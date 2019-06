Форуми / Казна: бюджет, податки,

пенсійний фонд та інше / Макроекономіка України.

Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

тему Відповісти

на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 3137313831393140 Чи потрібен розпуск Верховної Ради та дострокові вибори до неї? Політичні дискусії 2.5 5 175 Так, це необхідно для збільшення підтримки в Раді нового Президента 25% 43 Так, необхідно оновити парламент і сформувати нову коаліцію 33% 58 Ні, це спроба нового президента тиснути на Верховну Раду 9% 15 Ні, немає сенсу квапити події, чергові вибори в Раду і так вже скоро 31% 54 Інший варіант 3% 5 Всього голосів : 175 Додано: Сер 12 чер, 2019 15:07 ЛАД написав: Kudrjavuy написав: ЛАД написав: Kudrjavuy

Простите, у Вас, как обычно на городi бузина, а в Києвi дядька.

Какая связь между моим постом о ксенофобии и Вашей цитатой о продаже мест в партсписках? Простите, у Вас, как обычно на городi бузина, а в Києвi дядька.Какая связь между моим постом о ксенофобии и Вашей цитатой о продаже мест в партсписках?

Назовите хоть один "политический проект"(Без "ксенофобии и Вашей цитатой") - где организатором и вдохновителем есть Украинец - чьи интересы он отражает?



Назовите теперь "политические деяния", властных структур, что привели к процветанию Украины в финансовом. экономическом, ..... плане, за последние 100 - 150 лет?



Назовите хоть одну политическую платформу - деятельность которой отражает интересы Украины и уКРАИНЦА? Назовите хоть один "политический проект"(Без "ксенофобии и Вашей цитатой") - где организатором и вдохновителем есть Украинец - чьи интересы он отражает?Назовите теперь "политические деяния", властных структур, что привели к процветанию Украины в финансовом. экономическом, ..... плане, за последние 100 - 150 лет?Назовите хоть одну политическую платформу - деятельность которой отражает интересы Украины и уКРАИНЦА?

До какого колена предлагаете проверять "чистоту расы"?

Не хочу возбуждать "совкофобов", но Украина 70-х - начала 80-х годов была, на мой взгляд, вполне благополучным государством.

Деятельность полит. платформы весьма слабо зависит от этнической принадлежности руководства.

Бойко, вроде, украинец (не проверял). До какого колена предлагаете проверять "чистоту расы"?Не хочу возбуждать "совкофобов", но Украина 70-х - начала 80-х годов была, на мой взгляд, вполне благополучным государством.Деятельность полит. платформы весьма слабо зависит от этнической принадлежности руководства.Бойко, вроде, украинец (не проверял).

Вы ему ещё в штаны загляните - на нём и без паспорта нарисовано.

ЛАД написав: Предлагаете голосовать за него? Предлагаете голосовать за него?

У меня хватило такта за всё время не вести агитации, а тем более за Врага. Вы ему ещё в штаны загляните - на нём и без паспорта нарисовано.У меня хватило такта за всё время не вести агитации, а тем более за Врага. Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть. Kudrjavuy

Повідомлень: 6884 З нами з: 20.09.12 Подякував: 648 раз. Подякували: 837 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 12 чер, 2019 15:11 ЛАД написав:

И почему уКРАИНЕЦ в Украине имеет меньше Прав, чем коренные народы Америки в Америке?

Это откуда такой вывод?

Какой-то другой народ в Украине имеет больше прав? Какой?

Простите, "палата №6". Это откуда такой вывод?Какой-то другой народ в Украине имеет больше прав? Какой?Простите, "палата №6".

Окончательное Решение по Делу "Бурмич и другие против Украины"

Прецендентное Решение, где удовлетворено за один раз более 12 тысяч исков 12.10.2017года - и до сих пор не исполненного.



Тысячи углекопов, химиков, энергетиков,...- тех, кто реально создаёт Государство - не имеют Прав даже бастовать - работают впроголодь с 1992 года.

- Палата №6?

- Согласен.

