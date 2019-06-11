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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 3141314231433144> Чи потрібен розпуск Верховної Ради та дострокові вибори до неї? Політичні дискусії 2.5 5 175 Так, це необхідно для збільшення підтримки в Раді нового Президента 25% 43 Так, необхідно оновити парламент і сформувати нову коаліцію 33% 58 Ні, це спроба нового президента тиснути на Верховну Раду 9% 15 Ні, немає сенсу квапити події, чергові вибори в Раду і так вже скоро 31% 54 Інший варіант 3% 5 Всього голосів : 175 Додано: Сер 12 чер, 2019 18:09 freeze написав: Starikan написав: Оказывается, Зеленский шутил насчет высоких тарифов и несправедливости Роттердама+

https://m.facebook.com/story.php?story_ ... 1476216252



Интересно, в каком месте он пошутил насчет отношений с РФ и войны с боевиками? Оказывается, Зеленский шутил насчет высоких тарифов и несправедливости Роттердама+Интересно, в каком месте он пошутил насчет отношений с РФ и войны с боевиками?



Проблема у новых лиц, что они ляпают часто языком, и часто не к месту.

Тот же Герус, который на видео, известный борец со схемой Роттердам＋. Он уже много сделал, подано уже несколько законопроектов, и готовится им же полная отмена Роттердама＋.

И в то же время он с какого то бодуна говорит, что Зеленский шутил про Роттердам＋.

Такая чувство, что когда некоторые люди видят телекамеру, у них возникает в голове хаос и ступор. Проблема у новых лиц, что они ляпают часто языком, и часто не к месту.Тот же Герус, который на видео, известный борец со схемой Роттердам＋. Он уже много сделал, подано уже несколько законопроектов, и готовится им же полная отмена Роттердама＋.И в то же время он с какого то бодуна говорит, что Зеленский шутил про Роттердам＋.Такая чувство, что когда некоторые люди видят телекамеру, у них возникает в голове хаос и ступор.

Никакого хаоса у них нет в голове.

Когда надо было топить против Порошенко, то и Роттердам+ сгодился и Свинарчуки, и кум прокурор. Били из всех информационных калибров.

А как получили власть, так уже "да мы пошутили" и вообще "я вам ничего не должен"

"Сумно, б***" (с) zorka Никакого хаоса у них нет в голове.Когда надо было топить против Порошенко, то и Роттердам+ сгодился и Свинарчуки, и кум прокурор. Били из всех информационных калибров.А как получили власть, так уже "да мы пошутили" и вообще "я вам ничего не должен""Сумно, б***" (с) zorka "Я вам ничего не должен" (с) Зеленский

""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой pesikot

Повідомлень: 2627 З нами з: 31.08.09 Подякував: 224 раз. Подякували: 719 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 12 чер, 2019 18:22 Kudrjavuy написав: Starikan написав: ЛАД написав:

"И почему уКРАИНЕЦ в Украине имеет меньше Прав, чем коренные народы Америки в Америке?"

Это откуда такой вывод?

Какой-то другой народ в Украине имеет больше прав? Какой?

Простите, "палата №6". "И почему уКРАИНЕЦ в Украине имеет меньше Прав, чем коренные народы Америки в Америке?"Это откуда такой вывод?Какой-то другой народ в Украине имеет больше прав? Какой?Простите, "палата №6".

Не палата №6, а обычный (хотя и тщательно замаскированный за потоком сознания) антисемитизм. Давно заметил. Поэтому и забанил. Не палата №6, а обычный (хотя и тщательно замаскированный за потоком сознания) антисемитизм. Давно заметил. Поэтому и забанил.

Как только поднимается речь о Экономическом криминале - разрушающем системно Украину, о смотрящих - возглавляющих кримина в Украине,....

- Сразу поднимается вой, про "АНТИСЕМИТИЗМ".

- Может действительно пора чётко определить границы в Украине криминальным кланам по национальному признаку?

