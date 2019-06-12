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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 3139314031413142> Чи потрібен розпуск Верховної Ради та дострокові вибори до неї? Політичні дискусії 2.5 5 175 Так, це необхідно для збільшення підтримки в Раді нового Президента 25% 43 Так, необхідно оновити парламент і сформувати нову коаліцію 33% 58 Ні, це спроба нового президента тиснути на Верховну Раду 9% 15 Ні, немає сенсу квапити події, чергові вибори в Раду і так вже скоро 31% 54 Інший варіант 3% 5 Всього голосів : 175 Додано: Сер 12 чер, 2019 19:41 Starikan написав: Оказывается, Зеленский шутил насчет высоких тарифов и несправедливости Роттердама+

https://m.facebook.com/story.php?story_ ... 1476216252



Интересно, в каком месте он пошутил насчет отношений с РФ и войны с боевиками? Оказывается, Зеленский шутил насчет высоких тарифов и несправедливости Роттердама+Интересно, в каком месте он пошутил насчет отношений с РФ и войны с боевиками?

Об извинениях Геруса здесь уже написали, правда, процитировали не полностью.

А там он, в отличие от своего выступления по ТВ, пишет вполне разумные меры по тарифам - https://www.facebook.com/andriy.gerus/posts/10217690497107882 .

Я, кстати, ожидал роста цены на газ в соотв. с меморандумом с МВФ. И удивлён, что он не состоялся.

По Роттердаму+ Герус, по-моему, просто "заговорился".

Вашу ссылку https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2674227995980609&id=100001803039901 комментировать не буду, там есть разное - и отчасти справедливое, и притянутое за уши.

Пока придерживаюсь уже высказанной точки зрения - надо подождать и посмотреть. Скоропалительное охаивание ни к чему. Как известно, быстро только котята родятся.

Сегодняшние действия пока не убеждают меня в том, что надеяться не на что. Об извинениях Геруса здесь уже написали, правда, процитировали не полностью.А там он, в отличие от своего выступления по ТВ, пишет вполне разумные меры по тарифам -Я, кстати, ожидал роста цены на газ в соотв. с меморандумом с МВФ. И удивлён, что он не состоялся.По Роттердаму+ Герус, по-моему, просто "заговорился".Вашу ссылкукомментировать не буду, там есть разное - и отчасти справедливое, и притянутое за уши.Пока придерживаюсь уже высказанной точки зрения - надо подождать и посмотреть. Скоропалительное охаивание ни к чему. Как известно, быстро только котята родятся.Сегодняшние действия пока не убеждают меня в том, что надеяться не на что.

Yuri_T, Вася - бан. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"омYuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 13375 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4218 раз. Подякували: 3869 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Сер 12 чер, 2019 19:44 shapo написав: ЛАД написав: Не совсем так.

При Кучме ещё не решились бы ехать в Европу.

Не совсем так.При Кучмеехать в Европу.



Что значит "не решились"?

Да западенцы нелегально в фурах и иным способом ехали в ту же Италию еще в 90-х при Кучме аж гай шумел.

Женщины подтирали сморщенные дупы, а мужчины работали на стройках.

Закарпатье еще в 90-х начало переселяться в Чехию и Венгрию.

Разница в временах том, что при Порошенко поехала вся Украины, в т.ч. якобы благополучный Киев Что значит "не решились"?Да западенцы нелегально в фурах и иным способом ехали в ту же Италию еще в 90-х при Кучме аж гай шумел.Женщины подтирали сморщенные дупы, а мужчины работали на стройках.Закарпатье еще в 90-х начало переселяться в Чехию и Венгрию.

Я писал именно о массовом выезде.

А так да, запад ехал давно, правдами и неправдами. Но всё же массового характера это не носило. Я писал именно о массовом выезде.А так да, запад ехал давно, правдами и неправдами. Но всё же массового характера это не носило.

Yuri_T, Вася - бан. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"омYuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 13375 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4218 раз. Подякували: 3869 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Сер 12 чер, 2019 19:57 Кармелюк написав: ЛАД написав: Кармелюк написав: -----------------------

ЛАД

+ терпеть не могу любой национализм.

Сегодня русофобия и у некоторых антисемитизм, завтра правители найдут нового козла отпущения, будет ещё какой-нибудь анти-...

Кстати, по соцопросам ксенофобия в Украине достаточно сильна.

-------------------------

О це цікаво!

А можна детальніше про ці соцопитування де нібито в Україні достатньо сильна ксенофобія, особливо в порівнянні з іншими країнами. Будь ласка! -----------------------+ терпеть не могунационализм.Сегодня русофобия и у некоторых антисемитизм, завтра правители найдут нового козла отпущения, будет ещё какой-нибудь анти-...Кстати, по соцопросам ксенофобия в Украине достаточно сильна.-------------------------О це цікаво!А можна детальніше про ці соцопитування де нібито в Україні достатньо сильна ксенофобія, особливо в порівнянні з іншими країнами. Будь ласка!

