Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Интересно, в каком месте он пошутил насчет отношений с РФ и войны с боевиками?
Проблема у новых лиц, что они ляпают часто языком, и часто не к месту. Тот же Герус, который на видео, известный борец со схемой Роттердам＋. Он уже много сделал, подано уже несколько законопроектов, и готовится им же полная отмена Роттердама＋. И в то же время он с какого то бодуна говорит, что Зеленский шутил про Роттердам＋. Такая чувство, что когда некоторые люди видят телекамеру, у них возникает в голове хаос и ступор.
Никакого хаоса у них нет в голове. Когда надо было топить против Порошенко, то и Роттердам+ сгодился и Свинарчуки, и кум прокурор. Били из всех информационных калибров. А как получили власть, так уже "да мы пошутили" и вообще "я вам ничего не должен" "Сумно, б***" (с) zorka
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский ""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
ЛАД написав: "И почему уКРАИНЕЦ в Украине имеет меньше Прав, чем коренные народы Америки в Америке?" Это откуда такой вывод? Какой-то другой народ в Украине имеет больше прав? Какой? Простите, "палата №6".
Не палата №6, а обычный (хотя и тщательно замаскированный за потоком сознания) антисемитизм. Давно заметил. Поэтому и забанил.
Как только поднимается речь о Экономическом криминале - разрушающем системно Украину, о смотрящих - возглавляющих кримина в Украине,.... - Сразу поднимается вой, про "АНТИСЕМИТИЗМ". - Может действительно пора чётко определить границы в Украине криминальным кланам по национальному признаку? - Степень его влияния на финансовую, экономическую, политическую, социальную,... жизнь в Украине пора сокращать?
Похоже, Starikan прав и Вы под словоблудием пытаетесь замаскировать примитивный антисемитизм. Я, в общем-то, тоже давно так и думал, но всё хотел добиться от Вас более откровенного высказывания. Но Вы юлите как уж на сковородке.
"Вор" - должен сидеть в тюрьме(при чём не в камере, со всеми удобствами, и не личном "пенитенциарном закладе")!
А это как? Сталинские лагеря или что?
На этом общение с Вами прекращаю.
Востаннє редагувалось ЛАД в Сер 12 чер, 2019 18:45, всього редагувалось 1 раз.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом Yuri_T, Вася - бан.
"Следователи ГБР при процессуальном руководстве ГПУ разоблачили группу злоумышленников, в которую входили должностные лица органов местного самоуправления и полиции, которые пытались завладеть от гражданина 500 тыс. долларов США за выделение ему в пользование для ведения охотничьего хозяйства земельного участка размером около 100 га, расположенного на территории Путильского района Черновицкой области.
Сейчас злоумышленники задержаны при получении части денежных средств в сумме 200 тыс. долларов", - сообщил Луценко.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
freeze написав: Проблема у новых лиц, что они ляпают часто языком, и часто не к месту. Тот же Герус, который на видео, известный борец со схемой Роттердам＋. Он уже много сделал, подано уже несколько законопроектов, и готовится им же полная отмена Роттердама＋. И в то же время он с какого то бодуна говорит, что Зеленский шутил про Роттердам＋. Такая чувство, что когда некоторые люди видят телекамеру, у них возникает в голове хаос и ступор.
Никакого хаоса у них нет в голове. Когда надо было топить против Порошенко, то и Роттердам+ сгодился и Свинарчуки, и кум прокурор. Били из всех информационных калибров. А как получили власть, так уже "да мы пошутили" и вообще "я вам ничего не должен" "Сумно, б***" (с) zorka
Представитель главы Украины в Кабмине Андрей Герус принес свои извинения за слова о том, что Владимир Зеленский шутил о тарифах и на прямую не обещал их снизить. Об этом он написал на своей странице в Facebook.
"Хочу извиниться за неудачную свою фразу о том, что "Зеленский шутил о снижении тарифов". Сказывается недостаток политического опыта, в частности - в общении с журналистами. Конечно, тарифы это больная тема, поэтому - плохая тема для шуток или опрометчивых комментариев", - отметил Герус.
Также он добавил, что на самом деле Зеленский уже дважды созывал совещание относительно поиска возможности снизить тарифы для населения.
freeze написав:Представитель главы Украины в Кабмине Андрей Герус принес свои извинения за слова о том, что Владимир Зеленский шутил о тарифах и на прямую не обещал их снизить. Об этом он написал на своей странице в Facebook.