- Степень его влияния на финансовую, экономическую, политическую, социальную,... жизнь в Украине пора сокращать? Как только поднимается речь о Экономическом криминале - разрушающем системно Украину, о смотрящих - возглавляющих кримина в Украине,....- Сразу поднимается вой, про "АНТИСЕМИТИЗМ".- Может действительно пора чётко определить границы в Украине криминальным кланам по национальному признаку?- Степень его влияния на финансовую, экономическую, политическую, социальную,... жизнь в Украине пора сокращать?

Похоже, Starikan прав и Вы под словоблудием пытаетесь замаскировать примитивный антисемитизм.

Я, в общем-то, тоже давно так и думал, но всё хотел добиться от Вас более откровенного высказывания. Но Вы юлите как уж на сковородке.



"Вор" - должен сидеть в тюрьме( при чём не в камере , со всеми удобствами, и не личном "пенитенциарном закладе")!

А это как? Сталинские лагеря или что?



На этом общение с Вами прекращаю. Похоже,прав и Вы под словоблудием пытаетесь замаскировать примитивный антисемитизм.Я, в общем-то, тоже давно так и думал, но всё хотел добиться от Вас более откровенного высказывания. Но Вы юлите как уж на сковородке.А это как? Сталинские лагеря или что?На этом общение с Вами прекращаю. Востаннє редагувалось ЛАД в Сер 12 чер, 2019 18:45, всього редагувалось 1 раз.

Yuri_T, Вася - бан. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"омYuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 13377 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4218 раз. Подякували: 3869 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Сер 12 чер, 2019 18:22



http://www.bagnet.org/news/accidents/39 ... 00-tysyach

Об этом в Facebook написал генпрокурор Юрий Луценко.



"Следователи ГБР при процессуальном руководстве ГПУ разоблачили группу злоумышленников, в которую входили должностные лица органов местного самоуправления и полиции, которые пытались завладеть от гражданина 500 тыс. долларов США за выделение ему в пользование для ведения охотничьего хозяйства земельного участка размером около 100 га, расположенного на территории Путильского района Черновицкой области.



Сейчас злоумышленники задержаны при получении части денежных средств в сумме 200 тыс. долларов", - сообщил Луценко. Правоохранители задержали группу чиновников и полицейских, которые требовали $500 тыс. взятки.Об этом в Facebook написал генпрокурор Юрий Луценко."Следователи ГБР при процессуальном руководстве ГПУ разоблачили группу злоумышленников, в которую входили должностные лица органов местного самоуправления и полиции, которые пытались завладеть от гражданина 500 тыс. долларов США за выделение ему в пользование для ведения охотничьего хозяйства земельного участка размером около 100 га, расположенного на территории Путильского района Черновицкой области.Сейчас злоумышленники задержаны при получении части денежных средств в сумме 200 тыс. долларов", - сообщил Луценко. Такса на местах, при чём самая демократичная на "Новых Лозинских": Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть. Kudrjavuy

Повідомлень: 6891 З нами з: 20.09.12 Подякував: 648 раз. Подякували: 837 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 12 чер, 2019 18:23 pesikot написав: freeze написав:

Проблема у новых лиц, что они ляпают часто языком, и часто не к месту.

Тот же Герус, который на видео, известный борец со схемой Роттердам＋. Он уже много сделал, подано уже несколько законопроектов, и готовится им же полная отмена Роттердама＋.

И в то же время он с какого то бодуна говорит, что Зеленский шутил про Роттердам＋.

Такая чувство, что когда некоторые люди видят телекамеру, у них возникает в голове хаос и ступор. Проблема у новых лиц, что они ляпают часто языком, и часто не к месту.Тот же Герус, который на видео, известный борец со схемой Роттердам＋. Он уже много сделал, подано уже несколько законопроектов, и готовится им же полная отмена Роттердама＋.И в то же время он с какого то бодуна говорит, что Зеленский шутил про Роттердам＋.Такая чувство, что когда некоторые люди видят телекамеру, у них возникает в голове хаос и ступор.

Никакого хаоса у них нет в голове.

