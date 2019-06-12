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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 3139314031413142 Чи потрібен розпуск Верховної Ради та дострокові вибори до неї? Політичні дискусії 2.5 5 175 Так, це необхідно для збільшення підтримки в Раді нового Президента 25% 43 Так, необхідно оновити парламент і сформувати нову коаліцію 33% 58 Ні, це спроба нового президента тиснути на Верховну Раду 9% 15 Ні, немає сенсу квапити події, чергові вибори в Раду і так вже скоро 31% 54 Інший варіант 3% 5 Всього голосів : 175 Додано: Сер 12 чер, 2019 20:41 zРадио написав: Тут я с вами соглашусь. Если Герус сказал чушь по глупости, значит тупо профнепригоден на столь ответственной должности. Если таким образом открыл "окно Овертона" (т.е. готовит общество к не-снижению, а то и продолжению повышения коррупционных тарифов), значит прислуживает негодяям и сам негодяй.



Ближе к осени узнаем наверняка Тут я с вами соглашусь. Если Герус сказал чушь по глупости, значит тупо профнепригоден на столь ответственной должности. Если таким образом открыл "окно Овертона" (т.е. готовит общество к не-снижению, а то и продолжению повышения коррупционных тарифов), значит прислуживает негодяям и сам негодяй.Ближе к осени узнаем наверняка

Профнепригоден ? вы серьёзно ? Ольгино, ну не палитесь так откровенно. В Украине такой термин давно не используется.

Пошло тупое выгораживание Геруса. Он в том интервью много чего интересного наговорил

PS. Зеленский оказывается негодяй ? Ну кто бы мог подумать ... ай-ай-ай, как так вышло с марионеткой Бени Профнепригоден ? вы серьёзно ? Ольгино, ну не палитесь так откровенно. В Украине такой термин давно не используется.Пошло тупое выгораживание Геруса. Он в том интервью много чего интересного наговорилPS. Зеленский оказывается негодяй ? Ну кто бы мог подумать ... ай-ай-ай, как так вышло с марионеткой Бени "Я вам ничего не должен" (с) Зеленский

""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой pesikot

Повідомлень: 2631 З нами з: 31.08.09 Подякував: 224 раз. Подякували: 719 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 12 чер, 2019 20:43 Re: Політичні дискусії pesikot написав: Теперь Герус шутит про Роттердам+. И сохраняют Роттердам+ Теперь Герус шутит про Роттердам+. И сохраняют Роттердам+ Зе придется играть по сценарию, но этот сценарий не написан завлитом Квартала Зе придется играть по сценарию, но этот сценарий не написан завлитом Квартала промокод к бонусу+ 50 грн SO7EF39

Приват, Дельта, Фидо, Траст... Приват...надоел...зашёл в ПУМБу ( тсс...за бонусом...тсс! ) protefiks1959

Повідомлень: 310 З нами з: 11.06.16 Подякував: 30 раз. Подякували: 29 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 12 чер, 2019 20:46 zРадио написав:

Моя позиция предельно четко высказана постом выше. Моя позиция предельно четко высказана постом выше.

Ваша позиция четко высказана - виновата невистка.

До выборов, топите против Порошенко, после победы - ну ни шмогла я ни шмогла и снова виноват Порошенко. Не может ЗЕ! ? В отставку и снова играть самого себя в Квартал 95

Вам об этом и писалось до выборов, что ваш ЗЕ! ничего и не будет делать, тому що неспособен Ваша позиция четко высказана - виновата невистка.До выборов, топите против Порошенко, после победы - ну ни шмогла я ни шмогла и снова виноват Порошенко. Не может ЗЕ! ? В отставку и снова играть самого себя в Квартал 95Вам об этом и писалось до выборов, что ваш ЗЕ! ничего и не будет делать, тому що неспособен "Я вам ничего не должен" (с) Зеленский

""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой pesikot

Повідомлень: 2631 З нами з: 31.08.09 Подякував: 224 раз. Подякували: 719 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 12 чер, 2019 20:51 pesikot написав: zРадио написав: Тут я с вами соглашусь. Если Герус сказал чушь по глупости, значит тупо профнепригоден на столь ответственной должности. Если таким образом открыл "окно Овертона" (т.е. готовит общество к не-снижению, а то и продолжению повышения коррупционных тарифов), значит прислуживает негодяям и сам негодяй.



Ближе к осени узнаем наверняка Тут я с вами соглашусь. Если Герус сказал чушь по глупости, значит тупо профнепригоден на столь ответственной должности. Если таким образом открыл "окно Овертона" (т.е. готовит общество к не-снижению, а то и продолжению повышения коррупционных тарифов), значит прислуживает негодяям и сам негодяй.Ближе к осени узнаем наверняка

Профнепригоден ? вы серьёзно ? Ольгино, ну не палитесь так откровенно. В Украине такой термин давно не используется.

Пошло тупое выгораживание Геруса. Он в том интервью много чего интересного наговорил

PS. Зеленский оказывается негодяй ? Ну кто бы мог подумать ... ай-ай-ай, как так вышло с марионеткой Бени Профнепригоден ? вы серьёзно ? Ольгино, ну не палитесь так откровенно. В Украине такой термин давно не используется.Пошло тупое выгораживание Геруса. Он в том интервью много чего интересного наговорилPS. Зеленский оказывается негодяй ? Ну кто бы мог подумать ... ай-ай-ай, как так вышло с марионеткой Бени



Ваша упорость просто зашкаливает. У меня дома есть и пес, и кот - они больше понимают, чем вы



PS: "профнепригодность" - пережиток совка, понятно. Озвучьте уже полный список слов-атавизмов, чтобы я больше не палился Ваша упорость просто зашкаливает. У меня дома есть и пес, и кот - они больше понимают, чем выPS: "профнепригодность" - пережиток совка, понятно. Озвучьте уже полный список слов-атавизмов, чтобы я больше не палился zРадио

Повідомлень: 2435 З нами з: 02.05.18 Подякував: 723 раз. Подякували: 1663 раз. Профіль 2 3 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 3139314031413142 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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