"Хочу извиниться за неудачную свою фразу о том, что "Зеленский шутил о снижении тарифов". Сказывается недостаток политического опыта, в частности - в общении с журналистами. Конечно, тарифы это больная тема, поэтому - плохая тема для шуток или опрометчивых комментариев", - отметил Герус.
Также он добавил, что на самом деле Зеленский уже дважды созывал совещание относительно поиска возможности снизить тарифы для населения.
Возвращаемся к моему стыду - за Вас. ...... За этой ситуацией чётко отслеживается национальный конфликт уничтожения коренного населения Украины. Как выразился Старикан - "Скрытый подтекст"- увы, он не мною прописан!
Можете за меня стыдиться, но я впервые выругаюсь на форуме. Вы примитивный му_дак. И не жалуйтесь, что Вас банят и посты удаляют. Был бы я модератором, бан был бы пожизненный.
Востаннє редагувалось ЛАД в Сер 12 чер, 2019 18:51, всього редагувалось 2 разів.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом Yuri_T, Вася - бан.
shapo написав: Ваш кумир работал министром экономики в правительстве Азарова в котором освящались все коррупционные схемы, так что после этого Зеленский может взять любого взяточника и любую тусовщицу и все равно не дотянет до евроинтегратора
звучить так що якщо сусід напісяв в під"їзді, то іншим можна там ще й накакати
Нет, все гораздо проще, из Нового Завета. В Евангелии от Иоанна (гл. 8, ст. 7) это слова Иисуса, обращенные к книжникам и фарисеям, приведшим к нему блудницу: «Когда же продолжали спрашивать Его, Он, восклонившись, сказал им: кто из вас без греха, первый брось в нее камень».
shapo написав:Кроме безвиза которым начал заниматься еще Ющенко отменивший визы для стран ЕС, США, Канады и т.д. чего он еще наработал? Увеличившиеся внутренние и внешние долги, больший отток населения, деградировавшую медицину, образование,ЖКХ? Только не пишите про украинскую армию и успехи на международном поприще - нет ни того, ни другого
Starikan написав:Оставьте в покое отток населения. Если бы при Яныке, Юще, Кучме - при ком угодно- был бы введен безвиз и открыт восточноевропейский рынок труда - отток был бы точно такой же.
Отток населения происходит вовсе не из-за безвиза, а из-за безнадеги последних 5 лет. У молодых и средних лет больше нет желания ждать когда в этой стране начнет хоть что-то меняться в лучшую сторону. И наибольшее зло от правления Порошенко - разочарование население и неверие в будущее
pesikot написав:Никакого хаоса у них нет в голове. Когда надо было топить против Порошенко, то и Роттердам+ сгодился и Свинарчуки, и кум прокурор. Били из всех информационных калибров. А как получили власть, так уже "да мы пошутили" и вообще "я вам ничего не должен" "Сумно, б***" (с) zorka
Новая власть, если пойдет по стопам Порошенко & Ко, будет также бита из всех информационных калибров, только количество этих калибров увеличится (растет из года в год вследствие развития технологий).
Так что не нервничайте. Пока виновником происходящего в стране является Порошенко. После выборов в ВР, формирования большинства и назначения Кабмина, будем спрашивать с Зеленского
airmax78 написав:Мой "кумир" работал и результатами его работы мы все сейчас пользуемся.
Кроме безвиза которым начал заниматься еще Ющенко отменивший визы для стран ЕС, США, Канады и т.д. чего он еще наработал? Увеличившиеся внутренние и внешние долги, больший отток населения, деградировавшую медицину, образование,ЖКХ? Только не пишите про украинскую армию и успехи на международном поприще - нет ни того, ни другого
Оставьте в покое отток населения. Если бы при Яныке, Юще, Кучме - при ком угодно- был бы введен безвиз и открыт восточноевропейский рынок труда - отток был бы точно такой же.
Не совсем так. При Кучме ещё не решились бы ехать в Европу. При Юще начался очень быстрый рост доходов и не надо было массово ехать в Европу. Кроме того, выезд на заработки - лавинообразный процесс. Сначала решаются немногие, за ними начинают подтягиваться знакомые, и чем дальше, тем больше. Когда этот процесс приобретает массовый характер, остановить его тяжело. Безвиз сам по себе не даёт права на работу.
Востаннє редагувалось ЛАД в Сер 12 чер, 2019 19:01, всього редагувалось 2 разів.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом Yuri_T, Вася - бан.