Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
shapo написав: Ваш кумир работал министром экономики в правительстве Азарова в котором освящались все коррупционные схемы, так что после этого Зеленский может взять любого взяточника и любую тусовщицу и все равно не дотянет до евроинтегратора
звучить так що якщо сусід напісяв в під"їзді, то іншим можна там ще й накакати
Нет, все гораздо проще, из Нового Завета. В Евангелии от Иоанна (гл. 8, ст. 7) это слова Иисуса, обращенные к книжникам и фарисеям, приведшим к нему блудницу: «Когда же продолжали спрашивать Его, Он, восклонившись, сказал им: кто из вас без греха, первый брось в нее камень».
shapo написав:Кроме безвиза которым начал заниматься еще Ющенко отменивший визы для стран ЕС, США, Канады и т.д. чего он еще наработал? Увеличившиеся внутренние и внешние долги, больший отток населения, деградировавшую медицину, образование,ЖКХ? Только не пишите про украинскую армию и успехи на международном поприще - нет ни того, ни другого
Starikan написав:Оставьте в покое отток населения. Если бы при Яныке, Юще, Кучме - при ком угодно- был бы введен безвиз и открыт восточноевропейский рынок труда - отток был бы точно такой же.
Отток населения происходит вовсе не из-за безвиза, а из-за безнадеги последних 5 лет. У молодых и средних лет больше нет желания ждать когда в этой стране начнет хоть что-то меняться в лучшую сторону. И наибольшее зло от правления Порошенко - разочарование население и неверие в будущее
pesikot написав:Никакого хаоса у них нет в голове. Когда надо было топить против Порошенко, то и Роттердам+ сгодился и Свинарчуки, и кум прокурор. Били из всех информационных калибров. А как получили власть, так уже "да мы пошутили" и вообще "я вам ничего не должен" "Сумно, б***" (с) zorka
Новая власть, если пойдет по стопам Порошенко & Ко, будет также бита из всех информационных калибров, только количество этих калибров увеличится (растет из года в год вследствие развития технологий).
Так что не нервничайте. Пока виновником происходящего в стране является Порошенко. После выборов в ВР, формирования большинства и назначения Кабмина, будем спрашивать с Зеленского
airmax78 написав:Мой "кумир" работал и результатами его работы мы все сейчас пользуемся.
Кроме безвиза которым начал заниматься еще Ющенко отменивший визы для стран ЕС, США, Канады и т.д. чего он еще наработал? Увеличившиеся внутренние и внешние долги, больший отток населения, деградировавшую медицину, образование,ЖКХ? Только не пишите про украинскую армию и успехи на международном поприще - нет ни того, ни другого
Оставьте в покое отток населения. Если бы при Яныке, Юще, Кучме - при ком угодно- был бы введен безвиз и открыт восточноевропейский рынок труда - отток был бы точно такой же.
Не совсем так. При Кучме ещё не решились бы ехать в Европу. При Юще начался очень быстрый рост доходов и не надо было массово ехать в Европу. Кроме того, выезд на заработки - лавинообразный процесс. Сначала решаются немногие, за ними начинают подтягиваться знакомые, и чем дальше, тем больше. Когда этот процесс приобретает массовый характер, остановить его тяжело. Безвиз сам по себе не даёт права на работу.
Востаннє редагувалось ЛАД в Сер 12 чер, 2019 19:01, всього редагувалось 2 разів.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД написав:Не совсем так. При Кучме ещё не решились бы ехать в Европу.
Что значит "не решились"? Да западенцы нелегально в фурах и иным способом ехали в ту же Италию еще в 90-х при Кучме аж гай шумел. Женщины подтирали сморщенные дупы, а мужчины работали на стройках. Закарпатье еще в 90-х начало переселяться в Чехию и Венгрию. Разница в временах том, что при Порошенко поехала вся Украины, в т.ч. якобы благополучный Киев
shapo написав: Отток населения происходит вовсе не из-за безвиза, а из-за безнадеги последних 5 лет. У молодых и средних лет больше нет желания ждать когда в этой стране начнет хоть что-то меняться в лучшую сторону. И наибольшее зло от правления Порошенко - разочарование население и неверие в будущее
Дополню, что дело не только в мрачных ожиданиях, но и суровой реальности - за 5 последних лет "реформаторы" взвинтили цены внутри страны до европейского уровня.
Взвинтили на все, кроме труда - по средней зарплате даже в 2018-м мы не догнали 2013-й и находимся на уровне 2011-го. А пенсии так и вообще - на уровне 2007-го...
Естественно, что в условиях, когда средние расходы превышают средние доходы, эмиграция будет главным ответом как минимум для тех, кто находится ниже медианы средних доходов. Точных данных относительно доли таковых Госстат не дает (просто скрывает), но есть все основания полагать, что их больше 50% населения.
Какие уж тут ожидания, когда многим украинцам здесь и сейчас не во что одеться, не во что обуться, а есть приходится мараконы с хлебом...
ЛАД написав: + терпеть не могу любой национализм. Сегодня русофобия и у некоторых антисемитизм, завтра правители найдут нового козла отпущения, будет ещё какой-нибудь анти-... Кстати, по соцопросам ксенофобия в Украине достаточно сильна.
О це цікаво! А можна детальніше про ці соцопитування де нібито в Україні достатньо сильна ксенофобія, особливо в порівнянні з іншими країнами. Будь ласка!