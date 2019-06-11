Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
ЛАД написав:Kudrjavuy Простите, у Вас, как обычно на городi бузина, а в Києвi дядька. Какая связь между моим постом о ксенофобии и Вашей цитатой о продаже мест в партсписках?
Назовите хоть один "политический проект"(Без "ксенофобии и Вашей цитатой") - где организатором и вдохновителем есть Украинец - чьи интересы он отражает?
Назовите теперь "политические деяния", властных структур, что привели к процветанию Украины в финансовом. экономическом, ..... плане, за последние 100 - 150 лет?
Назовите хоть одну политическую платформу - деятельность которой отражает интересы Украины и уКРАИНЦА?
До какого колена предлагаете проверять "чистоту расы"? Не хочу возбуждать "совкофобов", но Украина 70-х - начала 80-х годов была, на мой взгляд, вполне благополучным государством. Деятельность полит. платформы весьма слабо зависит от этнической принадлежности руководства. Бойко, вроде, украинец (не проверял).
Вы ему ещё в штаны загляните - на нём и без паспорта нарисовано.
ЛАД написав:Предлагаете голосовать за него?
У меня хватило такта за всё время не вести агитации, а тем более за Врага.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
И почему уКРАИНЕЦ в Украине имеет меньше Прав, чем коренные народы Америки в Америке?
Это откуда такой вывод? Какой-то другой народ в Украине имеет больше прав? Какой? Простите, "палата №6".
Окончательное Решение по Делу "Бурмич и другие против Украины" Прецендентное Решение, где удовлетворено за один раз более 12 тысяч исков 12.10.2017года - и до сих пор не исполненного.
Тысячи углекопов, химиков, энергетиков,...- тех, кто реально создаёт Государство - не имеют Прав даже бастовать - работают впроголодь с 1992 года. - Палата №6? - Согласен. Вот кто быстрее без них(и без кого) сдохнет?
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
airmax78 написав:Югославия - удачный пример. Все страны, образовавшиеся на обломках Югославии, живут лучше, свободнее и богаче чем жили в Югославии.
Сравнивать нужно не AS IS, а TO BE! Что за манипуляция - разумеется, за 20 лет и органически можно вырасти в качестве жизни вдвое.
Без американского вмешательства, оставившего Сербию в руинах, последняя жила бы сегодня существенно лучше, чем живет.
airmax78 написав:А в остальных странах: ну что же делать, если большая часть населения там слабоумные и неспособные к самоорганизации на принципах демократии и верховенства права? Неспособны - значит эти государства не должны существовать. Включая Украину. Если не сможем организоваться - то туда нам и дорога. Хватит мир смешить и быть пародией на государство.
Эта воняющая за километр доктрина США вообще должна считаться экстремизмом, поскольку не укладывается в Конвенцию по правам человека и ни один существующий международный договор! Где это прописано, что американская модель государства является единственной правильной? Пусть папуасы живут на своей земле, как хочется им самим, а не как покажется правильным американским ксенофобам!
В команде президента заявили, что хотят изменить Конституцию 15:25, сегодня https://strana.ua/news/206064-komanda-z ... nalov.html В команде Владимира Зеленского заявили, что Конституцию необходимо изменить. Об этом в интервью "РБК-Украина" сообщил представитель Зеленского в Раде Руслан Стефанчук.
"Конституция будет изменена, но будет ли она изменена в какой-то части или же в целом, возможно, на референдуме – все это вопрос дискуссии", – сказал Руслан Стефанчук.
По его словам, в планах команды Зеленского - восстановить конституционную комиссию, потому что, если власть и президент должны задавать направление изменений, то формировать их структуру и логику должны профессионалы.
"...Раньше все изменения вносились в разделы полномочий Рады и президента, а мы должны начинать с раздела о правах и свободах граждан... Там масса декларативных прав, которые совершенно не имеют ни механизма реализации, ни механизма защиты этих прав. Это надо менять", – сказал Руслан Стефанчук.
Он добавил, что команда Зеленского намерена оставить за государством сервисные функции, это и есть либертарианство в их понимании.
"Наша цель – украинская либеральная экономика", - заявил Руслан Стефанчук.
Кроме того, по его словам, сейчас в Украине не существует унифицированного текста Конституции. Согласно данным анализа, после всех внесенных в разные статьи изменений не существует их окончательной редакции, необходимой в соответствии с правилами законотворческой техники.
Менять нужно не Конституцию, а её трактовку Чёрным криминалом. - Для этого нужна диктатура - Прямое действие Конституции Украины.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
ЛАД написав:.. Польша и Чехия скорее заслуга не США, а ЕС вообще и Германии, в частности.
да. Получать субсидиями ЕС по 20 миллиардов евро в год, это нечто. Я только вернулся из Польши, мне местные объяснили механизм. Оказывается, субсидии ЕС идут на пополнение местных бюджетов, а центральный бюждет живет своей жизнью и проблемами - например, жесткие кассовые разрывы в солидарном пенсионном фонде и т.д.. Местные власти разрабатывают кучу программ для бизнеса, вплоть до того, что тебе на руки выдают сумму до 80 тыс. евро (частный предприниматель), которые не надо отдавать + 2 летние налоговые каникулы. Если у тебя планы больше, чем построить чебуречную, то могут откашлять тоже больше. И все равно народ из Польши активно тикает. Раньше в Англию, теперь в Норвегию/Швецию..
