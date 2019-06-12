Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Интересно, в каком месте он пошутил насчет отношений с РФ и войны с боевиками?
Об извинениях Геруса здесь уже написали, правда, процитировали не полностью. А там он, в отличие от своего выступления по ТВ, пишет вполне разумные меры по тарифам - https://www.facebook.com/andriy.gerus/posts/10217690497107882. Я, кстати, ожидал роста цены на газ в соотв. с меморандумом с МВФ. И удивлён, что он не состоялся. По Роттердаму+ Герус, по-моему, просто "заговорился". Вашу ссылку https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2674227995980609&id=100001803039901 комментировать не буду, там есть разное - и отчасти справедливое, и притянутое за уши. Пока придерживаюсь уже высказанной точки зрения - надо подождать и посмотреть. Скоропалительное охаивание ни к чему. Как известно, быстро только котята родятся. Сегодняшние действия пока не убеждают меня в том, что надеяться не на что.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД написав:Не совсем так. При Кучме ещё не решились бы ехать в Европу.
Что значит "не решились"? Да западенцы нелегально в фурах и иным способом ехали в ту же Италию еще в 90-х при Кучме аж гай шумел. Женщины подтирали сморщенные дупы, а мужчины работали на стройках. Закарпатье еще в 90-х начало переселяться в Чехию и Венгрию. Разница в временах том, что при Порошенко поехала вся Украины, в т.ч. якобы благополучный Киев
Я писал именно о массовом выезде. А так да, запад ехал давно, правдами и неправдами. Но всё же массового характера это не носило.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом Yuri_T, Вася - бан.
Кармелюк написав:----------------------- ЛАД + терпеть не могу любой национализм. Сегодня русофобия и у некоторых антисемитизм, завтра правители найдут нового козла отпущения, будет ещё какой-нибудь анти-... Кстати, по соцопросам ксенофобия в Украине достаточно сильна. ------------------------- О це цікаво! А можна детальніше про ці соцопитування де нібито в Україні достатньо сильна ксенофобія, особливо в порівнянні з іншими країнами. Будь ласка!
Я так і думав! Ви наступного разу пообережніше...З такими заявами...І це стосується не тільки озвученої Вами нібито сильної ксенофобії в Україні згідно якихось соціальних опитувань...
Если Вам вопрос очень интересен, то лучше не думайте, а просто поищите. Мне это не настолько нужно, чтобы тратить время на поиски. Но точно помню, что читал такое, и говорилось о том, что это может создать проблемы при привлечении рабочей силы из-за рубежа. А такая необходимость, по-видимому, скоро появится. И, кстати, не надо намёков, я, как правило, свои утверждения подтверждаю ссылками. Надеялся, что Вы мне поверите на слово. Тем более ничего сильно порочащего Украину не написал. Ксенофобия достаточно естественная реакция общества - недоверие к чужому вполне нормально. Но оно не должно переходить некоторые границы. А для уменьшения ксенофобии с ней надо постоянно бороться. У нас этим практически не занимаются, скорее, наоборот.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом Yuri_T, Вася - бан.
Что касается одежды, 54% импорта, или 45% всего объема рынка - это секонд-хенд! И это в деньгах. А в объемах из-за его дешевизны будет все 90%!
Украина заняла третье место в мире по импорту секонд-хенда, пропустив вперед Пакистан и Малайзию. Больше половины импорта готовой продукции легкой промышленности в Украине — секонд-хенд, сообщила президент-глава правления Асcоциации предприятий легкой промышленности «Укрлегпром» Татьяна Изовит.
По её словам, импорт секонд-хенда на уровне 54% равнозначен утрате 45 тысяч рабочих мест.
freeze написав:Представитель главы Украины в Кабмине Андрей Герус принес свои извинения за слова о том, что Владимир Зеленский шутил о тарифах и на прямую не обещал их снизить. Об этом он написал на своей странице в Facebook.
"Хочу извиниться за неудачную свою фразу о том, что "Зеленский шутил о снижении тарифов". Сказывается недостаток политического опыта, в частности - в общении с журналистами. Конечно, тарифы это больная тема, поэтому - плохая тема для шуток или опрометчивых комментариев", - отметил Герус.
Также он добавил, что на самом деле Зеленский уже дважды созывал совещание относительно поиска возможности снизить тарифы для населения.
И чё ? Говорил громко в интервью. Извинился по-тихому в мордокниге. Герус в том интервью много чего наговорил. Например, "Представитель президента Украины Владимира Зеленского в Кабинете министров Андрей Герус предложил Бойко и Медведчуку поставлять газ из РФ через частную компанию." Об этом он извинился в мордокниге ? Нет, но вы продолжайте, продолжайте искать картошку в навозе.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский ""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
shapo написав:Нет, все гораздо проще, из Нового Завета. В Евангелии от Иоанна (гл. 8, ст. 7) это слова Иисуса, обращенные к книжникам и фарисеям, приведшим к нему блудницу: «Когда же продолжали спрашивать Его, Он, восклонившись, сказал им: кто из вас без греха, первый брось в нее камень».
Стройбатовец-теолог ... это мощно
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский ""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot написав:И чё ? Говорил громко в интервью. Извинился по-тихому в мордокниге. Герус в том интервью много чего наговорил. Например, "Представитель президента Украины Владимира Зеленского в Кабинете министров Андрей Герус предложил Бойко и Медведчуку поставлять газ из РФ через частную компанию." Об этом он извинился в мордокниге ? Нет, но вы продолжайте, продолжайте искать картошку в навозе.
Тут я с вами соглашусь. Если Герус сказал чушь по глупости, значит тупо профнепригоден на столь ответственной должности. Если таким образом открыл "окно Овертона" (т.е. готовит общество к не-снижению, а то и продолжению повышения коррупционных тарифов), значит прислуживает негодяям и сам негодяй.
zРадио написав: Так что не нервничайте. Пока виновником происходящего в стране является Порошенко. После выборов в ВР, формирования большинства и назначения Кабмина, будем спрашивать с Зеленского
Я вас огорчу, вам не сообщили, но Президент уже Зеленский. И его представители гундосят на телеканалах, а не Порошенко и его комманда. И Герус, который ранее говорил, что Роттердам+ - зло, тому що Порошенко+Ахметов обворовывают простой народ. Теперь Герус шутит про Роттердам+. И сохраняют Роттердам+
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский ""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
zРадио написав: Так что не нервничайте. Пока виновником происходящего в стране является Порошенко. После выборов в ВР, формирования большинства и назначения Кабмина, будем спрашивать с Зеленского
Я вас огорчу, вам не сообщили, но Президент уже Зеленский. И его представители гундосят на телеканалах, а не Порошенко и его комманда. И Герус, который ранее говорил, что Роттердам+ - зло, тому що Порошенко+Ахметов обворовывают простой народ. Теперь Герус шутит про Роттердам+. И сохраняют Роттердам+
Моя позиция предельно четко высказана постом выше. Что же касается ответственности Зеленского за все-все-все и уже сейчас - окститесь! Пока еще даже непонятно, смог ли он разогнать Раду, или нет. Не говоря о том, что он ни одного ставленника Порошенко по президентской квоте не может без Рады снять.
Поэтому всех собак на Зеленского повесить пока не удастся - ни вам, ни мне, ни кому-либо другому. И можете даже не сомневаться, что Зеленского я щадить не буду - я даю оценку действиям, а не личностям