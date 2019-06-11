RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політичні дискусії

Політичні дискусії
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3141314231433144

Чи потрібен розпуск Верховної Ради та дострокові вибори до неї?

Політичні дискусії 2.5 5 175
Так, це необхідно для збільшення підтримки в Раді нового Президента
25%
43
Так, необхідно оновити парламент і сформувати нову коаліцію
33%
58
Ні, це спроба нового президента тиснути на Верховну Раду
9%
15
Ні, немає сенсу квапити події, чергові вибори в Раду і так вже скоро
31%
54
Інший варіант
3%
5
Всього голосів : 175
Повідомлення Додано: Сер 12 чер, 2019 18:59

Новый соцопрос группы Рейтинг
6-9 июня

Слуга народа - 47.5 %
Оппоплатформа - 10.4 %
ЕС - 7.9 %
Батькивщина - 7.5 %
Голос - 6.4 %

За неделю с прошлого аналогичного опроса группы Рейтинг упали чуть-чуть рейтинги у Слуги народа на 0,7 % и у Гриценко на 0.5 %, у последнего рейтинг вообще стал жалким в 2,5 %

За неделю еще подрос рейтинг у Голоса на 0,8 % и у Батькивщины на 0,6 %.
freeze
4
 
Повідомлень: 11799
З нами з: 02.07.14
Подякував: 3577 раз.
Подякували: 5212 раз.
 
Профіль
19
2
3
Повідомлення Додано: Сер 12 чер, 2019 19:03

  ЛАД написав:Не совсем так.
При Кучме ещё не решились бы ехать в Европу.


Что значит "не решились"?
Да западенцы нелегально в фурах и иным способом ехали в ту же Италию еще в 90-х при Кучме аж гай шумел.
Женщины подтирали сморщенные дупы, а мужчины работали на стройках.
Закарпатье еще в 90-х начало переселяться в Чехию и Венгрию.
Разница в временах том, что при Порошенко поехала вся Украины, в т.ч. якобы благополучный Киев
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
Повідомлень: 1388
З нами з: 29.05.18
Подякував: 72 раз.
Подякували: 479 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 12 чер, 2019 19:04

  shapo написав:
Отток населения происходит вовсе не из-за безвиза, а из-за безнадеги последних 5 лет.
У молодых и средних лет больше нет желания ждать когда в этой стране начнет хоть что-то меняться в лучшую сторону.
И наибольшее зло от правления Порошенко - разочарование население и неверие в будущее


Дополню, что дело не только в мрачных ожиданиях, но и суровой реальности - за 5 последних лет "реформаторы" взвинтили цены внутри страны до европейского уровня.

Взвинтили на все, кроме труда - по средней зарплате даже в 2018-м мы не догнали 2013-й и находимся на уровне 2011-го. А пенсии так и вообще - на уровне 2007-го...

Естественно, что в условиях, когда средние расходы превышают средние доходы, эмиграция будет главным ответом как минимум для тех, кто находится ниже медианы средних доходов. Точных данных относительно доли таковых Госстат не дает (просто скрывает), но есть все основания полагать, что их больше 50% населения.

Какие уж тут ожидания, когда многим украинцам здесь и сейчас не во что одеться, не во что обуться, а есть приходится мараконы с хлебом...
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2435
З нами з: 02.05.18
Подякував: 723 раз.
Подякували: 1663 раз.
 
Профіль
2
3
3
Повідомлення Додано: Сер 12 чер, 2019 19:14

  ЛАД написав:
  Кармелюк написав:
  ЛАД написав:
+ терпеть не могу любой национализм.
Сегодня русофобия и у некоторых антисемитизм, завтра правители найдут нового козла отпущения, будет ещё какой-нибудь анти-...
Кстати, по соцопросам ксенофобия в Украине достаточно сильна.


О це цікаво!
А можна детальніше про ці соцопитування де нібито в Україні достатньо сильна ксенофобія, особливо в порівнянні з іншими країнами. Будь ласка!

Простите, когда-то читал результаты соцобследования, но не сохранил.
Сходу нашлось - https://www.rbc.ua/rus/news/sotsiologi-izmerili-uroven-ksenofobii-ukraintsev-1538668679.html, https://www.rbc.ua/rus/news/ukraintsy-nazvali-samye-nezhelatelnye-natsii-1538664705.html, https://focus.ua/ukraine/400715/.
На РБК ссылаются на исследования КМИС, но не искал.
Хочу предупредить, что "ксенофобия в Украине достаточно сильна" не означает, что "мы впереди планеты всей", но и, к сожалению, не пасём задних.

P.s. Вот ссылка на исследование КМИС - https://www.kiis.com.ua/?lang=ukr&cat=reports&id=793&page=10. Но сравнения с др. странами там нет.

Я так і думав!
Ви наступного разу пообережніше...З такими заявами...І це стосується не тільки озвученої Вами нібито сильної ксенофобії в Україні згідно якихось соціальних опитувань...
Кармелюк
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 532
З нами з: 26.08.12
Подякував: 207 раз.
Подякували: 289 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 12 чер, 2019 19:24

  zРадио написав:Так что не нервничайте. Пока виновником происходящего в стране является Порошенко.


Да! Папередники! Папередники!

Куда ж без них, во всем они виноваты. :mrgreen:
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
Sommer
 
Повідомлень: 4140
З нами з: 07.04.17
Подякував: 414 раз.
Подякували: 530 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 12 чер, 2019 19:25

  zРадио написав:Какие уж тут ожидания, когда многим украинцам здесь и сейчас не во что одеться, не во что обуться, а есть приходится мараконы с хлебом...


Ну все, пошли уже методички с самого дна. "Тарифный геноцид", "украинцы вымерзли" и прочая рашкинская пропаганда.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
Sommer
 
Повідомлень: 4140
З нами з: 07.04.17
Подякував: 414 раз.
Подякували: 530 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 3141314231433144
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Sommer, zРадио і 1 гість
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.