот, зарплаты и доходы должны соответствовать ценам.

Мы не в Африке и отопление является предметом первой необходимости.



ну так много развитых стран вынесло много своего производства в китай и другие бедные страны. и тем не менее они не стали от того менее развитыми. видать дело далеко не только в наличии заводов. есть даже термин - постиндустриальное общество. так зачем нам смотреть как было вчера? может все же смотреть вперед?

Вынесли производства не значит лишились. Прибыль от этих производств возвращается в значительной степени на родину. +, как писал shapo, Трамп уже старается вернуть производство.

Ну и термин "постиндустриальное общество" есть, а что он означает не подскажете?

И я Вам задавал вопрос:

Какой "свой путь" для Украины кроме развития промышленности Вы можете предложить?

Я такого не знаю.

Только, пожалуйста, что-то конкретнее, чем "постиндустриальное общество". Чем мы должны заняться?



а вы хотели что бы пальцами щелк и уже все готово? почитайте как получали независимость последние церкви. ну или хотя бы сколько высиживала яйца та же москва. так что это только начало пути но осилит только идущий. и то что попы не влияют на народ это вам как атеисту кажется. а я знаю людей у которых батюшка - истина последней инстанции.

Я не хотел и не не хочу щёлкать пальцами. Я хочу, чтобы государство и Президент занимались своими функциями, а не решали проблемы религии, тратили на это время и пиарились на религиозных вопросах. В каком веке "высиживала яйца та же москва"? Вернемся в средневековье? Со времен Французской революции церковь в развитых странах отделена от государства. Так, может, будем брать пример с Европы, а не с России 300-летней (или сколько там) давности?

Попы влияют на народ, но людей, для кот. "батюшка - истина последней инстанции" не так много. Напомнить Вам, как громили церкви и уничтожали попов каких-то 100 лет назад? Только не надо всё валить на "большевиков", без поддержки народа этого не произошло бы. А религиозность населения тогда была гораздо выше.

Ну и в конце концов, на народ влияют не только попы. Влияют и Медведчук, и Бойко, и много кто ещё. Мы же их не запрещаем, а ведётся идеологическая борьба. Точно так же можно и нужно бороться с попами.

Что дал томос для усиления борьбы с антиукраински настроенными попами? Кстати, сильно сомневаюсь, что все или даже большинство священников УПЦ МП так настроены.

Кроме того, никогда и нигде в мире борьба государства с церковью не приводила к победе. Надеюсь, Вы не предлагаете устроить Варфоломеевскую ночь и вырезать всех прихожан УПЦ МП? Не так же. Основная масса русскоговорящих не призывала Путина. И русских по национальности у нас не так мало.Данные всяких опросов ничего не доказывают - у нас привыкли менять национальность в зависимости от "линии партии". Пример евреи, многие из кот. записывались русскими/украинцами, а потом быстро вспомнили, что это не так. То же самое сейчас с русскими, кот. быстро превратились в украинцев. Тем более, сегодня это легко - записи в паспорте нет.А не было бы "русскоговорящих", Путин нашёл бы другой повод. Надеюсь, Вы в этом не сомневаетесь.А националисты способствовали (и продолжают способствовать) разделению страны и заставляют "русскоговорящих" и вообще не согласных почувствовать себя чужими.не расписывает подробно и высказывается достаточно резко. Но, думаю, что он имеет ввиду, что государство должно думать. как сделать так, чтобы цены на огурцы и картоху и ЖКХ соответствовали всё же не "мировым ценам", а зарплатам и доходам украинцев. Или наоборот, зарплаты и доходы должны соответствовать ценам.Мы не в Африке и отопление является предметом первой необходимости.Вынесли производства не значит лишились. Прибыль от этих производств возвращается в значительной степени на родину. +, как писал, Трамп уже старается вернуть производство.Ну и термин "постиндустриальное общество" есть, а что он означает не подскажете?И я Вам задавал вопрос:Только, пожалуйста, что-то конкретнее, чем "постиндустриальное общество". Чем мы должны заняться?Я не хотел и не не хочу щёлкать пальцами. Я хочу, чтобы государство и Президент занимались своими функциями, а не решали проблемы религии, тратили на это время и пиарились на религиозных вопросах. В каком веке "высиживала яйца та же москва"? Вернемся в средневековье? Со времен Французской революции церковь в развитых странах отделена от государства. Так, может, будем брать пример с Европы, а не с России 300-летней (или сколько там) давности?Попы влияют на народ, но людей, для кот. "батюшка - истина последней инстанции" не так много. Напомнить Вам, как громили церкви и уничтожали попов каких-то 100 лет назад? Только не надо всё валить на "большевиков", без поддержки народа этого не произошло бы. А религиозность населения тогда была гораздо выше.Ну и в конце концов, на народ влияют не только попы. Влияют и Медведчук, и Бойко, и много кто ещё. Мы же их не запрещаем, а ведётся идеологическая борьба. Точно так же можно и нужно бороться с попами.Что дал томос для усиления борьбы с антиукраински настроенными попами? Кстати, сильно сомневаюсь, что все или даже большинство священников УПЦ МП так настроены.Кроме того, никогда и нигде в мире борьба государства с церковью не приводила к победе. Надеюсь, Вы не предлагаете устроить Варфоломеевскую ночь и вырезать всех прихожан УПЦ МП?