Вот кто быстрее без них(и без кого) сдохнет? Окончательное Решение по Делу "Бурмич и другие против Украины"Прецендентное Решение, где удовлетворено за один раз более 12 тысяч исков 12.10.2017года - и до сих пор не исполненного.Тысячи углекопов, химиков, энергетиков,...- тех, кто реально создаёт Государство - не имеют Прав даже бастовать - работают впроголодь с 1992 года.- Палата №6?- Согласен.Вот кто быстрее без них(и без кого) сдохнет? Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть. Kudrjavuy

Повідомлень: 6884 З нами з: 20.09.12 Подякував: 648 раз. Подякували: 837 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 12 чер, 2019 15:20 airmax78 написав: Югославия - удачный пример. Все страны, образовавшиеся на обломках Югославии, живут лучше, свободнее и богаче чем жили в Югославии.

Югославия - удачный пример. Все страны, образовавшиеся на обломках Югославии, живут лучше, свободнее и богаче чем жили в Югославии.



Сравнивать нужно не AS IS, а TO BE! Что за манипуляция - разумеется, за 20 лет и органически можно вырасти в качестве жизни вдвое.



Без американского вмешательства, оставившего Сербию в руинах, последняя жила бы сегодня существенно лучше, чем живет.



airmax78 написав: А в остальных странах: ну что же делать, если большая часть населения там слабоумные и неспособные к самоорганизации на принципах демократии и верховенства права? Неспособны - значит эти государства не должны существовать. Включая Украину. Если не сможем организоваться - то туда нам и дорога. Хватит мир смешить и быть пародией на государство. А в остальных странах: ну что же делать, если большая часть населения там слабоумные и неспособные к самоорганизации на принципах демократии и верховенства права? Неспособны - значит эти государства не должны существовать. Включая Украину. Если не сможем организоваться - то туда нам и дорога. Хватит мир смешить и быть пародией на государство.



Эта воняющая за километр доктрина США вообще должна считаться экстремизмом, поскольку не укладывается в Конвенцию по правам человека и ни один существующий международный договор! Где это прописано, что американская модель государства является единственной правильной? Пусть папуасы живут на своей земле, как хочется им самим, а не как покажется правильным американским ксенофобам! Сравнивать нужно не AS IS, а TO BE! Что за манипуляция - разумеется, за 20 лет и органически можно вырасти в качестве жизни вдвое.Без американского вмешательства, оставившего Сербию в руинах, последняя жила бы сегодня существенно лучше, чем живет.Эта воняющая за километр доктрина США вообще должна считаться экстремизмом, поскольку не укладывается в Конвенцию по правам человека и ни один существующий международный договор! Где это прописано, что американская модель государства является единственной правильной? Пусть папуасы живут на своей земле, как хочется им самим, а не как покажется правильным американским ксенофобам! zРадио

Повідомлень: 2429 З нами з: 02.05.18 Подякував: 722 раз. Подякували: 1662 раз. Профіль 2 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Сер 12 чер, 2019 15:24



15:25, сегодня https://strana.ua/news/206064-komanda-z ... nalov.html

В команде Владимира Зеленского заявили, что Конституцию необходимо изменить. Об этом в интервью "РБК-Украина" сообщил представитель Зеленского в Раде Руслан Стефанчук.



"Конституция будет изменена, но будет ли она изменена в какой-то части или же в целом, возможно, на референдуме – все это вопрос дискуссии", – сказал Руслан Стефанчук.



По его словам, в планах команды Зеленского - восстановить конституционную комиссию, потому что, если власть и президент должны задавать направление изменений, то формировать их структуру и логику должны профессионалы.



"...Раньше все изменения вносились в разделы полномочий Рады и президента, а мы должны начинать с раздела о правах и свободах граждан... Там масса декларативных прав, которые совершенно не имеют ни механизма реализации, ни механизма защиты этих прав. Это надо менять", – сказал Руслан Стефанчук.



Он добавил, что команда Зеленского намерена оставить за государством сервисные функции, это и есть либертарианство в их понимании.



