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Макроекономіка України.
Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3139314031413142

Чи потрібен розпуск Верховної Ради та дострокові вибори до неї?

Політичні дискусії 2.5 5 175
Так, це необхідно для збільшення підтримки в Раді нового Президента
25%
43
Так, необхідно оновити парламент і сформувати нову коаліцію
33%
58
Ні, це спроба нового президента тиснути на Верховну Раду
9%
15
Ні, немає сенсу квапити події, чергові вибори в Раду і так вже скоро
31%
54
Інший варіант
3%
5
Всього голосів : 175
Повідомлення Додано: Сер 12 чер, 2019 20:41

  zРадио написав:Тут я с вами соглашусь. Если Герус сказал чушь по глупости, значит тупо профнепригоден на столь ответственной должности. Если таким образом открыл "окно Овертона" (т.е. готовит общество к не-снижению, а то и продолжению повышения коррупционных тарифов), значит прислуживает негодяям и сам негодяй.

Ближе к осени узнаем наверняка

Профнепригоден ? вы серьёзно ? Ольгино, ну не палитесь так откровенно. В Украине такой термин давно не используется.
Пошло тупое выгораживание Геруса. Он в том интервью много чего интересного наговорил
PS. Зеленский оказывается негодяй ? Ну кто бы мог подумать ... ай-ай-ай, как так вышло с марионеткой Бени :)
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Сер 12 чер, 2019 20:43

Re: Політичні дискусії

  pesikot написав:Теперь Герус шутит про Роттердам+. И сохраняют Роттердам+
Зе придется играть по сценарию, но этот сценарий не написан завлитом Квартала :mrgreen:
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protefiks1959
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Повідомлення Додано: Сер 12 чер, 2019 20:46

  zРадио написав:
Моя позиция предельно четко высказана постом выше.

Ваша позиция четко высказана - виновата невистка.
До выборов, топите против Порошенко, после победы - ну ни шмогла я ни шмогла и снова виноват Порошенко. Не может ЗЕ! ? В отставку и снова играть самого себя в Квартал 95
Вам об этом и писалось до выборов, что ваш ЗЕ! ничего и не будет делать, тому що неспособен
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Сер 12 чер, 2019 20:51

  pesikot написав:
  zРадио написав:Тут я с вами соглашусь. Если Герус сказал чушь по глупости, значит тупо профнепригоден на столь ответственной должности. Если таким образом открыл "окно Овертона" (т.е. готовит общество к не-снижению, а то и продолжению повышения коррупционных тарифов), значит прислуживает негодяям и сам негодяй.

Ближе к осени узнаем наверняка

Профнепригоден ? вы серьёзно ? Ольгино, ну не палитесь так откровенно. В Украине такой термин давно не используется.
Пошло тупое выгораживание Геруса. Он в том интервью много чего интересного наговорил
PS. Зеленский оказывается негодяй ? Ну кто бы мог подумать ... ай-ай-ай, как так вышло с марионеткой Бени :)


Ваша упорость просто зашкаливает. У меня дома есть и пес, и кот - они больше понимают, чем вы :mrgreen:

PS: "профнепригодность" - пережиток совка, понятно. Озвучьте уже полный список слов-атавизмов, чтобы я больше не палился :mrgreen:
zРадио
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Повідомлення Додано: Сер 12 чер, 2019 21:45

mephala
Ещё к вопросу о томосе. Небольшая иллюстрация:
Представители Православной Церкви Украины захватили церковный дом Свято-Успенского прихода Украинской Православной Церкви в селе Погребы Броварского района Киевской области. Это произошло вечером, во вторник, 11 июня, сообщает центр информации УПЦ на своей странице в Facebook.
.....
Представители ПЦУ с применением силы вытеснили охрану за пределы церковной территории. В епархии рассказали, что во время конфликта активисты ПЦУ применили слезоточивый газ. Одному из охранников газ повредил глаза.
Еще вначале конфликта в храм прибыли сотрудники полиции, которые наблюдали за развитием конфликта. По данным Бориспольской епархии УПЦ, правоохранители встали на сторону нападавших.