Когда надо было топить против Порошенко, то и Роттердам+ сгодился и Свинарчуки, и кум прокурор. Били из всех информационных калибров.

А как получили власть, так уже "да мы пошутили" и вообще "я вам ничего не должен"

"Сумно, б***" (с) zorka Никакого хаоса у них нет в голове.Когда надо было топить против Порошенко, то и Роттердам+ сгодился и Свинарчуки, и кум прокурор. Били из всех информационных калибров.А как получили власть, так уже "да мы пошутили" и вообще "я вам ничего не должен""Сумно, б***" (с) zorka



Представитель главы Украины в Кабмине Андрей Герус принес свои извинения за слова о том, что Владимир Зеленский шутил о тарифах и на прямую не обещал их снизить. Об этом он написал на своей странице в Facebook.



"Хочу извиниться за неудачную свою фразу о том, что "Зеленский шутил о снижении тарифов". Сказывается недостаток политического опыта, в частности - в общении с журналистами. Конечно, тарифы это больная тема, поэтому - плохая тема для шуток или опрометчивых комментариев", - отметил Герус.



Также он добавил, что на самом деле Зеленский уже дважды созывал совещание относительно поиска возможности снизить тарифы для населения. Представитель главы Украины в Кабмине Андрей Герус принес свои извинения за слова о том, что Владимир Зеленский шутил о тарифах и на прямую не обещал их снизить. Об этом он написал на своей странице в Facebook."Хочу извиниться за неудачную свою фразу о том, что "Зеленский шутил о снижении тарифов". Сказывается недостаток политического опыта, в частности - в общении с журналистами. Конечно, тарифы это больная тема, поэтому - плохая тема для шуток или опрометчивых комментариев", - отметил Герус.Также он добавил, что на самом деле Зеленский уже дважды созывал совещание относительно поиска возможности снизить тарифы для населения. freeze 4 Повідомлень: 11799 З нами з: 02.07.14 Подякував: 3577 раз. Подякували: 5212 раз. Профіль 19 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Сер 12 чер, 2019 18:29 freeze написав: Представитель главы Украины в Кабмине Андрей Герус принес свои извинения за слова о том, что Владимир Зеленский шутил о тарифах и на прямую не обещал их снизить. Об этом он написал на своей странице в Facebook.



"Хочу извиниться за неудачную свою фразу о том, что "Зеленский шутил о снижении тарифов". Сказывается недостаток политического опыта, в частности - в общении с журналистами. Конечно, тарифы это больная тема, поэтому - плохая тема для шуток или опрометчивых комментариев", - отметил Герус.



Также он добавил, что на самом деле Зеленский уже дважды созывал совещание относительно поиска возможности снизить тарифы для населения. Представитель главы Украины в Кабмине Андрей Герус принес свои извинения за слова о том, что Владимир Зеленский шутил о тарифах и на прямую не обещал их снизить. Об этом он написал на своей странице в Facebook."Хочу извиниться за неудачную свою фразу о том, что "Зеленский шутил о снижении тарифов". Сказывается недостаток политического опыта, в частности - в общении с журналистами. Конечно, тарифы это больная тема, поэтому - плохая тема для шуток или опрометчивых комментариев", - отметил Герус.Также он добавил, что на самом деле Зеленский уже дважды созывал совещание относительно поиска возможности снизить тарифы для населения.



Спасибо Зе за совещание...полегчало Спасибо Зе за совещание...полегчало Слава Україні! /читаю усіх/ Pupsik

Повідомлень: 3251 З нами з: 07.06.12 Подякував: 711 раз. Подякували: 719 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 12 чер, 2019 18:32 Kudrjavuy написав: ЛАД написав: А вообще права не дают, их берут. А вообще права не дают, их берут.

Возвращаемся к моему стыду - за Вас.

......

За этой ситуацией чётко отслеживается национальный конфликт уничтожения коренного населения Украины. Как выразился Старикан - "Скрытый подтекст"- увы, он не мною прописан! Возвращаемся к моему стыду - за Вас.......За этой ситуацией чётко отслеживается национальный конфликт уничтожения коренного населения Украины. Как выразился Старикан - "Скрытый подтекст"- увы, он не мною прописан!