Простите, когда-то читал результаты соцобследования, но не сохранил.

Сходу нашлось - https://www.rbc.ua/rus/news/sotsiologi-izmerili-uroven-ksenofobii-ukraintsev-1538668679.html , https://www.rbc.ua/rus/news/ukraintsy-nazvali-samye-nezhelatelnye-natsii-1538664705.html , https://focus.ua/ukraine/400715/ .

На РБК ссылаются на исследования КМИС, но не искал.

Хочу предупредить, что "ксенофобия в Украине достаточно сильна" не означает, что "мы впереди планеты всей", но и, к сожалению, не пасём задних.



P.s. Вот ссылка на исследование КМИС - https://www.kiis.com.ua/?lang=ukr&cat=reports&id=793&page=10 . Но сравнения с др. странами там нет. Простите, когда-то читал результаты соцобследования, но не сохранил.Сходу нашлось -На РБК ссылаются на исследования КМИС, но не искал.Хочу предупредить, что "ксенофобия в Украине достаточно сильна" не означает, что "мы впереди планеты всей", но и, к сожалению, не пасём задних.P.s. Вот ссылка на исследование КМИС -. Но сравнения с др. странами там нет.

Я так і думав!

Ви наступного разу пообережніше...З такими заявами...І це стосується не тільки озвученої Вами нібито сильної ксенофобії в Україні згідно якихось соціальних опитувань... Я так і думав!Ви наступного разу пообережніше...З такими заявами...І це стосується не тільки озвученої Вами нібито сильної ксенофобії в Україні згідно якихось соціальних опитувань...



Если Вам вопрос очень интересен, то лучше не думайте, а просто поищите. Мне это не настолько нужно, чтобы тратить время на поиски. Но точно помню, что читал такое, и говорилось о том, что это может создать проблемы при привлечении рабочей силы из-за рубежа. А такая необходимость, по-видимому, скоро появится.

И, кстати, не надо намёков, я, как правило, свои утверждения подтверждаю ссылками.

Надеялся, что Вы мне поверите на слово. Тем более ничего сильно порочащего Украину не написал. Ксенофобия достаточно естественная реакция общества - недоверие к чужому вполне нормально. Но оно не должно переходить некоторые границы. А для уменьшения ксенофобии с ней надо постоянно бороться. У нас этим практически не занимаются, скорее, наоборот. Если Вам вопрос очень интересен, то лучше не думайте, а просто поищите. Мне это не настолько нужно, чтобы тратить время на поиски. Но точно помню, что читал такое, и говорилось о том, что это может создать проблемы при привлечении рабочей силы из-за рубежа. А такая необходимость, по-видимому, скоро появится.И, кстати, не надо намёков, я, как правило, свои утверждения подтверждаю ссылками.Надеялся, что Вы мне поверите на слово. Тем более ничего сильно порочащего Украину не написал. Ксенофобия достаточно естественная реакция общества - недоверие к чужому вполне нормально. Но оно не должно переходить некоторые границы. А для уменьшения ксенофобии с ней надо постоянно бороться. У нас этим практически не занимаются, скорее, наоборот.

Yuri_T, Вася - бан. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"омYuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 13375 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4218 раз. Подякували: 3869 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Сер 12 чер, 2019 20:02 Возникают смутные сомнения.

Ежевечернее появление Sommer"а напоминает нашего "североамериканского" украинца.

Или он тоже "североамериканец"?

Yuri_T, Вася - бан. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"омYuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 13375 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4218 раз. Подякували: 3869 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Сер 12 чер, 2019 20:05 Sommer написав: Ты еще езду на троллейбусе сюда приплети.



Учись зрадофилить у критикуса - вот у него сразу, с ходу украинцам не во что одеться! А ты о каких-то коммунальных услугах. Ты еще езду на троллейбусе сюда приплети.Учись зрадофилить у критикуса - вот у него сразу, с ходу украинцам не во что одеться! А ты о каких-то коммунальных услугах.





Болтун (так я буду теперь тебя называть, раз ты сам упорно не называешь меня по нику), средняя пенсия в стране $100! Сто долларов - прописью еще тебе продублирую, чтоб, наконец, дошло!



https://dnews.dn.ua/news/705133



Что касается одежды, 54% импорта, или 45% всего объема рынка - это секонд-хенд! И это в деньгах. А в объемах из-за его дешевизны будет все 90%!