"Во время распыления газа в лицо охранника, полицейские находились на расстоянии одного метра от него, при этом не препятствовали правонарушению и не задержали нарушителя. А уже после вытеснения охраны за пределы церковной территории сотрудники полиции стали между нашими верующими и верующими ПЦУ и не пускали наших верующих на территорию храма.
....
Ранее "Вести" сообщали, что под Черновцами титушки не пустили священника УПЦ в храм. В ответ на такие действия возмущенные местные жители снесли ворота.

Кроме того, "Вести" информировали о том, что в Черновцах верующие УПЦ вышли на улицы против насильного перевода храмов в ПЦУ. Также мы писали о надеждах патриарха Кирилла, что при Зеленском притеснение УПЦ прекратится.

https://vesti-ukr.com/kiev/340010-s-hazom-i-okhranoj-pod-kievom-proizoshel-zakhvat-tserkvi-upts-video
Нам ещё религиозных войн не хватает для полного счастья?
Это какой век?
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 12 чер, 2019 21:56

И добавка про "покращення життя".
Отдых в украинских санаториях подорожал, несмотря на базовую инфляцию, которая в мае осталась на уровне 7,4% в годовом измерении.

Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины.

В НБУ отмечают, что подорожание до 14,1% г/г спровоцировали устойчивый потребительский спрос на товары и услуги, а также дальнейший рост заработных плат.
.....

https://focus.ua/ukraine/431825-otdyx-v-ukrainskix-sanatoriyax-znachitelno-podorozhal--nbu.html
Только не надо ставить это в заслугу Зе. :)
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 12 чер, 2019 22:04

  ЛАД написав:И добавка про "покращення життя".
Отдых в украинских санаториях подорожал, несмотря на базовую инфляцию, которая в мае осталась на уровне 7,4% в годовом измерении.

Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины.

В НБУ отмечают, что подорожание до 14,1% г/г спровоцировали устойчивый потребительский спрос на товары и услуги, а также дальнейший рост заработных плат.
.....

https://focus.ua/ukraine/431825-otdyx-v-ukrainskix-sanatoriyax-znachitelno-podorozhal--nbu.html
Только не надо ставить это в заслугу Зе. :)


Так это, подорожало и стоит пустое? Или подорожало и местов нет?
Ну и "спровоцировали устойчивый потребительский спрос на товары и услуги, а также дальнейший рост заработных плат" в заслугу зе вроде и не ставят :mrgreen:
vano80
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 чер, 2019 22:19

  vano80 написав:.....
Так это, подорожало и стоит пустое? Или подорожало и местов нет?
Ну и "спровоцировали устойчивый потребительский спрос на товары и услуги, а также дальнейший рост заработных плат" в заслугу зе вроде и не ставят :mrgreen:

Имел ввиду - не ставьте в заслугу Зе рост цен.
Но когда "устойчивый потребительский спрос на товары и услуги, а также дальнейший рост заработных плат" в условиях стагнирующей экономики приведёт к очередному девалу (если Зе не удастся ничего сделать), вспомните свою :mrgreen: .
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 12 чер, 2019 22:22

  zРадио написав:Украина заняла третье место в мире по импорту секонд-хенда, пропустив вперед Пакистан и Малайзию. Больше половины импорта готовой продукции легкой промышленности в Украине — секонд-хенд, сообщила президент-глава правления Асcоциации предприятий легкой промышленности «Укрлегпром» Татьяна Изовит.

http://retailplatforma.com/ukraina-na-t ... ond-henda/


Ты цитируй полностью, критикус, не стесняйся:
Изовит добавила, что Украина занимает третье место в мире по экспорту секонда, пропустив вперед Пакистан и Малайзию. В десятке также Россия, Камерун, Гватемала, Кения, Индия и Тунис.


С остальными странами в принципе понятно, но что там делает энергетическая сверхдержава? Тоже Порошенко дотянулся? :mrgreen:
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
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