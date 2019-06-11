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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3139314031413142>

Чи потрібен розпуск Верховної Ради та дострокові вибори до неї?

Політичні дискусії 2.5 5 175
Так, це необхідно для збільшення підтримки в Раді нового Президента
25%
43
Так, необхідно оновити парламент і сформувати нову коаліцію
33%
58
Ні, це спроба нового президента тиснути на Верховну Раду
9%
15
Ні, немає сенсу квапити події, чергові вибори в Раду і так вже скоро
31%
54
Інший варіант
3%
5
Всього голосів : 175
Повідомлення Додано: Сер 12 чер, 2019 16:35

  V2 написав:Volodymyr Omelyan
7 год ·

#JurassicPark або жили бідно - нічого починати

Вчора вночі ряд ЗМІ опублікували рішення Баришівського районного суду Київської області щодо призупинення дії ліцензії на право провадження господарської діяльності з перевезення пасажирів повітряним транспортом авіакомпанії SkyUp Airlines.

Памятаєте таку авіакомпанію?

В 2017 році, коли її створювали, їй побажали «ана умрьот».
В 2019, коли її флот налічує вже 9 сучасних Боїнгів і вона успішно виконує не лише чартерні, але й регулярні внутрішні та міжнародні рейси за дешевими цінами - побажання вирішили більше не відкладати?
Тим більше, політичний клімат сприяє.

Районний суд немає жодної компетенції ухвалювати такі рішення, тим більше в забезпечувальній частині. Це є прерогативою виключно адміністративного суду.

Якби у нас було СБУ чи НАБУ, то вони би вмить з’ясували, як може позивач, яка має більше 30 адмін правопорушень, значна частина яких пов’язана з алкоголем, отримати таке рішення і хто їй у цьому допомагав. Ми, до речі, це з’ясували за тиждень.

Щодо суті питання:

Поки я Міністр інфраструктури - SkyUp буде літати і компанії нічого не загрожує.
Всі пасажири можуть бути певні, що це стабільна авіакомпанія, яка надає якісні і дешеві послуги і жодні політичні «рішення» рейдерів не вплинуть на її роботу і розвиток.

Ми забезпечили вільну конкуренцію і чесні правила гри в авіації, в автобусних перевезеннях і на морі і ніхто та ніщо нас не зіб’є з цього шляху.
І ми вміємо і знаємо, як це гарантувати, які б «рішення» не схвалювалися.
Мені не потрібні вибори, щоб знати, що за мною 99,9% українців, які хочуть комфортно, безпечно і дешево подорожувати. І хочуть СПРАВЕДЛИВОСТІ, якої знову немає.
А 0,1%, які вважають, що 90-ті повернулися і вони «банкують» - швидко зрозуміють свою помилку.

Хотів зазначити, що в мене міцне здоров`я, я в добрій фізичній формі, я не є випадковим власником тисячі державних компаній і не вивів за кордон півтрильйона доларів. Схем теж немає, перевірено всіма.

Тому, залякувати, погрожувати, придумувати сенсу немає.

Володимир Зеленський, наберіть відомий номер і запитайте: «wtf is going on?”. І одразу можете запитати, коли до Дніпра буде літати дешево.
І більше ніколи за цим номером не дзвоніть.

Шоу закінчилося.
Працюй-Те!

Ну да, видите ли конкуренцию в вотчине Бени развели. Мало того, что позапускали всяких Раянов и Эрнестов, так еще и своим дают развиваться на поле, на котором всегда был только один игрок - МАУ. Ну, ничего, Беня вам покажет что такое конкуренция и билеты па50 баксов продавать.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 чер, 2019 16:51

Дмитрий Спивак
Я принял для себя непростое, но обдуманное Решение.
Я НЕ ИДУ в ПАРЛАМЕНТ!

Причин несколько.

