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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3139314031413142

Чи потрібен розпуск Верховної Ради та дострокові вибори до неї?

Політичні дискусії 2.5 5 175
Так, це необхідно для збільшення підтримки в Раді нового Президента
25%
43
Так, необхідно оновити парламент і сформувати нову коаліцію
33%
58
Ні, це спроба нового президента тиснути на Верховну Раду
9%
15
Ні, немає сенсу квапити події, чергові вибори в Раду і так вже скоро
31%
54
Інший варіант
3%
5
Всього голосів : 175
Повідомлення Додано: Сер 12 чер, 2019 20:41

  zРадио написав:Тут я с вами соглашусь. Если Герус сказал чушь по глупости, значит тупо профнепригоден на столь ответственной должности. Если таким образом открыл "окно Овертона" (т.е. готовит общество к не-снижению, а то и продолжению повышения коррупционных тарифов), значит прислуживает негодяям и сам негодяй.

Ближе к осени узнаем наверняка

Профнепригоден ? вы серьёзно ? Ольгино, ну не палитесь так откровенно. В Украине такой термин давно не используется.
Пошло тупое выгораживание Геруса. Он в том интервью много чего интересного наговорил
PS. Зеленский оказывается негодяй ? Ну кто бы мог подумать ... ай-ай-ай, как так вышло с марионеткой Бени :)
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Сер 12 чер, 2019 20:43

Re: Політичні дискусії

  pesikot написав:Теперь Герус шутит про Роттердам+. И сохраняют Роттердам+
Зе придется играть по сценарию, но этот сценарий не написан завлитом Квартала :mrgreen:
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protefiks1959
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Повідомлення Додано: Сер 12 чер, 2019 20:46

  zРадио написав:
Моя позиция предельно четко высказана постом выше.

Ваша позиция четко высказана - виновата невистка.
До выборов, топите против Порошенко, после победы - ну ни шмогла я ни шмогла и снова виноват Порошенко. Не может ЗЕ! ? В отставку и снова играть самого себя в Квартал 95
Вам об этом и писалось до выборов, что ваш ЗЕ! ничего и не будет делать, тому що неспособен
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Сер 12 чер, 2019 20:51

  pesikot написав:
  zРадио написав:Тут я с вами соглашусь. Если Герус сказал чушь по глупости, значит тупо профнепригоден на столь ответственной должности. Если таким образом открыл "окно Овертона" (т.е. готовит общество к не-снижению, а то и продолжению повышения коррупционных тарифов), значит прислуживает негодяям и сам негодяй.

Ближе к осени узнаем наверняка

Профнепригоден ? вы серьёзно ? Ольгино, ну не палитесь так откровенно. В Украине такой термин давно не используется.
Пошло тупое выгораживание Геруса. Он в том интервью много чего интересного наговорил
PS. Зеленский оказывается негодяй ? Ну кто бы мог подумать ... ай-ай-ай, как так вышло с марионеткой Бени :)


Ваша упорость просто зашкаливает. У меня дома есть и пес, и кот - они больше понимают, чем вы :mrgreen:

PS: "профнепригодность" - пережиток совка, понятно. Озвучьте уже полный список слов-атавизмов, чтобы я больше не палился :mrgreen:
zРадио
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