"Наша цель – украинская либеральная экономика", - заявил Руслан Стефанчук.



Кроме того, по его словам, сейчас в Украине не существует унифицированного текста Конституции. Согласно данным анализа, после всех внесенных в разные статьи изменений не существует их окончательной редакции, необходимой в соответствии с правилами законотворческой техники. В команде президента заявили, что хотят изменить Конституцию15:25, сегодняВ команде Владимира Зеленского заявили, что Конституцию необходимо изменить. Об этом в интервью "РБК-Украина" сообщил представитель Зеленского в Раде Руслан Стефанчук."Конституция будет изменена, но будет ли она изменена в какой-то части или же в целом, возможно, на референдуме – все это вопрос дискуссии", – сказал Руслан Стефанчук.По его словам, в планах команды Зеленского - восстановить конституционную комиссию, потому что, если власть и президент должны задавать направление изменений, то формировать их структуру и логику должны профессионалы."...Раньше все изменения вносились в разделы полномочий Рады и президента, а мы должны начинать с раздела о правах и свободах граждан... Там масса декларативных прав, которые совершенно не имеют ни механизма реализации, ни механизма защиты этих прав. Это надо менять", – сказал Руслан Стефанчук.Он добавил, что команда Зеленского намерена оставить за государством сервисные функции, это и есть либертарианство в их понимании."Наша цель – украинская либеральная экономика", - заявил Руслан Стефанчук.Кроме того, по его словам, сейчас в Украине не существует унифицированного текста Конституции. Согласно данным анализа, после всех внесенных в разные статьи изменений не существует их окончательной редакции, необходимой в соответствии с правилами законотворческой техники.

Менять нужно не Конституцию, а её трактовку Чёрным криминалом.

- Для этого нужна диктатура - Прямое действие Конституции Украины. Это на мой взгляд первый хыбний шаг:Менять нужно не Конституцию, а её трактовку Чёрным криминалом.- Для этого нужна диктатура - Прямое действие Конституции Украины. Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть. Kudrjavuy

Повідомлень: 6884 З нами з: 20.09.12 Подякував: 648 раз. Подякували: 837 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 12 чер, 2019 15:25 sequence написав: ЛАД написав: ..

Польша и Чехия скорее заслуга не США, а ЕС вообще и Германии, в частности. ..Польша и Чехия скорее заслуга не США, а ЕС вообще и Германии, в частности.

да. Получать субсидиями ЕС по 20 миллиардов евро в год, это нечто. Я только вернулся из Польши, мне местные объяснили механизм. Оказывается, субсидии ЕС идут на пополнение местных бюджетов, а центральный бюждет живет своей жизнью и проблемами - например, жесткие кассовые разрывы в солидарном пенсионном фонде и т.д.. Местные власти разрабатывают кучу программ для бизнеса, вплоть до того, что тебе на руки выдают сумму до 80 тыс. евро (частный предприниматель), которые не надо отдавать + 2 летние налоговые каникулы. Если у тебя планы больше, чем построить чебуречную, то могут откашлять тоже больше.

И все равно народ из Польши активно тикает. Раньше в Англию, теперь в Норвегию/Швецию.. да. Получать субсидиями ЕС по 20 миллиардов евро в год, это нечто. Я только вернулся из Польши, мне местные объяснили механизм. Оказывается, субсидии ЕС идут на пополнение местных бюджетов, а центральный бюждет живет своей жизнью и проблемами - например, жесткие кассовые разрывы в солидарном пенсионном фонде и т.д.. Местные власти разрабатывают кучу программ для бизнеса, вплоть до того, что тебе на руки выдают сумму до 80 тыс. евро (частный предприниматель), которые не надо отдавать + 2 летние налоговые каникулы. Если у тебя планы больше, чем построить чебуречную, то могут откашлять тоже больше.И все равно народ из Польши активно тикает. Раньше в Англию, теперь в Норвегию/Швецию..



