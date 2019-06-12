|
|
|
Політичні дискусії
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Сер 12 чер, 2019 20:41
zРадио написав:
Тут я с вами соглашусь. Если Герус сказал чушь по глупости, значит тупо профнепригоден на столь ответственной должности. Если таким образом открыл "окно Овертона" (т.е. готовит общество к не-снижению, а то и продолжению повышения коррупционных тарифов), значит прислуживает негодяям и сам негодяй.
Ближе к осени узнаем наверняка
Профнепригоден ? вы серьёзно ? Ольгино, ну не палитесь так откровенно. В Украине такой термин давно не используется.
Пошло тупое выгораживание Геруса. Он в том интервью много чего интересного наговорил
PS. Зеленский оказывается негодяй ? Ну кто бы мог подумать ... ай-ай-ай, как так вышло с марионеткой Бени
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
-
pesikot
-
-
- Повідомлень: 2631
- З нами з: 31.08.09
- Подякував: 224 раз.
- Подякували: 719 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Сер 12 чер, 2019 20:43
pesikot написав:
Теперь Герус шутит про Роттердам+. И сохраняют Роттердам+
Зе придется играть по сценарию, но этот сценарий не написан завлитом Квартала
промокод к бонусу+ 50 грн SO7EF39
Приват, Дельта, Фидо, Траст... Приват...надоел...зашёл в ПУМБу ( тсс...за бонусом...тсс! )
-
protefiks1959
-
-
- Повідомлень: 310
- З нами з: 11.06.16
- Подякував: 30 раз.
- Подякували: 29 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 12 чер, 2019 20:46
zРадио написав:
Моя позиция предельно четко высказана постом выше.
Ваша позиция четко высказана - виновата невистка.
До выборов, топите против Порошенко, после победы - ну ни шмогла я ни шмогла и снова виноват Порошенко. Не может ЗЕ! ? В отставку и снова играть самого себя в Квартал 95
Вам об этом и писалось до выборов, что ваш ЗЕ! ничего и не будет делать, тому що неспособен
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
-
pesikot
-
-
- Повідомлень: 2631
- З нами з: 31.08.09
- Подякував: 224 раз.
- Подякували: 719 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Сер 12 чер, 2019 20:51
pesikot написав: zРадио написав:
Тут я с вами соглашусь. Если Герус сказал чушь по глупости, значит тупо профнепригоден на столь ответственной должности. Если таким образом открыл "окно Овертона" (т.е. готовит общество к не-снижению, а то и продолжению повышения коррупционных тарифов), значит прислуживает негодяям и сам негодяй.
Ближе к осени узнаем наверняка
Профнепригоден ? вы серьёзно ? Ольгино, ну не палитесь так откровенно. В Украине такой термин давно не используется.
Пошло тупое выгораживание Геруса. Он в том интервью много чего интересного наговорил
PS. Зеленский оказывается негодяй ? Ну кто бы мог подумать ... ай-ай-ай, как так вышло с марионеткой Бени
Ваша упорость просто зашкаливает. У меня дома есть и пес, и кот - они больше понимают, чем вы
PS: "профнепригодность" - пережиток совка, понятно. Озвучьте уже полный список слов-атавизмов, чтобы я больше не палился
-
zРадио
-
-
- Повідомлень: 2435
- З нами з: 02.05.18
- Подякував: 723 раз.
- Подякували: 1663 раз.
-
- Профіль
-
2
3
3
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|