Yuri_T, Вася - бан. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"омYuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 13372 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4218 раз. Подякували: 3869 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Сер 12 чер, 2019 14:52 ЛАД написав: Kudrjavuy

Простите, у Вас, как обычно на городi бузина, а в Києвi дядька.

Какая связь между моим постом о ксенофобии и Вашей цитатой о продаже мест в партсписках? Простите, у Вас, как обычно на городi бузина, а в Києвi дядька.Какая связь между моим постом о ксенофобии и Вашей цитатой о продаже мест в партсписках?

Назовите хоть один "политический проект"(Без "ксенофобии и Вашей цитатой") - где организатором и вдохновителем есть Украинец - чьи интересы он отражает?



Назовите теперь "политические деяния", властных структур, что привели к процветанию Украины в финансовом. экономическом, ..... плане, за последние 100 - 150 лет?



Назовите хоть одну политическую платформу - деятельность которой отражает интересы Украины и уКРАИНЦА?



Назовите лица отражающие "политическое движение" - их отношения к украинской национальности?



Или к криминальным структурам по национальному признаку? У нас Государственные институты Власти не борятся с криминалом - Они его возглавляют.

Методы борьбы с ними?(Или с криминалом организованным по национальному признаку?)



И почему уКРАИНЕЦ в Украине имеет меньше Прав, чем коренные народы Америки в Америке?



Вопрос с другой стороны: сколько гражданств имеют "слуги народные", что торгуют Украиной? На кого они работают? Назовите хоть один "политический проект"(Без "ксенофобии и Вашей цитатой") - где организатором и вдохновителем есть Украинец - чьи интересы он отражает?Назовите теперь "политические деяния", властных структур, что привели к процветанию Украины в финансовом. экономическом, ..... плане, за последние 100 - 150 лет?Назовите хоть одну политическую платформу - деятельность которой отражает интересы Украины и уКРАИНЦА?Назовите лица отражающие "политическое движение" - их отношения к украинской национальности?Или к криминальным структурам по национальному признаку? У нас Государственные институты Власти не борятся с криминалом - Они его возглавляют.Методы борьбы с ними?(Или с криминалом организованным по национальному признаку?)И почему уКРАИНЕЦ в Украине имеет меньше Прав, чем коренные народы Америки в Америке?Вопрос с другой стороны: сколько гражданств имеют "слуги народные", что торгуют Украиной? На кого они работают? Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Сер 12 чер, 2019 15:04, всього редагувалось 1 раз. Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть. Kudrjavuy

Повідомлень: 6885 З нами з: 20.09.12 Подякував: 648 раз. Подякували: 837 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 12 чер, 2019 15:04 Kudrjavuy написав: ЛАД написав: Kudrjavuy

Простите, у Вас, как обычно на городi бузина, а в Києвi дядька.

Какая связь между моим постом о ксенофобии и Вашей цитатой о продаже мест в партсписках? Простите, у Вас, как обычно на городi бузина, а в Києвi дядька.Какая связь между моим постом о ксенофобии и Вашей цитатой о продаже мест в партсписках?

Назовите хоть один "политический проект"(Без "ксенофобии и Вашей цитатой") - где организатором и вдохновителем есть Украинец - чьи интересы он отражает?



Назовите теперь "политические деяния", властных структур, что привели к процветанию Украины в финансовом. экономическом, ..... плане, за последние 100 - 150 лет?



Назовите хоть одну политическую платформу - деятельность которой отражает интересы Украины и уКРАИНЦА? Назовите хоть один "политический проект"(Без "ксенофобии и Вашей цитатой") - где организатором и вдохновителем есть Украинец - чьи интересы он отражает?Назовите теперь "политические деяния", властных структур, что привели к процветанию Украины в финансовом. экономическом, ..... плане, за последние 100 - 150 лет?Назовите хоть одну политическую платформу - деятельность которой отражает интересы Украины и уКРАИНЦА?

До какого колена предлагаете проверять "чистоту расы"?

Не хочу возбуждать "совкофобов", но Украина 70-х - начала 80-х годов была, на мой взгляд, вполне благополучным государством.

Деятельность полит. платформы весьма слабо зависит от этнической принадлежности руководства.

Бойко, вроде, украинец (не проверял).

Предлагаете голосовать за него?



И почему уКРАИНЕЦ в Украине имеет меньше Прав, чем коренные народы Америки в Америке?

Это откуда такой вывод?

Какой-то другой народ в Украине имеет больше прав? Какой?

Простите, "палата №6". До какого колена предлагаете проверять "чистоту расы"?Не хочу возбуждать "совкофобов", но Украина 70-х - начала 80-х годов была, на мой взгляд, вполне благополучным государством.Деятельность полит. платформы весьма слабо зависит от этнической принадлежности руководства.Бойко, вроде, украинец (не проверял).Предлагаете голосовать за него?Это откуда такой вывод?Какой-то другой народ в Украине имеет больше прав? Какой?Простите, "палата №6".

Yuri_T, Вася - бан. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"омYuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 13372 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4218 раз. Подякували: 3869 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата #<1 ... 3137313831393140> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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