Можете за меня стыдиться, но я впервые выругаюсь на форуме.

Вы примитивный му_дак.

И не жалуйтесь, что Вас банят и посты удаляют.

Был бы я модератором, бан был бы пожизненный. Можете за меня стыдиться, но я впервые выругаюсь на форуме.Вы примитивный му_дак.И не жалуйтесь, что Вас банят и посты удаляют.Был бы я модератором, бан был бы пожизненный. Востаннє редагувалось ЛАД в Сер 12 чер, 2019 18:51, всього редагувалось 2 разів.

Yuri_T, Вася - бан. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"омYuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 13377 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4218 раз. Подякували: 3869 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Сер 12 чер, 2019 18:47 flyman написав: shapo написав:

Ваш кумир работал министром экономики в правительстве Азарова в котором освящались все коррупционные схемы, так что после этого Зеленский может взять любого взяточника и любую тусовщицу и все равно не дотянет до евроинтегратора Ваш кумир работал министром экономики в правительстве Азарова в котором освящались все коррупционные схемы, так что после этого Зеленский может взять любого взяточника и любую тусовщицу и все равно не дотянет до евроинтегратора

звучить так що якщо сусід напісяв в під"їзді, то іншим можна там ще й накакати звучить так що якщо сусід напісяв в під"їзді, то іншим можна там ще й накакати



Нет, все гораздо проще, из Нового Завета. В Евангелии от Иоанна (гл. 8, ст. 7) это слова Иисуса, обращенные к книжникам и фарисеям, приведшим к нему блудницу: «Когда же продолжали спрашивать Его, Он, восклонившись, сказал им: кто из вас без греха, первый брось в нее камень». Нет, все гораздо проще, из Нового Завета. В Евангелии от Иоанна (гл. 8, ст. 7) это слова Иисуса, обращенные к книжникам и фарисеям, приведшим к нему блудницу: «Когда же продолжали спрашивать Его, Он, восклонившись, сказал им: кто из вас без греха, первый брось в нее камень». Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 1388 З нами з: 29.05.18 Подякував: 72 раз. Подякували: 479 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 12 чер, 2019 18:52 shapo написав: Кроме безвиза которым начал заниматься еще Ющенко отменивший визы для стран ЕС, США, Канады и т.д. чего он еще наработал?

Увеличившиеся внутренние и внешние долги, больший отток населения, деградировавшую медицину, образование,ЖКХ?

Только не пишите про украинскую армию и успехи на международном поприще - нет ни того, ни другого Кроме безвиза которым начал заниматься еще Ющенко отменивший визы для стран ЕС, США, Канады и т.д. чего он еще наработал?Увеличившиеся внутренние и внешние долги, больший отток населения, деградировавшую медицину, образование,ЖКХ?Только не пишите про украинскую армию и успехи на международном поприще - нет ни того, ни другого







Starikan написав: Оставьте в покое отток населения.

Если бы при Яныке, Юще, Кучме - при ком угодно- был бы введен безвиз и открыт восточноевропейский рынок труда - отток был бы точно такой же. Оставьте в покое отток населения.Если бы при Яныке, Юще, Кучме - при ком угодно- был бы введен безвиз и открыт восточноевропейский рынок труда - отток был бы точно такой же.



Отток населения происходит вовсе не из-за безвиза, а из-за безнадеги последних 5 лет.

У молодых и средних лет больше нет желания ждать когда в этой стране начнет хоть что-то меняться в лучшую сторону.

И наибольшее зло от правления Порошенко - разочарование население и неверие в будущее Отток населения происходит вовсе не из-за безвиза, а из-за безнадеги последних 5 лет.У молодых и средних лет больше нет желания ждать когда в этой стране начнет хоть что-то меняться в лучшую сторону.И наибольшее зло от правления Порошенко - разочарование население и неверие в будущее Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 1388 З нами з: 29.05.18 Подякував: 72 раз. Подякували: 479 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 12 чер, 2019 18:56 pesikot написав: Никакого хаоса у них нет в голове.