Господа, я согласен с вами, но ЕС - это во многом тоже креатура поствоенной системы американского доминирования. Поэтому относительное благополучие Польши и Чехии, пусть и с помощью "допинга", можно считать (редким) удачным примером американского вмешательства - США качественно приложились к тому, чтобы оторвать эти страны от влияния Москвы
shapo написав: Ваш кумир работал министром экономики в правительстве Азарова в котором освящались все коррупционные схемы, так что после этого Зеленский может взять любого взяточника и любую тусовщицу и все равно не дотянет до евроинтегратора
звучить так що якщо сусід напісяв в під"їзді, то іншим можна там ще й накакати
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
zРадио написав:..США качественно приложились к тому, чтобы оторвать эти страны от влияния Москвы
мне кажется, вы несколько не в курсе. Польша и Чехия живут странной жизнью: их дотирует ЕС (можно сказать, Германия), но за эти деньги их, по-сути, обязуют покупать немецкие промтовары и станки. Т.е. это какой-то извращенный способ увеличить рынок сбыта, для основных доноров. Тем не менее, халява не вечная и самое интересное произойдет после 2020 годы, когда Прибалтике и Польше дотации урежут либо вовсе прекратят. И если для Польши это означает всего лишь замедление роста ВВП, то Прибалтике, в которой треть бюджета суть дотации ЕС, придется э-э-э, сложнее.. Они там уже ноют по этому поводу и ищут, у кого можно выклянчить. Благо, из-за дотаций им ранее не приходилось занимать на финансовых рынках и имеют хорошее соотношение ВВП к долгу. Все это нытье папиреднего президента всего то навсего значило желание попасть на чужой праздник жизни, на халяву. Но Европа после греческого прецедента к этому относится прохладно
ЛАД За те деньги, что продают Украину - "Палата №6" - организовывается профессионально:
Kudrjavuy написав:Пока министры реализовывают за наличку все ликвидные месторождения и недра Украины - те, кто добывает эти полдезные ископаемые, перерабатывает, делает, вернее создаёт национальное благосостояние - томятся впроголодь. А смотрящие носят друг-дружке миллионные(в долларах) взятки...
https://replyua.net/news/152617-v-stoli ... matum.html Если власти в ближайшее время не решат проблемы с накопившейся задолженностью по заработной плате, шахтеры со всех областей Украины проведут в Киеве массовые акции протеста. Как передает replyua.net со ссылкой на «Українські новини», об этом заявил гендиректор Национальной угольной компании Виталий Довгаль.
В том числе, он напомнил, что только до конца сегодняшнего дня львовских шахт дают правительству, президенту и министерству энергетики и угольной промышленности время на решение проблемы с долгами по зарплате. Если этого не произойдет, колонна из западной Украины отправится на Киев для проведения акций протеста из-за невыплаты зарплат. Не лучше ситуация на Донбассе, поэтому не исключено, что если проблема не решится, то аналогичное решение может быть принято и там.
Со слов Довгаля, горняки не исключают и радикальные действия. «Поэтому наше обращение к главе государства, правительству, министерству энергетики и угля: либо вы выполняете данные обещания – либо столица снова услышит стук шахтерских касок», - добавил он.
Людей по сути отвлекают от работы "поездками в Киев" - современные "Попы Гапоны". Ждём "Жаозен", "Междуречье"-? А нелюдь с нацарёванным на "Землю обетованную?" - Главное, что бы под шумок их братья из РФ оккупировали - тогда можно говорить "Вы сами хотели!"
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
airmax78 написав:Кроме безвиза, которого без Пороха и его давления на ВРУ по принятию пакета законов, бывших условием предоставления безвиза, безвиза нам бы никогда не дали - хоть бы кто там и сколько не работал над ним, начиная с Кравчука и заканчивая Януковичем -
Никакой Кравчук этим не заморачивался, тем более что при нем как и при Кучме до 2003г можно было ездить в страны бывшего Ост-блока и так без виз. Безвизом начал заниматься Ющенко, причем не для выезжающих граждан Украины, а для въезжающих из ЕС
airmax78 написав: Порох вытащил страну, стоявшую на грани дефолта и развала из глубочайшей ж*** - остановил распад страны и падение экономики.
Страна никуда не распадалась, а отходила под Россию. И от такой Новороссии от Донецка до Одессы спас ее вовсе не Порошенко, а Беня. Та руструктуризация которую провела Яресько назначенная Порошенко ничуть не лучше дефолта, только отсроченного. И внешние долги никуда не делись,и внутренние растут дальше и достались Зеленскому. Экономика, оказывается,не падает. А что с ней происходит,остановилась или расцвела, и почему это никто кроме порохоботов не заметил?
airmax78 написав: И то, что мы так легко, пока, переносим президентство Зеленского - это исключительно благодаря определенному запасу прочности, созданному при Порошенко. Но запас прочности очень ограниченный. Поэтому булки расслаблять не стоит.
Какой еще запас, какой прочности? С выплатами по прошлым долгам рассчитываться занимая новые?
Ющенко занимался безвизом, Янукович тоже, уверен, занимался безвизом и ассоциацией, Филарет занимался томосом. И так бы еще занимались,занимались и занимались, может еще 5 лет, может 10. Но пока не пришел Порох - никакого результата не было. И, пожалуйста, хватит легенд про спасителя Украины Беню. Нефть из нефтепровода - да, "спас". Дивиденды Укрнафты долго "спасал". 5 ярдов из Привата "спас". О спасении Беней чего-то еще - не слышал. Во время операции по "спасению" Зугреса - спровоцировал Иловайск, благополучно свалил вину на Петю и дальше уже спасал только собственную задницу.