Господа, я согласен с вами, но ЕС - это во многом тоже креатура поствоенной системы американского доминирования. Поэтому относительное благополучие Польши и Чехии, пусть и с помощью "допинга", можно считать (редким) удачным примером американского вмешательства - США качественно приложились к тому, чтобы оторвать эти страны от влияния Москвы Господа, я согласен с вами, но ЕС - это во многом тоже креатура поствоенной системы американского доминирования. Поэтому относительное благополучие Польши и Чехии, пусть и с помощью "допинга", можно считать (редким) удачным примером американского вмешательства - США качественно приложились к тому, чтобы оторвать эти страны от влияния Москвы zРадио

Повідомлень: 2429 З нами з: 02.05.18 Подякував: 722 раз. Подякували: 1662 раз. Профіль 2 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Сер 12 чер, 2019 15:44 shapo написав:

Ваш кумир работал министром экономики в правительстве Азарова в котором освящались все коррупционные схемы, так что после этого Зеленский может взять любого взяточника и любую тусовщицу и все равно не дотянет до евроинтегратора Ваш кумир работал министром экономики в правительстве Азарова в котором освящались все коррупционные схемы, так что после этого Зеленский может взять любого взяточника и любую тусовщицу и все равно не дотянет до евроинтегратора

звучить так що якщо сусід напісяв в під"їзді, то іншим можна там ще й накакати звучить так що якщо сусід напісяв в під"їзді, то іншим можна там ще й накакати В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA

п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe. flyman

Повідомлень: 15536 З нами з: 09.03.14 Подякував: 929 раз. Подякували: 921 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 12 чер, 2019 15:45 zРадио написав: ..США качественно приложились к тому, чтобы оторвать эти страны от влияния Москвы ..США качественно приложились к тому, чтобы оторвать эти страны от влияния Москвы

мне кажется, вы несколько не в курсе. Польша и Чехия живут странной жизнью: их дотирует ЕС (можно сказать, Германия), но за эти деньги их, по-сути, обязуют покупать немецкие промтовары и станки.

Т.е. это какой-то извращенный способ увеличить рынок сбыта, для основных доноров.

Тем не менее, халява не вечная и самое интересное произойдет после 2020 годы, когда Прибалтике и Польше дотации урежут либо вовсе прекратят. И если для Польши это означает всего лишь замедление роста ВВП, то Прибалтике, в которой треть бюджета суть дотации ЕС, придется э-э-э, сложнее..

Они там уже ноют по этому поводу и ищут, у кого можно выклянчить. Благо, из-за дотаций им ранее не приходилось занимать на финансовых рынках и имеют хорошее соотношение ВВП к долгу.

Все это нытье папиреднего президента всего то навсего значило желание попасть на чужой праздник жизни, на халяву.

Но Европа после греческого прецедента к этому относится прохладно мне кажется, вы несколько не в курсе. Польша и Чехия живут странной жизнью: их дотирует ЕС (можно сказать, Германия), но за эти деньги их, по-сути, обязуют покупать немецкие промтовары и станки.Т.е. это какой-то извращенный способ увеличить рынок сбыта, для основных доноров.Тем не менее, халява не вечная и самое интересное произойдет после 2020 годы, когда Прибалтике и Польше дотации урежут либо вовсе прекратят. И если для Польши это означает всего лишь замедление роста ВВП, то Прибалтике, в которой треть бюджета суть дотации ЕС, придется э-э-э, сложнее..Они там уже ноют по этому поводу и ищут, у кого можно выклянчить. Благо, из-за дотаций им ранее не приходилось занимать на финансовых рынках и имеют хорошее соотношение ВВП к долгу.Все это нытье папиреднего президента всего то навсего значило желание попасть на чужой праздник жизни, на халяву.Но Европа после греческого прецедента к этому относится прохладно sequence Повідомлень: 2342 З нами з: 29.12.15 Подякував: 279 раз. Подякували: 661 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 12 чер, 2019 16:14 ЛАД

За те деньги, что продают Украину - "Палата №6" - организовывается профессионально:

