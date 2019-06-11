Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Вчора вночі ряд ЗМІ опублікували рішення Баришівського районного суду Київської області щодо призупинення дії ліцензії на право провадження господарської діяльності з перевезення пасажирів повітряним транспортом авіакомпанії SkyUp Airlines.
Памятаєте таку авіакомпанію?
В 2017 році, коли її створювали, їй побажали «ана умрьот». В 2019, коли її флот налічує вже 9 сучасних Боїнгів і вона успішно виконує не лише чартерні, але й регулярні внутрішні та міжнародні рейси за дешевими цінами - побажання вирішили більше не відкладати? Тим більше, політичний клімат сприяє.
Районний суд немає жодної компетенції ухвалювати такі рішення, тим більше в забезпечувальній частині. Це є прерогативою виключно адміністративного суду.
Якби у нас було СБУ чи НАБУ, то вони би вмить з’ясували, як може позивач, яка має більше 30 адмін правопорушень, значна частина яких пов’язана з алкоголем, отримати таке рішення і хто їй у цьому допомагав. Ми, до речі, це з’ясували за тиждень.
Щодо суті питання:
Поки я Міністр інфраструктури - SkyUp буде літати і компанії нічого не загрожує. Всі пасажири можуть бути певні, що це стабільна авіакомпанія, яка надає якісні і дешеві послуги і жодні політичні «рішення» рейдерів не вплинуть на її роботу і розвиток.
Ми забезпечили вільну конкуренцію і чесні правила гри в авіації, в автобусних перевезеннях і на морі і ніхто та ніщо нас не зіб’є з цього шляху. І ми вміємо і знаємо, як це гарантувати, які б «рішення» не схвалювалися. Мені не потрібні вибори, щоб знати, що за мною 99,9% українців, які хочуть комфортно, безпечно і дешево подорожувати. І хочуть СПРАВЕДЛИВОСТІ, якої знову немає. А 0,1%, які вважають, що 90-ті повернулися і вони «банкують» - швидко зрозуміють свою помилку.
Хотів зазначити, що в мене міцне здоров`я, я в добрій фізичній формі, я не є випадковим власником тисячі державних компаній і не вивів за кордон півтрильйона доларів. Схем теж немає, перевірено всіма.
Тому, залякувати, погрожувати, придумувати сенсу немає.
Володимир Зеленський, наберіть відомий номер і запитайте: «wtf is going on?”. І одразу можете запитати, коли до Дніпра буде літати дешево. І більше ніколи за цим номером не дзвоніть.
Шоу закінчилося. Працюй-Те!
Ну да, видите ли конкуренцию в вотчине Бени развели. Мало того, что позапускали всяких Раянов и Эрнестов, так еще и своим дают развиваться на поле, на котором всегда был только один игрок - МАУ. Ну, ничего, Беня вам покажет что такое конкуренция и билеты па50 баксов продавать.
Дмитрий Спивак Я принял для себя непростое, но обдуманное Решение. Я НЕ ИДУ в ПАРЛАМЕНТ!
Причин несколько.
Во-первых, после того, как на съезде партии «Слуга народа» меня объявили под номером 33, в социальных сетях развернулась против меня и моей семьи целая кампания по дискредитации. Чудовищная грязь и потоки циничной лжи от псевдо активистов типа Стерненко и Ко заполонили все «помойки» и ботосфера занялась своим привычным делом. ...
Vadim Gytzait Сегодня такое решение принял я. Я не иду на выборы в Раду. Я благодарен Президенту Владимиру ЗеленскомуВолодимир Зеленськийглаве партии «Слуга народа» Дмитрию РазумковуДмитрий Разумковда и всей команде в целом за оказанное доверие. ...
81. Вадим Гутцайт - директор Департамента молодежи и спорта КГГА, олимпийский чемпион, фехтовальщик, саблист. Президент Федерации фехтования Украины. Был помощником-консультантом нардепа от Партии регионов - Эльбруса Тадеева.
Кандидаты в нардепы по мажоритарным округам: список 12.06.2019 - 12:08
Центризбирком уже зарегистрировал 111 кандидатов в народные депутаты, которые баллотируются по мажоритарным округам. Первым ЦИК зарегистрировал кандидатом в нардепы Владимира Пригладя, он баллотируется в одномандатном избирательном округе № 214.
Кроме того, ЦИК зарегистрировал 7 кандидатов в ОИО от политических партий. В общем уже зарегистрированы 95 кандидатов.
