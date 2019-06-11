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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3139314031413142

Чи потрібен розпуск Верховної Ради та дострокові вибори до неї?

Політичні дискусії 2.5 5 175
Так, це необхідно для збільшення підтримки в Раді нового Президента
25%
43
Так, необхідно оновити парламент і сформувати нову коаліцію
33%
58
Ні, це спроба нового президента тиснути на Верховну Раду
9%
15
Ні, немає сенсу квапити події, чергові вибори в Раду і так вже скоро
31%
54
Інший варіант
3%
5
Всього голосів : 175
Повідомлення Додано: Сер 12 чер, 2019 17:35

  Starikan написав:Оказывается, Зеленский шутил насчет высоких тарифов и несправедливости Роттердама+
https://m.facebook.com/story.php?story_ ... 1476216252

Интересно, в каком месте он пошутил насчет отношений с РФ и войны с боевиками?


Что тут скажешь - глупый Зеленский пошел по граблям глупого Порошенко?

До завершения парламентских выборов и формирования про-президенстской коалиции (вероятность которой 99%), я пока оставляю знак вопроса в этом предложении.

Все же нужно дождаться получения Зеленским полноты власти, и посмотреть на его первые шаги. Однако, если коррупцию на тарифах он начнет заговаривать, а не уничтожать на корню, то вопрос быстро станет утверждением...
zРадио
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Повідомлення Додано: Сер 12 чер, 2019 17:36

  airmax78 написав:.............
Какой еще запас, какой прочности?
С выплатами по прошлым долгам рассчитываться занимая новые?

Ющенко занимался безвизом, Янукович тоже, уверен, занимался безвизом и ассоциацией, Филарет занимался томосом. И так бы еще занимались,занимались и занимались, может еще 5 лет, может 10. Но пока не пришел Порох - никакого результата не было. И, пожалуйста, хватит легенд про спасителя Украины Беню. Нефть из нефтепровода - да, "спас". Дивиденды Укрнафты долго "спасал". 5 ярдов из Привата "спас". О спасении Беней чего-то еще - не слышал. Во время операции по "спасению" Зугреса - спровоцировал Иловайск, благополучно свалил вину на Петю и дальше уже спасал только собственную задницу.[/quote]
Просто интересно в каком городе/области Вы живете?
Явно не на востоке и вдали от Донбасса.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 12 чер, 2019 17:37

Re: Політичні дискусії

Starikan написав:Оказывается, Зеленский шутил насчет высоких тарифов и несправедливости Роттердама+
https://m.facebook.com/story.php?story_ ... 1476216252

Интересно, в каком месте он пошутил насчет отношений с РФ и войны с боевиками?


Проблема у новых лиц, что они ляпают часто языком, и часто не к месту.
Тот же Герус, который на видео, известный борец со схемой Роттердам＋. Он уже много сделал, подано уже несколько законопроектов, и готовится им же полная отмена Роттердама＋.
И в то же время он с какого то бодуна говорит, что Зеленский шутил про Роттердам＋.
Такая чувство, что когда некоторые люди видят телекамеру, у них возникает в голове хаос и ступор.
freeze
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Повідомлення Додано: Сер 12 чер, 2019 17:38

  ЛАД написав:А вообще права не дают, их берут.

Возвращаемся к моему стыду - за Вас.
1. Права гарантированы Конституцией Украины.
2. Обязанности То же - но исполнение их обязательно.
3. Права Государство отказалось исполнять согласно трактовки ст. Конституции Украины №1 КС Украины - 2011 году.
Это было узаконено Законом "О выполнении Судебных Решений" (Государственных Гарантиях исполнения Судебных Решений.)

Теперь "Права" - покупают, те, кто украл.
Те же кто честно работает на Государство - вынуждены искать оружие и "брать Права" или бежать в другие страны.

За этой ситуацией чётко отслеживается национальный конфликт уничтожения коренного населения Украины. Как выразился Старикан - "Скрытый подтекст"- увы, он не мною прописан!
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Сер 12 чер, 2019 17:40, всього редагувалось 1 раз.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Сер 12 чер, 2019 17:40



По-моему Зе надо сделать официальный девиз: "Я вам ничего не обещал".
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
Sommer
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 чер, 2019 17:45

  Tegularius написав:
  Sommer написав:В 41-м. А если бы СССР решил напасть в 39-м... но перехитрили сами себя, ожидая пока "капиталисты обессилят друг друга".

История глазами порошенковцев:
Отсталая Рашка, изрядно потрепанная и потерявшая территории в 1-ую мировую и последующую гражданскую, в итоге досталась тупым оркам-большевикам. Вся элита уехала или была репрессирована. Большевики раскулачили эффективных частных собственников и построили крайне неэффективную командную модель экономики. В 32-33 годах заморили искусственным голодом миллионы хозяйственников-украинцев. Отобрав землю у рукастых кулаков, передали её неэффективным колхозам.
В 1937 году расстреляли цвет нации, интеллигенцию, лучших военначальников и управленцев.
И при всем при том уже в 1939 году СССР был настолько крутым, что мог спокойно думать о нападении на самую мощную на то время капиталистическую страну Европы.


Да. Мало того, думали о нападении на все страны Европы.

Как там пелось "малой кровью, могучим ударом"... вот только как обычно получилось все наоборот.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
Sommer
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 чер, 2019 17:46

Re: Політичні дискусії

А ныне существующая "Демократия" в Украине имеет исторический аналог в существовании Хазарии.
С той лишь разницей, что Кагану дают сбежать с нацарёванным в ущерб украинцам.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Сер 12 чер, 2019 17:46

  Vagabondo написав:раньше согласовывали с Москвой, а теперь с посольством США - что принципиально изменилось?... :mrgreen:


  zРадио написав:Если взять последние 30 лет, то в 90% случаев американское вмешательство доводило страны до гражданских войн, хаоса, нищеты и даже геноцида.

Из удачных примеров - Польша, Чехия, Катар. Из неудачных - Ирак, Югославия, Афганистан, Тунис, Египет, Йемен, Алжир, Ливия, Сирия, Бахрейн, Судан, иордания, Марокко, Джибути, Мавритания, Пуэрто-Рико и, разумеется, Украина.


  zРадио написав:Эта воняющая за километр доктрина США вообще должна считаться экстремизмом, поскольку не укладывается в Конвенцию по правам человека и ни один существующий международный договор!


Понимаешь ли, критикус, вот эта вот попаболь вызванная завистью к реальной сверхдержаве... она лучше всего показывает, откуда ты пишешь. :mrgreen:
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
Sommer
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 чер, 2019 17:48

  freeze написав:Такая чувство, что когда некоторые люди видят телекамеру, у них возникает в голове хаос и ступор.


Нет, не всегда возникает. Наверное когда отходняк наступает, вот тогда начинается "мээээ... нууу... да." (c) президент Украины.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
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