Kudrjavuy написав: Пока министры реализовывают за наличку все ликвидные месторождения и недра Украины - те, кто добывает эти полдезные ископаемые, перерабатывает, делает, вернее создаёт национальное благосостояние - томятся впроголодь. А смотрящие носят друг-дружке миллионные(в долларах) взятки...

https://replyua.net/news/152617-v-stoli ... matum.html

Если власти в ближайшее время не решат проблемы с накопившейся задолженностью по заработной плате, шахтеры со всех областей Украины проведут в Киеве массовые акции протеста. Как передает replyua.net со ссылкой на «Українські новини», об этом заявил гендиректор Национальной угольной компании Виталий Довгаль.



В том числе, он напомнил, что только до конца сегодняшнего дня львовских шахт дают правительству, президенту и министерству энергетики и угольной промышленности время на решение проблемы с долгами по зарплате. Если этого не произойдет, колонна из западной Украины отправится на Киев для проведения акций протеста из-за невыплаты зарплат. Не лучше ситуация на Донбассе, поэтому не исключено, что если проблема не решится, то аналогичное решение может быть принято и там.



Со слов Довгаля, горняки не исключают и радикальные действия. «Поэтому наше обращение к главе государства, правительству, министерству энергетики и угля: либо вы выполняете данные обещания – либо столица снова услышит стук шахтерских касок», - добавил он. Если власти в ближайшее время не решат проблемы с накопившейся задолженностью по заработной плате, шахтеры со всех областей Украины проведут в Киеве массовые акции протеста. Как передает replyua.net со ссылкой на «Українські новини», об этом заявил гендиректор Национальной угольной компании Виталий Довгаль.В том числе, он напомнил, что только до конца сегодняшнего дня львовских шахт дают правительству, президенту и министерству энергетики и угольной промышленности время на решение проблемы с долгами по зарплате. Если этого не произойдет, колонна из западной Украины отправится на Киев для проведения акций протеста из-за невыплаты зарплат. Не лучше ситуация на Донбассе, поэтому не исключено, что если проблема не решится, то аналогичное решение может быть принято и там.Со слов Довгаля, горняки не исключают и радикальные действия. «Поэтому наше обращение к главе государства, правительству, министерству энергетики и угля: либо вы выполняете данные обещания – либо столица снова услышит стук шахтерских касок», - добавил он.

Людей по сути отвлекают от работы "поездками в Киев" - современные "Попы Гапоны".

Ждём "Жаозен", "Междуречье"-?

А нелюдь с нацарёванным на "Землю обетованную?" - Главное, что бы под шумок их братья из РФ оккупировали - тогда можно говорить "Вы сами хотели!" Пока министры реализовывают за наличку все ликвидные месторождения и недра Украины - те, кто добывает эти полдезные ископаемые, перерабатывает, делает, вернее создаёт национальное благосостояние - томятся впроголодь. А смотрящие носят друг-дружке миллионные(в долларах) взятки...Людей по сути отвлекают от работы "поездками в Киев" - современные "Попы Гапоны".Ждём "Жаозен", "Междуречье"-?А нелюдь с нацарёванным на "Землю обетованную?" - Главное, что бы под шумок их братья из РФ оккупировали - тогда можно говорить "Вы сами хотели!" За те деньги, что продают Украину - "Палата №6" - организовывается профессионально: Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть. Kudrjavuy

Повідомлень: 6884 З нами з: 20.09.12 Подякував: 648 раз. Подякували: 837 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 12 чер, 2019 16:17 shapo написав: airmax78 написав: Кроме безвиза, которого без Пороха и его давления на ВРУ по принятию пакета законов, бывших условием предоставления безвиза, безвиза нам бы никогда не дали - хоть бы кто там и сколько не работал над ним, начиная с Кравчука и заканчивая Януковичем - Кроме безвиза, которого без Пороха и его давления на ВРУ по принятию пакета законов, бывших условием предоставления безвиза, безвиза нам бы никогда не дали - хоть бы кто там и сколько не работал над ним, начиная с Кравчука и заканчивая Януковичем -



Никакой Кравчук этим не заморачивался, тем более что при нем как и при Кучме до 2003г можно было ездить в страны бывшего Ост-блока и так без виз.