Во-первых, после того, как на съезде партии «Слуга народа» меня объявили под номером 33, в социальных сетях развернулась против меня и моей семьи целая кампания по дискредитации. Чудовищная грязь и потоки циничной лжи от псевдо активистов типа Стерненко и Ко заполонили все «помойки» и ботосфера занялась своим привычным делом.
...

https://www.facebook.com/SpivakDmytriy/ ... 9428171100
33. Дмитрий Спивак. Уже третий подряд одессит в проходной части списка. Бывший депутат Одесского горсовета. Сейчас - блогер и ведущий на телеканале NewsОne.

https://strana.ua/news/205596-zelenskij ... idate.html

Vadim Gytzait
Сегодня такое решение принял я. Я не иду на выборы в Раду. Я благодарен Президенту Владимиру ЗеленскомуВолодимир Зеленськийглаве партии «Слуга народа» Дмитрию РазумковуДмитрий Разумковда и всей команде в целом за оказанное доверие.
...

https://www.facebook.com/vgytzait/posts ... 2363168539
81. Вадим Гутцайт - директор Департамента молодежи и спорта КГГА, олимпийский чемпион, фехтовальщик, саблист. Президент Федерации фехтования Украины. Был помощником-консультантом нардепа от Партии регионов - Эльбруса Тадеева.

https://strana.ua/news/205596-zelenskij ... idate.html



Кандидаты в нардепы по мажоритарным округам: список
12.06.2019 - 12:08

Центризбирком уже зарегистрировал 111 кандидатов в народные депутаты, которые баллотируются по мажоритарным округам. Первым ЦИК зарегистрировал кандидатом в нардепы Владимира Пригладя, он баллотируется в одномандатном избирательном округе № 214.

Кроме того, ЦИК зарегистрировал 7 кандидатов в ОИО от политических партий. В общем уже зарегистрированы 95 кандидатов.

Кандидаты в народные депутаты (список обновляется)

Винницкая область
...

https://www.rbc.ua/rus/news/kandidaty-n ... 45733.html
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Повідомлення Додано: Сер 12 чер, 2019 16:58

  shapo написав:
  airmax78 написав:Мой "кумир" работал и результатами его работы мы все сейчас пользуемся.

Кроме безвиза которым начал заниматься еще Ющенко отменивший визы для стран ЕС, США, Канады и т.д. чего он еще наработал?
Увеличившиеся внутренние и внешние долги, больший отток населения, деградировавшую медицину, образование,ЖКХ?
Только не пишите про украинскую армию и успехи на международном поприще - нет ни того, ни другого

Оставьте в покое отток населения.
Если бы при Яныке, Юще, Кучме - при ком угодно- был бы введен безвиз и открыт восточноевропейский рынок труда - отток был бы точно такой же.
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Повідомлення Додано: Сер 12 чер, 2019 17:06

  ЛАД написав:
И почему уКРАИНЕЦ в Украине имеет меньше Прав, чем коренные народы Америки в Америке?

Это откуда такой вывод?
Какой-то другой народ в Украине имеет больше прав? Какой?
Простите, "палата №6".

Не палата №6, а обычный (хотя и тщательно замаскированный за потоком сознания) антисемитизм. Давно заметил. Поэтому и забанил.
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Повідомлення Додано: Сер 12 чер, 2019 17:19

  sequence написав:
  zРадио написав:..США качественно приложились к тому, чтобы оторвать эти страны от влияния Москвы

мне кажется, вы несколько не в курсе. Польша и Чехия живут странной жизнью: их дотирует ЕС (можно сказать, Германия), но за эти деньги их, по-сути, обязуют покупать немецкие промтовары и станки.
Т.е. это какой-то извращенный способ увеличить рынок сбыта, для основных доноров.
Тем не менее, халява не вечная и самое интересное произойдет после 2020 годы, когда Прибалтике и Польше дотации урежут либо вовсе прекратят. И если для Польши это означает всего лишь замедление роста ВВП, то Прибалтике, в которой треть бюджета суть дотации ЕС, придется э-э-э, сложнее..
Они там уже ноют по этому поводу и ищут, у кого можно выклянчить. Благо, из-за дотаций им ранее не приходилось занимать на финансовых рынках и имеют хорошее соотношение ВВП к долгу.
Все это нытье папиреднего президента всего то навсего значило желание попасть на чужой праздник жизни, на халяву.
Но Европа после греческого прецедента к этому относится прохладно


Начнем с того, что о Прибалтике мы в принципе не говорили. Это как раз пример неудачного американского вмешательства.

