Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
ЛАД написав:Не совсем так. При Кучме ещё не решились бы ехать в Европу.
Что значит "не решились"? Да западенцы нелегально в фурах и иным способом ехали в ту же Италию еще в 90-х при Кучме аж гай шумел. Женщины подтирали сморщенные дупы, а мужчины работали на стройках. Закарпатье еще в 90-х начало переселяться в Чехию и Венгрию. Разница в временах том, что при Порошенко поехала вся Украины, в т.ч. якобы благополучный Киев
shapo написав: Отток населения происходит вовсе не из-за безвиза, а из-за безнадеги последних 5 лет. У молодых и средних лет больше нет желания ждать когда в этой стране начнет хоть что-то меняться в лучшую сторону. И наибольшее зло от правления Порошенко - разочарование население и неверие в будущее
Дополню, что дело не только в мрачных ожиданиях, но и суровой реальности - за 5 последних лет "реформаторы" взвинтили цены внутри страны до европейского уровня.
Взвинтили на все, кроме труда - по средней зарплате даже в 2018-м мы не догнали 2013-й и находимся на уровне 2011-го. А пенсии так и вообще - на уровне 2007-го...
Естественно, что в условиях, когда средние расходы превышают средние доходы, эмиграция будет главным ответом как минимум для тех, кто находится ниже медианы средних доходов. Точных данных относительно доли таковых Госстат не дает (просто скрывает), но есть все основания полагать, что их больше 50% населения.
Какие уж тут ожидания, когда многим украинцам здесь и сейчас не во что одеться, не во что обуться, а есть приходится мараконы с хлебом...
ЛАД написав: + терпеть не могу любой национализм. Сегодня русофобия и у некоторых антисемитизм, завтра правители найдут нового козла отпущения, будет ещё какой-нибудь анти-... Кстати, по соцопросам ксенофобия в Украине достаточно сильна.
О це цікаво! А можна детальніше про ці соцопитування де нібито в Україні достатньо сильна ксенофобія, особливо в порівнянні з іншими країнами. Будь ласка!