Украина заняла третье место в мире по импорту секонд-хенда, пропустив вперед Пакистан и Малайзию. Больше половины импорта готовой продукции легкой промышленности в Украине — секонд-хенд, сообщила президент-глава правления Асcоциации предприятий легкой промышленности «Укрлегпром» Татьяна Изовит.



По её словам, импорт секонд-хенда на уровне 54% равнозначен утрате 45 тысяч рабочих мест.



http://retailplatforma.com/ukraina-na-t ... ond-henda/ Болтун (так я буду теперь тебя называть, раз ты сам упорно не называешь меня по нику), средняя пенсия в стране $100! Сто долларов - прописью еще тебе продублирую, чтоб, наконец, дошло!Что касается одежды, 54% импорта, или 45% всего объема рынка - это секонд-хенд! И это в деньгах. А в объемах из-за его дешевизны будет все 90%! zРадио

Повідомлень: 2435 З нами з: 02.05.18 Подякував: 723 раз. Подякували: 1663 раз. Профіль 2 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Сер 12 чер, 2019 20:23 freeze написав: Представитель главы Украины в Кабмине Андрей Герус принес свои извинения за слова о том, что Владимир Зеленский шутил о тарифах и на прямую не обещал их снизить. Об этом он написал на своей странице в Facebook.



"Хочу извиниться за неудачную свою фразу о том, что "Зеленский шутил о снижении тарифов". Сказывается недостаток политического опыта, в частности - в общении с журналистами. Конечно, тарифы это больная тема, поэтому - плохая тема для шуток или опрометчивых комментариев", - отметил Герус.



Также он добавил, что на самом деле Зеленский уже дважды созывал совещание относительно поиска возможности снизить тарифы для населения. Представитель главы Украины в Кабмине Андрей Герус принес свои извинения за слова о том, что Владимир Зеленский шутил о тарифах и на прямую не обещал их снизить. Об этом он написал на своей странице в Facebook."Хочу извиниться за неудачную свою фразу о том, что "Зеленский шутил о снижении тарифов". Сказывается недостаток политического опыта, в частности - в общении с журналистами. Конечно, тарифы это больная тема, поэтому - плохая тема для шуток или опрометчивых комментариев", - отметил Герус.Также он добавил, что на самом деле Зеленский уже дважды созывал совещание относительно поиска возможности снизить тарифы для населения.

И чё ? Говорил громко в интервью. Извинился по-тихому в мордокниге.

Герус в том интервью много чего наговорил. Например, "Представитель президента Украины Владимира Зеленского в Кабинете министров Андрей Герус предложил Бойко и Медведчуку поставлять газ из РФ через частную компанию."

Об этом он извинился в мордокниге ? Нет, но вы продолжайте, продолжайте искать картошку в навозе. И чё ? Говорил громко в интервью. Извинился по-тихому в мордокниге.Герус в том интервью много чего наговорил. Например, "Представитель президента Украины Владимира Зеленского в Кабинете министров Андрей Герус предложил Бойко и Медведчуку поставлять газ из РФ через частную компанию."Об этом он извинился в мордокниге ? Нет, но вы продолжайте, продолжайте искать картошку в навозе. "Я вам ничего не должен" (с) Зеленский

""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой pesikot

Повідомлень: 2631 З нами з: 31.08.09 Подякував: 224 раз. Подякували: 719 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 12 чер, 2019 20:25 shapo написав: Нет, все гораздо проще, из Нового Завета. В Евангелии от Иоанна (гл. 8, ст. 7) это слова Иисуса, обращенные к книжникам и фарисеям, приведшим к нему блудницу: «Когда же продолжали спрашивать Его, Он, восклонившись, сказал им: кто из вас без греха, первый брось в нее камень». Нет, все гораздо проще, из Нового Завета. В Евангелии от Иоанна (гл. 8, ст. 7) это слова Иисуса, обращенные к книжникам и фарисеям, приведшим к нему блудницу: «Когда же продолжали спрашивать Его, Он, восклонившись, сказал им: кто из вас без греха, первый брось в нее камень».

Стройбатовец-теолог ... это мощно Стройбатовец-теолог ... это мощно "Я вам ничего не должен" (с) Зеленский

""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой pesikot

Повідомлень: 2631 З нами з: 31.08.09 Подякував: 224 раз. Подякували: 719 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 12 чер, 2019 20:29 pesikot написав: И чё ? Говорил громко в интервью. Извинился по-тихому в мордокниге.

Герус в том интервью много чего наговорил. Например, "Представитель президента Украины Владимира Зеленского в Кабинете министров Андрей Герус предложил Бойко и Медведчуку поставлять газ из РФ через частную компанию."

