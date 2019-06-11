Додано: Сер 12 чер, 2019 17:46

А ныне существующая "Демократия" в Украине имеет исторический аналог в существовании Хазарии.

С той лишь разницей, что Кагану дают сбежать с нацарёванным в ущерб украинцам.

Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.