Кандидаты в народные депутаты (список обновляется)
airmax78 написав:Мой "кумир" работал и результатами его работы мы все сейчас пользуемся.
Кроме безвиза которым начал заниматься еще Ющенко отменивший визы для стран ЕС, США, Канады и т.д. чего он еще наработал? Увеличившиеся внутренние и внешние долги, больший отток населения, деградировавшую медицину, образование,ЖКХ? Только не пишите про украинскую армию и успехи на международном поприще - нет ни того, ни другого
Оставьте в покое отток населения. Если бы при Яныке, Юще, Кучме - при ком угодно- был бы введен безвиз и открыт восточноевропейский рынок труда - отток был бы точно такой же.
zРадио написав:..США качественно приложились к тому, чтобы оторвать эти страны от влияния Москвы
мне кажется, вы несколько не в курсе. Польша и Чехия живут странной жизнью: их дотирует ЕС (можно сказать, Германия), но за эти деньги их, по-сути, обязуют покупать немецкие промтовары и станки. Т.е. это какой-то извращенный способ увеличить рынок сбыта, для основных доноров. Тем не менее, халява не вечная и самое интересное произойдет после 2020 годы, когда Прибалтике и Польше дотации урежут либо вовсе прекратят. И если для Польши это означает всего лишь замедление роста ВВП, то Прибалтике, в которой треть бюджета суть дотации ЕС, придется э-э-э, сложнее.. Они там уже ноют по этому поводу и ищут, у кого можно выклянчить. Благо, из-за дотаций им ранее не приходилось занимать на финансовых рынках и имеют хорошее соотношение ВВП к долгу. Все это нытье папиреднего президента всего то навсего значило желание попасть на чужой праздник жизни, на халяву. Но Европа после греческого прецедента к этому относится прохладно
Начнем с того, что о Прибалтике мы в принципе не говорили. Это как раз пример неудачного американского вмешательства.
Что же касается Польши и Чехии - схема, которую вы описали, абсолютно, на все 100%, соответствует концепции т.н. Плана Маршалла, по которому ряд европейских стран получали американские кредиты на покупку средств производства американского производства (извините за каламбур )
При умелом использовании такой подход стимулировал активное развитие экономик стран-ресипиентов. С Польшей и Чехией будет так же - на чужие деньги они построили неплохую инфраструктуру и промышленность, которая далее будет самостоятельно зарабатывать и на поддержание операций, и на инвестиции в дальнейшее развитие.
И почему уКРАИНЕЦ в Украине имеет меньше Прав, чем коренные народы Америки в Америке?
Это откуда такой вывод? Какой-то другой народ в Украине имеет больше прав? Какой? Простите, "палата №6".
Не палата №6, а обычный (хотя и тщательно замаскированный за потоком сознания) антисемитизм. Давно заметил. Поэтому и забанил.
Как только поднимается речь о Экономическом криминале - разрушающем системно Украину, о смотрящих - возглавляющих кримина в Украине,.... - Сразу поднимается вой, про "АНТИСЕМИТИЗМ". - Может действительно пора чётко определить границы в Украине криминальным кланам по национальному признаку? - Степень его влияния на финансовую, экономическую, политическую, социальную,... жизнь в Украине пора сокращать?
"Вор" - должен сидеть в тюрьме(при чём не в камере, со всеми удобствами, и не личном "пенитенциарном закладе")!
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Сер 12 чер, 2019 17:29, всього редагувалось 1 раз.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
И почему уКРАИНЕЦ в Украине имеет меньше Прав, чем коренные народы Америки в Америке?
Это откуда такой вывод? Какой-то другой народ в Украине имеет больше прав? Какой? Простите, "палата №6".
Окончательное Решение по Делу "Бурмич и другие против Украины" Прецендентное Решение, где удовлетворено за один раз более 12 тысяч исков 12.10.2017года - и до сих пор не исполненного.
Тысячи углекопов, химиков, энергетиков,...- тех, кто реально создаёт Государство - не имеют Прав даже бастовать - работают впроголодь с 1992 года. - Палата №6? - Согласен. Вот кто быстрее без них(и без кого) сдохнет?
Вы отвечаете не на тот вопрос, кот. задан. У Вас звучит, что, вроде украинцы в Украине самые бесправные. Я Вам и задал вопрос:
Какой-то другой народ в Украине имеет больше прав? Какой?
Вы не него не ответили. Возможно, я Вас неправильно понял. Тогда выражайтесь яснее.
А вообще права не дают, их берут.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом Yuri_T, Вася - бан.