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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3141314231433144>

Чи потрібен розпуск Верховної Ради та дострокові вибори до неї?

Політичні дискусії 2.5 5 175
Так, це необхідно для збільшення підтримки в Раді нового Президента
25%
43
Так, необхідно оновити парламент і сформувати нову коаліцію
33%
58
Ні, це спроба нового президента тиснути на Верховну Раду
9%
15
Ні, немає сенсу квапити події, чергові вибори в Раду і так вже скоро
31%
54
Інший варіант
3%
5
Всього голосів : 175
Повідомлення Додано: Сер 12 чер, 2019 18:09

  freeze написав:
Starikan написав:Оказывается, Зеленский шутил насчет высоких тарифов и несправедливости Роттердама+
https://m.facebook.com/story.php?story_ ... 1476216252

Интересно, в каком месте он пошутил насчет отношений с РФ и войны с боевиками?


Проблема у новых лиц, что они ляпают часто языком, и часто не к месту.
Тот же Герус, который на видео, известный борец со схемой Роттердам＋. Он уже много сделал, подано уже несколько законопроектов, и готовится им же полная отмена Роттердама＋.
И в то же время он с какого то бодуна говорит, что Зеленский шутил про Роттердам＋.
Такая чувство, что когда некоторые люди видят телекамеру, у них возникает в голове хаос и ступор.

Никакого хаоса у них нет в голове.
Когда надо было топить против Порошенко, то и Роттердам+ сгодился и Свинарчуки, и кум прокурор. Били из всех информационных калибров.
А как получили власть, так уже "да мы пошутили" и вообще "я вам ничего не должен"
"Сумно, б***" (с) zorka
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Сер 12 чер, 2019 18:22

  Kudrjavuy написав:
  Starikan написав:
  ЛАД написав:
"И почему уКРАИНЕЦ в Украине имеет меньше Прав, чем коренные народы Америки в Америке?"
Это откуда такой вывод?
Какой-то другой народ в Украине имеет больше прав? Какой?
Простите, "палата №6".

Не палата №6, а обычный (хотя и тщательно замаскированный за потоком сознания) антисемитизм. Давно заметил. Поэтому и забанил.

Как только поднимается речь о Экономическом криминале - разрушающем системно Украину, о смотрящих - возглавляющих кримина в Украине,....
- Сразу поднимается вой, про "АНТИСЕМИТИЗМ".
- Может действительно пора чётко определить границы в Украине криминальным кланам по национальному признаку?
- Степень его влияния на финансовую, экономическую, политическую, социальную,... жизнь в Украине пора сокращать?

Похоже, Starikan прав и Вы под словоблудием пытаетесь замаскировать примитивный антисемитизм.
Я, в общем-то, тоже давно так и думал, но всё хотел добиться от Вас более откровенного высказывания. Но Вы юлите как уж на сковородке.

"Вор" - должен сидеть в тюрьме(при чём не в камере, со всеми удобствами, и не личном "пенитенциарном закладе")!

А это как? Сталинские лагеря или что?

На этом общение с Вами прекращаю.
Востаннє редагувалось ЛАД в Сер 12 чер, 2019 18:45, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 12 чер, 2019 18:22

Такса на местах, при чём самая демократичная на "Новых Лозинских":
Правоохранители задержали группу чиновников и полицейских, которые требовали $500 тыс. взятки.
http://www.bagnet.org/news/accidents/39 ... 00-tysyach
Об этом в Facebook написал генпрокурор Юрий Луценко.

"Следователи ГБР при процессуальном руководстве ГПУ разоблачили группу злоумышленников, в которую входили должностные лица органов местного самоуправления и полиции, которые пытались завладеть от гражданина 500 тыс. долларов США за выделение ему в пользование для ведения охотничьего хозяйства земельного участка размером около 100 га, расположенного на территории Путильского района Черновицкой области.

Сейчас злоумышленники задержаны при получении части денежных средств в сумме 200 тыс. долларов", - сообщил Луценко.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Сер 12 чер, 2019 18:23

  pesikot написав:
  freeze написав:
Проблема у новых лиц, что они ляпают часто языком, и часто не к месту.
Тот же Герус, который на видео, известный борец со схемой Роттердам＋. Он уже много сделал, подано уже несколько законопроектов, и готовится им же полная отмена Роттердама＋.
И в то же время он с какого то бодуна говорит, что Зеленский шутил про Роттердам＋.
Такая чувство, что когда некоторые люди видят телекамеру, у них возникает в голове хаос и ступор.

Никакого хаоса у них нет в голове.
Когда надо было топить против Порошенко, то и Роттердам+ сгодился и Свинарчуки, и кум прокурор. Били из всех информационных калибров.
А как получили власть, так уже "да мы пошутили" и вообще "я вам ничего не должен"
"Сумно, б***" (с) zorka


Представитель главы Украины в Кабмине Андрей Герус принес свои извинения за слова о том, что Владимир Зеленский шутил о тарифах и на прямую не обещал их снизить. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Хочу извиниться за неудачную свою фразу о том, что "Зеленский шутил о снижении тарифов". Сказывается недостаток политического опыта, в частности - в общении с журналистами. Конечно, тарифы это больная тема, поэтому - плохая тема для шуток или опрометчивых комментариев", - отметил Герус.