Об этом он извинился в мордокниге ? Нет, но вы продолжайте, продолжайте искать картошку в навозе. И чё ? Говорил громко в интервью. Извинился по-тихому в мордокниге.Герус в том интервью много чего наговорил. Например, "Представитель президента Украины Владимира Зеленского в Кабинете министров Андрей Герус предложил Бойко и Медведчуку поставлять газ из РФ через частную компанию."Об этом он извинился в мордокниге ? Нет, но вы продолжайте, продолжайте искать картошку в навозе.



Тут я с вами соглашусь. Если Герус сказал чушь по глупости, значит тупо профнепригоден на столь ответственной должности. Если таким образом открыл "окно Овертона" (т.е. готовит общество к не-снижению, а то и продолжению повышения коррупционных тарифов), значит прислуживает негодяям и сам негодяй.



Ближе к осени узнаем наверняка Тут я с вами соглашусь. Если Герус сказал чушь по глупости, значит тупо профнепригоден на столь ответственной должности. Если таким образом открыл "окно Овертона" (т.е. готовит общество к не-снижению, а то и продолжению повышения коррупционных тарифов), значит прислуживает негодяям и сам негодяй.Ближе к осени узнаем наверняка zРадио

Повідомлень: 2435 З нами з: 02.05.18 Подякував: 723 раз. Подякували: 1663 раз. Профіль 2 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Сер 12 чер, 2019 20:31 zРадио написав:

Так что не нервничайте. Пока виновником происходящего в стране является Порошенко. После выборов в ВР, формирования большинства и назначения Кабмина, будем спрашивать с Зеленского Так что не нервничайте. Пока виновником происходящего в стране является Порошенко. После выборов в ВР, формирования большинства и назначения Кабмина, будем спрашивать с Зеленского

Я вас огорчу, вам не сообщили, но Президент уже Зеленский.

И его представители гундосят на телеканалах, а не Порошенко и его комманда.

И Герус, который ранее говорил, что Роттердам+ - зло, тому що Порошенко+Ахметов обворовывают простой народ. Теперь Герус шутит про Роттердам+. И сохраняют Роттердам+ Я вас огорчу, вам не сообщили, но Президент уже Зеленский.И его представители гундосят на телеканалах, а не Порошенко и его комманда.И Герус, который ранее говорил, что Роттердам+ - зло, тому що Порошенко+Ахметов обворовывают простой народ. Теперь Герус шутит про Роттердам+. И сохраняют Роттердам+ "Я вам ничего не должен" (с) Зеленский

""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой pesikot

Повідомлень: 2631 З нами з: 31.08.09 Подякував: 224 раз. Подякували: 719 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 12 чер, 2019 20:38 pesikot написав: zРадио написав:

Так что не нервничайте. Пока виновником происходящего в стране является Порошенко. После выборов в ВР, формирования большинства и назначения Кабмина, будем спрашивать с Зеленского Так что не нервничайте. Пока виновником происходящего в стране является Порошенко. После выборов в ВР, формирования большинства и назначения Кабмина, будем спрашивать с Зеленского

Я вас огорчу, вам не сообщили, но Президент уже Зеленский.

И его представители гундосят на телеканалах, а не Порошенко и его комманда.

И Герус, который ранее говорил, что Роттердам+ - зло, тому що Порошенко+Ахметов обворовывают простой народ. Теперь Герус шутит про Роттердам+. И сохраняют Роттердам+ Я вас огорчу, вам не сообщили, но Президент уже Зеленский.И его представители гундосят на телеканалах, а не Порошенко и его комманда.И Герус, который ранее говорил, что Роттердам+ - зло, тому що Порошенко+Ахметов обворовывают простой народ. Теперь Герус шутит про Роттердам+. И сохраняют Роттердам+



Моя позиция предельно четко высказана постом выше. Что же касается ответственности Зеленского за все-все-все и уже сейчас - окститесь! Пока еще даже непонятно, смог ли он разогнать Раду, или нет. Не говоря о том, что он ни одного ставленника Порошенко по президентской квоте не может без Рады снять.



Поэтому всех собак на Зеленского повесить пока не удастся - ни вам, ни мне, ни кому-либо другому. И можете даже не сомневаться, что Зеленского я щадить не буду - я даю оценку действиям, а не личностям Моя позиция предельно четко высказана постом выше. Что же касается ответственности Зеленского за все-все-все и уже сейчас - окститесь! Пока еще даже непонятно, смог ли он разогнать Раду, или нет. Не говоря о том, что он ни одного ставленника Порошенко по президентской квоте не может без Рады снять.Поэтому всех собак на Зеленского повесить пока не удастся - ни вам, ни мне, ни кому-либо другому. И можете даже не сомневаться, что Зеленского я щадить не буду - я даю оценку действиям, а не личностям zРадио

Повідомлень: 2435 З нами з: 02.05.18 Подякував: 723 раз. Подякували: 1663 раз. Профіль 2 3 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 3139314031413142> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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