Когда надо было топить против Порошенко, то и Роттердам+ сгодился и Свинарчуки, и кум прокурор. Били из всех информационных калибров.

А как получили власть, так уже "да мы пошутили" и вообще "я вам ничего не должен"

"Сумно, б***" (с) zorka Никакого хаоса у них нет в голове.Когда надо было топить против Порошенко, то и Роттердам+ сгодился и Свинарчуки, и кум прокурор. Били из всех информационных калибров.А как получили власть, так уже "да мы пошутили" и вообще "я вам ничего не должен""Сумно, б***" (с) zorka



Новая власть, если пойдет по стопам Порошенко & Ко, будет также бита из всех информационных калибров, только количество этих калибров увеличится (растет из года в год вследствие развития технологий).



Так что не нервничайте. Пока виновником происходящего в стране является Порошенко. После выборов в ВР, формирования большинства и назначения Кабмина, будем спрашивать с Зеленского Новая власть, если пойдет по стопам Порошенко & Ко, будет также бита из всех информационных калибров, только количество этих калибров увеличится (растет из года в год вследствие развития технологий).Так что не нервничайте. Пока виновником происходящего в стране является Порошенко. После выборов в ВР, формирования большинства и назначения Кабмина, будем спрашивать с Зеленского zРадио

Повідомлень: 2435 З нами з: 02.05.18 Подякував: 723 раз. Подякували: 1663 раз. Профіль 2 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Сер 12 чер, 2019 18:58 Starikan написав: shapo написав: airmax78 написав: Мой "кумир" работал и результатами его работы мы все сейчас пользуемся. Мой "кумир" работал и результатами его работы мы все сейчас пользуемся.

Кроме безвиза которым начал заниматься еще Ющенко отменивший визы для стран ЕС, США, Канады и т.д. чего он еще наработал?

Увеличившиеся внутренние и внешние долги, больший отток населения, деградировавшую медицину, образование,ЖКХ?

Только не пишите про украинскую армию и успехи на международном поприще - нет ни того, ни другого Кроме безвиза которым начал заниматься еще Ющенко отменивший визы для стран ЕС, США, Канады и т.д. чего он еще наработал?Увеличившиеся внутренние и внешние долги, больший отток населения, деградировавшую медицину, образование,ЖКХ?Только не пишите про украинскую армию и успехи на международном поприще - нет ни того, ни другого

Оставьте в покое отток населения.

Если бы при Яныке, Юще, Кучме - при ком угодно- был бы введен безвиз и открыт восточноевропейский рынок труда - отток был бы точно такой же. Оставьте в покое отток населения.Если бы при Яныке, Юще, Кучме - при ком угодно- был бы введен безвиз и открыт восточноевропейский рынок труда - отток был бы точно такой же.

Не совсем так.

При Кучме ещё не решились бы ехать в Европу.

При Юще начался очень быстрый рост доходов и не надо было массово ехать в Европу.

Кроме того, выезд на заработки - лавинообразный процесс. Сначала решаются немногие, за ними начинают подтягиваться знакомые, и чем дальше, тем больше.

Когда этот процесс приобретает массовый характер, остановить его тяжело.

Безвиз сам по себе не даёт права на работу. Не совсем так.При Кучмеехать в Европу.При Юще начался очень быстрый рост доходов имассово ехать в Европу.Кроме того, выезд на заработки - лавинообразный процесс. Сначала решаются немногие, за ними начинают подтягиваться знакомые, и чем дальше, тем больше.Когда этот процесс приобретает массовый характер, остановить его тяжело.Безвиз сам по себе не даёт права на работу. Востаннє редагувалось ЛАД в Сер 12 чер, 2019 19:01, всього редагувалось 2 разів.

Yuri_T, Вася - бан. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"омYuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 13377 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4218 раз. Подякували: 3869 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата #<1 ... 3141314231433144> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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