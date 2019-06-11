sequence написав:

zРадио написав: ..США качественно приложились к тому, чтобы оторвать эти страны от влияния Москвы ..США качественно приложились к тому, чтобы оторвать эти страны от влияния Москвы

мне кажется, вы несколько не в курсе. Польша и Чехия живут странной жизнью: их дотирует ЕС (можно сказать, Германия), но за эти деньги их, по-сути, обязуют покупать немецкие промтовары и станки.Т.е. это какой-то извращенный способ увеличить рынок сбыта, для основных доноров.Тем не менее, халява не вечная и самое интересное произойдет после 2020 годы, когда Прибалтике и Польше дотации урежут либо вовсе прекратят. И если для Польши это означает всего лишь замедление роста ВВП, то Прибалтике, в которой треть бюджета суть дотации ЕС, придется э-э-э, сложнее..Они там уже ноют по этому поводу и ищут, у кого можно выклянчить. Благо, из-за дотаций им ранее не приходилось занимать на финансовых рынках и имеют хорошее соотношение ВВП к долгу.Все это нытье папиреднего президента всего то навсего значило желание попасть на чужой праздник жизни, на халяву.Но Европа после греческого прецедента к этому относится прохладно