Также он добавил, что на самом деле Зеленский уже дважды созывал совещание относительно поиска возможности снизить тарифы для населения.
freeze
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Повідомлення Додано: Сер 12 чер, 2019 18:29

  freeze написав:Представитель главы Украины в Кабмине Андрей Герус принес свои извинения за слова о том, что Владимир Зеленский шутил о тарифах и на прямую не обещал их снизить. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Хочу извиниться за неудачную свою фразу о том, что "Зеленский шутил о снижении тарифов". Сказывается недостаток политического опыта, в частности - в общении с журналистами. Конечно, тарифы это больная тема, поэтому - плохая тема для шуток или опрометчивых комментариев", - отметил Герус.

Также он добавил, что на самом деле Зеленский уже дважды созывал совещание относительно поиска возможности снизить тарифы для населения.


Спасибо Зе за совещание...полегчало :mrgreen:
Слава Україні! /читаю усіх/
Pupsik
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Повідомлення Додано: Сер 12 чер, 2019 18:32

  Kudrjavuy написав:
  ЛАД написав:А вообще права не дают, их берут.

Возвращаемся к моему стыду - за Вас.
......
За этой ситуацией чётко отслеживается национальный конфликт уничтожения коренного населения Украины. Как выразился Старикан - "Скрытый подтекст"- увы, он не мною прописан!

Можете за меня стыдиться, но я впервые выругаюсь на форуме.
Вы примитивный му_дак.
И не жалуйтесь, что Вас банят и посты удаляют.
Был бы я модератором, бан был бы пожизненный.
Востаннє редагувалось ЛАД в Сер 12 чер, 2019 18:51, всього редагувалось 2 разів.
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Yuri_T, Вася - бан.
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Повідомлення Додано: Сер 12 чер, 2019 18:47

  flyman написав:
  shapo написав:
Ваш кумир работал министром экономики в правительстве Азарова в котором освящались все коррупционные схемы, так что после этого Зеленский может взять любого взяточника и любую тусовщицу и все равно не дотянет до евроинтегратора

звучить так що якщо сусід напісяв в під"їзді, то іншим можна там ще й накакати


Нет, все гораздо проще, из Нового Завета. В Евангелии от Иоанна (гл. 8, ст. 7) это слова Иисуса, обращенные к книжникам и фарисеям, приведшим к нему блудницу: «Когда же продолжали спрашивать Его, Он, восклонившись, сказал им: кто из вас без греха, первый брось в нее камень».
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Повідомлення Додано: Сер 12 чер, 2019 18:52

  shapo написав:Кроме безвиза которым начал заниматься еще Ющенко отменивший визы для стран ЕС, США, Канады и т.д. чего он еще наработал?
Увеличившиеся внутренние и внешние долги, больший отток населения, деградировавшую медицину, образование,ЖКХ?
Только не пишите про украинскую армию и успехи на международном поприще - нет ни того, ни другого




  Starikan написав:Оставьте в покое отток населения.
Если бы при Яныке, Юще, Кучме - при ком угодно- был бы введен безвиз и открыт восточноевропейский рынок труда - отток был бы точно такой же.


Отток населения происходит вовсе не из-за безвиза, а из-за безнадеги последних 5 лет.
У молодых и средних лет больше нет желания ждать когда в этой стране начнет хоть что-то меняться в лучшую сторону.
И наибольшее зло от правления Порошенко - разочарование население и неверие в будущее
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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Повідомлення Додано: Сер 12 чер, 2019 18:56

  pesikot написав:Никакого хаоса у них нет в голове.
Когда надо было топить против Порошенко, то и Роттердам+ сгодился и Свинарчуки, и кум прокурор. Били из всех информационных калибров.
А как получили власть, так уже "да мы пошутили" и вообще "я вам ничего не должен"
"Сумно, б***" (с) zorka


Новая власть, если пойдет по стопам Порошенко & Ко, будет также бита из всех информационных калибров, только количество этих калибров увеличится (растет из года в год вследствие развития технологий).

Так что не нервничайте. Пока виновником происходящего в стране является Порошенко. После выборов в ВР, формирования большинства и назначения Кабмина, будем спрашивать с Зеленского
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Повідомлення Додано: Сер 12 чер, 2019 18:58

  Starikan написав:
  shapo написав:
  airmax78 написав:Мой "кумир" работал и результатами его работы мы все сейчас пользуемся.

Кроме безвиза которым начал заниматься еще Ющенко отменивший визы для стран ЕС, США, Канады и т.д. чего он еще наработал?
Увеличившиеся внутренние и внешние долги, больший отток населения, деградировавшую медицину, образование,ЖКХ?
Только не пишите про украинскую армию и успехи на международном поприще - нет ни того, ни другого

Оставьте в покое отток населения.
Если бы при Яныке, Юще, Кучме - при ком угодно- был бы введен безвиз и открыт восточноевропейский рынок труда - отток был бы точно такой же.

Не совсем так.
При Кучме ещё не решились бы ехать в Европу.
При Юще начался очень быстрый рост доходов и не надо было массово ехать в Европу.
Кроме того, выезд на заработки - лавинообразный процесс. Сначала решаются немногие, за ними начинают подтягиваться знакомые, и чем дальше, тем больше.
Когда этот процесс приобретает массовый характер, остановить его тяжело.
Безвиз сам по себе не даёт права на работу.
Востаннє редагувалось ЛАД в Сер 12 чер, 2019 19:01, всього редагувалось 2 разів.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:
Yuri_T, Вася - бан.
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