Что же касается Польши и Чехии - схема, которую вы описали, абсолютно, на все 100%, соответствует концепции т.н. Плана Маршалла, по которому ряд европейских стран получали американские кредиты на покупку средств производства американского производства (извините за каламбур :D )

При умелом использовании такой подход стимулировал активное развитие экономик стран-ресипиентов. С Польшей и Чехией будет так же - на чужие деньги они построили неплохую инфраструктуру и промышленность, которая далее будет самостоятельно зарабатывать и на поддержание операций, и на инвестиции в дальнейшее развитие.
zРадио
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Повідомлення Додано: Сер 12 чер, 2019 17:21

Оказывается, Зеленский шутил насчет высоких тарифов и несправедливости Роттердама+
https://m.facebook.com/story.php?story_ ... 1476216252

Интересно, в каком месте он пошутил насчет отношений с РФ и войны с боевиками?
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Повідомлення Додано: Сер 12 чер, 2019 17:26

  Starikan написав:
  ЛАД написав:
И почему уКРАИНЕЦ в Украине имеет меньше Прав, чем коренные народы Америки в Америке?

Это откуда такой вывод?
Какой-то другой народ в Украине имеет больше прав? Какой?
Простите, "палата №6".

Не палата №6, а обычный (хотя и тщательно замаскированный за потоком сознания) антисемитизм. Давно заметил. Поэтому и забанил.

Как только поднимается речь о Экономическом криминале - разрушающем системно Украину, о смотрящих - возглавляющих кримина в Украине,....
- Сразу поднимается вой, про "АНТИСЕМИТИЗМ".
- Может действительно пора чётко определить границы в Украине криминальным кланам по национальному признаку?
- Степень его влияния на финансовую, экономическую, политическую, социальную,... жизнь в Украине пора сокращать?

"Вор" - должен сидеть в тюрьме(при чём не в камере, со всеми удобствами, и не личном "пенитенциарном закладе")!
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Сер 12 чер, 2019 17:29, всього редагувалось 1 раз.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Сер 12 чер, 2019 17:27

  Kudrjavuy написав:
  ЛАД написав:
И почему уКРАИНЕЦ в Украине имеет меньше Прав, чем коренные народы Америки в Америке?

Это откуда такой вывод?
Какой-то другой народ в Украине имеет больше прав? Какой?
Простите, "палата №6".

Окончательное Решение по Делу "Бурмич и другие против Украины"
Прецендентное Решение, где удовлетворено за один раз более 12 тысяч исков 12.10.2017года - и до сих пор не исполненного. :oops:

Тысячи углекопов, химиков, энергетиков,...- тех, кто реально создаёт Государство - не имеют Прав даже бастовать - работают впроголодь с 1992 года.
- Палата №6?
- Согласен.
Вот кто быстрее без них(и без кого) сдохнет? :mrgreen:

Вы отвечаете не на тот вопрос, кот. задан.
У Вас звучит, что, вроде украинцы в Украине самые бесправные.
Я Вам и задал вопрос:
Какой-то другой народ в Украине имеет больше прав? Какой?

Вы не него не ответили.
Возможно, я Вас неправильно понял. Тогда выражайтесь яснее.

А вообще права не дают, их берут.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 12 чер, 2019 17:31

https://www.facebook.com/permalink.php? ... 1803039901
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Koks, Kudrjavyj, ребе Нок, Грйс-мэн, Автор77, rkjz, innamax2008
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Повідомлення Додано: Сер 12 чер, 2019 17:32

Re: Політичні дискусії

Еще новых ЗЕлиц вам в ленту: https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fcorruption.schemes%2Fposts%2F2503403066360127
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