Безвизом начал заниматься Ющенко, причем не для выезжающих граждан Украины, а для въезжающих из ЕС



airmax78 написав: Порох вытащил страну, стоявшую на грани дефолта и развала из глубочайшей ж*** - остановил распад страны и падение экономики. Порох вытащил страну, стоявшую на грани дефолта и развала из глубочайшей ж*** - остановил распад страны и падение экономики.



Страна никуда не распадалась, а отходила под Россию. И от такой Новороссии от Донецка до Одессы спас ее вовсе не Порошенко, а Беня.

Та руструктуризация которую провела Яресько назначенная Порошенко ничуть не лучше дефолта, только отсроченного. И внешние долги никуда не делись,и внутренние растут дальше и достались Зеленскому.

Экономика, оказывается,не падает. А что с ней происходит,остановилась или расцвела, и почему это никто кроме порохоботов не заметил?









airmax78 написав: И то, что мы так легко, пока, переносим президентство Зеленского - это исключительно благодаря определенному запасу прочности, созданному при Порошенко. Но запас прочности очень ограниченный. Поэтому булки расслаблять не стоит. И то, что мы так легко, пока, переносим президентство Зеленского - это исключительно благодаря определенному запасу прочности, созданному при Порошенко. Но запас прочности очень ограниченный. Поэтому булки расслаблять не стоит.

Какой еще запас, какой прочности?

С выплатами по прошлым долгам рассчитываться занимая новые? Никакой Кравчук этим не заморачивался, тем более что при нем как и при Кучме до 2003г можно было ездить в страны бывшего Ост-блока и так без виз.Безвизом начал заниматься Ющенко, причем не для выезжающих граждан Украины, а для въезжающих из ЕССтрана никуда не распадалась, а отходила под Россию. И от такой Новороссии от Донецка до Одессы спас ее вовсе не Порошенко, а Беня.Та руструктуризация которую провела Яресько назначенная Порошенко ничуть не лучше дефолта, только отсроченного. И внешние долги никуда не делись,и внутренние растут дальше и достались Зеленскому.Экономика, оказывается,не падает. А что с ней происходит,остановилась или расцвела, и почему это никто кроме порохоботов не заметил?Какой еще запас, какой прочности?С выплатами по прошлым долгам рассчитываться занимая новые?

Ющенко занимался безвизом, Янукович тоже, уверен, занимался безвизом и ассоциацией, Филарет занимался томосом. И так бы еще занимались,занимались и занимались, может еще 5 лет, может 10. Но пока не пришел Порох - никакого результата не было. И, пожалуйста, хватит легенд про спасителя Украины Беню. Нефть из нефтепровода - да, "спас". Дивиденды Укрнафты долго "спасал". 5 ярдов из Привата "спас". О спасении Беней чего-то еще - не слышал. Во время операции по "спасению" Зугреса - спровоцировал Иловайск, благополучно свалил вину на Петю и дальше уже спасал только собственную задницу. Ющенко занимался безвизом, Янукович тоже, уверен, занимался безвизом и ассоциацией, Филарет занимался томосом. И так бы еще занимались,занимались и занимались, может еще 5 лет, может 10. Но пока не пришел Порох - никакого результата не было. И, пожалуйста, хватит легенд про спасителя Украины Беню. Нефть из нефтепровода - да, "спас". Дивиденды Укрнафты долго "спасал". 5 ярдов из Привата "спас". О спасении Беней чего-то еще - не слышал. Во время операции по "спасению" Зугреса - спровоцировал Иловайск, благополучно свалил вину на Петю и дальше уже спасал только собственную задницу. airmax78 Повідомлень: 30496 З нами з: 25.10.12 Подякував: 807 раз. Подякували: 3625 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 3137313831393140 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Ірина_, Модератор Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гістьМодератори: ТупУм